Век Нельсона Манделы

18 июля 1918 года, ровно 100 лет назад, родился Нельсон Мандела – один из самых известных политических деятелей ХХ века, нобелевский лауреат, чье имя и в нашей стране, и во всем мире прочно ассоциируется с борьбой против апартеида. В советское время Мандела рассматривался как герой антиколониального и антиимпериалистического сопротивления, однако и после распада СССР отношение к Манделе было сугубо положительным – не только со стороны левой общественности, но и со стороны Запада. Лишь сейчас столь однозначный взгляд на жизнь и борьбу этого действительно незаурядного и во многом достойного человека был переосмыслен. Как и большинство политических деятелей, Манделу нельзя рассматривать только в позитивном или негативном ракурсе.Для выходца из Черной Африки, из южноафриканской народности коса, Нельсон Мандела действительно достиг очень многого, став фигурой мирового масштаба. Семья Манделы происходила из рода тембу народности коса, проживающей в регионе Транскей Восточно-Капской провинции. Прадед будущего нобелевского лауреата был традиционным вождем тембу, а дед, которого и звали Мандела, дал начало фамилии. Отец Нельсона Гадла Генри Мандела был старостой селения Мфезо, где в 1918 году и появился герой нашей статьи. У Гадла Манделы было четыре жены, родивших ему тринадцать детей – девять дочерей и четырех сыновей. От третьей жены Нонгапи родился мальчик, названный Ролихлахла – «Срывающий ветки дерева». Он рос смышленым парнем и поэтому его первым из детей Гадла Мандела отдали в школу. Там Ролихлахла и получил английское имя Нельсон.В то время британцы старались европеизировать местные традиционные элиты, поэтому дети вождей и старост, отпрыски знатных фамилий принимались в школы при христианских миссиях, а затем продолжали учебу в колледжах. Не стал исключением и Мандела. Он отучился в методистской начальной школе, затем в институте-интернате Кларкбери и в методистском колледже в Форт-Бофорте. После его окончания в 1939 году Нельсон был зачислен в Университет Форт-Хэр – в то время это было единственное учебное заведение страны, в котором темнокожие африканцы могли получить высшее образование. Но Мандела уже в конце первого курса стал выступать в оппозиции к университетскому руководству, а затем оставил учебу, поссорился со своим опекуном и отправился в Йоханнесбург, где работал сторожем, клерком в юридической фирме.Затем, помирившись с опекуном, Мандела продолжил обучение заочно и в 1942 г. получил степень бакалавра гуманитарных наук в Южно-Африканском университете. Он поступил на факультет права в Университет Витватерсранда, но диплом так и не получил. В 1943 году он плотно включился в оппозиционную деятельность и стал принимать участие в различных акциях протеста. Мандела стал членом Африканского национального конгресса (АНК) – главной антиколониальной партии страны, основанной еще в 1912 году. В 1948 г. Мандела стал секретарем Молодежной лиги АНК, занимавшей более радикальные позиции, а в 1950 году — национальным президентом Молодёжной лиги АНК.В это время Мандела еще не решил перейти к организации вооруженного сопротивления колониалистам, а выступал за акции гражданского неповиновения по примеру последователей Махатмы Ганди в Индии. Позиции Манделы радикализовались после ареста в 1956 г., и хотя затем он был оправдан, его взгляды на политическую борьбу стали куда более революционными. Безусловно, на эволюцию взглядов Манделы оказал влияние и подъем антиколониальных движений по всему миру – война в Индокитае, национально-освободительная борьба в Алжире, появление первых независимых государств Тропической Африки, выступления против сегрегации в США.С другой стороны, с начала 1960-х гг. Советский Союз также активизировал поддержку целого ряда национально-освободительных движений Африки, действовавших в португальских колониях и на юге континента. Были установлены связи и с Африканским национальным конгрессом, благо часть видных деятелей АНК одновременно состояла в Южно-Африканской коммунистической партии. Нельсон Мандела в то время тоже был очень близок к южноафриканским коммунистам, которые составляли влиятельную группу в руководстве антиколониального движения.В 1961 г. по инициативе ряда лидеров АНК и ЮАКП, среди которых находился и Мандела, была создана военно-политическая организация «Умконто ве сизве», название которой в переводе с языка зулу означало «Копье нации». Формальным поводом для создания «Копья нации», ставшего вооруженным крылом АНК, стала жестокая расправа полицейских над мирной демонстрацией в поселке Шарпевиль – 21 марта 1960 года там были убиты 69 человек.Однако был и куда более серьезный повод – в 1961 г. Южно-Африканский Союз, бывший доминионом Британской империи, стал Южно-Африканской республикой. Это вселило темнокожим борцам с колониализмом надежду на кардинальные изменения в политической жизни страны и в положении африканского населения. Но и Советский Союз, заинтересованный в расширении своего влияния на Африканском континенте, стал активно поддерживать все национально-освободительные движения на юге Африки – в Анголе, Мозамбике, Юго-Западной Африке (Намибия), Южной Родезии (Зимбабве) и, соответственно, в ЮАР. Практически с первых лет своего существования вооруженное крыло АНК стало получать самую разнообразную помощь от Советского Союза. Сотни южноафриканских повстанцев учились в советских военных училищах, прежде всего – в 165-м учебном центре по подготовке иностранных военнослужащих. Не забывали в СССР и о подготовке гражданского персонала из числа сторонников АНК, поскольку целью организации был переход власти в руки африканцев, а для этого требовались будущие руководители, инженеры, врачи.Южноафриканская полиция начала настоящую охоту за Нельсоном Манделой, с 1961 г. находившимся в бегах. В конечном итоге его удалось поймать с помощью агентов ЦРУ США, которые проинформировали южноафриканские власти о местопребывании лидера АНК. 25 октября 1962 г. Манделу приговорили к 5 годам лишения свободы за организацию забастовки и незаконное пересечение государственной границы. Возможно, Мандела и вышел бы на свободу через пять лет, а то и раньше, но 11 июля 1963 года полиция ЮАР схватила на ферме в Ривонии (пригород Йоханнесбурга) нескольких лидеров АНК и обнаружила дневники Манделы. В них, в частности, содержались планы диверсий против объектов энергетической инфраструктуры ЮАР. Это было весомое доказательство вины лидеры АНК в серьезном преступлении. 12 июня 1964 года все виновные, включая Манделу, были приговорены к пожизненному заключению.Нельсона Манделу, который теперь значился лишь «заключенным № 46664», поместили в тюрьму максимально строгого содержания на острове Роббен, что в 12 км от мыса Доброй Надежды. Еще с XVII века остров использовался в качестве места размещения каторжной тюрьмы сначала голландцами, а затем англичанами. Восемнадцать лет, с 1964 по 1982 годы, Нельсон Мандела провел в одиночной камере тюрьмы на острове Роббен, трудясь в тяжелейших условиях на местном известняковом карьере и получая мизерную порцию пищи. Но даже в таких условиях, которые сломали бы даже матерых уголовников, Нельсон Мандела не отчаивался, не отказывался от убеждений и не деградировал. Он умудрился заочно учиться в Лондонском университете, его популярность многократно возросла не только среди чернокожих жителей ЮАР, но и во всем мире. Освободить Манделу требовали в Советском Союзе и в Европе, им восхищались и коммунисты, и либералы.В марте 1982 года Нельсона Манделу и ряд других лидеров АНК этапировали с острова Роббен в тюрьму Полсмур. Это решение властей было обусловлено происходящими в мировой и африканской политике изменениями. К 1982 году целый ряд вчерашних колоний на юге Африканского континента успел получить независимость. В 1975 году суверенными государствами стали Мозамбик и Ангола, в 1980 г. политическую независимость получила Южная Родезия, переименованная в Зимбабве. Достаточно успешно действовали сторонники независимости в Юго-Западной Африке (Намибии), еще остававшейся под контролем южноафриканских войск. Примерно в это же время стала меняться и парадигма американо-европейской политики в отношении антиколониальной борьбы на Африканском континенте. Действия ЮАР встречали все большее неодобрение в Вашингтоне и Лондоне, а революция в Португалии и провозглашение независимого Зимбабве вместо Южной Родезии лишили ЮАР последних региональных союзников. Теперь ЮАР оказывалась в окружении недружественных африканских стран, которые оказывали всестороннюю помощь АНК.В феврале 1985 г. президент ЮАР Питер Бота обратился к Нельсону Манделе с предложением освободить его, если последний откажется от террористических методов борьбы. Но Мандела, как и следовало ожидать, от этого предложения в резкой форме отказался, заявив, что только свободные люди могут вести переговоры, а его организация остается запрещенной на территории ЮАР. Тем не менее, начало переговорному процессу этим предложением было положено. Уже в ноябре 1985 года состоялась встреча Манделы с представителями правительства ЮАР. Лидер АНК в это время лечился в больнице Кейптауна – уже этот факт говорил о том, что режим содержания Манделы значительно улучшился. Хотя лидер АНК продолжался оставаться за решеткой, подобные встречи стали относительно регулярными.В 1988 г. Манделу перевели в тюрьму Виктор-Верстер, сняв многочисленные ограничения на посещения его сторонниками, адвокатами и журналистами. Мир стремительно менялся и правительство ЮАР не могло на это не реагировать. Тем более, что одновременно сменились и «патроны» Нельсона Манделы. Советский Союз к концу 1980-х гг. стал сворачивать помощь антиколониальным движениям, а США и Западная Европа, напротив, решили перехватить инициативу и установить контакты с африканскими политиками, в том числе и ориентировавшимися прежде на СССР.11 февраля 1990 года Нельсон Мандела вышел на свободу. Это событие транслировали в прямом эфире ведущие телеканалы всего мира. Начиналась новая страница в жизни Манделы и новая эпоха в истории Южной Африки. Фактически освобождение Манделы ознаменовало конец многовековой эпохи господства европейских колонистов на юге Африканского континента. В 1993 г. Нельсон Мандела стал лауреатом Нобелевской премии мира, что говорило и о признании его западными элитами.В апреле 1994 г. режим ЮАР был вынужден пойти на проведение первых демократических выборов с участием всего населения страны. Как и следовало ожидать, победу одержал Африканский национальный конгресс, а Нельсон Мандела был избран президентом Южно-Африканской Республики, став первым темнокожим человеком на этом посту. Президентом страны Мандела оставался до 1999 года. Скончался Нельсон Мандела в 2013 году, в возрасте 95 лет, не дожив всего пяти лет до векового юбилея.Однако приход к власти Африканского национального конгресса не принес народу Южно-Африканской Республики долгожданной подлинной справедливости. Власть оказалась в руках чернокожей элиты – ветеранов АНК и представителей их клановых групп. Превратившись в самую заурядную африканскую страну с трайбализмом, коррупцией, насилием, ЮАР стремительно теряет все былые привлекательные черты, все те основы, которые некогда обеспечивали ей первое место по уровню экономического развития на континенте.В стране начался «апартеид наоборот», вылившийся не только в дискриминацию белого населения, но и многочисленные преступления против европейцев, включая грабежи, изнасилования, кровавые расправы над целыми семьями буров, да и вообще любых «чужаков» - от англичан до индусов. ЮАР покинуло значительное количество белых фермеров, инженеров, квалифицированных рабочих, что неизбежно сказалось на росте кадрового дефицита по множеству специальностей. Между тем, миллионы чернокожих жителей страны, несмотря на развязанную кампанию передела собственности белых колонистов, остаются в крайне неблагоприятном социальном положении, что вызвано отсутствием образования, квалификации, позволяющей работать, ментальными особенностями. В южноафриканских городах серьезно ухудшилась криминогенная обстановка, сейчас уровень преступности в стране один из самых высоких в мире.Богатая природными ресурсами республика всегда являлась лакомым куском для транснациональных корпораций и западных держав. В определенный момент правящие круги Запада и пришли к выводу, что с вчерашними партизанами им будет «работать» проще, чем с прежними руководителями ЮАР - бурами. В этом и заключается один из главных секретов изменения отношения к Манделе и АНК на Западе – вчерашний «террорист» превратился в новой ситуации в главного борца за мир и нобелевского лауреата. Хотя США исключили Африканский национальный конгресс из списка террористических организаций спустя много лет после того, как Мандела был избран президентом ЮАР.