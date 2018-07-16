19:04 16 июля
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Китайский «горный танк» поступил на вооружение морпехов?

В Сети появилось изображение секретного китайского «горного танка» в камуфляже морской пехоты, сообщает Российская газета.

Китайский «горный танк» поступил на вооружение морпехов?


Ранее считалось, что новый танк предназначен для применения в горной местности. Такое предположение экспертов подтверждали снимки, сделанные во время испытаний машин в труднопроходимых районах Тибета. Неудивительно, что в различных странах новинку поспешили назвать «горным танком».


Первые данные об этой машине просочились в прессу в 2012 году. Однако информации было крайне мало, все характеристики танка засекречены до сих пор. Предположительное обозначение танка – ZTQ-15 – официально не подтверждено.

Согласно последним данным, вес машины – около 35 тонн. Она вооружена пушкой калибра 105 мм, способной применять подкалиберный боеприпас, бронепробиваемость которой составляет около 500 мм.

На башне смонтирована установка, совмещающая 12,7-мм пулемет и 35-мм автоматический гранатомет.

Танк оборудован системой управления огнем с тепловизорами и датчиками условий стрельбы.

Бронирование машины усилено динамической защитой и решетчатыми экранами. Шасси – шестиопорное, мощность двигателя (предположительно) – 1000 л.с., скорость – более 70 км/час.

К настоящему времени на базе ZTQ-15 создан экспортный вариант танка, который выставляется на различных оружейных салонах.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 29

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:52
    Гы-гы горно-морской танк КНР. А если его покрасят в цвета ВВС? Он волшебным образом станет ещё и "летающим"? По моему мнению - очередная поделка по мотивам Т-72.
    Yrec
    1. donavi49 Сегодня, 15:54
      Он ближе к Рено17 чем к Т-72 если что.
      donavi49
    2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:37
      Цитата: Yrec
      Гы-гы горно-морской танк КНР

      Одно другому не мешает.
      Откройте в Яндексе или Гугле "спутник" Тайваня, бóльшая часть острова- горы.
      Лопатов
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:04
        Цитата: Лопатов
        Цитата: Yrec
        Гы-гы горно-морской танк КНР

        Одно другому не мешает.
        Откройте в Яндексе или Гугле "спутник" Тайваня, бóльшая часть острова- горы.

        Зачем сейчас Китаю Тайвань?
        Doliva63
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 18:20
          Контроль.
          Тайвань по сути представляет собой потенциальный "непотопляемый авианосец" для США, брешь в пресловутой китайской "A2/AD"
          Лопатов
          1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 19:01
            Бронепробиваемость у пушки 500 мм? Товарищи китайцы, а с кем вы такой пушкой воевать собрались??? Ну если только с Тайванем....
            Грэг Миллер
  2. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:53
    Ну инфы крайне мало, так на первый взгляд по фото, по моему силуэт высоковат... попадет все что долетит
    Romka47
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 16:21
      да и вес не шибко легкий .
      Т-64 при таком же весе имел не 105мм , а 125мм пушку и имхо бронирование получше .
      просто экспл
  3. cariperpaint Сегодня, 14:55
    По моему одна из бредовых идей подобные машины.. Что значит горный вообще? Оптимизирован к работе на больших высотах? Может ползать и взбираться по скалам?) какой то дурацкий термин.. Пушка 105 для чего? Китайцы что то мутят по моему в сторону Тибета)
    cariperpaint
    1. seos Сегодня, 15:18
      Горный значит достаточно легкий, с низким давлением на грунт и с высокими углами наводки орудия....

      Вообще концепция БМП деградировала и устарела и военные это понимают, по этому идет создание всяких легких и средних танков в ближайшем будущем по этой теме будет много разработок.
      У нас к мотострелковым бригадам добавили танки - это полумера но достаточно эффективная...

      Сейчас в меня полетят тапки (как обычно) поясняю сразу, что и имею ввиду под устареванием концепции БМП:
      БМП - был дешевый легкий танк с небольшим отделением для перевозки десанта. Боевой модуль в БМП-1 и БМП-2 даже не был стабилизирован - все сделано максимально для удешевления и это сработало!!! БМП-1 и 2 во всем превосходили БТРы НАТО (тотальное превосходство).
      Затем началась гонка вооружений и мы пришли к тому, что боевой модуль в десятки и даже сотни раз дороже чем сама боевая машина которая его несет .... Последние БМП стран НАТО уже стоят больше 10 м$ - при таких ценах они не имеют смысла ВООБЩЕ т.к на эти деньги можно накупить кучу сильно бронированных БТР без вооружения либо с примитивным боевым модулем и усилить подразделение танками...
      При таких условиях имеет смысл разрабатывать легкие и средние танки. которые и будут нести дорогие боевые модули.
      При современных технологиях даже легкий танк можно сделать очень сильно защищённым, БМП даже тяжелую, адекватно защитить не получится т.к весь свободный объем будет занят десантом...
      seos
      1. cariperpaint Сегодня, 15:30
        Да я не об этом))) зачем создавать машину для работы в горах? я так понимаю не дешевую. Танк даже 36 тонн весом в горах это по сути дот с двигателем. Я не могу понять цели для его применения... В пустыне и на равнине это вообще мертвая концепция а в горах то оно для чего и против кого? Что касается вашего видения бмп я с вами не согласен,но это уже для других тем спор)
        cariperpaint
        1. болот Сегодня, 15:38
          Цитата: cariperpaint
          Да я не об этом))) зачем создавать машину для работы в горах? я так понимаю не дешевую. Танк даже 36 тонн весом в горах это по сути дот с двигателем. Я не могу понять цели для его применения... В пустыне и на равнине это вообще мертвая концепция а в горах то оно для чего и против кого? Что касается вашего видения бмп я с вами не согласен,но это уже для других тем спор)

          У него,если память не изменяет,пневмо-гидро подвеска на шасси,выравнивается под любым углом наклона.Что перекрашен под море,ему еще ироглифов не хватает на Тайбэй.
          Просто китайцы готовятся в случае обострения в торговой войне ,захватить Тайвань.Ведь не мало США туда денег вложило.Это по.... была не была,на крайний случай.
          П
          болот
        2. donavi49 Сегодня, 15:52
          Пушить индусов - у которых в горные районы Т-90 не затянут. Тут на 35 тонн - 1000 лошадей и низкое давление на грунт, изменяемый клиренс/наклон/угол. У Т-90 840 на 46 тонн.

          У них треть страны горы и холмы - включая Уйгуров. Главный друг с которым реальная стрельба регулярна - через горы. Другой друг - с которым терки и Прорыв на Ханой - в принципе не сильная фантастика = в сложной местности с джунглями и холмами.

          Действительно, зачем им горные танки?
          donavi49
      2. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:32
        Ага. Нехай, мотострелки переквалифицируются в пехоту и ножками ходют.
        Yrec
      3. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:52
        Ну ход мысли у вас интересный, весьма. Я как то об этом всем и не задумывался.+
        Romka47
      4. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:07
        Цитата: seos
        Горный значит достаточно легкий, с низким давлением на грунт и с высокими углами наводки орудия....

        Вообще концепция БМП деградировала и устарела и военные это понимают, по этому идет создание всяких легких и средних танков в ближайшем будущем по этой теме будет много разработок.
        У нас к мотострелковым бригадам добавили танки - это полумера но достаточно эффективная...

        Сейчас в меня полетят тапки (как обычно) поясняю сразу, что и имею ввиду под устареванием концепции БМП:
        БМП - был дешевый легкий танк с небольшим отделением для перевозки десанта. Боевой модуль в БМП-1 и БМП-2 даже не был стабилизирован - все сделано максимально для удешевления и это сработало!!! БМП-1 и 2 во всем превосходили БТРы НАТО (тотальное превосходство).
        Затем началась гонка вооружений и мы пришли к тому, что боевой модуль в десятки и даже сотни раз дороже чем сама боевая машина которая его несет .... Последние БМП стран НАТО уже стоят больше 10 м$ - при таких ценах они не имеют смысла ВООБЩЕ т.к на эти деньги можно накупить кучу сильно бронированных БТР без вооружения либо с примитивным боевым модулем и усилить подразделение танками...
        При таких условиях имеет смысл разрабатывать легкие и средние танки. которые и будут нести дорогие боевые модули.
        При современных технологиях даже легкий танк можно сделать очень сильно защищённым, БМП даже тяжелую, адекватно защитить не получится т.к весь свободный объем будет занят десантом...

        А возить пехоту и поддерживать на поле боя тоже лёгкие/средние танки будут? laughing
        Doliva63
  4. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 15:04
    А почему он синий, с какой целью такой цвет?
    Vol4ara
    1. Xander (Александр) Сегодня, 15:11
      Если танк утонет то враг не сможет найти секретную технологию.
      Xander
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:20
        Когда прилетит в горы и кончится керосин в двух огромных цистернах на корме, то он становится подводным танком в высокогорных озёрах Гималай. Чего непонятного то. ?

        DEZINTO
        1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:08
          Цитата: DEZINTO
          Когда прилетит в горы и кончится керосин в двух огромных цистернах на корме, то он становится подводным танком в высокогорных озёрах Гималай. Чего непонятного то. ?


          А красотища-то!...
          good drinks
          Doliva63
      2. болот Сегодня, 15:40
        Цитата: Xander
        Если танк утонет то враг не сможет найти секретную технологию.

        По мимо ДК они,китайцы,разработали и катера-транспортеры.
        болот
    2. igordok (Игорь) Сегодня, 15:49
      Цитата: Vol4ara
      А почему он синий, с какой целью такой цвет?

      На "Популярной механике" кажется был разбор. Этот синий камуфляж замечательно работает. Это он вблизи кажется кричащим, а с большого расстояния очень помогает. Что-то про более слабую чувствительность человеческого глаза к синим оттенкам. Короче, с фоном не сливается, но танк в нем вот так с ходу хрен угадаешь.

      igordok
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:27
    Интересно в чем его "горность" заключается...разве что вес...динамическая защита и экранирование, да и высоковат..Больше наверное для внешнего рынка...
    parusnik
  6. yehat (Сергей) Сегодня, 15:29
    че-то по силуэту танк тянет не на 35 тонн, а на все 38-40.
    или это вообще не танк, а САУ.
    yehat
  7. болот Сегодня, 15:41
    Все это против Тайваня.
    болот
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 17:08
      Цитата: болот
      Все это против Тайваня.

      А нужен ли Тайвань Китаю? Если и да, то они его мирным путём поглотят.
      РУСС
      1. болот Сегодня, 17:11
        Цитата: РУСС
        А нужен ли Тайвань Китаю? Если и да, то они его мирным путём поглотят.

        Нужен,это вроде Крыма для вас.Просто утолить национальную гордость.Мысли у вас одинаковы.
        болот
  8. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:47
    Танк-альпинист... laughing
    Для "многофункциональности" ,надо оснастить торпедами))
    Сибирский цирюльник
  9. san4es Сегодня, 15:48
    hi Бронирование машины усилено динамической защитой и решетчатыми экранами. Шасси – шестиопорное, мощность двигателя (предположительно) – 1000 л.с., скорость – более 70 км/час.
    Статья опубликована на китайском сайте Guancha.cn 11 июня, показал изображения показывающие то, как представляется, новый легкий боевой танк (LBT).30 июн. 2017 г
    san4es
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