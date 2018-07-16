Трамп: Эта встреча становится переломной для взаимоотношений между США и Россией

Мы передали американским коллегам предложения по сотрудничеству в сфере безопасности, по нераспространению ядерного вооружения.

Это позволит восстановить безопасность, прекратить огонь между Израилем и Сирией и надёжно обеспечить безопасность Израиля.

Эта встреча стала переломной в отношениях.

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин прокомментировали первую официальную двустороннюю встречу. Личная встреча двух лидеров (в присутствии переводчиков) вместо запланированных полутора часов продолжалась примерно на 40 минут дольше. После этого переговоры продолжились в расширенном формате. Следует отметить, что в Хельсинки впервые официально встретились не только Трамп и Путин в рамках официального саммита, но и главы внешнеполитических ведомств США и России Сергей Лавров и Майк Помпео.По итогам встречи оба лидера провели пресс-конференцию. Дональд Трамп заявил, что речь теперь идёт о переломном моменте в отношениях между США и Россией.Президент РФ отметил, что есть надежда на решение проблем при консолидации усилий. По словам Путина, оптимизм вселяет то, что сами переговоры прошли в откровенной и позитивной атмосфере, были доверительными и открытыми. Владимир Путин напомнил, что холодная война закончилась, а потому не стоит заводить ситуацию в такое русло, чтобы она снова о себе напоминала. По словам президента России, между США и РФ нет идеологического противостояния.О чём удалось договориться?Заявлено, что налажен канал связи между спецслужбами двух стран. В первую очередь этот канал позволить эффективнее работать в формате противодействия терроризму. Президент России отметил, что свои плоды такой канал дал во время проведения ЧМ-2018 в России.Путин:Отмечено, что особое внимание было уделено сирийскому вопросу. Путин заявил, что после полного уничтожения очагов сопротивления боевиков на юге САР необходимо свести ситуацию к выполнению международных договорённостей от 1974 года (речь о границе САР и Израиля и статусе Голанских высот).Путин:Российский президент отметил, что высказал удовлетворение договорённостями США с КНДР и выразил озабоченности в связи с выходом Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.Трамп в свою очередь отметил, что поговорил с российским коллегой о «вмешательстве РФ в американские выборы», на фоне чего было обсуждено создание совместной группы по кибербезопасности.Трамп: