07:03 17 июля

Рогатый талисман и пернатый майор

Животное – друг человека. Животным также пришлось поучаствовать в Первой мировой войне. И о некоторых аспектах такого участия расскажет этот фотоматериал.

В самом разном качестве использовались собаки. Они служили санитарами, курьерами, использовались для транспортных целей и т. д.

Рогатый талисман и пернатый майор



















Британские почтовые собаки







Бельгийские беженцы на собаках



Бельгийские ездовые собаки на марше



Бельгийские собаки перевозят пулемет



Бельгийские собаки с Максимом



Бладхаунды искали раненых

Более чем активно использовались парнокопытные: мулы, быки, верблюды и т.д.



Британские мулы в Месопотамии



Британские мулы на Западном Фронте



Быки в Карпатах



Французские быки



Ослы доставляют еду во французские окопы



Осел 132 американского дивизиона



Мулы в американской армии. Сант Баушант, Франция 13 сентября 1918 г.



Строй верблюдов



Верблюды доставили продовольствие для англичан



Германский Юго-Западный Африканский верблюжий корпус



Британский караван верблюдов

Встречались и совсем экзотические животные — участники войны. Например, вот эта парочка.



Некоторые животные были награждены.



Американский голубь Шер Ами награжден Крестом за отличную службу.



Майор Райналс — последний голубь, награжденный орденом Легиона Славы.

Наконец, ряд животных являлся талисманами частей, где они служили.



Артиллерийский талисман



Рогатый талисман Уэльского полка.



Талисман полка.



Талисман 22-й эскадрильи.



Талисман Ланкастерского полка.

Животные всесторонне участвовали в войне, стараясь в меру сил быть полезны своему старшему брату — человеку.
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 3

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  1. EKZECUTOR Сегодня, 06:01
    Зверятам пришлось повоевать, заплатили за дружбу человеку)
    Вспоминается еще Мишка - талисман русского Экспедиционного корпуса во Франции
    Интересная подборка, спасибки
    EKZECUTOR
    1. Hoc vince Сегодня, 06:42
      Спасибо за иллюстративный материал.
      В России:
      В Астрахане была сформирована 28-я армия, в которой верблюды были тягловой силой для пушек.
      Двум из них поставлен памятник "Мы победили" в г. Ахтубинске.
      Hoc vince
  2. Адьютант (Святослав) Сегодня, 06:41
    Пленный бельгийский пес какой грустный))
    А обезьяна с котом - парочка что надо)))
    Адьютант
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