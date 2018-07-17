07:06 17 июля

Зачем убили русского царя?

Зачем убили русского царя?


100 лет назад, 17 июля 1918 года, бывший русский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в «Доме особого назначения», особняке Ипатьева в Екатеринбурге.

В современной России господствует миф, что главные виновники в этой кровавой расправе – большевики, лично Ленин и Сталин. Однако это обман, который вколачивают в сознание людей в определенных политических целях. Во-первых, стараются скрыть истинных виновников гибели царской семьи. Во-вторых, ещё раз очернить, замазать кровью партию большевиков, а значит и идею русского коммунизма. Мол, вот какие изверги и кровавые большевистские палачи, учинили жуткую расправу над беззащитной семьей. Утверждают, что Николая Александровича и его семью зверски убили лично по приказу Ленина, мстившего династии Романовых за смерть своего брата, казненного при Александре Третьем. Что именно ради мести Ленин и «разрушил» Российскую империю. Однако в реальности ни Ленин, ни Сталин не имели никакого отношения к убийству последнего русского императора и его семьи. Ленин категорически настаивал на судебном разбирательстве деятельности бывшего царя и его жены Александры Федоровны. Сталина же, когда решалась судьба Николая, вообще не было в Москве, он занимался другими делами.


Стоит помнить, что Николая Второго лишили престола не большевики, а западники-февралисты – большая часть элиты Российской империи. Выродившаяся «элита» России, великие князья, аристократы, генералитет, крупные собственники, капиталисты и буржуазия, часть бюрократии, прозападная русская интеллигенция, ненавидевшая царизм. Многие из них были объединены в масонские ложи, бывшие под контролем «братьев» с Запада. Хозяева Запада выступили через масонские ложи и клубы, посольства и спецслужбы как организующая сила, чтобы уничтожить русское самодержавие и ввергнуть Россию в хаос, расчленить и уничтожить русскую цивилизацию. Для этой цели организовали мировую войну, чтобы обескровить русскую армию и лишить монархию последней мощной опоры. Западники-февралисты подготовили дворцовый переворот и свергли Николая (Февральская революция).

Западники сформировали Временное правительство. На первом этапе его возглавлял князь Г. Львов, а затем адвокат-масон А. Керенский. От них и зависела судьба отрекшегося от престола бывшего императора. Судьба незавидная, полная лишений и страданий. Как говорили древние, горе побежденным.

20 марта 1917 года низложенного царя и его жену арестовали по приказу Временного правительства. До августа 1917 года Николай, его жена и дети жили под арестом в Александровском дворце Царского Села. По словам Керенского, арестовали бывшего царя и его жену, чтобы защитить от самосуда толпы и для расследования внутренней политики царизма (императрицу обвиняли в предательстве). С этой целью была организована Верховная чрезвычайно-следственная комиссия, которая должна была обследовать деятельность носителей высшей власти старого строя.

В результате жизнь царской семьи полностью зависела от воли Керенского, на которого были возложены обязанности по содержанию и охране бывшего императора и его семьи. Министр Временного правительства П. Н. Милюков пытался отправить Николая и его семью в Англию, на попечение короля Георга V, на что было получено предварительное согласие британской стороны. Но в итоге британцы отказались принять семью Романова, по сути, Лондон обрекал бывшего русского императора на смерть.

Керенский не церемонился с узниками. У Николая отобрали все документы, дневники. Его ограничили в свободе передвижения даже во дворце. Николая и его семью полностью изолировали от внешнего мира. Запрещались свидания, переписка подвергалась строгой цензуре. За узниками установили двойное наблюдение – внешнее (начальник караула) и внутреннее (комендант дворца). Керенский общался с царской семьей грубо, без учтивости. Он бесцеремонно вторгался в личную жизнь бывшего монарха, всем своим видом показывал, что Николай теперь обычный смертный. Соответственно вела себя и охрана.

В августе, под предлогом усиления революционного движения и анархии в Петрограде, Керенский решил перевести арестантов в глубь России, в Тобольск. Николай не ожидал этой ссылки. Он надеялся, что его с семьей отправят в Крым, где жили некоторые великие князья и его мать. А в случае опасности, из Крыма можно было легко выехать за границу. Но ничего не смог сделать. Как он не смог уберечь страну от войны и смуты, так же оказался не в состоянии защитить и свою семью. Керенский же делал вид, что перевод связан с безопасностью Николая. 4 (17) августа 1917 железнодорожный состав прибыл в Тюмень, далее арестованных на пароходах «Русь», «Кормилец» и «Тюмень» по реке перевезли в Тобольск. Семья Романовых разместилась в специально отремонтированном к их приезду доме губернатора. Семье разрешили ходить через улицу и бульвар на богослужение в церковь Благовещения. Режим охраны здесь был гораздо более лёгкий, чем в Царском Селе. Здесь семья вела однообразную, спокойную, размеренную жизнь. Дом, двор, небольшой сад, церковь – вся территория жизни. Одни и те же люди. Из развлечений – физический труд, качели и ледяная горка.

Жизнь усложнил комиссар Временного правительства Панкратов и его помощник Никольский, которые приехали в сентябре. Вели они себя грубо и вызывающе. Их бесчинства продолжались довольно долго. Этих деятелей выгнали солдаты после Октября. На смену им пришёл комиссар Яковлев. Он прибыл с отрядом солдат в Тобольск 22 апреля и имел право расстрела неповинующихся на месте. В конце апреля 1918 года узники были перевезены в Екатеринбург, где для размещения Романовых был реквизирован частный дом.

Яковлева отозвали, обвинив в том, что якобы пытался вывезти царя за границу. Жизнь царской семьи в Екатеринбурге была тяжелой. Они попали в лапы Заславского, весьма неприятного человека, и ещё двух «специалистов» заплечных дел – Голощекина и Юровского. Это были весьма тёмные личности. Председателем же Уральского областного совета был Белобородов (Я. Вайсбарт). Все они были связаны с председателем ВЦИК Яковом Свердловым (Янкелем Розенфельдом), а тот тесно повязан с Л. Троцким. То есть семья бывшего императора снова попала под власть агентов Запада (ранее судьбу Николая контролировал западник-масон Керенский). Свердлов и Троцкий были главными проводниками влияния хозяев Запада среди большевиков.

Хозяева Запада последовательно уничтожали русскую цивилизацию: сначала ввергли Россию в ненужную ей войну, смели русское самодержавие, разрушили империю; политика прозападного Временного правительства окончательно ввергла страну в смуту, привела к развалу России и гражданской войне; большевики легко смели февралистов, началась война белых и красных, братоубийственная бойня. Войска западных держав начали оккупацию России. А Троцкий, ставленник «мирового закулисья, стал вторым человеком после Ленина в партии и советском государстве. Его планировали сделать главой новой России. Но для этого нужно было устранить символ старой самодержавной России – Николая (принести сакральную ритуальную жертву) и Ленина, авторитетного вождя партии и опытного политика, который вёл свою игру.

Изначально царскую семью планировали казнить уже в Тобольске. Для этого туда с отрядом и прибыл Заславский. Он под предлогом подготовки побега Николая потребовал перевести его тюрьму. Но встретил сопротивление начальника караула Кобылинского и его солдат. Тогда Заславский уехал в Екатеринбург и доложил о ситуации Белобородову. Тот в срочном порядке выехал в Москву, где встретился с Троцким и Свердловым. Здесь они, видимо, и разработали план перевода царской семьи в Екатеринбург. Троцкий спешил. Пока шла смута можно было перехватить управление в стране, в более спокойное время он не имел шансов на успех.

С целью ещё большего хаоса он спровоцировал Германию на интервенцию (доктрина «ни мира, ни войны»). Троцкий был освобожден от должности наркома иностранных дел и назначен председателем Революционного совета, военным наркомом. Троцкий разъезжал по фронтам и все победы молодой Красной Армии, кто бы их не одерживал, приписывал себе. Зарубежная пресса называла его «Красным Наполеоном». Троцкий же продолжал сеять смуту и снова выступил как провокатор в ходе восстания Чехословацкого корпуса, организованного хозяевами Запада для расширение и усиления гражданской войны в России. Советская Россия оказалась в кольце фронтов.

И в этот момент, в самый апогей смуты, Троцкий пытается перехватить верховную власть. 12 июля Уральский совет под председательством Белобородова принимает решение: предать Романова казни, не дожидаясь суда. Юровский спешно формирует отряд убийц. Им он заявил, что приказ пришёл из Москвы. В ночь с 16 на 17 июля царскую семью жестоко убили. В ту же ночь Юровский постарался замести все следы и уничтожить улики кровавой расправы. Так Троцкий устранил главный символ «старой России». На очереди был Ленин. В августе попытались убить и Ленина. Но здесь вышла промашка. Владимир Ильич был только ранен.

В дальнейшем события развивались уже не по сценарию Троцкого и его западных хозяев. Советская Россия не стала «навозом» в деле создания нового мирового порядка на основе лжекоммунизма. Русские коммунисты смогли создать свой глобальный проект – советскую цивилизацию, которая взяла самое лучшее из русской империи и совершила рывок в светлое будущее, «золотой век». Советское общество на основе справедливости, этики совести, служения и созидания стало альтернативой западному рабскому обществу потребления и самоистребления.

Таким образом, убийство последнего русского императора Николая Второго и покушение на Ленина – это звенья одной цепи, большой игры Запада против России.
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 11

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  1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 05:21
    Иного пути я к сожалению не вижу, так как спекуляции под лозунгом последнего царя откровенно надоели. Так что буду груб.
    Мое мнение, Николая II покарал Бог, за отречение от престола как помазанника божьего.
    Семью и прислугу жалко, но лес рубят щепки летят!!!
    Котище
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 05:29
      я думаю,большевики просто не знали что с ним делать,Николая освободить пытались многие,вот и решили вопрос радикально:нет человека-нет проблемы,и свидетелей заодно убрали.
      андрей юрьевич
      1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 05:50
        Цитата: андрей юрьевич
        я думаю,большевики просто не знали что с ним делать,Николая освободить пытались многие,вот и решили вопрос радикально:нет человека-нет проблемы,и свидетелей заодно убрали.

        Да Андрей Ваша версия имеет полное право на существование, хотя если бы хотели, то сделали. Уж подозрительно много спасителей нарисовалось после гибели царской семьи. И самое главное, что все чуть-чуть не успели.
        По поводу расстрела Николая, среднее звено исполнительной власти на Урале решило тактическую задачу не Вашим и не Нашим.
        Котище
      2. bober1982 (vladimir) Сегодня, 05:58
        Цитата: андрей юрьевич
        Николая освободить пытались многие,вот и решили вопрос радикально:нет человека-нет проблемы,и свидетелей заодно убрали.

        Здесь вы глубоко заблуждаетесь, последнего русского Царя никто не собирался освобождать, таковых не было.
        Были такие чекисты-убийцы, Исайя Иделевич Родзинский и Пётр Лазаревич Войков, вот эти и занимались провакацией, на имя царя сочиняли письма от имени якобы заговорщиков-монархистов,готовых освободить царя, и эти письма передавали царю.Ну и как результат - такие вот комментарии, ну и провакационный вывод - что расстреляны были, потому как надо торопиться было,чтобы монархисты не освободили.
        Исайя Иделевич,старый провакатор, об этом сам подробно рассказал,в 1964 году.
        bober1982
        1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 06:40
          Ну не скажите. Колчак и Антанта были бы весьма рады получить кого то из детей Николая № 2 и использовать их в своих целях, так как отречение в 1917г. было весьма "мутным" и прошло только потому, что Николай № 2 своим бездарным правлением достал всех. Но местные большевики поступили политически целесообразно, ликвидировав источник возможных проблем для Советской России. Ленин же конечно хотел выжать из бывшей царской семьи побольше политических дивидентов (публичный суд и казнь), но в тех условиях, главное было не дать козыри хозяевам ФРС в лице Колчака и Антанты.
          zoolu350
    2. bober1982 (vladimir) Сегодня, 06:00
      Цитата: Котище
      Мое мнение, Николая II покарал Бог, за отречение от престола как помазанника божьего.

      Более глупого,чем эта фраза, даже представить трудно.
      bober1982
  2. wooja (Dmitry) Сегодня, 06:00
    Время позволяет нам видеть картинку чуть шире. с одной стороны возможно что и божья воля, столько идиотских решений и столько поражений даже ангела доведут до красно- белого каления..., с другой стороны --- друзья престола, английские и немецкие родственники, перестал соответствовать либеральным требованиям, знал слишком много, потерял власть...., у него было слишком много грехов во всех смыслах, и перед всеми... короче-- кузнец стал не нужен. Пришел в Смутное время и ушел так же....
    wooja
  3. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:18
    Рекомендую почитать книгу Николая Старикова "Ликвидация России", где подробно описывается и объясняется, почему и кто убил Романовых. Убийство Романовых было выгодно всем: Британии, большевикам и белым, так как уничтожались законные претенденты на престол. Для Британии это был шанс развалить Россию на мелкие куски, большевиков избавляло от головной боли в виде неизбежных в будущем монархического движения в стране и за границей, для белых в зависимости от политических взглядов, это давало либо сделать Россию республиканской, либо вообще основать новую династию, как например, пытался сделать Колчак, который объявил себя верховным правителем России с последующим возведением себя на престол.
    Кот_Кузя
  4. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 06:22
    Специальная пилюля для поклонников "святых деаяностых".
    Решение о сносе дома Ипатьевых принималось при прямом давлении со стороны Б.Ельцина, он его окончательно и продавил. Так что искренне жду предавание анефиме ЕБН и его близких со стороны РПЦ. Любую поблажку буду лично расценивать как лизоблюдство перед власть имущими со стороны попов и иже с ними. Будьте последовательны господа священослужители - это Вам не помещения у детей отбирать, чем Вы в Екатеринбурге балуетесь.
    Котище, без уважения.
    Котище
  5. vlad007 (Владимир) Сегодня, 06:22
    Николай свою пулю заслужил, а жену и детей можно было бы и не трогать.
    vlad007
    1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 06:43
      Нужно было трогать детей, ибо каждый выживший из детей Николая № 2, это миллионы погибших детей простых рабочих и крестьян.
      zoolu350
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