Оптимизация в сфере производства связи и РЭБ. Создаётся НПО "Контур" в Тамбове

На первом этапе в состав Научно-производственного объединения «Контур» войдут три предприятия радиоэлектронного кластера Ростеха в Тамбове - завод «Октябрь», «Ревтруд» и НИИ радиотехники «ЭФИР» (входят в состав концерна «Созвездие»). В дальнейшем к ним присоединится завод «Тамбоваппарат».

Пресс-служба Ростеха сообщает к концу 2-го квартала будущего года будет завершено формирование НПО «Контур», базой которого являются тамбовские предприятия Ростеха. В материале заявлено, что корпорация таким образом намеревается осуществить оптимизацию производственных процессов и выстраивание более эффективной региональной кооперации.Отмечается, что после реализации проекта ожидается наращивание общей выручки всех тамбовских предприятий Ростеха до 15 млрд рублей в год. Это в 3,5 раза больше существующих показателей.Из материала корпорации: Отмечено , что эти предприятия имеют схожую специализацию – создают в качестве основной продукции комбинированные радиостанции, КШМ (командно-штабные машины), а также средства РЭБ для нужд Вооружённых сил.Почему решено создать НПО? Объясняется это наличием антикризисного плана, принятого с целью сокращения издержек на производство, а также накопленных к данному моменту долгов. Отмечается, что ведётся работа по устранению конкуренции между предприятиями одного профиля и по переводу их в режим кооперации – как сегмента производственных мощностей, где каждая площадка является частью единого целого.Также добавляется, что НПО «Контур» должно решить задачу по наращиванию объёмов производства продукции гражданского назначения. Сегодня «гражданская» доля в тамбовском производстве Ростеха едва доходит до 1 процента. К 2024 году ожидается 15%.Особо подчёркивается, что оптимизация идёт за счёт сокращения административно-управленческого звена. Утверждается, что квалифицированных рабочих и инженеров оптимизационные программы не коснутся.