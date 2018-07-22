Самолёт-камикадзе «Мицубиси» Ки-167 «Сакурадан» (Япония)



Бомбардировщик-камикадзе Ки-167 "Сакурадан" и, вероятно, его пилот. Фото Airwar.ru



Серийный самолет типа Ки-67. Фото US Air Force



Схема самолета Ки-167. На виде сбоку указано расположение заряда "Сакурадан". Рисунок Airwar.ru



Боковая проекция самолета Ки-167. Рисунок Airwar.ru

По материалам сайтов:

http://airwar.ru/

http://pro-samolet.ru/

http://aviastar.org/

http://navsource.org/

http://ww2today.com/

Осенью 1944 года Японская империя, столкнувшись с самыми серьезными проблемами на всех фронтах, сформировала соединения летчиков-смертников. До определенного времени камикадзе использовали только серийные самолеты с подвешенными на них бомбами, но позже появилось предложение о создании специализированных образцов. Попытка получить максимально возможную боевую мощь вскоре привела к появлению проекта самолета-камикадзе Ки-167 «Сакурадан».Корпус специальных атак, в составе которого служили камикадзе, эксплуатировал самолеты разных типов, как истребители, так и бомбардировщики. В частности, не позднее начала 1945 года очередным средством для атаки кораблей противника стал тяжелый бомбардировщик «Мицубиси» Ки-67 «Хирю». Эта машина была принята на вооружение только осенью 1944 года и предназначалась для нанесения бомбовых ударов с горизонтального полета, но обстановка на Тихом океане вынудила японцев применить ее в качестве самолета-камикадзе.Бомбардировщик для камикадзе получил обозначение Ки-67 «То-Го» от «Токубецу Когеки» – «Специальная атака». Перед последним полетом с серийной машины снимали все или почти все (за исключением кормовой установки) оборонительное вооружение, убирали несколько мест экипажа и подвешивали пару бомб калибра 800 кг. Подрыв бомб производился при помощи специального контактного взрывателя, размещенного в носовой части фюзеляжа. После такой доработки самолет сохранял почти все свои летно-технические характеристики.Согласно разным источникам, с осени 1944 года и до завершения войны японские части успели перестроить в «То-Го» не менее 15 и не более 50 серийных бомбардировщиков Ки-67. Часть этих машин была использована в бою и показала весьма высокие результаты. Пара 800-кг бомб могла нанести серьезные повреждения любому кораблю, а разливающееся при ударе топливо усиливало воздействие на цель.В некоторых источниках утверждается, что в самом конце 1944 года или в начале 1945-го появилась идея о повышении боевых качеств имеющегося бомбардировщика-камикадзе. Для этого предлагалось использовать доступные зарубежные разработки и новое для японской авиации оружие. Это предложение было принято к реализации, и его результатом стало некоторое количество специальных самолетов Ки-167 «Сакурадан» (также возможно написание «Сакура-дан»).Впрочем, необходимо отметить, что о проекте Ки-167 известно крайне мало. Фактически достоверно известно лишь о существовании такого проекта, тогда как подробности технического характера до сих пор могут быть темой споров. В послевоенный период вся документация по этой разработке была уничтожена, а прочие источники не позволяли восстановить полную картину. К настоящему времени был найден консенсус. Теперь самолет «Мицубиси» Ки-167 «Сакурадан» считается очередным вариантом серийного бомбардировщика, предназначенным для выполнения «специальных атак» при помощи особого боевого оснащения. Кроме того, были сделаны определенные предположения и правдоподобные оценки.Еще в 1942 году японские специалисты получили документацию по немецкому проекту кумулятивного / термитного боеприпаса большой мощности. Позже они своими силами создали подобное изделие и даже испытали его на одном из полигонов. Специальный заряд под названием «Сакурадан» оснащался цилиндрическим корпусом диаметром 1,6 м и весил 2900 кг. Направленный заряд создавал столь мощную струю раскаленных газов, которая могла нанести фатальные повреждения самым разным объектам. К примеру, во время испытаний подобное оружие уничтожило серийный японский танк с дистанции 300 м. Такой заряд можно было использовать для уничтожения крупных и хорошо защищенных целей, таких как сухопутные бункеры или корабли.До определенного времени изделие «Сакурадан» оставалось без носителя и без реальных перспектив. Возможности для его использования на практике нашли только в конце 1944 года, вскоре после создания формирований камикадзе. Особо мощный заряд можно было установить на один из существующих бомбардировщиков, причем без возможности сброса. Самолет и его экипаж в таком случае должны были доставить изделие к цели ценой своей жизни.Наиболее удобным носителем перспективного заряда посчитали серийный бомбардировщик Ки-67 «Хирю» от компании «Мицубиси». Двухмоторный самолет показывал достаточные тактико-технические характеристики, а кроме того, имел сравнительно крупный фюзеляж, внутри которого можно было разместить «Сакурадан». Впрочем, для решения такой задачи потребовалась заметная переработка имеющейся конструкции, и потому самолет-камикадзе получил собственное обозначение. Теперь он известен под названием Ки-167, прямо указывавшим на тип базовой машины.Несмотря на необходимость доработки планера, новый самолет сохранял массу основных черт базового. Ки-167 должен был остаться цельнометаллическим среднепланом со свободнонесущим крылом, на котором располагалась пара гондол с двигателями. Внутренние объемы крыла по-прежнему могли использоваться для размещения топливных баков. В носовой части фюзеляжа сохранялась кабина, непосредственно за ней – объем для боевой нагрузки. Именно там предлагалось разместить изделие «Сакурадан».Фюзеляж самолета нуждался в некоторой переработке, затрагивавшей как силовой набор, так и обшивку. При сохранении остекленной кабины штурмана в носовом обтекателе и основного отсека для пилотов требовалось переделать грузоотсек. Для получения желаемых боевых качеств крупный заряд «Сакурадан» должен был устанавливаться с наклоном вперед, и потому сверху на фюзеляже появился крупный выступающий обтекатель. Характерный «горб» мог быть едва ли не единственным внешним отличием Ки-167 от Ки-67.Самолет по-прежнему должен был комплектоваться трапециевидным крылом с небольшой стреловидностью передней кромки. На центроплане помещались две крупные гондолы для двигателей воздушного охлаждения. Хвостовое оперение состояло из стреловидного киля с большой стреловидностью передней кромки и трапециевидным стабилизатором. Механизация крыла включала закрылки и элероны; все плоскости оперения имели свои рули.Силовая установка включала пару поршневых 18-цилиндровых двигателей «Мицубиси» Ха-104 взлетной мощностью по 1900 л.с. Охлаждение двигателей обеспечивалось набегающим потоком воздуха. Рядом с моторами находились масляные радиаторы. На валах устанавливались четырехлопастные воздушные винты большого диаметра.Бомбардировщик Ки-67 оснащался трехточечным шасси с хвостовым колесом. Основные опоры находились в мотогондолах и убирались поворотом назад по полету. Хвостовое колесо разместили в фюзеляже, с некоторым сдвигом вперед. Оно так же могло убираться в полете.Как и другие самолеты для «специальных атак», Ки-167 «Сакурадан» мог лишиться оборонительного вооружения. Базовый бомбардировщик Ки-67 оснащался пятью установками с крупнокалиберными пулеметами и одной 20-мм автоматической пушкой. Отказ от пулеметно-пушечного вооружения позволял облегчить машину и получить определенный запас грузоподъемности для использования специального боезаряда.Заряд «Сакурадан» собирался в крупном цилиндрическом корпусе диаметром 1,6 м и длиной порядка 1,5 м. Чтобы изделие массой 2900 кг не оказало негативного влияния на летные данные, его пришлось разместить непосредственно у центра тяжести самолета – на уровне существующего грузоотсека. При этом корпус установили на уровне верхней поверхности фюзеляжа, а также немного наклонили вперед. Последнее было необходимо для некоторого повышения воздействия на цель. В результате корпус «Сакурадана» почти полностью вышел за обводы верха фюзеляжа, и его пришлось прикрыть новым обтекателем.Подрыв боевой части должен был производиться при помощи контактного взрывателя. Это устройство представляло собой штангу длиной в несколько метров и размещалось на продольной оси самолета. Длина штанги была определена в соответствии с требованиями кумулятивного заряда. За счет нее изделие «Сакурадан» в момент подрыва оказывалось на оптимальной дистанции от цели.По разным данным, управлять самолетом Ки-167 должен был сокращенный экипаж. В различных источниках упоминается необходимость работы одного или двух летчиков-камикадзе. Бортовые стрелки, естественно, отсутствовали, поскольку задача защиты самолета от вражеских перехватчиков возлагалась на свои истребители.Несмотря на переработку конструкции и установку новой боевой нагрузки, самолет-камикадзе по своим габаритам должен был соответствовать базовой машине. Длина составляла 18,7 м, размах крыла – 22,5 м. Стояночная высота – 7,7 м. Площадь крыла – чуть менее 66 кв.м. После примененных доработок и установки заряда «Сакурадан» сухая масса бомбардировщика могла увеличиться до 8,8-9 т. Нормальная взлетная – до 15 т. Крейсерская скорость могла остаться на прежнем уровне – 400 км/ч при максимальной до 500-520 км/ч. Практическая дальность – не менее 2500-2600 км. При этом фактический боевой радиус мог ограничиваться физическими и психологическими возможностями единственного пилота.Точные и подтвержденные сведения о строительстве, испытаниях и эксплуатации самолетов «Мицубиси» Ки-167 «Сакурадан», к сожалению, отсутствуют. Тем не менее, в разных источниках встречаются определенные данные, согласно которым бомбардировщик-камикадзе пошел в серию и несколько раз применялся для атаки кораблей ВМС США. Впрочем, особых успехов такая техника не достигла. Кроме того, доступные данные о боевой работе Ки-167 не имеют достаточных подтверждений и вполне могут быть результатом путаницы либо мистификации.В некоторых источниках утверждается, что проект Ки-167 не дошел до строительства опытных или серийных машин. Тем не менее, известны фотоснимки двухмоторных бомбардировщиков с характерным «горбом» за кабиной пилотов. Наличие таких исторических свидетельств подтверждает тот факт, что «Сакурадан» все же довели, как минимум, до испытаний.Утверждается, что компания «Мицубиси» построила (либо переоборудовала из готовых машин) первые Ки-167 в феврале 1945 года. Эту технику передали армейской авиации, и та начала подготовку к первым боевым вылетам. Вскоре были переданы еще несколько машин. Согласно самым смелым оценкам, армия получила до десятка самолетов.Подготовка техники и пилотов заняла немало времени, и потому «Сакурадан» впервые отправились к реальным целям только 17 апреля. Три самолета-камикадзе, один из которых нес кумулятивный заряд большой мощности, отправились в район о. Окинава для поиска и атаки американских авианосцев. Командир звена, пилот Ки-167, сообщил об обнаружении цели и начале атаки. Однако его товарищи заметили, что самолет горит. Далее машина резко перешла в набор и скрылась в облаках. Что с ней произошло после этого – неизвестно.Согласно другим источникам, в этот день японские пилоты не смогли найти цели и приняли решение вернуться на базу. При этом носитель «Сакурадана» взорвался в воздухе; вероятно из-за повреждения заряда. Какая из двух версий соответствует действительности – установить уже не удастся.Имеются сведения о новой атаке с участием пары Ки-167, состоявшейся 25 мая. Согласно им, самолеты не вернулись на базу, но обстоятельства их гибели остались неизвестными. Следует отметить, что в этот день в районе Окинавы два японских самолета-камикадзе атаковали десантный корабль USS LSM-135 и отправили его на дно. Однако отчет об этом инциденте позволяет предполагать, что корабль затопили легкие самолеты с бомбами на борту, и это явно были не Ки-167 с изделиями «Сакурадан».Еще один предполагаемый эпизод боевого применения самолетов Ки-167 якобы имел место 13 августа 1945 года. Машины взлетели с одного из аэродромов на Японских островах и отправились в район нахождения назначенных целей. По пути они были обнаружены американскими истребителями. Не имея никакого оборонительного вооружения, пара камикадзе была обречена. Их сбили над морем, задолго до выхода на боевой курс.Таким образом, в разных источниках упоминается три эпизода с участием пяти самолетов Ки-167, якобы имевшие место на окончательном этапе войны на Тихом океане. Только один из предполагаемых вылетов мог завершиться успешным уничтожением вражеского корабля, однако, похоже, эту победу нельзя записать на счет «Сакураданов». При этом на базу вернулись далеко не все самолеты.2 сентября 1945 года Япония капитулировала, что поставило точку в эксплуатации различной военной техники, в том числе самолетов-камикадзе. Машины «Мицубиси» Ки-167 «Сакурадан» – если и принимались на вооружение – до этого времени не получили большого распространения и не успели продемонстрировать весь свой потенциал. Согласно доступным данным, такие самолеты не уничтожили ни одной цели, но немного сократили существующий парк авиационной техники. Вряд ли такие результаты можно назвать выдающимися.Вскоре после завершения Второй мировой войны документация по проекту Ки-167 была уничтожена. Именно эти события привели к нынешнему дефициту информации, из-за чего теперь приходится полагаться только на оценки и предположения, а также на сведения, не имеющие достойного подтверждения. За прошедшие десятилетия ситуация не изменилась, и, по всей видимости, точные данные о проекте были утеряны навсегда.На заключительном этапе войны на Тихом океане японская армия использовала несколько вариантов переоборудования серийных самолетов разных типов в ударные средства для летчиков-смертников. Проект Ки-167, предлагавший атаку целей при помощи мощного боеприпаса «Сакурадан», выделялся на этом фоне и позволял значительно повысить эффективность атак камикадзе. Тем не менее, этот проект не привел к желаемым результатам. Даже если такая техника и дошла до производства и эксплуатации, ей не удалось показать весь свой потенциал. Ни один «Сакурадан» на Ки-167 не смог повредить корабль противника, что в некоторой мере приблизило поражение Японии.