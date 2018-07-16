19:08 16 июля
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НОАК представила двухзвенный транспортер

Китайская армия представила двухзвенный гусеничный снегоболотоход JM-8, производство которого развернуто в Харбине на одном из заводов корпорации Norinco Group, сообщает dambiev.

НОАК представила двухзвенный транспортер


Машина предназначена для перевозки военнослужащих, а также для материально-технического обеспечения войсковых частей в условиях бездорожья и гористой местности. Может быть использована в качестве спасательной техники при стихийных бедствиях. На большие расстояния перебрасывается по воздуху вертолетами Ми-26.




JM-8 создана на базе шведского вездехода Bv206. Каждая тележка (звено) имеет в составе центральную хребтовую раму и гусеничные балки, подвешенные на поперечных рессорах.



Ходовая часть на обеих тележках унифицирована. Гусеница представляет собой бесшовную резиновую армированную конструкцию. Моторно-трансмиссионная установка (МТО) смонтирована в кормовой части первой секции.



Предприятие-производитель предлагает заказчикам разные варианты данного гусеничного вездехода, в том числе с базовым грузопассажирским кузовом для решения логистических задач; с кузовом для эвакуации пострадавших и оказания им первой медицинской помощи; с установленными в кузове специальными емкостями и заправочным оборудованием; с бронированным кузовом и вооружением.

Использованы фотографии: dambiev.livejournal.com, www.sina.com
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Комментарии 20

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:21
    Китайцы большие изобретатели, все на чужой базе изобретают....
    parusnik
    1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 16:28
      хитропопые,все копируют))
      Ратник с пулеметом
  2. san4es Сегодня, 16:23
    JM-8 создана на базе шведского вездехода Bv206.

    ...Для компактных китайцев, пойдёт
    20 июн. 2016 г.
    san4es
    1. Logall (Александр) Сегодня, 16:29
      Саня, hi , так наша ДТшка уже не одно десятилетие снега, болота и реки штурмует. Модификаций разных... Уже даже в Заполярье отправили...
      Logall
      1. san4es Сегодня, 17:01
        ...Здорова Сань.
        ДТшка уже не одно десятилетие снега, болота и реки штурмует.

        ...Он и побольше будет fellow
        san4es
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:55
          Цитата: san4es
          ..Он и побольше будет

          Они разные. От ДТ-3 до ДТ-30. Самый маленький из семейства 7.6 тонн снаряжённая. Всего на три с копейками тяжелее "скандинава" Bv206
          Лопатов
          1. san4es Сегодня, 18:07
            hi ...Линейку ДТ, как-то просматривал...3 т fellow -- не слабая разница
            ...Вот поменьше нашёлся (не ДТ но "Витязь") smile
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            ООО"ТехноЦентр"Витязь"
            san4es
  3. neri73-r Сегодня, 16:23
    Фууу, я уже запереживал, что наш ДТ-30 Витязь скопировали, ан нет, шведский!
    neri73-r
  4. san4es Сегодня, 16:26
    Цитата: san4es
    ...JM-8 создана на базе шведского вездехода Bv206.

    ...Для компактных китайцев, пойдёт smile
    20 июн. 2016 г.
    san4es
    1. san4es Сегодня, 16:59
      ...Ролик №2 what
      Цитата: san4es
      ...Для компактных китайцев, пойдёт smile

      ...Не считается...Ошибка hi
      san4es
  5. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 16:30
    Че то уж очень наш напоминает вездеход для Арктики wassat
    Proton
    1. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:52
      Цитата: Proton
      Че то уж очень наш напоминает вездеход для Арктики wassat

      Немцы и шведы используют подобные машины для медслужбы,скорее всего с них копировали ,у нас немного отличается в размерах
      APASUS
    2. Jerk Сегодня, 18:29
      Именно что. Сдается мне, что они конкретно так нацелились на приполярье... И не мне одному: https://alex-leshy.livejournal.com/1194801.html
      Jerk
  6. болот Сегодня, 16:30
    Что в заполярье собрались? smile
    болот
  7. brdm (Дмитрий) Сегодня, 16:39
    Швед действительно надежная супер-тачка. Наш "Лось" Теперь Китайский "Дракон". Все норм.
    brdm
  8. -ш- (Саша) Сегодня, 17:01
    Китай такой Китай
    -ш-
  9. kotik77713 ( Олег) Сегодня, 17:01
    Цитата: Logall
    Саня, hi , так наша ДТшка уже не одно десятилетие снега, болота и реки штурмует. Модификаций разных... Уже даже в Заполярье отправили...

    Отправили ещё лет 20 назад, кто служил в Печенге (200 бригада), тот точно их наблюдал)
    kotik77713
  10. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:56
    И нафига это Китаю надо? Ну, разве на продажу.
    Doliva63
  11. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 18:31
    Да эти двухзвённые транспортёры я увидел первый раз 1985 году на севере на Ямале.Да и помощней они шведских и плавающие
    нафанаил
    1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:57
      Цитата: нафанаил
      Да эти двухзвённые транспортёры я увидел первый раз 1985 году на севере на Ямале.

      Скорее всего это были "Хаски" (Канада).
      Такой?:

      Просто друзья с Северов тоже рассказывали про "Хаски" на Ямале в конце 80-х - начале 90-х.
      злой партизан
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