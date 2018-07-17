Рогатый талисман и пернатый майор
Животное – друг человека. Животным также пришлось поучаствовать в Первой мировой войне. И о некоторых аспектах такого участия расскажет этот фотоматериал.
В самом разном качестве использовались собаки. Они служили санитарами, курьерами, использовались для транспортных целей и т. д.
Британские почтовые собаки
Бельгийские беженцы на собаках
Бельгийские ездовые собаки на марше
Бельгийские собаки перевозят пулемет
Бельгийские собаки с Максимом
Бладхаунды искали раненых
Более чем активно использовались парнокопытные: мулы, быки, верблюды и т.д.
Британские мулы в Месопотамии
Британские мулы на Западном Фронте
Быки в Карпатах
Французские быки
Ослы доставляют еду во французские окопы
Осел 132 американского дивизиона
Мулы в американской армии. Сант Баушант, Франция 13 сентября 1918 г.
Строй верблюдов
Верблюды доставили продовольствие для англичан
Германский Юго-Западный Африканский верблюжий корпус
Британский караван верблюдов
Встречались и совсем экзотические животные — участники войны. Например, вот эта парочка.
Некоторые животные были награждены.
Американский голубь Шер Ами награжден Крестом за отличную службу.
Майор Райналс — последний голубь, награжденный орденом Легиона Славы.
Наконец, ряд животных являлся талисманами частей, где они служили.
Артиллерийский талисман
Рогатый талисман Уэльского полка.
Талисман полка.
Талисман 22-й эскадрильи.
Талисман Ланкастерского полка.
Животные всесторонне участвовали в войне, стараясь в меру сил быть полезны своему старшему брату — человеку.
В самом разном качестве использовались собаки. Они служили санитарами, курьерами, использовались для транспортных целей и т. д.
Британские почтовые собаки
Бельгийские беженцы на собаках
Бельгийские ездовые собаки на марше
Бельгийские собаки перевозят пулемет
Бельгийские собаки с Максимом
Бладхаунды искали раненых
Более чем активно использовались парнокопытные: мулы, быки, верблюды и т.д.
Британские мулы в Месопотамии
Британские мулы на Западном Фронте
Быки в Карпатах
Французские быки
Ослы доставляют еду во французские окопы
Осел 132 американского дивизиона
Мулы в американской армии. Сант Баушант, Франция 13 сентября 1918 г.
Строй верблюдов
Верблюды доставили продовольствие для англичан
Германский Юго-Западный Африканский верблюжий корпус
Британский караван верблюдов
Встречались и совсем экзотические животные — участники войны. Например, вот эта парочка.
Некоторые животные были награждены.
Американский голубь Шер Ами награжден Крестом за отличную службу.
Майор Райналс — последний голубь, награжденный орденом Легиона Славы.
Наконец, ряд животных являлся талисманами частей, где они служили.
Артиллерийский талисман
Рогатый талисман Уэльского полка.
Талисман полка.
Талисман 22-й эскадрильи.
Талисман Ланкастерского полка.
Животные всесторонне участвовали в войне, стараясь в меру сил быть полезны своему старшему брату — человеку.
Автор: Олейников Алексей
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