Наев готовит кадры для нового путча

Пресс-служба ВС ДНР со ссылкой на разведорганы республики сообщила об очередном вооруженном столкновении, происшедшем в украинских формированиях и приведшем к жертвам.Боевики радикальной группировки «Правый сектор» (экстремистской организации, запрещенной в России) подорвали «Урал» спецназа ВСУ, трое военнослужащих погибли.«Несогласные с выводом националистических формирований из зоны боевых действий активизировали противодействие спецназу ВСУ и сотрудникам СБУ, пытающихся разоружить личный состав. Так, вчера (14 июля) нами зафиксирован факт подрыва автомобиля «Урал» 23 батальона 56 отдельной мотопехотной бригады на управляемом фугасе, заложенном на пути его следования диверсантами из ДУК «Правый сектор», — сообщил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.Инцидент произошел под Авдеевкой, неподалеку от дислокации одного из подразделений «Правого сектора». В результате подрыва трое военнослужащих погибли, шестеро ранены.Отметим, что две составные вооруженных формирований постмайданной Украины — ВСУ и «добробаты», никогда не испытывали взаимных симпатий. Офицеры–"регуляры" с большим подозрениям относятся к «революционным бойцам» с непонятной мотивацией. Со своеобразным представлением о субординации и дисциплине. Кроме того, многих откровенно шокирует их нацистское «мировоззрение», выражающееся в соответствующей символике и действиях.В свою очередь боевики-нацисты считают офицеров безыдейными людьми с зашоренным сознанием, приспособленцами и скрытыми «ватниками», готовыми изменить «идеалам нации».Что же касается мобилизованных военнослужащих, то у них «карбатовцы» вызывают откровенное раздражение и даже ненависть своим неуемным «энтузиазмом».Зимой 2015 года мне довелось побеседовать с бывшим военнослужащим ВСУ, который рассказал о причинах такой ненависти. Удерживаемый его взводом опорный пункт находился в относительно спокойном месте, и очень скоро после того, как они попали на позиции, у них завязались отношения с противником. Которые, как выяснилось, были вовсе не буряты и не чеченцы, а вчерашние граждане Украинцы, такие же работяги, как и те, кто сидел в противоположных окопах. Поскольку воевать, убивать и умирать не хотели ни те, ни другие, то вскоре «всушники» и ополченцы заключили свое собственное, локальное перемирие. По словам собеседника, подобное явление широко распространено. До совместных пьянок дело не доходило, но меновая торговля процветала вовсю. Все были довольны, пока не появились боевики – «правосеки». Они устроили налет на передовую позицию ополченцев, захватили двух пленных и несколько человек убили, пользуясь «расслабленностью» противника, понадеявшегося на гарантии «всушников». На этом перемирие и закончилось. Немедленно пошла «ответка» от защитников Донбасса – в первый же день украинцы потеряли шестерых человек.После этого «случайно» обстрелять «правосеков» для бойцов подразделения, где служил мой собеседник, стало делом чести.Подобные взаимоотношения, царящие в украинском воинстве, подтверждаются и из других источников.Так, на сайте известного украинского журналиста Анатолия Шария размещено интервью бывшего боевика добровольческого украинского корпуса (ДУК) «Правый сектор» Алексея Филиппова, в котором он признает, что «правосеки» сознательно и целенаправленно убивали военнослужащих ВСУ.По признанию экс-боевика, в 2015 году неонацисты из 7-го батальона «Правого сектора» убили трех «всушников»: командира инженерно-сапёрного взвода 2-го батальона 93-й бригады Александра Цисаря с позывным «Шип», Степана Загребельного с позывным «Колобок» и Олега Угриновича с позывным «Змей». Их убийство осуществилось по приказу командира ДУК Андрея Стемпицкого.«Официально украинские СМИ заявили, что БТР подорвался на мине, но никакой мины не было. Местное командование считало, что это поработала группа «сепаратистов». Однако никакая диверсионная группа, если бы её не вывели, не прошла бы на тот участок местности. Просто проблема была в том, что «Шип» был прямым человеком, и, когда он увидел, как «Правый сектор» воровал оружие, он не мог промолчать, он напрямую подошёл к командиру 7-го батальона Руслану Чёрному и сказал, что если это дело не прекратится, то он сообщил в СБУ», – свидетельствует Алексей Филиппов.«Стемпицкий сказал: «Ребята, вы в зоне боевых действий. Грохните его так, будто сепары поработали, чего вы заморачиваетесь».Шип ехал из населённого пункта Опытное в Водяное. Мы подождали его в лесном массиве, через который проходила дорога. В ходе операции применялись две гранаты РПГ-22 «Аглень». Первый выстрел сделал доброволец из Грузии с позывным Яшка, и машина ушла в зелёнку. Второй выстрел сделал доброволец из Хорватии с позывным Дали. Мне и Богдану поставили задачу добить выживших из стрелкового», – рассказал бывший «правосек».Собственно, два этих рассказа прямо говорят о том, что нынешний инцидент имеет серьезную предысторию. Сегодня взаимная вражда получила новый импульс после того, как командующий операции объединенных сил Сергей Наев запретил вооруженным добровольцам и волонтерам находиться на передовой в Донбассе.Напомню, добровольческие формирования были созданы по прямому указанию американских советников в системе СБУ. Формировались они преимущественно из числа участников неонацистских и националистических группировок, что было вполне ожидаемо: Возглавивший СБУ Валентин Наливайченко находился в тесном контакте с их главарями. Часть из них была создана на средства известного олигарха Игоря Коломойского, причем часть сотрудников принадлежащего ему ЧОПа стали костяком батальона «Днепр».По мнению американцев, «вооруженные отряды гражданских активистов» были необходимы для осуществление акций, привлекать к осуществлению которых военных или правоохранителей было нецелесообразно и небезопасно. Речь шла о «зачистках» населенных пунктов, пресечении «выступлений сепаратистов» и акциях устрашения вроде сожжения Дома Профсоюзов в Одессе.Уже в этом имелся определенный конфликтный потенциал: милиция мало сочувствовала «революции гидности», а военные не рвались проливать кровь своих соотечественников. Впрочем, после нескольких кровавых акций «добробатовцев» Донбасс заполыхал, и о мирных путях решения проблемы никто не говорил.Настоящее решение Наева вполне логично и обоснованно, но безнадежно запоздало. За четыре года войны Киев пытался поставить добровольческие формирования под свой жесткий контроль и интегрировать их в состав силовых структур. Но успеха в этом не достиг: «добробаты» остаются бесконтрольными, неуправляемыми структурами, являющимися источником всевозможного криминала и имеющими отчетливые политические амбиции. Причем действующие в Донбассе добровольческие формирования являются только вершиной айсберга. Все они имеют свои «ветеранские организации» и «гражданские корпуса», объединяющие экс-боевиков и сочувствующих и представляющие гибрид уголовной банды и политической партии. То есть они промышляют рейдерством, рэкетом, «крышеванием» бизнеса, торговлей оружием, но при этом активно участвуют в политической жизни. При этом воюющие формирования накачивают эти тыловые структуры оружием и опытными бойцами.Кроме того, на передовую, на «стажировку» приезжают боевики «национальных дружин», получая там боевой опыт.Загнать выпущенного в 2014 году джинна обратно в бутылку сегодня крайне сложно, и очевидно, что приказа Наева для этого недостаточно. Тем более что и этот приказ не исполняется полностью.В происходящем есть еще один важный момент – теперь неонацисты и «добробатовцы» окончательно идентифицировали режим Порошенко как «антиукраинский» и «враждебный», против которого они готовы начать борьбу.Таким образом, усилиями Наева многотысячная армия боевиков, обученная и вооруженная, может быть полностью задействована в очередном путче, не отвлекаясь на войну на Донбассе. Справедливости ради отмечу, что не только Наев, но и его предшественники, политики, олигархи, представители спецслужб и СМИ, серьезно поработали над ее созданием.