19:05 16 июля
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МО Азербайджана сообщило о попытке прорыва госграницы

Военное ведомство Азербайджана сообщило в воскресенье о пресечении попытки армянской диверсионной группы перейти государственную границу и совершить вылазку в направлении Газахского района, передает РИА Новости.

МО Азербайджана сообщило о попытке прорыва госграницы


Также в Минобороны сообщили о пленении армянского военнослужащего.


Сегодня (15 июля) в утренние часы диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Армении осуществила вылазку на госгранице, в направлении Газахского района. Вылазка пресечена, противник, неся потери, был вынужден отступить. В плен взят армянский военнослужащий из состава диверсионной группы,
рассказали в военном ведомстве.

Названа фамилия задержанного – Карен Казарян 1984 года рождения.

Азербайджанская армия потерь не понесла, добавили в министерстве.

В свою очередь Министерство обороны Армении официально опровергло сообщение коллег из соседней страны, касающееся пограничного инцидента, а также заявило, что Карен Казарян, житель населенного пункта Бердаван Тавушской области, никогда не служил в армянской армии.

По данным пресс-службы, министр обороны Армении Давид Тоноян, являясь по совместительству председателем Межведомственной комиссии по вопросам заложников и пленных, уже обратился в офис Международного комитета Красного Креста (МККК), расположенный в Ереване, с просьбой организовать возвращение гражданина Армении на родину и сообщить о состоянии его здоровья.

Использованы фотографии: https://berni777.livejournal.com
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Комментарии 18

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:10
    Как-то во время, "решили самураи перейти границу у реки"....Как раз перед встречей в Хельсинки..
    parusnik
    1. Alban Сегодня, 17:18
      Как бы Россию не втравили в эти разборки ..Пашинян слишком сладко поет ,что с России все по прежнему . А Азербайджан прям окрылился ,после смены власти в Армении !
      100 танков наших там уже наверное заржавели на парадах ? wink
      Alban
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:19
        И я о том же...как-то во время все..и песни Пашиняна и все остальное...
        parusnik
        1. Alban Сегодня, 17:49
          Цитата: parusnik
          И я о том же...как-то во время все..и песни Пашиняна и все остальное...

          России сейчас еще не хватало армян с азербайджанцами за шкирки растаскивать сцепившихся в драке...Может предупретительные массовые проверки устроить на рынках России ? Скоро день ВДВ !
          Alban
          1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:37
            А Россия их растаскивать и не собирается - это их личные проблемы, пускай сами их и решают, помощь будет только на дипломатическом уровне.
            Вадим237
            1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 18:55
              Не влезем- ОДКБ накроется медным тазом
              Лопатов
              1. болот Сегодня, 19:02
                Цитата: Лопатов
                Не влезем- ОДКБ накроется медным тазом

                Там только Армения но не НКО.
                болот
            2. Alban Сегодня, 18:59
              Цитата: Вадим237
              А Россия их растаскивать и не собирается - это их личные проблемы, пускай сами их и решают, помощь будет только на дипломатическом уровне.

              Если бы так ..Запад хочет создать этакий пояс конфликтный вокруг к России ! И у них это неплохо получается , хотя Россия всячески это пресекает ..Если Азербайджан решиться на конфликт , России придется ввязаться ,однозначно ! Армения наш союзник была ,есть и будет всегда! Резни не допустим ..
              Alban
  2. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:15
    Все же лучше торгующие Халики ,чем воюющие...
    Mimohod
  3. purple Сегодня, 17:16
    Да просто пастух с баранами пересек случайно границу... а шуму то раздули.....
    purple
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 17:52
      Бараны отстреливались?! А пастух значит в плену?! Что то мне подсказывает, что подобных конфликтов на местных пастбищах будет все больше! Честно говоря не вижу нашего интереса по поводу сводок с полей! Местное скотоводство носит очень узконаправленный характер!
      Опер
  4. cariperpaint Сегодня, 17:22
    Ох... Знакомые песни...
    cariperpaint
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:05
      Почву готовят.
      ul_vitalii
  5. Samarskiy (Ivan Samarskiy) Сегодня, 17:28
    Конечно, сейчас самое время нанести удар. Пока полармии в России на рынках торгует.
    Samarskiy
    1. Комментарий был удален.
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:39
      Если война начнётся, почти вся Армения переедет в Россию.
      Вадим237
  6. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:34
    Наверное, гражданин всё-таки армянский.
    Лучше бы исправить опечатку.
    kakvastam
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:46
    Дружба с нато добром не кончается
    Дормидонт
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:01
      Цитата: Дормидонт
      Дружба с нато добром не кончается

      Приветствую, Дормидонт hi Согласен, НАТО это, как хронический "залетчик" в подразделении. Кто с ним связывается все "залетают" кто на "губу" кто куда, а он блин, "сухой" остается. Соседи, конечно у нас, настырные и хлопотные.
      Теренин
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