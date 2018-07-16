19:06 16 июля
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Словакия закупит американские F-16V

Правительство Словакии приняло окончательное решение о закупке в США 14 истребителей F-16V Block70/72 производства компании Lockheed Martin, сообщает bmpd.

Словакия закупит американские F-16V


Решение было принято по результатам тендера, в финальной части которого также принимал участие шведский Saab JAS-39C/D Gripen. Предполагаемая стоимость сделки – 1,59 млрд евро.


Напомним, в апреле 2018 года Пентагон направил Конгрессу уведомление о возможной продаже Словакии по линии FMS (Foreign Military Sales) 14 истребителей.

Согласно уведомлению, самолеты будут оснащены бортовыми РЛС SABR с АФАР, нашлемными системами целеуказания, комплексами РЭБ AN/ALQ-213 системами постановки пассивных помех AN/ALE-47 и другим оборудованием.

В поставку также должны войти 130 управляемых ракет класса «воздух – воздух» средней и малой дальности, 170 комплектов управляемых бомб, тренажер, наземное оборудование, запасные части и пакет техподдержки.

F-16V заменят в составе ВВС Словакии устаревшие истребители МиГ-29.

Ресурс напоминает, что Lockheed Martin продвигает модификацию F-16V на рынке вооружений с 2012 года, представляя ее как наиболее продвинутую версию семейства самолетов F-16. Заказчиками данной модификации к настоящему времени стали Тайвань и Бахрейн. Кроме того, в текущем году приняло решение о модернизации 85 истребителей F-16C/D в вариант F-16V правительство Греции.

Использованы фотографии: Lockheed Martin
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Комментарии 21

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:36
    О, ещё одни "вояки" нарисовались. Тоже "русская угроза" покоя не даёт?
    Yrec
    1. donavi49 Сегодня, 15:55
      Трампушко - который угрожает, тех кто откажется закупать вооружение (лучше американское), кинуть и еще санкциями сверху придавить.
      donavi49
      1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 16:51
        Цитата: donavi49
        Трампушко - который угрожает, тех кто откажется закупать вооружение

        Ну конечно угрожает... Все кто что то покупает у Америки, делают это исключительно под "дулом пистолета у виска". Это любимая мантра ура патриотов на сайте.
        На что кстати вам Американцы возразят - что у вас господа Русские в 99% случаев покупают оружие только те, кому нам запрещено продавать туда конгрессом, да к тому же в большинстве случаев за ваш же кредит, который скорее всего никогда не вернут. hi
        Вендиго
  2. тлауикол (Иван) Сегодня, 15:48
    выбрали стандарт НАТО и в долг, поэтому Грипен проиграл тендер
    тлауикол
    1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:55
      Ай яй яй!А как же поддержка своего,европейского производителя?!Вяера Трамп прямо сказал что Евросоюз ,Китай и Россия противники штатов в торговой войне!Не патриотичненько
      Magic Archer
      1. тлауикол (Иван) Сегодня, 16:03
        так они еще неделю назад выбрали. ВО не самый быстрый сайт
        тлауикол
    2. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 16:27
      Из Вашингтонского обкома поступило распоряжение: "Увеличить расходы на вооружение!" И все дотационные участники НАТО побежали его исполнять. А тратить эти денежки нужно, по мнению Трампа, на новое американское оружие. Что бы американские промышленники жирели и богатели.
      Barzha
    3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 16:59
      единственное в чем амерам симпатизирую ,так это в умении втюхивать свой хлам еще и втридорога))
      Ратник с пулеметом
  3. БАБА ШУРА (Б) Сегодня, 15:49
    "Правительство Словакии приняло окончательное решение"- испустило благоухание независимости.
    БАБА ШУРА
  4. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 15:59
    ... в текущем году приняло решение о модернизации 85 истребителей F-16C/D в вариант F-16V правительство Греции.

    В отличие от Словакии это решение, по моему мнению, правильное.
    AlexVas44
  5. san4es Сегодня, 16:07
    Напомним, в апреле 2018 года Пентагон направил Конгрессу уведомление о возможной продаже Словакии по линии FMS (Foreign Military Sales) 14 истребителей...Предполагаемая стоимость сделки – 1,59 млрд евро.

    ...Чуть ранее recourse
    "Госдепартамент вынес решение об одобрении возможной иностранной военной продажи Словакии самолета F-16 BL Block 70/72 V за предполагаемую стоимость $2,91 млрд”, - говорится в заявлении Госдепартамента США. "Агентство по сотрудничеству в области безопасности обороны поставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс об этой возможной продаже 3 апреля 2018 года.”
    ВОЕННАЯ ОБОРОНА США
    , 6 апр. 2018 г.
    san4es
    1. mvg (Максим) Сегодня, 16:25
      Урезали обслуживание, поторговались... Кто же вам скажет всю правду? Может в след году на территории Словакии очередное ПРО встанет?
      А Гриппены покупают или сами шведы или страны не входящие в НАТО, или самые бедные (бразилы, венгры, чехи например). 1.59 евро за 14 штук... дороговато, с учетом, что Блок 50/52 в районе 30-35 евро. Рафали с Тайфунами дешевле.
      mvg
      1. болот Сегодня, 16:34
        Цитата: mvg
        А Гриппены покупают или сами шведы или страны не входящие в НАТО, или самые бедные (бразилы, венгры, чехи например). 1.59 евро за 14 штук... дороговато, с учетом, что Блок 50/52 в районе 30-35 евро. Рафали с Тайфунами дешевле.

        Гриппены машины бодрые,если Россия цену на Су-30 не скинула по договору по ОДКБ,то Казахстан мог целый полк купить.
        болот
        1. ultra (Михаил) Сегодня, 17:20
          Цитата: болот
          Гриппены машины бодрые

          В "Грифоне" большая составляющая агрегатов"сделано в US",не думаю что США разрешили бы продажу самолётов в Казахстан.
          ultra
          1. болот Сегодня, 17:24
            Цитата: ultra
            В "Грифоне" большая составляющая агрегатов"сделано в US",не думаю что США разрешили бы продажу самолётов в Казахстан.

            А ведь разрешили,ведь не мало что само США в подарок нам дали.
            болот
            1. ultra (Михаил) Сегодня, 17:46
              Цитата: болот
              ведь не мало что само США в подарок нам дали.

              50 подержанных Humvee и современный истребитель?Мне думается это не совсем одно и тоже.
              ultra
              1. болот Сегодня, 18:11
                Цитата: ultra
                50 подержанных Humvee и современный истребитель?Мне думается это не совсем одно и тоже.

                Да не в том случае.
                Просто по щегляне-Пойдем дружить против парней с соседнего двора,дам тебе дубину за 10 рублей,а на кой она нужна если высокотехнологичную за те 10 рублей можно у соседей купить,тогда за 5 продам.Если что будем биться с ними?Мозг лихорадочно работает-мы им не чем не насолили,тут еще за 5 рублей дубины предлагают покупать,да в пылу драки и все карманные деньги можно растерять,особенно покупая дубины. laughing В остатке без чего то останемся и сами не поймем кто победил кто проиграл,завтра они лейбшими друзьями станут,но из двора попросят.
                болот
        2. mvg (Максим) Сегодня, 17:59
          Гриппены машины бодрые

          Такие "бодрые", что индийцы их сразу отвергли, сказав, что не соответствуют 4++
          А ценник у них около 25-35 евро. Для вас Су-30СМ в не урезанной комплектации обходятся так же. Это не экспорт по 100 кило/штуку для Индии.
          И правильно пишет комментатор ниже, там движок ДженералЭлектрик 404, производная от того, что на Ф-18. Кто же вам его продаст? Один из самых надежных в мире.
          mvg
      2. san4es Сегодня, 16:54
        Цитата: mvg
        ...1.59 евро за 14 штук... дороговато, с учетом, что Блок 50/52 в районе 30-35 евро..

        hi ...Для сравнения:
        Lockheed Martin 'New' F-16 Block 70 Fighting Falcon имеет ДНК F-22 и F-35
        Lockheed Martin получил массивный контракт на $ 1,12 млрд от правительства США на производство 16 передовых F-16 блок 70 боевых Соколов для Бахрейна.
        "Undefinitized contract Action award" означает, что Королевские ВВС Бахрейна станут первым оператором самой передовой и способной версии F-16, когда-либо разработанной.
        Более того, в отличие от предыдущих версий F-16, которые были построены в Форт-Уэрте, штат Техас, эти новые “гадюки” будут производиться в Гринвилле, Южная Каролина.
        С производством скрытного нового совместного ударного истребителя F-35 Lockheed Martin, увеличивающегося во время борьбы с производством Falcon, компания была вынуждена переместить линию F-16 на меньший завод, который мог бы обрабатывать более низкие объемы. Тем не менее, этот шаг представляет собой новое начало для F-16, который, как ожидается, будет генерировать сильные продажи в ближайшие годы.

        US Defense Today, 29. 06. 2018
        san4es
        1. mvg (Максим) Сегодня, 18:10
          hi и вам.
          Да, я читал про Вайпер, когда эта сделка с Бахрейном только планировалась, лет 5 назад по-моему. Но я вот думаю: а что, словакам кто то угрожает, есть спорные территории в Европе? Играли бы в хоккей и играли себе, а для армии можно купить списываемые Тайфуны Бл1 например, в Англии.
          По-ходу просто "осваивают" 2% бюджета страны. Лобби. Те, кто "кормил" Трампа на предвыборной, хотят свои деньги назад.
          П.С.: После распада ОВД какой же мы рынок потеряли crying
          mvg
          1. san4es Сегодня, 18:19
            Цитата: mvg
            ...а что, словакам кто то угрожает, есть спорные территории в Европе?

            ...Не в курсе... Пишут так (со слов "US MILITARY DEFENSE"):
            (перевод)...Новые самолеты дадут ВВС Словакии огромный толчок в развитии потенциала с добавлением новых усовершенствованных датчиков, таких как активный радар с электронно-сканированной smile антенной решеткой (АЭСА) и другие возможности, которые не найдены на борту "Фулкрумов" времен холодной войны.

            ...Модничают (короче) laughing
            san4es
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