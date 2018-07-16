19:07 16 июля
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Профильный комитет ГД РФ рекомендовал депутатам поддержать проект повышения НДС

Профильный комитет нижней палаты парламента сегодня рассмотрел законопроект о доведении НДС с нынешних 18% до 20% - перед тем, как документ будет обсуждаться депутатами во втором чтении. В комитете по бюджету и налогам, руководит которым депутат Андрей Макаров, представляющий фракцию «Единая Россия», после рассмотрения законопроекта выступили с рекомендациям к коллегам по ГД РФ о последующем принятии документа в последующем чтении.

Профильный комитет ГД РФ рекомендовал депутатам поддержать проект повышения НДС


Напомним, что в первом чтении документ уже был одобрен думцами. Это произошло 3 июля. Это принятие состоялось на фоне правительственных заявлений о том, что повышение ставки налога на 2% позволит привлечь в бюджет в качестве дополнительных доходов более 0,6 тлрн рублей ежегодно. О том, какое количество средств такое повышение «съест» в кошельках рядовых граждан России, включая представителей малого бизнеса, в кабмине и Госдуме предпочитают не говорить.


Нужно отметить, что комитет по бюджету и налогам в Государственной Думе представлен весьма широко в партийном плане. При подавляющем большинстве единоросов в нём также представлены депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Официальных данных о том, как в комитете пофамильно проходило голосование по одобрению законопроекта о повышении НДС, не представлено.

Обсудили депутаты и грядущие возможные изменения пенсионного законодательства. Из заявления Андрея Макарова:
Я думаю, что в рамках рассмотрения этого законопроекта мы получим мнение людей, мнение общественных организацией со всей страны. Они будут рассмотрены, и тогда уже, обобщив весь этот опыт, мы будем делать конкретные предложения.

Использованы фотографии: http://duma.gov.ru/
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Комментарии 73

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  1. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 16:01
    Вот они, враги России. Партия Едим Россию и присоединившиеся к ней прилипалы - СР, КПРФ и прочие Жириновские.
    Fedoslov
    1. Logall (Александр) Сегодня, 16:05
      руководит которым депутат Андрей Макаров, представляющий фракцию «Единая Россия»

      после рассмотрения законопроекта выступили с рекомендациям к коллегам по ГД РФ о последующем принятии документа в последующем чтении.
      Практически отдан приказ!
      Смотрел я вчера интервью с Силуановым, так он заикнулся про дороги... Мол: часть пойдет и на них, в том числе... И у меня возник вопрос: если я делаю дорожные взносы в виде налога, а также пользуюсь платными дорогами, средства с которых идут тоже на дороги... И число машин не уменьшается, а значит сумма дорожных сборов становится больше, то: "где деньги, Зин?
      Logall
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:13
        где деньги, Зин?
        "эта нога-кого надо нога!"(с)
        Почему не кричат, что часть этих денег, пойдет на "космос"??
        Практически,любое увеличение поборов,"обосновывается" выделением части денег "на дороги"
        С фантазией бЯда!
        Сибирский цирюльник
      2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 16:15
        " а где взять 4 сольдо?","в толстых кошельках мой мальчик"-х.ф. Буратино,а правду где денежка они будут говорить только если на дыбе повиснут,в остальных случаях наглое вранье и ничего более.
        Ратник с пулеметом
        1. Logall (Александр) Сегодня, 16:40
          Женя, hi , с какой такой радости наши кошельки стали толстыми? Пускай в своих покроются! Наши копейки в них оседают... Не копеечными суммами:
          На месячное содержание одного депутата, в этом году, будет выделено 1.5млн ₽. И зарплату они сами себе повысили до 0.8млн ₽.
          Logall
          1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 16:43
            приветствую Саня ,из Буратины фраза была для примера,а толстыми я назвал как раз не наши кошельки))
            Ратник с пулеметом
            1. Logall (Александр) Сегодня, 16:45
              Дружище, это я скорее им вопрос задал... Так, воздух колыхнул.
              Logall
              1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 16:50
                воздух надо чаще колыхать,от этого ветер получается,а из ветра буря,эти господа решили что все вокруг тупые,глухие и слепые,а по факту они сами тупые,только еще и оборзевшие ))
                Ратник с пулеметом
            2. фрезер (александр) Сегодня, 16:59
              Цитата: Ратник с пулеметом
              приветствую Саня ,из Буратины фраза была для примера,а толстыми я назвал как раз не наши кошельки))

              Есть ещё более жизненная сказка, Чиполлино называется. Эта та, в которой народ "овощи" .
              фрезер
              1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 17:02
                трудно спорить))
                Ратник с пулеметом
      3. solzh (Сергей) Сегодня, 16:36
        Цитата: Logall
        "где деньги, Зин?

        В оффшорах...
        solzh
      4. purple Сегодня, 16:47
        забыли "Платон" акцизы в бензине .... Не хватает денег в бюджете... так усильте контроль за расходованием... Это в первую очередь... повышая НДС Вы гробите свое производство в первую очередь, а потом соответственно доходов простых людей, которые являются драйвером роста в экономике.
        Да это краткосрочно наполнит бюджет, а дальше что? Налог на воздух?
        purple
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:45
          Из этих простых людей - 15 миллионов налоги, с доходов и зарплат не платят, и повышение НДС особо не скажется на их кармане.
          Вадим237
          1. leshiy076 (Алексей) Сегодня, 18:11
            Нет скажется, НДС платит покупатель, ставка НДС закладывается в стоимость товара. НДС относится к косвенным налогам, также как и акцизы. Правительство подняло ставку акциза на бензин и заправки сразу же подняли розничные цены. То же самое будет со всеми НДСными товарами. Учите матчасть, уважаемый.
            leshiy076
          2. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:04
            И откуда, дружок, эта цифирь?
            NordUral
      5. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:41
        Всё там же - в ремонте дорог, строительстве мостов, развязок, тоннелей по всей России.
        Вадим237
        1. Fayth (Андрей) Сегодня, 17:58
          Я смотрю вы в каждой теме топите за власть, что бы они там не придумали - все на благо Родины прямо... И хорошо платят нынче пропагандистская ложь оплачивается?
          Fayth
      6. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 18:12
        Деньги вложены в сарматы, кинжалы, калибры, арматы.
        GRIGORIY76
    2. Меченосец (Николай) Сегодня, 17:10
      Цитата: Fedoslov
      КПРФ

      Интересно..в саратове лишь депутат коммунист от КПРФ выступил против этой реформы,но вы с упорством достойным лучшего применения опять кидаете камни в коммунистов..заказ?
      Или вы с этими ,судя по вашем пафосу обвинений?
      Саратовский интернет-журнал «Общественное мнение» приводит информацию по официальным доходам за 2017 год всех депутатов-единороссов, которые уже достигли не реформированного пенсионного возраста:

      Николай Бушуев – 12 млн 386 тыс. рублей.
      Владимир Капкаев - 3 млн 317 тыс. рублей.
      Николай Кузнецов - 3 млн 191 тыс. рублей.
      Иван Кузьмин - 2 млн 905 тыс. рублей.
      Алевтина Лосина - 1 млн 919 тыс. рублей.
      Александр Романов - 2 млн 664 тыс. рублей.
      Александр Санинский – 1 млн 182 тыс. рублей.
      Николай Семенец - 2 млн 731 тыс. рублей.
      Сергей Суровов - 3 млн 332 тыс. рублей.
      Михаил Ткаченко - 1 млн 390 тыс. рублей.
      Сергей Харьков - 992 тыс. рублей.
      Иван Чепрасов - 2 млн 074 тыс. рублей.
      Все депутаты от ЕР.."бедствуют"..
      Однако революции как раз и происходят, когда оторвавшаяся от народа «элита» загоняет граждан в гроб, лишая их последнего.

      Похоже, саратовские «единороссы» это и сами чувствуют. Недаром категорически отказались от поименного голосования. Итоги этого голосования таковы: 7 голосов против повышения пенсионного возраста, 28 – за.
      Список фракции «ЕР» В Саратовской областной думе

      1 Романов Александр Сергеевич
      2 Семенец Николай Яковлевич
      3 Чернышевский Дмитрий Викторович
      4 Агафонов Владимир Юрьевич
      5 Алексеев Олег Александрович
      6 Антонов Алексей Васильевич
      7 Артемов Павел Александрович
      8 Беликов Андрей Павлович
      9 Болякина Ольга Владимировна
      10 Бушуев Николай Александрович
      11 Володин Вячеслав Вячеславович
      12 Воробьев Андрей Викторович
      13 Дзюбан Иван Леонидович
      14 Ермакова Юлия Петровна
      15 Капкаев Владимир Васильевич
      16 Киракосян Гагик Араратович
      17 Ковалев Евгений Петрович
      18 Ковальский Роман Станиславович
      19 Кузнецов Николай Иванович
      20 Кузьмин Иван Георгиевич
      21 Курихин Сергей Георгиевич
      22 Литневская Юлия Михайловна
      23 Лосина Алевтина Вальтеровна
      24 Наумов Алексей Викторович
      25 Петров Дмитрий Павлович
      26 Писной Леонид Александрович
      27 Реброва Анастасия Анатольевна
      28 Рогожин Вадим Владимирович
      29 Санинский Александр Петрович
      30 Суровов Сергей Борисович
      31 Ткаченко Михаил Викторович
      32 Ханенко Дмитрий Борисович
      33 Харьков Сергей Петрович
      34 Ципящук Анатолий Федорович
      35 Чепрасов Иван Васильевич
      36 Чернощеков Леонид Николаевич
      37 Шихалов Максим Львович
      народ должен знать своих..."героев"

      По данным уважаемой международной организации, россияне по показателю отработанного в год времени занимают 6 место в мире после Мексики, Коста-Рики, Южной Кореи, Греции и Чили. В США и Европе работники работают меньше. Судите сами. Гражданин России за год работает 1978 часов, а немцы, к примеру, 1371 час! Хорошая разница! Даже трудолюбивые, по нашему мнению, японцы отработали меньше россиян – 1713 часов. Что это означает?
      У наших граждан много сверхурочных часов, длинный рабочий день, работа в выходные плюс короткие отпуска, а часто отпуска вообще не используются, надо учесть длительность рабочей недели. Скажем, во Франции и Ирландии рабочая неделя- 35 часов, в Дании 37,5, в Германии – 38."https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/17736
      7.html
      Меченосец
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:33
        И что это за уважаемая международная организация?
        Shahno
      2. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:58
        Цитата: Меченосец
        У наших граждан много сверхурочных часов, длинный рабочий день, работа в выходные плюс короткие отпуска, а часто отпуска вообще не используются, надо учесть длительность рабочей недели. Скажем, во Франции и Ирландии рабочая неделя- 35 часов, в Дании 37,5, в Германии – 38."

        Работал в Дании и Финляндии ,так там не принято выходить в выходные,там отдыхают. Найти рабочего ,если экстренный заказ или проблемы на производстве в выходной день и за доп плату очень проблематично.Как правило работают мигранты ,местные ни за что
        APASUS
      3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:54
        Вот что хочется сказать этому Профильному Комитету:
        Грэг Миллер
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:43
      Все эти профильные комитеты будут цепляться за власть лишь бы от кормушки не оттащили, и 100 раз был прав сенатор Кеннеди когда сказал слова после общения с ними, у них нет стратегии а только жажда власти и денег.
      предки с Дона
      1. Меченосец (Николай) Сегодня, 18:14
        Цитата: предки с Дона
        Все эти профильные комитеты будут

        Непосредственно это комитет,кто возглавляет?НеМакаров ли?У...этот господинчик с ельцинских времен людям жизни не дает..реформаторский зуд постоянно..
        Меченосец
    4. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:47
      Цитата: Fedoslov
      Вот они, враги России. Партия Едим Россию и присоединившиеся к ней прилипалы - СР, КПРФ и прочие Жириновские.

      и во всём этом их прикрывает ВВП.
      KLV2018
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:03
    Угу...понятно...
    parusnik
  3. NordUral (Евгений) Сегодня, 16:04
    Ну и тупые же вы, думцы! И наглые. Вам до сих по не стало ясно, что ваша "пенсионная реформа" лишит вас мандатов?
    9 сентября прокатим таких любителей реформ, а затем и остальных. Народ умнеет с вашей "помощью".
    NordUral
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 16:22
      Цитата: NordUral
      Ну и тупые же вы, думцы! И наглые. Вам до сих по не стало ясно, что ваша "пенсионная реформа" лишит вас мандатов?

      А они на нынешних местах периодически озабачиваются своими будущими получениями и понемногу поднимают нынешние выплаты, доплаты, а так же процент нынешней зарплаты на проплаты себе любимым после ратных депутатовских битв !

      Спи спокойно депутат! Народ оплатит твой сон..:)
      Starover_Z
      1. barclay (Андрей) Сегодня, 16:51
        А не пора ли ввести налог с депутатской зарплаты процентов в 25-30?
        barclay
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:52
          660 миллионов рублей в год - что то не густо получается, с зарплаты всех депутатов из Госдумы, по 30%.
          Вадим237
        2. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:06
          Проще надо - в размере прожиточного минимума для гражданина России? И перекрыть кислород к основным доходам.
          NordUral
        3. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:12
          Цитата: barclay
          А не пора ли ввести налог с депутатской зарплаты процентов в 25-30?

          Надо ограничивать пребывание двумя сроками, чтобы ни пенсий депутатских не было и знали, негодяи, что им ещё до неё не кресло "очком" тереть, а возможно мешки таскать придётся...
          ROSS 42
    2. SSR (Roman) Сегодня, 16:24
      Цитата: NordUral
      9 сентября прокатим таких любителей реформ, а затем и остальных. Народ умнеет с вашей "помощью".

      Им там профильный комитет что-то оторванное от жизни рекомендует, может и мы себе на 9 сентября что-то порекомендуем?
      Все на выборы 9 сентября, будем ронять ЕдРо, пусть берега увидят прилипалы, вечно меняющие окрас лишь бы во власти остаться.
      SSR
      1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:14
        Цитата: SSR
        Все на выборы 9 сентября, будем ронять ЕдРо, пусть берега увидят прилипалы, вечно меняющие окрас лишь бы во власти остаться.

        18 марта уже роняли...К каждой урне нужно ставить автоматчика. Как только "вбросили", так очередь от пояса... am
        ROSS 42
    3. purple Сегодня, 16:50
      да не лишит... Я вообще не вижу смысла в Думе в таком варианте как она есть. Зачем нам эта куча дармоедов которая к тому же кормит нас бредовыми законопроектами? Сколько там зарплата у каждого депутатишки? 400 или 500 тыщ? плюс расходы на содержание этого чадушки.... Не надо нам этого! Эффекта нет же.
      purple
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:08
        Не этих все дело, а в социальном строе. Без кардинальных перемен в стране все будет как у дедушки Крылова в его баснях.
        NordUral
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:04
    О том, какое количество средств такое повышение «съест» в кошельках рядовых граждан России, включая представителей малого бизнеса, в кабмине и Госдуме предпочитают не говорить.

    Ровно такое же. Тютелька в тютельку. О чем вопрос? У нас сейчас ПРОФИЦИТ бюджета примерно на эту величину. Но все опять зависит от цены на углеводороды. Уронят нефть - и усе...
    Горный стрелок
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:16
      ..Уронят нефть - и усе...
      Ну, скажут, как обычно :"Не шмогла,я!"
      И усе...
      Сибирский цирюльник
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:55
      Деньги пойдут в Резервный фонд - усю.
      Вадим237
  5. Alban Сегодня, 16:15
    Опять за счет населения правительство решает свои финансовые проблемы ! Ждем повышение цен на все..
    Alban
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:09
      Вы еще только ждете, счастливчик! К нам они уже потянулись в гости.
      NordUral
      1. Alban Сегодня, 18:26
        Цитата: NordUral
        Вы еще только ждете, счастливчик! К нам они уже потянулись в гости.

        Я уже ничего не жду ,кроме войны и смуты..
        Alban
  6. фрезер (александр) Сегодня, 16:31
    Новость о чем? Подумаешь, повысят НДС и пенс. возраст, цены взлёт и т. д.
    Самое важное, что путин даёт ценные указания агенту трампу - миром вместе править будут. Да и у хохлов опять какие то проблемы. ЧМ по футболу, ракеты аналоговнет - вот о чем должен думать настоящий патриот россии а иначе "враг" , "бандера" и "нац-предатель".



    Надеюсь сарказм понятен?
    фрезер
    1. purple Сегодня, 16:56
      Цитата: фрезер
      Новость о чем? Подумаешь, повысят НДС и пенс. возраст, цены взлёт и т. д.
      Самое важное, что путин даёт ценные указания агенту трампу - миром вместе править будут. Да и у хохлов опять какие то проблемы. ЧМ по футболу, ракеты аналоговнет - вот о чем должен думать настоящий патриот россии а иначе "враг" , "бандера" и "нац-предатель".



      Надеюсь сарказм понятен?


      не очень, жаль минусов нет.
      purple
  7. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 16:44
    Цитата: NordUral
    9 сентября прокатим таких любителей реформ, а затем и остальных. Народ умнеет с вашей "помощью

    Очень хотелось бы, чтобы кандидаты консолидировались по данной проблеме. Людям проще и результат будет в разы предсказуем! Осталось уже не так много времени. И еще, очень важно обойтись без любителей "к чужой славе примазаться". Имею ввиду, сторонников Навального и Собчак и иже с ними. Наше Отечество в опасности, не до смеха.
    Михаил55
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:12
      В точку, Михаил! Пора лидерам объединяться и засунуть личные амбиции куда подальше. И таких, как Зюганов на километр к себе не подпускать. Да и КПРФ пора уже определиться - они прилепалы преступного режима или народная партия.
      NordUral
  8. shura7782 (Александр) Сегодня, 16:48
    Все свои косяки в экономике в срочном порядке хотят покрыть за счёт народа. Видимо её довели до такой точки после которой - КРАЙ. Подача материала в СМИ идёт с таким подтекстом будто бы народ единым порывом одобряет все эти новые поборы
    Даёшь НДС 22%!!! Урр..аааааа!!! sad
    shura7782
    1. purple Сегодня, 17:02
      Цитата: shura7782
      Все свои косяки в экономике в срочном порядке хотят покрыть за счёт народа. Видимо её довели до такой точки после которой - КРАЙ. Подача материала в СМИ идёт с таким подтекстом будто бы народ единым порывом одобряет все эти новые поборы
      Даёшь НДС 22%!!! Урр..аааааа!!! sad


      Косяки в наполнении бюджета.... наполняемость которого наши "хениальные" финансисты и подорвали повышением ключевой ставки... во всем мире в кризис промышленность заливают деньгами... у нас же повысив ставки до грабительских её загробили, когда она только только начала развиваться... и сейчас по заверениям правительства инфляция не более 4% какого тогда ключевая ставка 7.25? А ставки по кредитам от 12? какое развитие возможно при таких условиях?
      и вместо того чтобы стимулировать развитие они Еще больше увеличивают налоговую нагрузку на и без того чуть живые предприятия.
      Вывод один, экономическое крыло нашего правительства сплошь вредители, которые прекрасно осознают к чему ведут страну, вызовут своими действиями очередной кризис, и под шумок прихватизируют что осталось
      purple
      1. shura7782 (Александр) Сегодня, 18:06
        Цитата: purple
        Цитата: shura7782
        Все свои косяки в экономике в срочном порядке хотят покрыть за счёт народа. Видимо её довели до такой точки после которой - КРАЙ. Подача материала в СМИ идёт с таким подтекстом будто бы народ единым порывом одобряет все эти новые поборы
        Даёшь НДС 22%!!! Урр..аааааа!!! sad


        ............ и под шумок прихватизируют что осталось

        К отбытию на запасной аэродром готовы!!!
        shura7782
      2. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:19
        На этот апофеоз пивного безумства мундиаля (словечко то какое) Путин и его банда потратили более 14 млд. баксов! Это сколько же нужных стране заводов можно было бы построить от Калининграда до Сахалина?
        Да, месяц все кричали, как все замечательно прошло, какие мы отличные, они, иностранцы, до этого считали нас дикарями, а мы, оказывается, замечательные белые люди. Только все так было и во время и сразу после зимней олимпиады в Сочи, куда вгрохали вообще немыслимые средства, а результат мы все видели все эти годы.
        Так что я за ввод моратория на проведение всяческих грандиозных мероприятий в нашей стране и за ускоренную новую индустриализацию страны.
        NordUral
      3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:19
        Да, так отлично вливали деньги в промышленность, что постоянно на сокращения натыкались, GM кризис 2008ого 09ого - вам как пример. Массовые сокращения были везде, Россия от этого пострадала меньше всех, спасибо Кудринскому резервному фонду, что накопили со сверхдоходов от нефти, до кризиса. НДС повысят до 20% а взносы в страховой, пенсионный и медицинский понизят, с 34 до 30%.
        Вадим237
    2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:20
      Цитата: shura7782
      Даёшь НДС 22%!!! Урр..аааааа!!!

      Кто сказал и вывел формулу, что НДС должен оплачивать покупатель? Этот налог должен платить торговец. Тот, кто занимается продажей чего-либо. Прогрессивная шкала НДС позволяет контролировать и цены на товары и услуги. А эти "нехорошие люди" совсем наглость потеряли. Кто везёт, того и грузят. Пора дармоедов с шеи сбрасывать...
      ROSS 42
  9. filatik (Алексей) Сегодня, 16:55
    Гнать такую власть! Мне вот любопытно, пошли бы все «наши» политики на такой шаг как повышение пенсионного возраста для всех без исключения россиян, включая депутатов (без раннего выхода на пенсию) в 68, 65 лет, при этом снизив депутатам уровень зарплаты до средней по России? Вряд ли бы такой законопроект вообще вносился бы на рассмотрение!
    filatik
    1. purple Сегодня, 17:17
      для Ментов бы тоже не мешало возраст повысить.... с их то охраной правопорядка... лет до 70
      purple
  10. Million (Влад) Сегодня, 16:55
    Госдума РФ.Двойной удар !
    Million
  11. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:55
    Хоть бы кто порекомендовал сократить численный состав наших "народных избранников". А заодно и ввести ответственность, вплоть до уголовной за решения приносящие вред народу России.
    Topotun
    1. ultra (Михаил) Сегодня, 17:08
      Цитата: Topotun
      Хоть бы кто порекомендовал сократить численный состав наших "народных избранников". А заодно и ввести ответственность, вплоть до уголовной за решения приносящие вред народу России.

      Петицию создайте,я подпишусь.
      ultra
    2. purple Сегодня, 17:19
      Цитата: Topotun
      Хоть бы кто порекомендовал сократить численный состав наших "народных избранников". А заодно и ввести ответственность, вплоть до уголовной за решения приносящие вред народу России.

      сидеть неохота... там каждое второе решение такое
      purple
  12. ultra (Михаил) Сегодня, 17:07
    Ну сами мы их и выбрали,так что пенять не на кого.
    ultra
  13. ваняватный Сегодня, 17:19
    стадо бесполезных , прожорливых паразитов ...
    ваняватный
    1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:25
      Цитата: ваняватный
      стадо бесполезных , прожорливых паразитов ...

      На фотографии слюнявый и вигливый адвокатишко маккаров, балотировался от Кузбасса при Тулееве, ещё там Федяев был и боксёр-крупномасштабный. Сейчас визжит, что людям добра хотят, а они ничего не смыслят...В бараки всех, на очистку тайги и корм гнуса...
      ROSS 42
  14. Samarskiy (Ivan Samarskiy) Сегодня, 17:30
    За все нужно платить и ВКС содержать и аппарат раздутый. Можно ещё акцизы повысить. А то что то водка и бензин дешевые совсем
    Samarskiy
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:33
      Главное что бы на водку и курево акцизы повысили - меньше пить и курить население будет. А так много что надо содержать: пенсионеров - коих в стране 42 миллиона, армию, социалку каждый год на неё 5 триллионов нужно, энергетику, топливопромышленный сектор, инфраструктуру по всей стране - содержать и развивать, транспорт, дороги автомобильные, железные - на всё это нудны десятки триллионов рублей, при этом нужно пополнять резервный фонд - вдруг завтра снова мировой финансовый кризис ударит или стихийное бедствие наподобие лета 2010ого случится.
      Вадим237
  15. l7yzo (Павел) Сегодня, 17:43
    Хорош путать народ. Закон был принят в Первом чтении, с доработкой. А не то что его не приняли, в первом чтении, а шас его типа доработали и опять дали на рассмотрение.
    Это две большие разницы. Товарищи журналисты, просьба, не путать вещи местами и выдавать одно за другое.
    l7yzo
  16. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 18:05
    В этой ветке просто-таки перепись людей с майданным складом ума.
    Майдана захотелось?
    Лично я поддерживаю решение о 20% НДС. И судя по тому, как зашевелились либеральные - мало поднимают! Надо больше.
    Настоящий россиянин
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:23
      Вы нас майданами не пугайте, дружок. Выносить эту банду врагов страны (за малым исключением) будем на выборах, планомерно и настойчиво.
      NordUral
      1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 18:24
        Цитата: NordUral
        Вы нас майданами не пугайте, дружок. Выносить эту банду врагов страны (за малым исключением) будем на выборах, планомерно и настойчиво.
        - ну вот и сторонники Навального подтянулись. :)))
        Настоящий россиянин
    2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:29
      Цитата: Настоящий россиянин
      Надо больше.

      Вам надо - вы и платите больше, хоть и 100 %... belay Видели мы таких ораторов на площади Советов, когда "Зимняя вишня" сгорела...Все такие правильные, на драной козе не подъедешь. А как дубину у хребта почуяли, сразу по другому запели...
      ROSS 42
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 18:45
    Цитата: Logall
    Смотрел я вчера интервью с Силуановым, так он заикнулся про дороги..

    -----------------
    самое смешное, что 18% ни на что не хватает, а +2% должно хватить. Так может 18 отменить в таком случае? Он такой смешной, этот лысый математик Антон Силуанов. laughing
    P.S. После футбола была передача Познер и это губошлеп снова повторил свои убогие примитивные аргументы в пользу повышения пенсионного возраста.
    Altona
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 18:47
    Цитата: Настоящий россиянин
    Лично я поддерживаю решение о 20% НДС. И судя по тому, как зашевелились либеральные - мало поднимают! Надо больше.

    ------------------------------
    Можете даже свою квартиру на Кабаеву переписать. Кто ж вам запретит? laughing laughing
    Altona
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 18:48
    Цитата: Вадим237
    Главное что бы на водку и курево акцизы повысили - меньше пить и курить население будет.

    ---------------------------------------------
    Прямо глас государственника раздался. Монополию государства надо вводить, что уж мелочь по карманам тырить? laughing
    Altona
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 19:01
    Цитата: Настоящий россиянин
    ну вот и сторонники Навального подтянулись. :)))

    ----------------------------
    Сторонник "Единой России" прибежал навешивать ярлыки. laughing laughing
    Altona
  21. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:01
    Если посчитать все прямые и косвенные налоги и страховые взносы, то хочется вернуться назад в татаро-монгольское иго, там было 10% и всё.
    Теренин
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