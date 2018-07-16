19:04 16 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

СМИ: Российская авиация нанесла удары по террористам близ границ Израиля

Ближневосточные СМИ выходят с материалами, в которых утверждается, что российская авиация приступила к нанесению ударов по позициям боевиков, отказавшихся выехать по предоставленному коридору из провинции Дараа. В частности, об атаке российской авиации на позиции террористов в районе израильской границы у Голанских высот сообщает ливанский информационный портал AMN со ссылкой на военный источник в САР.

СМИ: Российская авиация нанесла удары по террористам близ границ Израиля


В материале утверждается, что самолёты ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в районе населённых пунктов Касиба и Наби-Сакер. Также заявлено, что после бомбардировки с воздуха в наступление перешли подразделения сирийских правительственных войск.


В командовании САА заявлено, что сирийская правительственная армия намеревается занять район Наби-Сакер в течение двух-трёх ближайших суток. Нужно отметить, что до последнего времени в течение нескольких лет Наби-Сакер и прилегающие территории контролировались боевиками "Хайят-Тахрир-аш-Шам" (*запрещено в РФ). Террористы не приняли условий командования САА и заявили, что намерены продолжать ведение боевых действий.

Официального подтверждения информации о нанесении самолётами ВКС РФ ударов по боевикам в районе Голанских высот на текущий момент нет.

На этом фоне израильские СМИ сообщили о том, что ВВС Израиля атаковали военный объект Ирана на севере Сирии. Бомбардировке подверглась территория к северу от аэропорта Нейраб в провинции Алеппо. В СМИ Израиля говорится о том, что атаке подвергся «штаб Корпуса стражей исламской революции» на территории Алеппо. По этой территории было выпущено около 10 ракет класса «воздух-земля». Так называемая Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне, заявила, что в результате удара погибли 6 сирийских и трое «иностранных» военнослужащих, «предположительно, иранских».

Использованы фотографии: http://syria.mil.ru
21

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:29
    В СМИ Израиля говорится о том, что атаке подвергся «штаб Корпуса стражей исламской революции» на территории Алеппо.
    ....Террористы на границе Израиля, это как бы по боку..свои пацаны...Главный враг КСИР на территории Сирии, и главный момент, что иранцы находятся на территории Сирии по приглашению правительства..А нам тут, наши товарищи-форумчане, из Израиля,рассказывают, как государство Израиль так ненавидит террористов, что кушать не может...что бомбит их базы аж на Синайском полуострове...
    parusnik
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:39
      Так каждый своих террористов бомбит.. Мы вроде с вашими не в военном блоке. Договорились не мешать, и то дело.
      Shahno
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:48
        Цитата: Shahno
        Так каждый своих террористов бомбит.. Мы вроде с вашими не в военном блоке. Договорились не мешать, и то дело.

        Здесь, Павел я с Вами полностью согласен. На сегодняшний день именно так!
        Теренин
      2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:48
        Да понятно, чего уж не понять..наши иранцы, ваши игиловцы...
        parusnik
      3. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 18:55
        Цитата: Shahno
        Так каждый своих террористов бомбит.. Мы вроде с вашими не в военном блоке. Договорились не мешать, и то дело.

        А разве КСИР является террористической организацией ?? Это одна из силовых структур государства Иран , а на территории Сирии КСИР находится вполне законно .
        DMB_95
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:47
      Все больше убеждаюсь, что операция в Сирии это чистый бизнес проект, по дележке олигархами углеводородного бабла.
      предки с Дона
    3. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:47
      Вам ли не знать, что терроризм - это лишь инструмент политики. Израилю ВЫГОДНО, чтобы война в Сирии шла как можно дольше, и, желательно, чтобы Сирия распалась на множество кусков.
      Гаргантюа
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:51
        Цитата: Гаргантюа
        Вам ли не знать, что терроризм - это лишь инструмент политики. Израилю ВЫГОДНО, чтобы война в Сирии шла как можно дольше, и, желательно, чтобы Сирия распалась на множество кусков.

        Ну не помешало бы.
        Арон Заави
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:00
          Вот тогда ещё и с каждым куском воевать начнёте. Опыта боевого ещё больше наберёте, для вас и малый кусок рот греет, только осторожно, не торопитесь, а то всякое бывает, по спине могут и не успеть похлопать.
          ul_vitalii
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:07
            Ну, если упремся? Зачем нам кусок. В 67 ом там помню заявления очевидцев: "Над нами стоял Архангел Гавриил... Безумие овладело нами"
            Shahno
            1. Ierarh (Alex) Сегодня, 18:25
              Тоже чайок?
              Ierarh
    4. Маз Сегодня, 18:32
      Это бесполезно, парни понимают только удар в нос, подбородок, промежность, горло, в самолет, в танк, опорный пункт, и главное шоб их было больше.
      Цитата: parusnik
      В СМИ Израиля говорится о том, что атаке подвергся «штаб Корпуса стражей исламской революции» на территории Алеппо.
      ....Террористы на границе Израиля, это как бы по боку..свои пацаны...Главный враг КСИР на территории Сирии, и главный момент, что иранцы находятся на территории Сирии по приглашению правительства..А нам тут, наши товарищи-форумчане, из Израиля,рассказывают, как государство Израиль так ненавидит террористов, что кушать не может...что бомбит их базы аж на Синайском полуострове...

      Так, шо пока вертолет не снесут или самолет, то наглость избранного народа будет только увеличиваться. Ну, будем посмотреть. Элуим бэ шамаим , то есть боженько все видит, все знает и воздаст по заслугам. Так шо "хатиму тову "придется добросовестно вымаливать.
      Маз
  2. Gavrohs (Gavrosh) Сегодня, 17:31
    Молодцы,все террористы как сунитские так и шиитские должны быть ликвидированы!
    Gavrohs
    1. stasimar Сегодня, 17:40
      И сионистские
      stasimar
      1. Gavrohs (Gavrosh) Сегодня, 17:51
        А также диктаторы вымогатели и ежи с ним мальчик Коля
        Gavrohs
      2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:51
        Цитата: stasimar
        И сионистские

        Ну так вперед. Оторвись от дивана, приезжай в Газу и помоги своим братьям.
        Арон Заави
        1. stasimar Сегодня, 18:53
          Возможно я несколько наивен и даже простоват, но в глубине души все-таки надеюсь, что Вы также как и я считаете, что терроризм, хоть шиистский или сунистский, исламский или даже христианский или иудаистский, да хоть буддийский, сатанинский, сектанский, уличный, бытовой, хулиганский, и любой идеологической окраски, должен быть искоренен как явление античеловеческое и противоестественное.
          stasimar
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:43
      Это какие шиитские террористы в Сирии должны быть ликвидированы, Хезболла?
      Гаргантюа
  3. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 17:38
    Кажется авторы статьи перепутали, кто на чьём там фоне.
    ВВС Израиля атаковали военный объект Ирана на севере Сирии ВЧЕРА.
    А СЕГОДНЯ, "На этом фоне Ближневосточные СМИ выходят с материалами, в которых утверждается, что российская авиация приступила к нанесению ударов по позициям боевиков, отказавшихся выехать по предоставленному коридору из провинции Дараа." hi
    А. Привалов
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 17:45
      Подождем официальной информации от российских военных.
      Опер
  4. lucul (Виталий) Сегодня, 17:39
    А что это террористы делают вблизи границы Израиля ? )) Который со всех СМИ вещает о том , как они борются с террористами ))
    lucul
    1. 100502 (2203) Сегодня, 17:47
      Израиль главный террорист
      100502
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:47
      Вроде не единоверцы, а тянет их друг к другу. Чем-то у кого-то где-то намазано. smile
      ul_vitalii
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:52
      Цитата: lucul
      А что это террористы делают вблизи границы Израиля ? )) Который со всех СМИ вещает о том , как они борются с террористами ))

      Это ваша добыча. Зачем же мы на впше охотничее поле пойдем?
      Арон Заави
  5. lucul (Виталий) Сегодня, 17:43
    Цитата: А. Привалов
    ВВС Израиля атаковали военный объект Ирана на севере Сирии ВЧЕРА.

    Израиль находится на севере Сирии ???)))
    lucul
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:44
    Попахивает антисемитизьмом
    Дормидонт
    1. кирпич ( Алексей ) Сегодня, 17:56
      Еще раз . для непонятливых , евреи и арабы одной семитской группы . Так что не стоит всюду " втыкать " антисемитизм . laughing
      кирпич
  7. лотос (Anat Licht) Сегодня, 17:46
    израильские СМИ сообщили о том, что ВВС Израиля атаковали военный объект Ирана на севере Сирии.
    Вранье : ,,в сирийских социальных сетях появились сообщения о том, что Израиль нанес удар по аэропорту Алеппо минувшей ночью.,,
    Пресс-служба ЦАХАЛа никак не прокомментировала данную информацию, поэтому фейк сообщили соцсети Сирии или это не фейк, трудно понять. Кстати, Аль-Джазира сообщила, что погибло 9 иранцев.
    Пока не будет официального подтверждения о нанесении самолётами ВКС РФ ударов по боевикам в районе Голанских высот и удара израильских самолетов по боевикам Ирана , верить нельзя.
    лотос
  8. Alban Сегодня, 18:13
    Неужели решились ? Это ведь прям "победа наша" ,нанесли удары вблизи границ израиля ..Смех и грех! А Израиль в глубине Сирии (которая под защитой России) долбят почем зря .Кто миром правит ? Изариль рано или поздно доиграится в крутых парней ,получат по щам .
    Alban
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:15
      Нелепая попытка вбить клин? Что с бпла не получилось?
      Shahno
      1. Alban Сегодня, 18:34
        Цитата: Shahno
        Нелепая попытка вбить клин? Что с бпла не получилось?

        Пусть Хесболла с вами разбирается .. soldier
        Alban
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 18:38
    Цитата: Shahno
    Так каждый своих террористов бомбит.. Мы вроде с вашими не в военном блоке. Договорились не мешать, и то дело.

    --------------------------
    Все террористы-они ваши, наших террористов там нет
    Altona
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:47
      А, так там армия Ирана или Ливана? А мы то думали, что наемники, ну извините...
      Shahno
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:47
      Цитата: Altona
      Цитата: Shahno
      Так каждый своих террористов бомбит.. Мы вроде с вашими не в военном блоке. Договорились не мешать, и то дело.

      --------------------------
      Все террористы-они ваши, наших террористов там нет

      А вот начальник генштаба -- Герасимов, говорит, что есть:
      "За эти 2 года, по нашим данным, фактически уничтожено около 60 000 боевиков, из них свыше 2800 – выходцев из Российской Федерации».

      Только уничтоженных 2800 (!), а сколько же там было живых?)
      Сегодня достоверно известно и официально подтверждено, что земляки и соплеменники россиян, воюют в Сирии на стороне бандитов всех мастей, цветов и оттенков (не стану перечислять все названия). Об этом говорится на самом высоком уровне. Так что, не нужно валить с больной головы на здоровую. hi
      А. Привалов
  10. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:40
    Те, которых бомбили наши, готовы в любой момент отступить на территорию дружественного террористам государства Израиль.
    Грэг Миллер
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 18:42
    Цитата: Дормидонт
    Попахивает антисемитизьмом


    Это что по-вашему? laughing hi
    Altona
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 18:50
    Цитата: А. Привалов
    Сегодня достоверно известно и официально подтверждено, что земляки и соплеменники россиян, воюют в Сирии на стороне бандитов всех мастей, цветов и оттенков (не стану перечислять все названия). Об этом говорится на самом высоком уровне. Так что, не нужно валить с больной головы на здоровую.

    ----------------------
    Так и население Израиля наполовину российское и постсоветское. У вас снова однобокие аргументы, господин Привалов? laughing laughing
    Altona
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 18:52
    Цитата: Shahno
    А, так там армия Ирана или Ливана?

    -----------------------------
    Вы вообще-то беспилотник сверхдержавы сбили, если чо. Молчали бы уж лучше, пока не сгорели в атомном аду. laughing laughing Где бы что ни случилось, но сионистская собачонка (г.Израиль) обязательно гавкнет.
    Altona
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:01
      Ну все, пар выпустили? Ошибка это была, как и с нашим ф16. Кричи, ни кричи, а без нас вы тут вопросы не решите.
      Shahno
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 18:54
    Цитата: лотос
    Вранье : ,,в сирийских социальных сетях появились сообщения о том, что Израиль нанес удар по аэропорту Алеппо минувшей ночью.,,

    -----------------------
    Истина в последней инстанции на проводе...
    Altona
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 19:03
    Цитата: Shahno
    Ну все, пар выпустили? Ошибка это была, как и с нашим ф16. Кричи, ни кричи, а без нас вы тут вопросы не решите.

    -------------------------------
    Успокойтесь, вся ваша страна сплошная ошибка. В СССР и без вас вопросы решали, а тут прям каждый ближневосточный микроб мнит себя сверхдержавой с региональным интересом.
    Altona
Картина дня