МО Азербайджана сообщило о попытке прорыва госграницы

Сегодня (15 июля) в утренние часы диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Армении осуществила вылазку на госгранице, в направлении Газахского района. Вылазка пресечена, противник, неся потери, был вынужден отступить. В плен взят армянский военнослужащий из состава диверсионной группы,

Военное ведомство Азербайджана сообщило в воскресенье о пресечении попытки армянской диверсионной группы перейти государственную границу и совершить вылазку в направлении Газахского района, передает РИА Новости Также в Минобороны сообщили о пленении армянского военнослужащего.рассказали в военном ведомстве.Названа фамилия задержанного – Карен Казарян 1984 года рождения.Азербайджанская армия потерь не понесла, добавили в министерстве.В свою очередь Министерство обороны Армении официально опровергло сообщение коллег из соседней страны, касающееся пограничного инцидента, а также заявило, что Карен Казарян, житель населенного пункта Бердаван Тавушской области, никогда не служил в армянской армии.По данным пресс-службы, министр обороны Армении Давид Тоноян, являясь по совместительству председателем Межведомственной комиссии по вопросам заложников и пленных, уже обратился в офис Международного комитета Красного Креста (МККК), расположенный в Ереване, с просьбой организовать возвращение гражданина Армении на родину и сообщить о состоянии его здоровья.