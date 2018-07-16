19:07 16 июля
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Порошенко: Россия готовится осуществить атаку Мариуполя

Президент Украины посетил проходящие на Украине международные военные учения «Си Бриз 2018». Его заявление, сделанное перед военнослужащими, передаёт пресс-служба главы украинского государства. Львиная доля речи Порошенко оказалась посвящена России.
По словам Порошенко, Россия «пытается заблокировать Украину на Азовском море».



Из заявления украинского президента:

Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе сейчас, к сожалению, очень напряжённая. После незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией - страной-агрессором, что было чётко определено в итоговых документах саммита НАТО, в котором Украина также принимала участие, мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено - осуществить военную операцию по атаке на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции чёрной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря.




По словам Порошенко, Россия усиливает своё военное присутствие в Крыму, перебрасывает туда крылатые ракеты и иные средства поражения. Далее украинский президент, который на днях выступил перед пустым залом в штаб-квартире НАТО, объявил, что для противодействия России на Азовском и Чёрном морях Украине необходимо укреплять боевой потенциал ВМС и совершенствовать выучку украинских моряков, «что и происходит во время международных учений «Си Бриз 2018».

Порошенко заявил, что необходимо продолжать работу по совершенствованию взаимодействия с партнёрами из НАТО. При этом в речи Порошенко ни слова не прозвучало о том, что пора прекращать конфликт на Донбассе и переходить от постоянных нелепых обвинений в адрес России к цивилизованному партнёрству.

На Украине тем временем отметили, что заявления Порошенко, сделанные на военных учениях ВМСУ, выглядят как начало его новой избирательной кампании. На данный момент президентский рейтинг Петра Порошенко составляет около 8%.

Использованы фотографии: http://www.president.gov.ua
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Комментарии 29

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:34
    осуществить военную операцию по атаке на Мариуполь
    ....Вы сам оттуда уйдете, а спишите на атаку России....
    parusnik
    1. Тралл Сегодня, 15:40
      Ну и видок у президента страны. Живот торчит, пиджак как мешок, из штанишек вырос... smile
      Тралл
      1. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 15:53
        ... Ну и видок у президента страны. Живот торчит...
        Это не живот, это у него такое большое, доброе сердце!
        Ретвизан 8
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:06
        Цитата: Тралл
        Живот торчит, пиджак как мешок, из штанишек вырос...

        у них похоже там мода такая
        LSA57
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 15:41
      в сентябре 2014 хватило только слуха о подходе ополченцев к городу,всех укропатриотов как ветром сдуло,город защищать никто не хотел,а местным это даром не надо,не от кого.
      Ратник с пулеметом
      1. volodya (владимир) Сегодня, 16:55
        Петя раздухарился! Им же полосатые лодки резиновые подарили! Теперь они всех накажут!!!
        volodya
    3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:46
      ...По словам Порошенко, Россия «пытается заблокировать Украину на Азовском море»...

      Масло масляное.
      Оба берега Керченского пролива российские.
      Азовское море является внутренним водоёмом двух субъектов - России и 404-ой. Причём 404-ая занимает от силы 1/6 часть береговой линии Азовского моря.
      Что там блокировать-то?
      Андрей К
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:57
        Ну нравится Пороху быть в слюнях и соплях, так правдоподобнее и убедительнее. Слабым, якобы, всегда помогают.
        Rusland
        1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:58
          Не боись Петруха! Пока Россией управляют твои братья-олигархи, ты можешь ничего не опасаться!!! Ворон-ворону глаз не выклюет...
          Грэг Миллер
  2. Марленыч (Роман ) Сегодня, 15:36
    Интересно, какими силами Россия атакует? Буряты или обезумевшие болельщики ЧМ? Не говорил Порошенко?
    Марленыч
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 15:41
      Цитата: Марленыч
      Интересно, какими силами Россия атакует? Буряты или обезумевшие болельщики ЧМ? Не говорил Порошенко?

      Узнав, что Украина вообще не была темой переговоров трампампам-ВВП, попрошенко уйдет в запой .
      Балу
  3. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 15:47
    Где то читал, что захват Мариуполябез контроля над Харьковом это нонсенс. ЖД узел -Углегорск, затем идет Харьков и оттуда два направления - Одесса и Мариуполь. До Углегорск - Донецк и Батайск. Можно бои в ВОВ просмотреть.
    Zaurbek
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:02
      Не читайте на ночь украинских газет, Вы озвучиваете очередной план Барбаросса, придуманный ими для себя любимых. smile
      Rusland
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:43
        Цитата: Rusland
        Вы озвучиваете очередной план Барбаросса, придуманный ими для себя любимых.

        Привет, Виталя hi Ты даже не представляешь, как превознес военно-стратегический потенциал украинской хунты сравнив, что они в состоянии сделать аналог плану Барбаросса. Они, пока, что своей безмозглостью могут загнать своих военных в очередной "котёл". Хотя...всё равно будут орать -зрада.
        Теренин
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:51
    Бла-бла-бла, скукота. Ничего нового. Вот если бы перестали этих клоунов с Украины цитировать, вообще хорошо бы стало.
    Yrec
  5. cariperpaint Сегодня, 15:58
    До захвата моряков норда вас там не трогали вообще. Как обычно шумеры наделают,потом виноватые все кроме них
    cariperpaint
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:59
    Каждый день одно и тоже, одно и то же, одно и тоже, ...как он сам себе не надоел?

    Подьякувать не забыл? А! и ещё остаточно прощевай - обязательно.

    И всё, можно в машину и весь день президент....
    DEZINTO
  7. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:03
    Следуя логике П.П. нам следует опасаться готовящейся атаки финнов на Выборг....японцев на Курилы..немцев на Калининград.. hi
    HAM
  8. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:08
    Чёрном морях Украине необходимо укреплять боевой потенциал ВМС и совершенствовать выучку украинских моряков,

    LSA57
  9. Alban Сегодня, 16:19
    Брать уже нечего будет , все разграблено и сами скоро разбежитесь ..
    Alban
  10. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 16:53
    Интересно а на чем они на этом си бризе себя представляют или учавствуют?
    Berkut154
    1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 18:23
      а на чем они на этом си бризе себя представляют

      Катерами. Ну и обслуживанием бортов.
      Керенский
  11. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 17:04
    Ему не удалось сдать Крым под амерские военные базы, вот и "ссыт против ветра", а что ему еще остается делать - не чесать же зад, отшибленный ему крымчанами в 2014!
    Влад5307
  12. Xander (Александр) Сегодня, 17:07
    Стоит Порошенко, глядит в море а голове играет мелодия Дюны...

    Если б было море пива,
    Я б дельфином стал красивым,
    Если б было море водки,
    Стал бы я подводной лодкой.
    Xander
  13. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:31
    ...это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено - осуществить военную операцию по атаке на Мариуполь, С блокировкой Украины на Азовском море - полностью согласен, правильно, если так будет. А вот атака Мариуполя - это очередной похмельный синдром Порошенко. Придёт время, Мариуполь сам, от такой политики, запросится в Россию.
    Теренин
  14. Samarskiy (Ivan Samarskiy) Сегодня, 17:32
    Горилка с клофелином
    Samarskiy
  15. Самара_63 (Вася) Сегодня, 18:39
    Давно пора захватить его!
    Самара_63
  16. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:42
    А тут ещё и Трамп с Путиным решили встретиться, судьбу Пэти порешать...
    злой партизан
  17. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 19:05
    Арли Берк на фото похоже. И эти корабли уже стали ходить в Одессу
    Vadim851
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