Порошенко: Россия готовится осуществить атаку Мариуполя

Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе сейчас, к сожалению, очень напряжённая. После незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией - страной-агрессором, что было чётко определено в итоговых документах саммита НАТО, в котором Украина также принимала участие, мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено - осуществить военную операцию по атаке на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции чёрной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря.

Президент Украины посетил проходящие на Украине международные военные учения «Си Бриз 2018». Его заявление, сделанное перед военнослужащими, передаёт пресс-служба главы украинского государства. Львиная доля речи Порошенко оказалась посвящена России.По словам Порошенко, Россия «пытается заблокировать Украину на Азовском море».Из заявления украинского президента:По словам Порошенко, Россия усиливает своё военное присутствие в Крыму, перебрасывает туда крылатые ракеты и иные средства поражения. Далее украинский президент, который на днях выступил перед пустым залом в штаб-квартире НАТО, объявил, что для противодействия России на Азовском и Чёрном морях Украине необходимо укреплять боевой потенциал ВМС и совершенствовать выучку украинских моряков, «что и происходит во время международных учений «Си Бриз 2018».Порошенко заявил, что необходимо продолжать работу по совершенствованию взаимодействия с партнёрами из НАТО. При этом в речи Порошенко ни слова не прозвучало о том, что пора прекращать конфликт на Донбассе и переходить от постоянных нелепых обвинений в адрес России к цивилизованному партнёрству.На Украине тем временем отметили, что заявления Порошенко, сделанные на военных учениях ВМСУ, выглядят как начало его новой избирательной кампании. На данный момент президентский рейтинг Петра Порошенко составляет около 8%.