22:51 16 июля
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Трамп: Эта встреча становится переломной для взаимоотношений между США и Россией

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин прокомментировали первую официальную двустороннюю встречу. Личная встреча двух лидеров (в присутствии переводчиков) вместо запланированных полутора часов продолжалась примерно на 40 минут дольше. После этого переговоры продолжились в расширенном формате. Следует отметить, что в Хельсинки впервые официально встретились не только Трамп и Путин в рамках официального саммита, но и главы внешнеполитических ведомств США и России Сергей Лавров и Майк Помпео.

По итогам встречи оба лидера провели пресс-конференцию. Дональд Трамп заявил, что речь теперь идёт о переломном моменте в отношениях между США и Россией.

Трамп: Эта встреча становится переломной для взаимоотношений между США и Россией



Президент РФ отметил, что есть надежда на решение проблем при консолидации усилий. По словам Путина, оптимизм вселяет то, что сами переговоры прошли в откровенной и позитивной атмосфере, были доверительными и открытыми. Владимир Путин напомнил, что холодная война закончилась, а потому не стоит заводить ситуацию в такое русло, чтобы она снова о себе напоминала. По словам президента России, между США и РФ нет идеологического противостояния.

О чём удалось договориться?

Заявлено, что налажен канал связи между спецслужбами двух стран. В первую очередь этот канал позволить эффективнее работать в формате противодействия терроризму. Президент России отметил, что свои плоды такой канал дал во время проведения ЧМ-2018 в России.

Путин:
Мы передали американским коллегам предложения по сотрудничеству в сфере безопасности, по нераспространению ядерного вооружения.


Отмечено, что особое внимание было уделено сирийскому вопросу. Путин заявил, что после полного уничтожения очагов сопротивления боевиков на юге САР необходимо свести ситуацию к выполнению международных договорённостей от 1974 года (речь о границе САР и Израиля и статусе Голанских высот).

Путин:
Это позволит восстановить безопасность, прекратить огонь между Израилем и Сирией и надёжно обеспечить безопасность Израиля.

Российский президент отметил, что высказал удовлетворение договорённостями США с КНДР и выразил озабоченности в связи с выходом Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Трамп в свою очередь отметил, что поговорил с российским коллегой о «вмешательстве РФ в американские выборы», на фоне чего было обсуждено создание совместной группы по кибербезопасности.

Трамп:
Эта встреча стала переломной в отношениях.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 84

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  1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 19:44
    Эта встреча становится переломной для взаимоотношений между США и Россией
    Да, да, мы много чего от него слышали, ещё перед выборами, болтун тот ещё
    _Ugene_
    1. Глядя Петрович Сегодня, 19:46
      Цитата: _Ugene_
      Эта встреча становится переломной для взаимоотношений между США и Россией
      Да, да, мы много чего от него слышали, ещё перед выборами, болтун тот ещё

      Трамп или Путин?
      Глядя Петрович
      1. Million (Влад) Сегодня, 19:52
        Оба).Трамп -наш президент!(судя по освещению его избирательной кампании в наших СМИ)
        Million
        1. Logall (Александр) Сегодня, 20:17
          Встреча президентов России и США - кофейная гуща - во что выльется непонятно!
          Гадать нет смысла, будем посмотреть... и станет ясно: "продливать" Трампа или же нет... wink
          Logall
          1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 20:52
            Неужели так непонятно, что силовыми методами запад Россию не сломал , теперь идут с пряниками в виде президента Д.Трампа (возможно потому и был "неожиданно" выбран), и всё делается только с умыслом против главного противника США ,- Китайской народной республики. Если правительство РФ поведутся на эти коврижки, и сдадут союзный Китай, после съедения КНР, РФ съедят одним махом , и не поперхнутся. Обещания запад раздаёт красивые, вот выполнение совсем другая песня, это проходили ещё в 90-тые......
            Vladimir 5
            1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 21:25
              Цитата: Vladimir 5
              Если правительство РФ поведутся на эти коврижки, и сдадут союзный Китай ...

              Почём нонче Китай ?.... what
              Nikolaevich I
              1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 22:15
                Цена Китая , Украина с Молдавией ...
                30 вис
            2. Например Сегодня, 21:27
              Цитата: Vladimir 5
              возможно потому и был "неожиданно" выбран)

              Трамп инопланетянин как и Путин. А на земле они оба в ссылке за антинародные действия на своей родной планете. wassat А запад на самом деле есть восток. Это нам просто пудрят мозги и говорят, что запад это запад, а восток это восток. Всё наоборот. Ну Вы же меня понимаете. wink drinks
              Почему нас с вами, Vladimir 5, не берут работать в главный аналитический центр Кремля? Мы же вон как, с полщелчка, раскусили и Трампа и Путина и географию с геологией! laughing
              Например
      2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 19:55
        Они хозяева своего слова.
        Аристарх Людвигович
        1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 19:59
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Они хозяева своего слова.

          Захотел - дал слово, захотел - забрал назад.
          MKPU-115
      3. Пленник (Айрат) Сегодня, 21:16
        Статью внимательнее прочитайте. Или "чукча не читатель, чукча- писатель"? laughing Согласно текста слова Трампа вообще-то. hi
        Пленник
      4. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:19
        Цитата: Глядя Петрович
        Цитата: _Ugene_
        Эта встреча становится переломной для взаимоотношений между США и Россией
        Да, да, мы много чего от него слышали, ещё перед выборами, болтун тот ещё

        Трамп или Путин?

        Оба- это одна команда бизнесменов..
        Svarog
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 22:01
          Трампа бизнес мы знаем - а вот Путина бизнеса не видели и не слышали, покажите его бизнес - вы же про него знаете.
          Вадим237
          1. dauria (Алексей) Сегодня, 22:41
            а вот Путина бизнеса не видели и не слышали, покажите его бизнес


            Он актёр, играет роль защитника обездоленных. Какой тут бизнес? Снимается, пока раскручен и в моде. Потом пойдёт в гримёрку, смоет грим, получит гонорар у Вексельбергов ,и всё. Надо его хоть на "народного артиста" выдвинуть, заслужил.
            dauria
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 20:10
      Трамп не обладает полной властью в США, там конгресс и сенат рулят, к тому же ВПК США хочет денег (впрочем как и ВПК России), опять же геополитические интересы противоположны. Из всего вывод договориться не возможно, решить не воевать да реально.
      предки с Дона
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 20:14
        Переломная встреча? Т.е. это Мальта 2.0? Пожуём увидим, как говорил один людоед...
        Грэг Миллер
      2. Alban Сегодня, 20:21
        Цитата: предки с Дона
        Трамп не обладает полной властью в США, там конгресс и сенат рулят, к тому же ВПК США хочет денег (впрочем как и ВПК России), опять же геополитические интересы противоположны. Из всего вывод договориться не возможно, решить не воевать да реально.

        Что Трамп , что Путин сидят под прессингом определенных финансовых кругов мировых ..
        Этой встречи противились обе стороны кто стоит за ними ! Ведь могут подмигнуть друг другу ..
        Так что пока перемигнулись ! А все впереди думаю .. hi Зачищать нужно обоим свои админимтрации и страны ..А потом уже разговаривать конструктивно ! Такое мое мнение .. soldier
        Alban
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 20:24
          Цитата: Alban
          Зачищать нужно обоим свои админимтрации и страны .

          От кого зачищать? Может ядерными ударами обменятся предлагаете, товарищ Михан?
          Аристарх Людвигович
        2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 20:30
          В США опасно подмигивать за спиной финансовых воротил, последние примеры этого Кеннеди и Рейган (не удачное покушение).
          предки с Дона
      3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 20:36
        Вывод только один: санкции оказались неэффективными ,международное давление на Россию оказалось пшиком, придётся за столом переговоров как-то разграничивать сферы влияния.Факт самой встречи на таком уровне- несомненный успех для России.
        Цитата: предки с Дона
        Из всего вывод договориться не возможно, решить не воевать да реально.
        Проксима
    3. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 20:18
      пусть болтают..лучше ,чем ....
      197213райволо
      1. GAF Сегодня, 22:14
        Цитата: 197213райволо
        пусть болтают..лучше ,чем ...

        Не только болтают, но и подарок при всем честном народе Путиным вручен тов. Трампу - мину весом в 400млн. зеленых, тех что с душком от Браудера. Теперь демократорам придется ходить с оглядкой, чтобы не подорваться на минном поле. Может у Путина ещё и бомбочки в запасе имеется... А тов.Трамп пообещал найти серверы с компроматом на бабку Клинтониху и её "друзей" - дерьмократов.
        GAF
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 22:51
          Цитата: GAF
          Может у Путина ещё и бомбочки в запасе имеется...

          А вот тут и к бабке не ходи... С его то опытом работы... Думаю, что и не одна.
          helmi8
    4. den3080 Сегодня, 20:46
      а где же «путинслил» , «всёпропало» и «хитрыйпланпутина»?
      прямо скучно читать smile
      den3080
      1. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 21:04
        как обычно. пойдём турмолаев и..мяки копать
        197213райволо
      2. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 22:26
        не переживайте всё это скоро будет.
        Сидор Лютый
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 19:49
    Всё что я понял исходя из встречи президентов - это
    1) Возможно Нормандский формат прекращает свою работу, появляется российско-американский формат;
    2) Возможно Иран будут выдавливать из Сирии;
    3) Северному потоку-2 точно быть, но угроза срыва данного проекта продолжает существовать;
    4) Президенты не доверяют друг другу, стало быть противостояние будет продолжаться;
    5) В президентские выборы в США Россия не вмешивалась;
    6) В президентские выборы в США Россия не вмешивалась;
    7) В президентские выборы в США Россия не вмешивалась;
    8) В президентские выборы в США Россия не вмешивалась;
    ...
    100) В президентские выборы в США Россия не вмешивалась...
    solzh
    1. aquatic (Сергей) Сегодня, 20:16
      где Вы там про выдавливание Ирана увидели, услышали?))) ваши фантазии?
      а вот про Голанские высоты речь о которых шла не услышали))) избирательное такое зрение)))

      статус Голанских высот по договоренностям 1974 года это много значит))) для начала это отлично)) вышвырнут разведку израильскую с голан наконец то) и да... прощай стена))

      и Израиля не было там)) ни кто ни о чем не спрашивает того, от кого ни фига не зависит)

      все идет как надо))
      aquatic
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 20:21
        Цитата: aquatic
        где Вы там про выдавливание Ирана увидели, услышали?))) ваши фантазии?

        18:21. Россия заинтересована в том, чтобы при урегулировании в Сирии были учтены интересы Израиля.
        Какие у израиля интересы в Сирии?
        https://www.kommersant.ru/doc/3687741 На странице выложена полная пресс-конференция и видео... Посмотрите, прочитайте...
        solzh
        1. aquatic (Сергей) Сегодня, 20:35
          ну как какие)) Израиль за мир во всем мире и против террористов))) они же постоянно об этом говорят)) Россия заинтересована чтобы при урегулировании в Сирии были учтены интересы)))

          а если серьезно, все как раз ложится в контекст: Россия и США заинтересованы в разрешении проблемы статуса голан, заинтересованы к выполнению договоренностей 1974 года, при этом готовы учесть интересы Израиля)) откажутся? я не думаю что от таких предложений отказываются)) а те кто отказываются как показывает история через пол года год прибегают сами договариваться на других.. значительно худших условиях.

          Ни кто не собирается уничтожать Израиль) если он будет себя хорошо вести.... а значит ни какой угрозы со стороны Ирана нет) все условия соблюдены.
          aquatic
          1. atalef (александр) Сегодня, 21:01
            Цитата: aquatic
            Ни кто не собирается уничтожать Израиль) если он будет себя хорошо вести

            ну напугаал
            Цитата: aquatic
            а значит ни какой угрозы со стороны Ирана нет) все условия соблюдены.

            это значит , что Ирана в Сирии не останется.
            atalef
            1. aquatic (Сергей) Сегодня, 21:04
              и не собирался ни кого пугать)))) все так и будет, Израиль отдаст голаны Сирии и ни каких военных баз Ирана в Сирии не будет))) мы за))) а вы?
              мы за территориальную целостность и суверенитет Сирии))
              aquatic
    2. MPN (Павел) Сегодня, 20:21
      Цитата: solzh
      100) В президентские выборы в США Россия не вмешивалась...

      И есть доказательства, что Клинтон финансировалась, на ворованные деньги, думаю и доказательства Трампу передали... feel
      MPN
    3. гребень (Иван) Сегодня, 22:05
      Иран от туда никто и никогда не выдавит, скорее наоборот. Они без напряга могут 20 лимонов штыков выставить. Он нас там потеснил, так как сам будет выдавливать матрасников из ДЗ с нефтяных полей. Вчера они подарок прислали в Ракку где заседали коалиционщики. О жертвах пока не сообщается.
      Иран каждый год выделяет на эту войну 9-10 млрд. баксов, чтобы потом все отдать? Что за глупости. Силы он там свои накапливает, несмотря на бомбежки и наш игнор по прикрытию их.
      С югом сейчас все закончится и ДЗ попадет в клещи Иранцев , Хезболы, "Тигров" и т. д..
      В Сирии все только начинается, война за ресурсы возможно будет куда ожесточенней, если у америкосов и Турок не возобладает здравый смысл (в чем есть сомнения).
      А мы пока что выводим большую часть авиации, нам выделены участки добычи нефти и газа в Хомсе, дальше наши наверное решили не дергаться.
      А Ирану указ только Аятола и никто более, про этот фактор почему то многие забывают. Не стоит кидать Иран, америкосы за океаном, а они под боком за Каспием.
      гребень
    4. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 22:25
      ага тттттттттттттттыыыыыы воззможно пправ....АГА1
      197213райволо
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 19:51
    Цыплят по осени считают! Вот и посчитаем осенью... wassat
    Горный стрелок
  4. гребень (Иван) Сегодня, 19:52
    Что то они про Ракку и Дэйр-эз-Зор ничего не говорили, а там америкосы сидят. Одна треть Сирии, самая богатая ресурсами у них. Если уж договариваться по возвращение территорий, то уж по всем пунктам. И Турков и Америкосов "попросить" от туда.
    гребень
    1. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 20:20
      прыщ на теле...
      197213райволо
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 22:04
      Как с террористами разберутся - эту базу блокируют, а там этим придётся самим уходить.
      Вадим237
  5. Опер (Игорь) Сегодня, 19:53
    Это была притирка друг к другу. Притирка почти дружеская. Сейчас все западные журналисты информагенств стучат по клавишам-"речь Трампа ужасна! Путин сказал, что хотел, чтобы Трамп победил! Трамп решил подружиться с Путиным-ужас, ужас, ужас!!! Путин защищал Трампа!
    КаГэБэшный развод!" Все это уже сейчас есть на лентах западных новостных агенств - Трамп нас слил образно и поздешнему говоря! Завтра Трамп возвращается в Град на Холме... Его там ждут с нетерпением так же, как большевики ждут здесь очередную статью о пенсионной реформе! Если Трамп все это выдержит-будет дело!
    Опер
    1. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 20:21
      да похоже.путин отводил удар
      197213райволо
  6. cariperpaint Сегодня, 19:57
    Цирк))) может и правда он агент наш?))) Путин пообещал новый контракт Украине по газу в случае разрешения спора в арбитраже))) чего по факту случится просто не может,так как контракты все в процессе расторжения и придется щаключать новые,гораздо более жесткие)))) Нафтогаз сейчас там головой всем составом о стену бьется)))))
    cariperpaint
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 20:26
      Больше всего мне понравились вопросы о 12 сотрудниках наших спецслужб приведших Трампа к власти! Не прошло и полутора лет, как говорится... Похоже информацию в ФБР и ЦРУ передали эстонцы...
      Опер
  7. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:58
    Да, сколько раз мы "это" от сша уже слышали. Они каждый раз кидаются громкими фразами - вот теперь мир дружба и жевачка, и база в Польше, ну или в Киргизии....ага..... no
    "Не ну чё жалко что-ли, мы-ж друзья" laughing
    DEZINTO
  8. anjey (Андрей) Сегодня, 19:58
    Эта встреча стала переломной в отношениях.
    Хотелось бы, но верится с трудом....
    anjey
  9. болот Сегодня, 19:59
    встреча была но слушали поди Impaled Nazarene - Suomi Finland Perkele
    laughing
    болот
    1. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 20:41
      живу недалеко..всем пофиг
      197213райволо
      1. болот Сегодня, 21:01
        Забавный мульт.
        болот
        1. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 22:35
          забавный мульт "как умирают аэродромы"на ютююбб и фильм про то как девки в рабстве в КАЗАХСТАНК/
          197213райволо
          1. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 22:37
            по финнски поют----в Казахстанне рабство
            197213райволо
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:01
    По словам президента России, между США и РФ нет идеологического противостояния.
    ...На это понадобилось 2 часа переговоров..Доказывалось, мы свои буржинские....Ну, а об остальном осенью поговорят....Как и ожидалось, ничего конкретного...
    parusnik
  11. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:02
    С точки зрения политического Дзю-до оба борца вежливо поприветствовали друг друга, но кимоно пока еще не помято у обоих. Схватка еще впереди. Следите за руками.
    Балу
  12. Flatter (Иван) Сегодня, 20:07
    При встрече Путин не знал,куда пристроить руки-волновался.Горбачев,помнится,тоже "с глазу на глаз" собеседовал.
    Flatter
    1. Alban Сегодня, 20:40
      Цитата: Flatter
      При встрече Путин не знал,куда пристроить руки-волновался.Горбачев,помнится,тоже "с глазу на глаз" собеседовал.

      Ну Трамп тоже руки пытался успокоить и дергался ..А Путин сидел все же вольяжно ,хотя то ногой ,то пальцами перебирал ..Боятся они эти "сми мировые " Вот довели то мужиков !!!! Я бы этих щелкоперов стервятников -дерьмократов , к ногтю negative
      Alban
  13. Runoway (Runoway) Сегодня, 20:10
    Театр конечно, товарищи)))))
    Вот почему ни один журналюга не спросил: "Господа президенты,пока все вместе,ТАК КТО Ж БАРМЛЕЕВ В СИРИИ ПОБЕДИЛ?" laughing а то каждый Кулик своё болото хвалит и армию другого детоубийцей называет request
    Трамп порадовал своей твёрдостью и наглостью:" Будем конкурировать на европейском газовом рынке,с Меркель жёстко поговорил по этому поводу"
    Runoway
    1. Alban Сегодня, 20:46
      Цитата: Runoway
      Театр конечно, товарищи)))))
      Вот почему ни один журналюга не спросил: "Господа президенты,пока все вместе,ТАК КТО Ж БАРМЛЕЕВ В СИРИИ ПОБЕДИЛ?" laughing а то каждый Кулик своё болото хвалит и армию другого детоубийцей называет request
      Трамп порадовал своей твёрдостью и наглостью:" Будем конкурировать на европейском газовом рынке,с Меркель жёстко поговорил по этому поводу"

      Ну Путин тоже в наглую заявил ,что Трампа не знает(спецслужбы))) их бизнесменов много в России шастало в то время хе хе
      А вот про израиль они оба так скромно поговорили ха ха ха Все же их Моссад контролирует ( вернее их страны)))) bully
      Alban
      1. atalef (александр) Сегодня, 21:05
        Цитата: Alban
        их бизнесменов много в России шастало в то время хе хе

        михан , хреновый из тебя конспиратор laughing
        atalef
      2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:45
        Цитата: Alban
        А вот про израиль они оба так скромно поговорили ха ха ха Все же их Моссад контролирует ( вернее их страны))))

        Конечно моссад контролирует их всех, вон недавно задержали двух евреев на входе в лужниках, бидетами приторговывали по международной цене.... wassat
        XXXIII
  14. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 20:14
    я простой человек. мне 46 .многим из ВАС.....знаком КАЗАНСКИЙ ШМАС
    197213райволо
    1. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 20:16
      лётчики пилотчики
      197213райволо
  15. Huumi (Ваня) Сегодня, 20:18
    Ничего не поменяется-у америки есть план и она попытается достигнуть результата.Что бы они не говорили и какие переговоры не вели уже слишком поздно.Машина запущена и обратной дороги нет.Теперь только по наклонной-в АД
    Huumi
    1. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 22:26
      я этот ПЛАН скурил
      197213райволо
  16. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 20:30
    интересно...я с армии уволился 1992 году постановка на учёт потом талоны на жратву .до 98 выживал...холодильники из финнляндии возил..смотрю на комментаторов... офицеры пайком делились
    197213райволо
    1. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 20:34
      я про то,что делились,а у них семьи.....КРАСКО.БЕЛХОРОЕВ.БРАТИЩЕНКО-перец в ВКС-поомню
      197213райволо
      1. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 22:41
        какой перец? я их помню. эй не надо мои слова перевирать..в суд подам у меня камера снимает
        197213райволо
      2. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 22:45
        вы за искажение текста заплатите-извенитесь
        197213райволо
  17. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 20:41
    Трамп: "Эта встреча стала переломной в отношениях". Трампу: На собственной жене легче сломать, чем твоих сенаторов и демократов повернуть"
    СССР-1
  18. assa67 (андрей) Сегодня, 20:43
    на трамплина уже за эту встречу ополчились и свои и чужие,экс-глава ЦРУ,вообще,назвал это гос.изменой....достанется по-приезду дональду
    assa67
  19. fif21 (александр) Сегодня, 20:47
    Трамп- Россия должна сократить ядерные боеголовки. Путин - ес сэр!
    Трамп-Россия должна обеспечить безопасность Израиля. Путин -ес сэр!
    Трамп- Россия должна продолжить транзит газа через укропию. Путин -ес сэр!
    Трамп- США будут продавать сжиженный газ в Европу . Путин-Россия заинтересована в том, что бы цены на нефть были выгодны матрасным сланцевым компаниям.
    И после этого Путин говорит , что защищает интересы России no Что то здесь не сходится. recourse
    fif21
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 22:11
      Да ни будет ни какого нового контракта с Украиной - мы с ней в контрах и по судам.
      Вадим237
  20. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 20:49
    Санкции остались. Дешевых кредитов не будет. " Элита" России медленно стагнируя, пытается выжить, за счет удушения собственного населения.
    vladimirvn
    1. sagitch (Ильдар) Сегодня, 21:11
      Договорились, войну не начинаем, зарабатываем как можем и где можем, стараемся, не пересекаемся!
      sagitch
    2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 22:19
      Цитата: vladimirvn
      Санкции остались. Дешевых кредитов не будет.

      Беда... wassat
      Paranoid50
  21. cniza (Виктор) Сегодня, 21:03
    Эта встреча стала переломной в отношениях.


    Слишком все возбудились , ничего пока не будет ...
    cniza
  22. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:46
    Чего так все возбудились? Ну, поговорили Путин с Трампом с глазу на глаз, подписали (может быть) обтекаемое заявление, сказали, что кому надо на итоговой пресс-конференции, а дальше будут интерпретировать итоги встречи так, как кому вздумается. Таким образом, никто не остается в накладе, налицо только выгода.
    Теренин
  23. ваняватный Сегодня, 21:54
    что то они там интересное про энергоресурсы сказали ...а еще есть ощущение , что войны завтра не будет и пора главнокомандующему хоть краем глаза внутрь страны повернуться , а в свете окончания чм и на украину взглянуть ...
    ваняватный
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 22:13
      Нефть должна расти, сейчас это нам больше всего надо, для осуществления майских указов.
      Вадим237
  24. DeusExMachina Сегодня, 22:07
    "Это позволит восстановить безопасность, прекратить огонь между Израилем и Сирией и надёжно обеспечить безопасность Израиля. "
    А почему не Сирии?
    DeusExMachina
  25. Васян1971 (Василий) Сегодня, 22:10
    " Трамп в свою очередь отметил, что поговорил с российским коллегой о «вмешательстве РФ в американские выборы»..."
    Муа-ха-ха-ха!!!
    Васян1971
  26. APASUS (Pavo) Сегодня, 22:10
    Все зависит на сколько американцы подвинутся в своих амбициях! Дальше смысла в разговоре нет. Путин скорее всего не уступит ,а Трамп может смело предложить размен,американцы серьезно понимают что могут потерять Сирию и Украину,так может продать русским ?
    APASUS
  27. Altona (Евгений) Сегодня, 22:22
    Цитата: aquatic
    вышвырнут разведку израильскую с голан наконец то

    --------------------------
    Куда? К зятю своему Кушнеру?
    Altona
  28. 197213райволо (Илья ) Сегодня, 22:22
    остаточно прощевайте
    197213райволо
  29. Altona (Евгений) Сегодня, 22:29
    Вообще, встреча оказалась больше чем пиар-акция. Игрой в шахматы даже близко не пахло, играли в самого банального подкидного дурака. Путин играл за "Газпром", Трамп играл за американский сланцевый СПГ и ВПК. Незримо за столом сидел Нетаньяху. Итог игры в следующем. Путин сбросил шваль- Иран в Сирии, в общем-то пустая карта. Чтобы отстоять СП-2 принял украинский транзит после 2019 года. По итогам встречи выявлен не был, на публике все было чинно и благородно, хотя Трампа можно было загнать под стол покукарекать.
    Altona
  30. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 22:39
    Вот не нравятся мне переговоры "при закрытых дверях" г-на Путина с Буркхальтерами всех цветов и размеров!
    Почему-то после них обычно всякая фигня начинается...
    kakvastam
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