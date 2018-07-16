Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
СМИ: Российская авиация нанесла удары по террористам близ границ Израиля
Ближневосточные СМИ выходят с материалами, в которых утверждается, что российская авиация приступила к нанесению ударов по позициям боевиков, отказавшихся выехать по предоставленному коридору из провинции Дараа. В частности, об атаке российской авиации на позиции террористов в районе израильской границы у Голанских высот сообщает ливанский информационный портал AMN со ссылкой на военный источник в САР.
В материале утверждается, что самолёты ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в районе населённых пунктов Касиба и Наби-Сакер. Также заявлено, что после бомбардировки с воздуха в наступление перешли подразделения сирийских правительственных войск.
В командовании САА заявлено, что сирийская правительственная армия намеревается занять район Наби-Сакер в течение двух-трёх ближайших суток. Нужно отметить, что до последнего времени в течение нескольких лет Наби-Сакер и прилегающие территории контролировались боевиками "Хайят-Тахрир-аш-Шам" (*запрещено в РФ). Террористы не приняли условий командования САА и заявили, что намерены продолжать ведение боевых действий.
Официального подтверждения информации о нанесении самолётами ВКС РФ ударов по боевикам в районе Голанских высот на текущий момент нет.
На этом фоне израильские СМИ сообщили о том, что ВВС Израиля атаковали военный объект Ирана на севере Сирии. Бомбардировке подверглась территория к северу от аэропорта Нейраб в провинции Алеппо. В СМИ Израиля говорится о том, что атаке подвергся «штаб Корпуса стражей исламской революции» на территории Алеппо. По этой территории было выпущено около 10 ракет класса «воздух-земля». Так называемая Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне, заявила, что в результате удара погибли 6 сирийских и трое «иностранных» военнослужащих, «предположительно, иранских».
В материале утверждается, что самолёты ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в районе населённых пунктов Касиба и Наби-Сакер. Также заявлено, что после бомбардировки с воздуха в наступление перешли подразделения сирийских правительственных войск.
В командовании САА заявлено, что сирийская правительственная армия намеревается занять район Наби-Сакер в течение двух-трёх ближайших суток. Нужно отметить, что до последнего времени в течение нескольких лет Наби-Сакер и прилегающие территории контролировались боевиками "Хайят-Тахрир-аш-Шам" (*запрещено в РФ). Террористы не приняли условий командования САА и заявили, что намерены продолжать ведение боевых действий.
Официального подтверждения информации о нанесении самолётами ВКС РФ ударов по боевикам в районе Голанских высот на текущий момент нет.
На этом фоне израильские СМИ сообщили о том, что ВВС Израиля атаковали военный объект Ирана на севере Сирии. Бомбардировке подверглась территория к северу от аэропорта Нейраб в провинции Алеппо. В СМИ Израиля говорится о том, что атаке подвергся «штаб Корпуса стражей исламской революции» на территории Алеппо. По этой территории было выпущено около 10 ракет класса «воздух-земля». Так называемая Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне, заявила, что в результате удара погибли 6 сирийских и трое «иностранных» военнослужащих, «предположительно, иранских».
Использованы фотографии: http://syria.mil.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти