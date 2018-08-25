Удары по сходящимся направлениям во время Гражданской войны в России

Удары по сходящимся направлениям иногда называются концентрическим наступлением, наступлением по скрещивающимся направлениям. Это наиболее решительный вид маневра. Основная цель, которую преследовали удары по сходящимся направлениям - разгром, уничтожение или захват живой силы противника и его боевых средств, чтобы покончить одним ударом с одной из его группировок.Наиболее решительным средством разгрома противника является обход флангов, завершающийся окружением. Обширные пространства и очаговый характер Гражданской войны позволяли придать еще больший размах оперативным окружениям. Обход двух флангов и действия по сходящимся направлениям, стремление к окружению были основными формами маневра во всех решительных операциях Гражданской войны.Наиболее характерными являются действия в Орловской операции 1919 г.: удар через Харьков, Донбасс на Ростов. Его проведение привело к перелому в Гражданской войне на Юге России. Ударами на Курск с северо-запада, севера и северо-востока, а затем наступлением через Харьков и Донбасс деникинские войска были расколоты на две части.Концентрическим наступлением 8 января 1920 г. 1-й Конной армией были разбиты белогвардейские части в районе Ростова. Наступление велось с запада, северо-запада и северо-востока по сходящимся направлениям. В результате Ростов был взят, захвачено около 12000 пленных, до 100 орудий, 200 пулеметов и все танки, действовавшие северо-западнее Ростова.Южнее Ростова в марте 1920 г. было решено добить белые войска совместными ударами нескольких красных армий с разных направлений.От Ростова наступали 8-я и 9-я армии, на Егорлыкскую наносила удар 1-я Конная армия, в направлении на Тихорецкая, Тимошевская атаковала 10-я армия. Белых можно было зажать в тиски к уничтожить, если бы не невыгодное соотношение сил на фронте 9-й и 1-й Конной армий и недостаточное взаимодействие между армиями. Эти причины привели к тому, что их противник был разбит, но не разгромлен.Боевые действия в конце октября 1920 г. особенно поучительны - к этому времени 6-я армия вышла в район юго-восточнее Каховка, 1-я Конная армия выдвинулась вперед, 2-я Конная армия и 4-я армия нависали над белыми с севера, а 13-я армия охватывала их с востока.Превосходство в силах было на стороне красных. Охватывающее положение позволяло организовать концентрический удар с расчетом отрезать белым пути отхода.В течение 29—31 октября наступлением по сходящимся направлениям белые были разбиты, но сумели вывести на юг до 40% своих сил. Было захвачено до 20 000 пленных, около 100 орудий, 7 бронепоездов и большие запасы боеприпасов.В боях под Перекопом в ноябре 1920 г. также был применен удар по скрещивающимся направлениям.В районе Перекопа атаку проводили ограниченные силы. Главный удар был нанесен в неожиданном для белых направлении через Сиваш, по дну которого войска вышли на пути отхода белогвардейцев.Очень поучителен план контрудара под Киевом в мае—июне 1920 г. При превосходстве в силах у белополяков им был нанесен решающий удар благодаря искусному маневру 1-й Конной армии во взаимодействии с 12-й армией и группой Якира.На 1 июня 1920 г. у поляков было до 42500 человек войск, у красных - всего 34600 человек (из них около 20000 конница Буденного). По плану 12-я армия наносила вспомогательный удар на Бородянку, Тетерев и в дальнейшем на Коростень с задачей отрезать пути отхода поляков; группа Якира должна была наступать на Фастов во фланг Киевской группе поляков; 1-я Конная армия направлялась на Казазатин, Бердичев - с целью ударить в тыл противнику; 14-я армия наступала правым флангом на Винница, Жмеринка.Противник, понеся большие потери, прорвался и отошел только благодаря превосходству в силах над слабыми частями 12-й армии. Киев был освобожден.В операциях, проведенных М. В. Фрунзе в апреле 1919 г. под Бугурусланом, Бугульмой, были разбиты войска А. В. Колчака и достигнут перелом на Восточном фронте. Главный удар наносился с юга, вспомогательные - с запада. Было захвачено до 25000 пленных.Осенью 1919 г. был осуществлен план концентрического наступления против сил Н. Юденича юго-западнее Петрограда.В районе Красное Село, Гатчина были сосредоточены 6-я и 2-я стрелковые дивизии, наступавшие на запад. Удар на Луга, Мшинская, Волосово, а затем на запад наносила 19-я дивизия. Из района Струги и Псков прямо на север наступали 11-я и 10-я дивизии.В итоге белогвардейские войска были разбиты, отошли на эстонскую территорию, где были разоружены и интернированы.Наступление на Шенкурск (северный фронт) в январе 1919 г. было организовано с четырех сторон. Из района Петропавловское наступали партизаны с задачей отрезать путь отхода белых на север. Из района Кодема, Усть-Паденский, Верхне-Паденский наносили удары отдельные отряды. Окружение не удалось только потому, что партизаны были слишком слабы. Противник отошел на север. Были захвачены до 2 000 винтовок, 15 орудий, 60 пулеметов, запасы снарядов и имущества.Пример наступления по сходящимся направлениям дают бои под Вильно в июле 1920 г. Для уничтожения Виленской группы противника 3-й кавкорпус наступал с севера, в то время как литовские части наносили удар белополякам с запада. Полного разгрома осуществить не удалось из-за недостаточно хорошо организованного взаимодействия, но польские части отошли на юго-запад со значительными потерями.Концентрическим наступлением были разбиты окончательно банды эмира Бухарского в августе 1920 г.Каганская группа с северо-запада и Самаркандская группа с северо-востока из района Самарканда наступали на Карши. Только остатки частей эмира Бухарского вышли из-под удара и отошли на юг. Главные силы его были окончательно разбиты.Концентрическое наступление применялось и белополяками. При наступлении на Украину в мае 1920 г. Полесская группа наступала с северо-запада, 3-я польская армия — с запада. При пятикратном превосходстве в силах у белополяков и при наличии у них высокоподвижных частей. 12-я армия оказалась в кольце, но вышла из него, пробившись на восток.По сходящимся направлениям было организовано контрнаступление поляков в июне 1920 г. против красной 15-й армии, однако 15-я армия не была разбита и отошла на р. Березина.Другое контрнаступление против красной 4-й армии в августе 1920 г. было организовано поляками в основном с двух направлений: от Плонска на Цеханов, Млава и группами Александровича и Мельжинского с запада также на Млава.Мы обязательно продолжим эту крайне интересную тему.