Сказочка про ПАК ДА: бог любит троицу
Буквально недавно мы вволю обсудили перспективы наших новых разработок. И вот действительно, бог любит троицу: пришла информация о ПАК ДА.
Собственно, ничего удивительного в ней нет. Очередная сказка не стала былью. В принципе, ничего удивительного после «новостей» о том, что танк Т-14 «Армата» будет построен в количествах, необходимых для вооружения одного полка, а Су-57 вообще не нужен, так как есть Су-35С, который «не хуже».
Пришло время разобраться с так называемым ПАК ДА.
Нет, никто не говорит, что разработки сворачиваются по какой-либо причине. Разработки в ОКБ Туполева идут своим чередом. И когда-то, в обозримом будущем, будут закончены. И настанет пора трансформировать ПАК ДА по примеру ПАК ФА во что-то более приемлемое. Ту-360, например.
Давайте же серьезно посмотрим на проблемы нашей ДА (Дальней авиации) в свете прожекторов дня сегодняшнего.
Для начала просто посмотрим, что есть наша ДА. По состоянию на 2017 год (не думаю, что там что-то кардинально так поменялось), наша стратегическая авиация состояла из 16 единиц Ту-160 (11 – Ту-160 и 4 – Ту-160М) и 60 единиц Ту-95 всех модификаций, от МС до МСМ.
Немного, прямо скажем.
Для сравнения: у США ДА несколько внушительнее выглядит. В1В – 64 единицы, В-2 – 19 единиц, В-52 – 62 единицы.
Несильно, но получше. Учитывая, что их В-52 в принципе такой же летающий авиараритет, как и наш Ту-95, то их можно и не рассматривать даже. Но – будут летать, пока планеры не выработают ресурс полностью. И наши, и американские. Стратег – дело дорогое.
Что касается чего-то нового, то хочу заметить только одно: наши 16 штук Ту-160 никакой погоды на сделают. Да, самолет просто прекрасный, но 16 бомберов против американского щита из почти 1000 самолетов авианосного базирования, которые совершенно случайно можно придвинуть к рубежу пуска ракет Ту-160… А учитывая, что у нас и прикрыть их толком нечем…
В общем, 16 «Белых лебедей» погоды не сделают совершенно.
Значит, что? Надо больше? Надо. Чтобы был шанс прорваться через американскую оборону, Ту-160 должно быть на порядок больше. Хотя бы сотня.
Возникает вопрос: а где взять?
Ответ только один: в Казани. И ответ абсолютно правильный.
И Казанский авиазавод сейчас пытается всеми силами реализовать сразу две программы.
Первая – подтянуть имеющиеся Ту-160 хотя бы до состояния Ту-160М. Это сложно, это замена фактически всей электроники и авионики с аналоговой на цифровую.
Если кто внимательно смотрел, речь даже не заходила о модернизации до уровня М2. Проще новый самолет построить оказалось.
Вторая программа. Непосредственное строительство Ту-160М2. О чем было в свое время сказано и президентом, и премьером.
Внимание, вопрос. Где будет вестись работа по строительству ПАК ДА?
Главная проблема – ПАК ДА негде выпускать. И это самый главный такой нюанс. Да, есть наш прекрасный Казанский авиазавод, способный выпускать самолеты такого класса. Но…
Для начала заводу надо будет сперва разобраться с Ту-160. А это не так-то просто.
Сейчас на Казанском авиазаводе уже строится первый Ту-160М2. Первый полет он должен совершить в 2021 году. То есть через 3 года. Если учесть, что Минобороны озвучило цифру потребности в 50 самолетов, даже с учетом поточного производства, получаем, что такое количество самолетов будет строиться не один десяток лет.
Уверен, что что-то такое да выползет. Деньги закончатся, рабочие не будут успевать… Оно понятно, одно дело в 40-50 лет вкалывать, другое – в 60-65.
Поступление непосредственно в части Ту-160М2 предположительно ожидается в конце 20-х годов или чуть позже. «Чуть» даже более вероятно.
Забавно, но согласно десятки раз озвученным планам, которые пока никто не отменил, ПАК ДА должен прийти в ВКС примерно в то же самое время. И вот в это на фоне «Арматы» и Су-57 не то что верится с трудом, не верю вообще.
Создать, построить и освоить летным и техническим составом ПАК ДА на фоне модернизации Ту-160 и постройки Ту-160М2 не получится. По двум причинам.
Причина вторая: не сможет Казанский авиазавод. Можно долго перечислять пункты в подтверждение этого, но предпочту оставить так, потому что есть еще первая причина. Не сможет тащить выпуск двух разных самолетов.
Причина первая: не выдержит бюджет. Стратегический бомбардировщик, простите, это не танк. Это сложнее и дороже. А уж если мы не смогли в «Армату» и Су-57, то говорить о более дорогих вещах вообще даже не стоит начинать.
Расклад так себе, если честно.
Самое неприятное в нем то, что 50 ракетоносцев никакой погоды не сделают. Просто потому, что если мы смотрим в сторону потенциального противника в лице США/НАТО, то становится понятно: шансов долететь у этих 50-ти Ту-160 до точки пуска весьма немного. Им просто не дадут этого сделать и самолеты США, и авиация союзников.
И еще. Снова повторю, что стоит внимательнее смотреть на концепцию применения своих наступательных сил американцами.
Да, у них тоже есть МБР, пусть и похуже наших. Но есть. Да, у них есть стратегические бомбардировщики, похуже чем Ту-160М2, но их больше.
Но основной упор в атаке (надеюсь, никто не станет спорить, что МБР и ДА – не оборонительные виды вооружений) в США делают на флот.
Флот является весомым фактором при доставке боевых аргументов к противнику. Хотя бы потому, что он может оказывать (в отличие от ракет и бомбардировщиков) активное сопротивление при попытках его нейтрализовать.
Авианосцы и их свиты в виде крейсеров ПВО, фрегатов УРО и прочих кораблей мало того, что смогут переместить в зону досягаемости больше ракет, чем стратегические бомбардировщики, так корабли в состоянии максимально затруднить срыв этой задачи противником.
Это если говорить серьезно, а не кричать в стиле детского садика о том, что «мы всех ядерными БГ потопим!». У противника они тоже есть, если что. И стая «Топоров» в 2-3 тысячи штук разнесет все с большей эффективностью, чем несколько десятков «Калибров», как бы последние ни были лучше.
Флота дальней зоны у нас нет, и очевидно, что и не будет. Мы не умеем строить большие корабли. Разучились с потерей украинских заводов, и это факт, от которого не отвертеться.
И ситуация становится только хуже. На сайте Минпромторга (ссылку дам в конце) в июне этого года была опубликована «Стратегия развития судостроительной промышленности до 2035 года».
Стратегия имеет приоритетным направлением строительство кораблей малого водоизмещения для ведения боевых действий в прибрежных районах. Да, тот самый «москитный флот», изобретение знаменитой пиратки мадам Вонг.
Недавно такая стратегия была перенята Украиной, над чем мы повеселились вдоволь. А теперь вот и мы до нее доросли.
Нет, в оборонительном плане РАКи (ракетно-артиллерийские корабли/катера) весьма неплохи. Но если говорить об океанской зоне, где может потребоваться работа по обеспечению действий ДА – простите, ребята, сами выкручиваться будете на «тушках», по мере умений своих.
Сложно, если честно, представить, как авиагруппа «Адмирала Кузнецова» сможет противопоставить хоть что-то парням с «Буша». 3 к 1 – не в нашу пользу расклад, как бы ни был хорош Су-30 против F-15.
Учитывая, что наши так и не научились взлетать с «Кузи» с полной загрузкой. Да и в любом случае, наш единственный корабль, несущий авиацию, все равно встал на прикол лет на десять, не меньше. Дело не столько в модернизации, сколько в капремонте всех систем, которые и в лучшие-то времена не отличались надежностью и четкой работой.
А за то время американцы еще пару атомных корыт на 200-300 самолетов построят, и само существование «Адмирала Кузнецова» будет просто авианесущим абсурдом. Ни на что толком не способным.
Но продолжаем смотреть на США.
Настолько ли глупы американцы, что не доверяют своим стратегическим бомбардировщикам доставку ядерных зарядов противнику?
Сегодня США используют в ударах за пределами своего материка дальнюю авиацию, вооруженную неядерными ракетами и бомбами. Учитывая, с кем они воюют, все оправдано.
Однако если вдруг разразится «нормальный» конфликт, что изменится?
А ровным счетом ничего.
Вся стратегическая летающая банда США будет наносить удары в лучшем случае «обычными» свободнопадающими ядерными бомбами. Нет у них сегодня ракет, хотя бы аналогичным нашей Х-55. Но им и не надо.
И В-1В, и В-2 в основном оперируют бомбами. Про ветерана В-52 молчу. Да, была у американцев ракета AGM-129ACM с ядерной боеголовкой, имевшая дальность в 3700 км. Была, но давно снята с вооружения. На смену ей должна была прийти AGM-131, которую просто не довели до конца. За ненадобностью.
И в настоящий момент американские стратеги потащат в отсеках только свободнопадающие ядерные бомбы. Если потащат. Скорее всего, нет. Бомбардировщику в случае возникновения конфликта высочайшего уровня придется влезать в зону действия ПВО. Что российской, что китайской, тут без разницы и без шансов.
Значит, что-то или кто-то должен обеспечить противодействие этой ПВО. Ну и все, возвращаемся в начало. Где говорилось о том, что флот более выгодный доставщик ракет в точку запуска.
Ну и нам как бы выбора особого нет. Без присутствия флота на дальних рубежах эффективность действий дальней авиации существенно снижается, поскольку существует значительная вероятность нейтрализации авиации.
А раз один фрегат с ракетным оружием, не говоря о крейсере, обладает значительно большей ударной мощью, чем звено стратегических бомбардировщиков, то стоит ли вообще делать ставку на довольно небольшое количество ударных самолетов?
Неоднозначная ситуация, правда?
Ветеранов Ту-95МС скоро придется отправлять на заслуженный отдых. Просто потому, что их эксплуатация будет небезопасной. Ту-160, хоть и является на нынешний день самым мощным в мире бомбардировщиком, но его авионика и электроника относятся ко вчерашнему дню, если не к позавчерашнему. Это можно частично нивелировать в модификации Ту-160М. Но – частично.
Ну и уповать на то, что Ту-160М2 в количестве заказанных 50-ти единиц будут построены. В чем тоже есть немалые сомнения.
А что же ПАК ДА?
А ничего. Может быть, через пару лет на очередном форуме «АРМИЯ-20..» покажут макет.
И в плане того, что работы идут 10 лет, но мы ничего про самолет не знаем. Ну кроме того, что он будет дозвуковым, малозаметным и собран по схеме «летающее крыло».
Описание весьма похоже… на В-2 Spirit!
И это странно. До удивления странно. Ведь концепция применения В-2 была разработана в конце 70-х годов, когда все было по-другому. Когда не было, например, С-400 и С-500, комплексов РЭБ, способных устроить неслабую головную боль экипажу. И – главное – которым наплевать, малозаметный это самолет, или нет. Отработают в любом случае.
Конечно, если использовать такие стратегические бомбардировщики против папуасов или там, террористов, то да. Ситуация упрощается. А если нет? Если «крутой замес»? Вопросы…
Известно, что каждый Ту-160М2 стоит 15 миллиардов рублей. Это в четыре раза дешевле В-2, который «тянет» на миллиард долларов. Но относительно стоимости ПАК ДА никогда никаких прогнозов не строилось и не приводилось цифр. Даже приблизительных.
Можно оптимистически и патриотически надеяться, что ПАК ДА станет эффективным бомбардировщиком. Когда-нибудь потом. Лет через двадцать.
Честно скажу, есть у меня подозрения, что вот-вот появится некий документ, аналогичный стратегии развития флота, «приговора» Су-57 и «Армате», который заморозит все движения по ПАК ДА «до лучших времен».
«Лучшие времена» — это когда нефть снова будет стоить столько, что хватит для обогащения всем, и еще останется что-то там на безопасность страны.
А пока, очевидно, что денег на безопасность не предвидится. Все, что было можно, потратили на невнятное шоу про футбол. И теперь уже начинаем пожинать плоды в виде разваливающейся инфраструктуры в Волгограде и Нижнем Новгороде.
Как и многие «ястребы», я бы предпочел вместо увеселения иностранных фанатов этой игры за мой счет пяток-десяток Ту-160М2. Но кто там когда кого в этой стране спрашивал?
А ПАК ДА не будет. Расходимся, сказочке конец…
Любителям флота просто рекомендую ознакомиться с этим документом.
Автор: Роман Скоморохов
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