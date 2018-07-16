Профильный комитет ГД РФ рекомендовал депутатам поддержать проект повышения НДС

Я думаю, что в рамках рассмотрения этого законопроекта мы получим мнение людей, мнение общественных организацией со всей страны. Они будут рассмотрены, и тогда уже, обобщив весь этот опыт, мы будем делать конкретные предложения.

Профильный комитет нижней палаты парламента сегодня рассмотрел законопроект о доведении НДС с нынешних 18% до 20% - перед тем, как документ будет обсуждаться депутатами во втором чтении. В комитете по бюджету и налогам, руководит которым депутат Андрей Макаров, представляющий фракцию «Единая Россия», после рассмотрения законопроекта выступили с рекомендациям к коллегам по ГД РФ о последующем принятии документа в последующем чтении.Напомним, что в первом чтении документ уже был одобрен думцами. Это произошло 3 июля. Это принятие состоялось на фоне правительственных заявлений о том, что повышение ставки налога на 2% позволит привлечь в бюджет в качестве дополнительных доходов более 0,6 тлрн рублей ежегодно. О том, какое количество средств такое повышение «съест» в кошельках рядовых граждан России, включая представителей малого бизнеса, в кабмине и Госдуме предпочитают не говорить.Нужно отметить, что комитет по бюджету и налогам в Государственной Думе представлен весьма широко в партийном плане. При подавляющем большинстве единоросов в нём также представлены депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Официальных данных о том, как в комитете пофамильно проходило голосование по одобрению законопроекта о повышении НДС, не представлено.Обсудили депутаты и грядущие возможные изменения пенсионного законодательства. Из заявления Андрея Макарова: