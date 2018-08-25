История

Удары по сходящимся направлениям во время Гражданской войны в России

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Удары по сходящимся направлениям иногда называются концентрическим наступлением, наступлением по скрещивающимся направлениям. Это наиболее решительный вид маневра. Основная цель, которую преследовали удары по сходящимся направлениям - разгром, уничтожение или захват живой силы противника и его боевых средств, чтобы покончить одним ударом с одной из его группировок.



Наиболее решительным средством разгрома противника является обход флангов, завершающийся окружением. Обширные пространства и очаговый характер Гражданской войны позволяли придать еще больший размах оперативным окружениям. Обход двух флангов и действия по сходящимся направлениям, стремление к окружению были основными формами маневра во всех решительных операциях Гражданской войны.


Наиболее характерными являются действия в Орловской операции 1919 г.: удар через Харьков, Донбасс на Ростов. Его проведение привело к перелому в Гражданской войне на Юге России. Ударами на Курск с северо-запада, севера и северо-востока, а затем наступлением через Харьков и Донбасс деникинские войска были расколоты на две части.

Концентрическим наступлением 8 января 1920 г. 1-й Конной армией были разбиты белогвардейские части в районе Ростова. Наступление велось с запада, северо-запада и северо-востока по сходящимся направлениям. В результате Ростов был взят, захвачено около 12000 пленных, до 100 орудий, 200 пулеметов и все танки, действовавшие северо-западнее Ростова.

Удары по сходящимся направлениям во время Гражданской войны в России


Южнее Ростова в марте 1920 г. было решено добить белые войска совместными ударами нескольких красных армий с разных направлений.

От Ростова наступали 8-я и 9-я армии, на Егорлыкскую наносила удар 1-я Конная армия, в направлении на Тихорецкая, Тимошевская атаковала 10-я армия. Белых можно было зажать в тиски к уничтожить, если бы не невыгодное соотношение сил на фронте 9-й и 1-й Конной армий и недостаточное взаимодействие между армиями. Эти причины привели к тому, что их противник был разбит, но не разгромлен.

Боевые действия в конце октября 1920 г. особенно поучительны - к этому времени 6-я армия вышла в район юго-восточнее Каховка, 1-я Конная армия выдвинулась вперед, 2-я Конная армия и 4-я армия нависали над белыми с севера, а 13-я армия охватывала их с востока.

Превосходство в силах было на стороне красных. Охватывающее положение позволяло организовать концентрический удар с расчетом отрезать белым пути отхода.



В течение 29—31 октября наступлением по сходящимся направлениям белые были разбиты, но сумели вывести на юг до 40% своих сил. Было захвачено до 20 000 пленных, около 100 орудий, 7 бронепоездов и большие запасы боеприпасов.

В боях под Перекопом в ноябре 1920 г. также был применен удар по скрещивающимся направлениям.

В районе Перекопа атаку проводили ограниченные силы. Главный удар был нанесен в неожиданном для белых направлении через Сиваш, по дну которого войска вышли на пути отхода белогвардейцев.

Очень поучителен план контрудара под Киевом в мае—июне 1920 г. При превосходстве в силах у белополяков им был нанесен решающий удар благодаря искусному маневру 1-й Конной армии во взаимодействии с 12-й армией и группой Якира.

На 1 июня 1920 г. у поляков было до 42500 человек войск, у красных - всего 34600 человек (из них около 20000 конница Буденного). По плану 12-я армия наносила вспомогательный удар на Бородянку, Тетерев и в дальнейшем на Коростень с задачей отрезать пути отхода поляков; группа Якира должна была наступать на Фастов во фланг Киевской группе поляков; 1-я Конная армия направлялась на Казазатин, Бердичев - с целью ударить в тыл противнику; 14-я армия наступала правым флангом на Винница, Жмеринка.

Противник, понеся большие потери, прорвался и отошел только благодаря превосходству в силах над слабыми частями 12-й армии. Киев был освобожден.

В операциях, проведенных М. В. Фрунзе в апреле 1919 г. под Бугурусланом, Бугульмой, были разбиты войска А. В. Колчака и достигнут перелом на Восточном фронте. Главный удар наносился с юга, вспомогательные - с запада. Было захвачено до 25000 пленных.

Осенью 1919 г. был осуществлен план концентрического наступления против сил Н. Юденича юго-западнее Петрограда.

В районе Красное Село, Гатчина были сосредоточены 6-я и 2-я стрелковые дивизии, наступавшие на запад. Удар на Луга, Мшинская, Волосово, а затем на запад наносила 19-я дивизия. Из района Струги и Псков прямо на север наступали 11-я и 10-я дивизии.



В итоге белогвардейские войска были разбиты, отошли на эстонскую территорию, где были разоружены и интернированы.
Наступление на Шенкурск (северный фронт) в январе 1919 г. было организовано с четырех сторон. Из района Петропавловское наступали партизаны с задачей отрезать путь отхода белых на север. Из района Кодема, Усть-Паденский, Верхне-Паденский наносили удары отдельные отряды. Окружение не удалось только потому, что партизаны были слишком слабы. Противник отошел на север. Были захвачены до 2 000 винтовок, 15 орудий, 60 пулеметов, запасы снарядов и имущества.

Пример наступления по сходящимся направлениям дают бои под Вильно в июле 1920 г. Для уничтожения Виленской группы противника 3-й кавкорпус наступал с севера, в то время как литовские части наносили удар белополякам с запада. Полного разгрома осуществить не удалось из-за недостаточно хорошо организованного взаимодействия, но польские части отошли на юго-запад со значительными потерями.

Концентрическим наступлением были разбиты окончательно банды эмира Бухарского в августе 1920 г.

Каганская группа с северо-запада и Самаркандская группа с северо-востока из района Самарканда наступали на Карши. Только остатки частей эмира Бухарского вышли из-под удара и отошли на юг. Главные силы его были окончательно разбиты.

Концентрическое наступление применялось и белополяками. При наступлении на Украину в мае 1920 г. Полесская группа наступала с северо-запада, 3-я польская армия — с запада. При пятикратном превосходстве в силах у белополяков и при наличии у них высокоподвижных частей. 12-я армия оказалась в кольце, но вышла из него, пробившись на восток.

По сходящимся направлениям было организовано контрнаступление поляков в июне 1920 г. против красной 15-й армии, однако 15-я армия не была разбита и отошла на р. Березина.

Другое контрнаступление против красной 4-й армии в августе 1920 г. было организовано поляками в основном с двух направлений: от Плонска на Цеханов, Млава и группами Александровича и Мельжинского с запада также на Млава.

Мы обязательно продолжим эту крайне интересную тему.
Автор:
Олейников Алексей
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Казаки в Гражданскую войну. Часть III. 1919 год. Русская Вандея
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18 комментариев
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  1. Котище Онлайн
    Котище Сегодня, 07:04
    +5
    Ну... уважаемый Алексей? Так не честно "бисером" моменты накидали, а выводы "мы обязательно продолжим эту крайне интересную тему"!!!
    Это как - киса рыбку будешь?
    - буду?
    - рыбка будет завтра?
    - зачем тогда спрашивал?
    - а чтоб посмотреть, ты киса слюнками захлебнешся или подавшся!
    Где-то так....
    1. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 08:37
      +3
      Появился цикл про Гражданскую войну.Бурные аплодисменты!!
  2. tanit Офлайн
    tanit Сегодня, 10:20
    +1
    Интересно. И без "коллективных хозяев запада" и без "орд латышских стрелков". Не уж то и правда, такой цикл будет? Тогда - не только интересно - но и просто здорово.
    1. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 11:01
      +2
      Я ожидаю, что изучение различных обстоятельств и рассказ о них, которые мы видели у Автора в других статьях, главах книг, мы встретим и по этой теме.
      1. tanit Офлайн
        tanit Сегодня, 11:10
        0
        Измениться ни чего уже не может, к счастью или к сожалению. hi Но, читать статью без шлака личных обид или предпочтений автора -всегда приятно.
  3. Авиатор_ Офлайн
    Авиатор_ Сегодня, 10:23
    +3
    За статью, конечно, спасибо, но где же карты боевых операций? Они гораздо лучше иллюстрируют основную идею статьи, нежели фотографии красноармейцев.
    1. tanit Офлайн
      tanit Сегодня, 10:52
      +1
      .
      Цитата: Авиатор_
      Они гораздо лучше иллюстрируют основную идею статьи, нежели фотографии красноармейцев.

      Не совсем. Обычно - куча фотографий "народных борцов с большевизмом", где явно ни одного крестьянина или рабочего (цикл про Ижевск) и куча карикатур на венгров и латышей(от туда же).
    2. Комментарий был удален.
      1. tanit Офлайн
        tanit Сегодня, 11:14
        0
        Цитата: Reptiloid
        Может в продолжениях увидим? Очень надеюсь.

        А потом автора обвинят и заклеймят. Дескать, а карты-то "из википедии", из "моей статьи", из "статьи моего гуру"...Нужное -подчеркнуть.
        1. tanit Офлайн
          tanit Сегодня, 11:19
          +1
          А что еще веселее - найдется очередной сторонник "три германских танка на Курской дуге потерянно" -и начнет писАть, что на самом деле - ни каких побед не было.
          1. Николай Николаевич Офлайн
            Николай Николаевич Сегодня, 12:37
            +1
            Цитата: tanit
            и начнет писАть, что на самом деле - ни каких побед не было.

            Повод для дискуссии, что же то же не плохо, где то кто то поправит, укажет на истину...
            ПС: вот только налепят друг другу минусом из за того, что не совпадает с их личным мнением... request
            1. tanit Офлайн
              tanit Сегодня, 12:46
              0
              Цитата: Николай Николаевич
              Повод для дискуссии, что же то же не плохо, где то кто то поправит, укажет на истину...

              А РККА - победила. Разве есть повод это обсуждать?
              1. tanit Офлайн
                tanit Сегодня, 12:50
                0
                Николай Николаевич, ну Вы же сами знаете, кто победил. И в какой операции.
    3. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 11:08
      +1
      Цитата: Авиатор_
      где же карты боевых операций? .
      Может, в продолжениях увидим.?Ожидаю.
  4. Хозяин Трилобита Офлайн
    Хозяин Трилобита Сегодня, 12:27
    0
    Не понял, что это было?
    Перечень наступательных операций, ведшихся по сходящимся направлениям? А теперь нас ожидает детальный разбор каждой? Если так - я за.
    Осенью 1919 г. был осуществлен план концентрического наступления против сил Н. Юденича юго-западнее Петрограда.
    В районе Красное Село, Гатчина были сосредоточены 6-я и 2-я стрелковые дивизии, наступавшие на запад. Удар на Луга, Мшинская, Волосово, а затем на запад наносила 19-я дивизия. Из района Струги и Псков прямо на север наступали 11-я и 10-я дивизии.

    Сразу представил себе местность - 250 км фронта вдоль ж/д Спб - Псков с Лугой посередине. Хочу об этом читать уже сегодня! laughing
    1. tanit Офлайн
      tanit Сегодня, 12:47
      0
      500 белых. 75 красных.
      1. tanit Офлайн
        tanit Сегодня, 12:48
        0
        Кто победил?
        1. tanit Офлайн
          tanit Сегодня, 12:51
          0
          А мной вопрос был поставлен не верно, при чем изначально. wink
          1. tanit Офлайн
            tanit Сегодня, 13:09
            0
            Бумбараш. Фильм. Дрожи,буржуй, настал последний бой...Ссылка не вставляется....