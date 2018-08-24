Уральское казачье войско в Первой мировой. Ч. 2

Литература:

Белой А. Галицийская битва. М. 1929;

Ветошников Л.В. Брусиловский прорыв. Оперативно-стратегический очерк. М., 1940;

Гоштовт Г.А. Кирасиры Его Величества в Великую войну. Париж, 1938;

Картагузов С.В. 1-й Уральский казачий полк на фронтах Первой мировой войны//Военно-исторические исследования в Поволжье. Вып. 6, Саратов, 2005;

Картагузов С.В. Офицерский состав Уральского казачьего войска 1914-1918 гг. М.: Рейтар, 2012;

Картагузов С.В. «Сформировать на время военных действий… Уральскую казачью батарею»: Участие Уральской казачьей артиллерии в Первой мировой войне//Военно-исторический журнал, 2008, № 11;

Стрелянов (Калабухов) П.Н., Киреев Ф.С., Картагузов С.В. Кубанские, терские и уральские казаки в наступлении Юго-Западного фронта 1916. М., 2007.

В ходе Восточно-Прусской операции 4-17 августа 1914. 15-я кавалерийская дивизия действовала в составе 2-й армии, прикрывая ее левый фланг в районе Зелюнь. 7 августа получила задачу разведывать в полосе между линиями Серпец - Страсбург - Бишофсвердер и Журомин – Лаутенбург - Лобау. На 11 августа выдвинуться к д. Локен, действуя на фронт Гейльсберг-Цинтен, отрезая пути отступления противника к Висле, разрушая железные дороги и мосты и уничтожая тыловые учреждения. После окружения и сдачи 17-18.8. части войск 2-й армии и отхода остальных, 16.9.1914 дивизия передана в состав 10-й армии, в октябре действовала в районе Кадзидло. В конце декабря переведена из района Мышинец-Хоржеле в Плонск. К 31.12. 3-й Уральский казачий полк располагался в районе Старожебы, Бодзанов.В начале 1915 15-я кавалерийская дивизия оперировала под Праснышем. 3-й Уральский казачий полк отличился конной атакой на германскую пехоту у д. Зелены. Затем дивизия действовала в Литве и Курляндии. С конца мая до 2.7. входила в отряд генерал-майора графа М.Н. Граббе, действовавший на правом берегу р. Венты. Одновременно числилась в резерве 5-й армии. Участвовала в сражении под Шавли (ныне Шауляй), в начале июля вела бои с германской 6-й резервной дивизией. 3.7. подчинена командиру 7-го Сибирского армейского корпуса и сдерживала продвижение германской 41-й пехотной дивизии. 4-5.7. прикрывала от германской кавалерии отход этого корпуса. Вечером 5.7. включена в конный отряд генерал-лейтенанта князя Г.И. Трубецкого, а 7.7. придана 19-му армейскому корпусу. Отступление 1915 закончила на рубеже р. Западная Двина.Уральская казачья дивизия (4-й, 5-й, 6-й и 7-й Уральские казачьи полки) 12-15.8.1914 выступила из Уральска на Юго-Западный фронт. После выгрузки 20.8.1914 во Влодаве дивизия выдвинута на левый фланг Четвертой армии.В районе Отрочь дивизия и отдельная гвардейская кавалерийская бригада 29.8. составила отряд генерал-майора А.М. фон Кауфмана. В начале сентября дивизия вела разведку на стыке 4-й и 5-й русских армий в районе Сенявы, выявив ее прочное занятие австрийцами.В составе 4-й армии участвовала в Варшавско-Ивангородской операции, в сентябре действуя на левом берегу Вислы и сдерживая наступление противника на Ивангород. В начале октября дивизия сосредоточилась в Издебно, а 9.10 форсировала Вислу у Павловице, а 11.10 участвовала в сражении под Ивангородом. Затем преследование отходящих частей противника почти до крепости Краков и последующее в ноябре участие в Лодзинской операции – прикрытие левого фланга 4-й армии. 4.11. сосредоточилась в районе Дзялошина, а 5.11. направлена к г. Новорадомск. 7.11. по приказу командующего 4-й армией часть дивизии выдвинута к Петрокову для установления прерванной связи с войсками 5-й армии и разведки в направлении Колюшек. 8.11. будучи временно подчинена Пятой армии, содействовала 5-й Донской казачьей дивизии в прикрытии Видавы и Щерцова. 11.11.1914 возвращена в 4-ю армию, на ее правый фланг. 19.11. под натиском германской 1-й гвардейской резервной бригады отошла к селениям Микорска Воля и Белхатов, а утром 20.11. оставила и их, отступив на восток.С 20.11. дивизия подчинена командиру 2-й гвардейской кавалерийской дивизии генерал-майору Я.Ф. фон Гилленшмидту, возглавившему сводный конный корпус. По его приказу одна бригада Уральской дивизии заняла оборону перед д. Страдзев, другая отошла по Петроковскому шоссе в резерв в район Гомолин - Опрженжов. Затем в резерв к Петрокову выведена вся дивизия, кроме 6-го Уральского казачьего полка оборонявшего д. Козероги. У д. Грабицы 21.11. 7-й Уральский полк прикрыл отход русских кирасирских полков под натиском германской конницы. С рассвета 22.11. он возвращен в резерв, а перед рассветом 24.11. занял оборону на участке Камоцинек - Цисова. В 14.30 противник выбил полк из д. Камоцинек, вынудив отойти к югу на д. Цисову. 26.11. части Уральской казачьей дивизии участвовали в отражении атак австрийских 27-й и 31-й пехотных дивизий, стремившихся прорваться к Петрокову. После перехода к позиционной войне осталась в составе 4-й армии.В начале мая 1915 2-я бригада (6-й и 7-й Уральские казачьи полки) Уральской казачьей дивизии участвовала у успешном контрударе 25-го армейского корпуса 4-й армии под г. Опатов, в результате которого была разгромлена австрийская 25-я пехотная дивизия.Ко 2.5. бригада располагалась в д. Воля Бодзехова, а 3.5. получила задачу - выдвинуться к деревням Крашков и Ростылице и, перевалив за хребет Свентокшишских гор, бить по тылу противника. Выступив в 14.30, бригада к 20 часам подошла к д. Крашков, где заночевала. С получением донесения о движении отходящих обозов противника по Опатовской дороге, 6-й Уральский казачий полк получил приказ атаковать их. К 22 часам полк вышел к д. Нескуржев Старый, выдвинув к дороге лаву из четырех сотен. От жителей узнали, что обоз прошел час назад. Утром 4 мая бригада перешла на южную подошву хребта и наступала на деревни Бацьковице и Пискржин, содействуя правофланговым частям 3-й гренадерской дивизии. 7-й Уральский казачий полк в развернутом строю атаковал и выбил противника из окопов от д. Бацьковице до д. Нескуржев-Новый. Отступив австрийцы укрылись в лесу, их преследование затруднялось пересеченной и болотистой местностью. Уральцы спешившись заняли две вышеперечисленные деревни и приступили к обстрелу расположенных южнее окопов противника. К вечеру 4.5. бригада расположилась в д. Голошице, а в 10 часов 5 мая двинулась на д. Пюрков, выслав две сотни для наблюдения за фронтом д. Попропице – господский двор – поселок Иваниска. Днем 5.5. западнее Пюркова казаки, спешившись, вели бой с подразделениями германской 4-й ландверной дивизии, наступавшим от поселка Лагова. В ночь на 8.5. части 25-го армейского корпуса, включая 2-ю бригаду Уральской казачьей дивизии, начали отход на Радомские позиции.В дальнейшем в составе той же 4-й армии Уральская казачья дивизия участвовала в отступлении лета 1915, действуя в Восточной Польше и Западной Белоруссии. 25.6.1915 у д. Борковизна сотня 5-го Уральского казачьего полка захватила три линии окопов противника, обратив в бегство австрийский батальон.К 9.9.1915 Уральская казачья дивизия перевезена в Новогрудок и передана во 2-ю армию, развертываемую для ликвидации Свенцянского прорыва немцев. Сначала дивизии предписано перейти в местечко Городок, а 11.9. двигаться на Молодечно, выходя в район Кривичи – Будслав. На 13.9. насчитывала 2980 бойцов при 8 пулеметах и 12 орудиях. Напрямую подчиняясь штабу 2-й армии, дивизия, поддерживала наступление Двадцатого армейского корпуса, захватила 14.9. д. Сосенка и взяла 144 пленных.В марте 1916 в ходе операции южнее озера Нарочь Уральская казачья дивизия входила в группу генерала от инфантерии П.С. Балуева. Должна была развивать успех группы, наступая на северо-запад на Константинов и Лынтуны, преграждая пути отступления от Ковыльников и ведя разведку на запад, на Клющаны, Желядзь, Михалишки, Нестанишки, т.е. до р. Вилия. Поскольку прорвать германские позиции пехотинцам группы Балуева не удалось, план не был реализован. Затем дивизия возвращена в состав Четвертой армии и несла боевую службу у верховьев р. Щара севернее Выгоновского озера. После переброски в начале ноября 1916 управления 4-й армии в Румынию, дивизия вновь подчинена Второй армии и оставалась на правом берегу Щары до конца 1917. Весной 1917 в дивизии отмечено два случая неисполнения боевых приказов на почве конфликтов при выплате жалования.8-й и 9-й Уральские казачьи полки 29-30.8.1914 прибыли из Уральска на Юго-Западный фронт в район Ивангорода. 8-й полк включен в Шестнадцатый армейский корпус Четвертой армии, 9-й полк поступил в непосредственное подчинение Девятой армии, одна из четырех его сотен несла службу при ее штабе. До лета 1915 казаки этих полков участвовали во всех операциях 4-й и 9-й армий.9-й Уральский казачий полк 22-27.7.1915 переброшен в Одессу, где до 25.11.1915 в составе Седьмой армии нес службу по охране черноморского побережья. Затем с переводом Седьмой армии на Юго-Западный фронт последовал за ней, неся связную и иную службу при ее штабе. 20.7.1916 9-й Уральский казачий полк включен в состав Второго армейского корпуса, а его сотни приданы дивизиям этого корпуса: 3-й Туркестанской стрелковой и 26-й пехотной. 13-19.8. часть полка занимали участок передовых позиций у д. Ухринов. С 22.8. полк развивал успех 21-го Туркестанского стрелкового полка. Утром 24.8. дивизион полка (3-я и 4-я сотни) провел конную атаку у дд. Бокув и Дятятин. Заколото пиками 50 чел., зарублено шашками 64, застрелено 2, взято в плен 3 офицера и 216 солдат. Потери уральцев: 10 раненых. Действия уральцев «воодушевили туркестанских стрелков». 28.8. полк выведен в резерв корпуса в дд. Угрипов и Тростянец, затем Подгайцы. С 31.8. в готовности к атаке у фольварка Красномесье. 11.10. полк передан в состав 41-го армейского корпуса и до конца 1916 находился в его резерве.С 26.5.1916 8-й Уральский казачий полк активно участвовал в наступлении Юго-Западного фронта. 29.5. в бою у урочища Крочатын и с. Олеша 8-й Уральский казачий полк конным ударом отразил австрийскую контратаку в стык 161-го Александропольского и 162-го Ахалцихского пехотных полков 41-й пехотной дивизии, что позволило пехотинцам отбить потерянные пулеметы и пленить 300 чел. 30.7.-1.8. полк преследовал противника, отходящего от Буркановского леса и с. Олеша. Захвачено с. Литятин и 36 вражеских солдат.К ноябрю 1914 в дополнение к вышеперечисленным частям и подразделениям Уральское казачье войско развернуло 1-ю и 2-ю Уральские казачьи особые сотни, они дислоцировались в Царицыне и Уральске. В 1916 действовала в составе Тридцать второго армейского корпуса, в т.ч. в ходе летнего наступления Юго-Западного фронта. В 1917 из запасных сотен сформирован 10-й Уральский казачий полк.В конце 1917-начале 1918 все действовавшие на фронтах полки Уральского казачьего войска вернулись на его территорию. По пути все кроме трех нижеперечисленных разоружены большевиками. 1-й и 8-й Уральские казачьи полки двигались под началом командира последнего полковника С.Г. Курина. Под Воронежем полки в ноябре 1917 с боем отразили попытку большевиков себя разоружить, затем проследовали по железной дороге до Аткарска, где выгрузились, перешли Волгу по льду выше Саратова, вновь погрузились в эшелоны и прибыли в Уральскую область. 5-й Уральский казачий полк полковника В.С. Толстова также вернулся с оружием, отразив многочисленные попытки разоружения, в т.ч. под Астраханью, где его бойцы напротив захватили у большевиков 4 орудия.За время Первой мировой Уральское казачье войско выставило на службу 13175 казаков и 710 генералов и офицеров. Убиты 335 казаков, ранены 1793 и пропали без вести 92. 5333 уральских казака награждены Георгиевскими крестами и медалями, 35 офицеров – орденами святого Георгия и Георгиевским оружием.Наказные атаманы Уральского казачьего войска и военный губернатор Уральской области: генерал-лейтенант С.С. Хабалов (24.1.1914-13.6.1916), генерал-майор В.П. Мартынов (1917), выборный атаман генерал-майор М.П. Бородин (с 27.3.1917)Председатель войскового правления Уральского казачьего войска: полковник В.П. Мартынов (с 14.1.1909 до конца 1916)Начальники Уральской казачьей дивизии: генерал-майор, с 30.1.1915 генерал-лейтенант А.М. фон Кауфман (19.7.1914-18.4.1917), генерал-майор И.А. Никулин (с 7.5.1917), генерал-майор В.И. Акутин (9-12.1917)Начальник штаба Уральской казачьей дивизии: подполковник, с 23.1.1916 полковник В.М. Смирнов (25.6.1915-2.1917)