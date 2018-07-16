19:05 16 июля
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Оптимизация в сфере производства связи и РЭБ. Создаётся НПО "Контур" в Тамбове

Пресс-служба Ростеха сообщает к концу 2-го квартала будущего года будет завершено формирование НПО «Контур», базой которого являются тамбовские предприятия Ростеха. В материале заявлено, что корпорация таким образом намеревается осуществить оптимизацию производственных процессов и выстраивание более эффективной региональной кооперации.

Отмечается, что после реализации проекта ожидается наращивание общей выручки всех тамбовских предприятий Ростеха до 15 млрд рублей в год. Это в 3,5 раза больше существующих показателей.

Из материала корпорации:
На первом этапе в состав Научно-производственного объединения «Контур» войдут три предприятия радиоэлектронного кластера Ростеха в Тамбове - завод «Октябрь», «Ревтруд» и НИИ радиотехники «ЭФИР» (входят в состав концерна «Созвездие»). В дальнейшем к ним присоединится завод «Тамбоваппарат».



Оптимизация в сфере производства связи и РЭБ. Создаётся НПО "Контур" в Тамбове


Отмечено, что эти предприятия имеют схожую специализацию – создают в качестве основной продукции комбинированные радиостанции, КШМ (командно-штабные машины), а также средства РЭБ для нужд Вооружённых сил.

Почему решено создать НПО? Объясняется это наличием антикризисного плана, принятого с целью сокращения издержек на производство, а также накопленных к данному моменту долгов. Отмечается, что ведётся работа по устранению конкуренции между предприятиями одного профиля и по переводу их в режим кооперации – как сегмента производственных мощностей, где каждая площадка является частью единого целого.

Также добавляется, что НПО «Контур» должно решить задачу по наращиванию объёмов производства продукции гражданского назначения. Сегодня «гражданская» доля в тамбовском производстве Ростеха едва доходит до 1 процента. К 2024 году ожидается 15%.

Особо подчёркивается, что оптимизация идёт за счёт сокращения административно-управленческого звена. Утверждается, что квалифицированных рабочих и инженеров оптимизационные программы не коснутся.

Использованы фотографии: mantleluca.blogspot.com
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Комментарии 22

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  1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:55
    Когда я слышу "оптимизация" то понимаю, что кого-то уволят, причем без предоставления обещанных к созданию 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест (((. Вообще ощущение, что нас не просто кинули с предвыборными обещаниями, а жестоко швырнули.
    предки с Дона
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 18:06
      Все эти Ростехи, ОДК, ОАК, ОСК создаются только с одной целью - убрать конкурентов и стать монополистом. В краткосрочной перспективе это требует вложений, но в среднесрочной - озолотит инвесторов. Это та же схема, с помощью которой олигархи выкупали и банкротили крупные и средние предприятия в регионах. Как итог - миллионы рабочих едут в Москву на заработки из-за отсутствия работы у себя дома.
      Гаргантюа
      1. cariperpaint Сегодня, 18:20
        Какая дремучая чушь....какие конкуренты в ВПК? Вы о чем?
        cariperpaint
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 18:31
          Цитата: cariperpaint
          какие конкуренты в ВПК? Вы о чем?

          Какая дремучая чушь! Конкуренция - двигатель прогресса. В СССР старались поддерживать конкуренцию в ВПК: миговцы конкурировали с предприятиями Сухого, Туполевцы конкурировали с Илюшиным и Антоновым, Милевцы - с Камовым, Харьковский танковый - с Нижнетагильцами и т.д.
          Гаргантюа
      2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:28
        Это страшное заморское слово "оптимизация", в наших реалиях и в переводе на русский означает одно - ПОГРОМ и УНИЧТОЖЕНИЕ... Центр им. Хруничева в Москве уже недавно "оптимизировали"....
        Грэг Миллер
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:46
          Он прибыль не приносил, одни убытки, вот его и оптимизировали.
          Вадим237
          1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:49
            Вадим 327! Пенсионный фонд и здравоохранение, как впрочем и вооруженные силы России тоже прибыли не приносят, а давайте и их оптимизируем.... А впрочем этим и без нас сейчас занимаются....
            Грэг Миллер
            1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:55
              Пенсионный фонд - это финансовая поддержка населению, армия - эта защита. С убыточным производством, сравнивать не надо, масштабы и цели не те.
              Вадим237
        2. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:03
          Центр им. Хруничева в Москве уже недавно "оптимизировали"....

          Так уж вышло, что я продолжительное время знал много сотрудников ЗИХа. Еще с советских времен. В общем правильно его оптимизировали...... И дело не в прибыльности. Просто они ничего нового сделать не могли.
          bk316
    2. cariperpaint Сегодня, 18:17
      Оптимизация это все просто оптимизация. Любое предприятие должно зарабатывать. Что бы этого достигать старые советские методы не сработают от слова совсем. Увольнять персонал будут всегда,но не тот который приносит пользу. В первую очередь это всегда касается административного сегмента. А при чем тут то что вас кто то кинул я простите не понимаю.
      cariperpaint
    3. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 18:31
      Цитата: предки с Дона
      Вообще ощущение, что нас не просто кинули с предвыборными обещаниями, а жестоко швырнули.

      Вас никто не кидал с предвыборными обещаниями, потому что Вам никто ничего и не обещал. Предвыборной программы у ВВП не было
      Андрей из Челябинска
    4. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 19:03
      я не припомню чтобы не кидали - в свой тридцатник не застал такого.
      Евгений Стрыгин
  2. Alban Сегодня, 18:05
    С качественной связью у нас всегда проблемы были ...Ну и электронной тоже слишком увлекаться не стоит ! Если заваруха начнется , как бы на азбуку Морзе не пришлось переходить ,чтобы это тоже не забывали !
    Alban
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:48
      "С качественной связью у нас всегда проблемы были" Это Вы про мобильную - с военной всё в порядке.
      Вадим237
  3. ПалБор (Павел) Сегодня, 18:21
    А у нас Приборный завод банкротят, который системы связи для ВВС производит, а также разработал АФАР для Су-57. И тут те раз! Одной рукой создаём, другой рушим?
    ПалБор
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:33
      Для правящей в России элитки, ВПК - это не высокотехнологичные производства и не разнообразные НИИ, для них это всего лишь финансовые потоки!!! Когда закрывается какой либо завод, убыточный, но единственный(!) в России, им - плевать, для них это лишь сокращение издержек....
      Грэг Миллер
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:50
        Ещё ни одного такого "Убыточного но единственного" завода ВПК не закрыли.
        Вадим237
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:22
    У нас оптимизация в сентябре тож произойдет......Много нас таких будет оптимизированных...Кстати, многие в возрасте от 40 до 55 лет..И как дожить в процессе оптимизации до пенсионного возраста, когда окажешься без работы..
    parusnik
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:35
      Правящий класс Ваши проблемы, к сожалению, особо не волнуют...
      Грэг Миллер
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:55
        Проблемы индейцев, шерифа не волнуют, пробьемси... smile
        parusnik
        1. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 19:05
          что-то все вниз куда то пробиваемся. Уже теплеет однако.
          Евгений Стрыгин
  5. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:43
    Тамбовский РЭБволк им товарищ.
    Вадим237
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