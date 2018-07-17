Рогатый талисман и пернатый майор

Животное – друг человека. Животным также пришлось поучаствовать в Первой мировой войне. И о некоторых аспектах такого участия расскажет этот фотоматериал.В самом разном качестве использовались собаки. Они служили санитарами, курьерами, использовались для транспортных целей и т. д.Британские почтовые собакиБельгийские беженцы на собакахБельгийские ездовые собаки на маршеБельгийские собаки перевозят пулеметБельгийские собаки с МаксимомБладхаунды искали раненыхБолее чем активно использовались парнокопытные: мулы, быки, верблюды и т.д.Британские мулы в МесопотамииБританские мулы на Западном ФронтеБыки в КарпатахФранцузские быкиОслы доставляют еду во французские окопыОсел 132 американского дивизионаМулы в американской армии. Сант Баушант, Франция 13 сентября 1918 г.Строй верблюдовВерблюды доставили продовольствие для англичанГерманский Юго-Западный Африканский верблюжий корпусБританский караван верблюдовВстречались и совсем экзотические животные — участники войны. Например, вот эта парочка.Некоторые животные были награждены.Американский голубь Шер Ами награжден Крестом за отличную службу.Майор Райналс — последний голубь, награжденный орденом Легиона Славы.Наконец, ряд животных являлся талисманами частей, где они служили.Артиллерийский талисманРогатый талисман Уэльского полка.Талисман полка.Талисман 22-й эскадрильи.Талисман Ланкастерского полка.Животные всесторонне участвовали в войне, стараясь в меру сил быть полезны своему старшему брату — человеку.