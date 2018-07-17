Зачем убили русского царя?

100 лет назад, 17 июля 1918 года, бывший русский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в «Доме особого назначения», особняке Ипатьева в Екатеринбурге.В современной России господствует миф, что главные виновники в этой кровавой расправе – большевики, лично Ленин и Сталин. Однако это обман, который вколачивают в сознание людей в определенных политических целях. Во-первых, стараются скрыть истинных виновников гибели царской семьи. Во-вторых, ещё раз очернить, замазать кровью партию большевиков, а значит и идею русского коммунизма. Мол, вот какие изверги и кровавые большевистские палачи, учинили жуткую расправу над беззащитной семьей. Утверждают, что Николая Александровича и его семью зверски убили лично по приказу Ленина, мстившего династии Романовых за смерть своего брата, казненного при Александре Третьем. Что именно ради мести Ленин и «разрушил» Российскую империю. Однако в реальности ни Ленин, ни Сталин не имели никакого отношения к убийству последнего русского императора и его семьи. Ленин категорически настаивал на судебном разбирательстве деятельности бывшего царя и его жены Александры Федоровны. Сталина же, когда решалась судьба Николая, вообще не было в Москве, он занимался другими делами.Стоит помнить, что– большая часть элиты Российской империи. Выродившаяся «элита» России, великие князья, аристократы, генералитет, крупные собственники, капиталисты и буржуазия, часть бюрократии, прозападная русская интеллигенция, ненавидевшая царизм. Многие из них были объединены в масонские ложи, бывшие под контролем «братьев» с Запада. Хозяева Запада выступили через масонские ложи и клубы, посольства и спецслужбы как организующая сила, чтобы уничтожить русское самодержавие и ввергнуть Россию в хаос, расчленить и уничтожить русскую цивилизацию. Для этой цели организовали мировую войну, чтобы обескровить русскую армию и лишить монархию последней мощной опоры. Западники-февралисты подготовили дворцовый переворот и свергли Николая (Февральская революция).Западники сформировали Временное правительство. На первом этапе его возглавлял князь Г. Львов, а затем адвокат-масон А. Керенский. От них и зависела судьба отрекшегося от престола бывшего императора. Судьба незавидная, полная лишений и страданий. Как говорили древние, горе побежденным.20 марта 1917 года низложенного царя и его жену арестовали по приказу Временного правительства. До августа 1917 года Николай, его жена и дети жили под арестом в Александровском дворце Царского Села. По словам Керенского, арестовали бывшего царя и его жену, чтобы защитить от самосуда толпы и для расследования внутренней политики царизма (императрицу обвиняли в предательстве). С этой целью была организована Верховная чрезвычайно-следственная комиссия, которая должна была обследовать деятельность носителей высшей власти старого строя.В результате жизнь царской семьи полностью зависела от воли Керенского, на которого были возложены обязанности по содержанию и охране бывшего императора и его семьи. Министр Временного правительства П. Н. Милюков пытался отправить Николая и его семью в Англию, на попечение короля Георга V, на что было получено предварительное согласие британской стороны. Но в итоге британцы отказались принять семью Романова, по сути, Лондон обрекал бывшего русского императора на смерть.Керенский не церемонился с узниками. У Николая отобрали все документы, дневники. Его ограничили в свободе передвижения даже во дворце. Николая и его семью полностью изолировали от внешнего мира. Запрещались свидания, переписка подвергалась строгой цензуре. За узниками установили двойное наблюдение – внешнее (начальник караула) и внутреннее (комендант дворца). Керенский общался с царской семьей грубо, без учтивости. Он бесцеремонно вторгался в личную жизнь бывшего монарха, всем своим видом показывал, что Николай теперь обычный смертный. Соответственно вела себя и охрана.В августе, под предлогом усиления революционного движения и анархии в Петрограде, Керенский решил перевести арестантов в глубь России, в Тобольск. Николай не ожидал этой ссылки. Он надеялся, что его с семьей отправят в Крым, где жили некоторые великие князья и его мать. А в случае опасности, из Крыма можно было легко выехать за границу. Но ничего не смог сделать. Как он не смог уберечь страну от войны и смуты, так же оказался не в состоянии защитить и свою семью. Керенский же делал вид, что перевод связан с безопасностью Николая. 4 (17) августа 1917 железнодорожный состав прибыл в Тюмень, далее арестованных на пароходах «Русь», «Кормилец» и «Тюмень» по реке перевезли в Тобольск. Семья Романовых разместилась в специально отремонтированном к их приезду доме губернатора. Семье разрешили ходить через улицу и бульвар на богослужение в церковь Благовещения. Режим охраны здесь был гораздо более лёгкий, чем в Царском Селе. Здесь семья вела однообразную, спокойную, размеренную жизнь. Дом, двор, небольшой сад, церковь – вся территория жизни. Одни и те же люди. Из развлечений – физический труд, качели и ледяная горка.Жизнь усложнил комиссар Временного правительства Панкратов и его помощник Никольский, которые приехали в сентябре. Вели они себя грубо и вызывающе. Их бесчинства продолжались довольно долго. Этих деятелей выгнали солдаты после Октября. На смену им пришёл комиссар Яковлев. Он прибыл с отрядом солдат в Тобольск 22 апреля и имел право расстрела неповинующихся на месте. В конце апреля 1918 года узники были перевезены в Екатеринбург, где для размещения Романовых был реквизирован частный дом.Яковлева отозвали, обвинив в том, что якобы пытался вывезти царя за границу. Жизнь царской семьи в Екатеринбурге была тяжелой. Они попали в лапы Заславского, весьма неприятного человека, и ещё двух «специалистов» заплечных дел – Голощекина и Юровского. Это были весьма тёмные личности. Председателем же Уральского областного совета был Белобородов (Я. Вайсбарт). Все они были связаны с председателем ВЦИК Яковом Свердловым (Янкелем Розенфельдом), а тот тесно повязан с Л. Троцким. То есть семья бывшего императора снова попала под власть агентов Запада (ранее судьбу Николая контролировал западник-масон Керенский). Свердлов и Троцкий были главными проводниками влияния хозяев Запада среди большевиков.сначала ввергли Россию в ненужную ей войну, смели русское самодержавие, разрушили империю; политика прозападного Временного правительства окончательно ввергла страну в смуту, привела к развалу России и гражданской войне; большевики легко смели февралистов, началась война белых и красных, братоубийственная бойня. Войска западных держав начали оккупацию России. АИзначально царскую семью планировали казнить уже в Тобольске. Для этого туда с отрядом и прибыл Заславский. Он под предлогом подготовки побега Николая потребовал перевести его тюрьму. Но встретил сопротивление начальника караула Кобылинского и его солдат. Тогда Заславский уехал в Екатеринбург и доложил о ситуации Белобородову. Тот в срочном порядке выехал в Москву, где встретился с Троцким и Свердловым. Здесь они, видимо, и разработали план перевода царской семьи в Екатеринбург. Троцкий спешил. Пока шла смута можно было перехватить управление в стране, в более спокойное время он не имел шансов на успех.С целью ещё большего хаоса он спровоцировал Германию на интервенцию (доктрина «ни мира, ни войны»). Троцкий был освобожден от должности наркома иностранных дел и назначен председателем Революционного совета, военным наркомом. Троцкий разъезжал по фронтам и все победы молодой Красной Армии, кто бы их не одерживал, приписывал себе. Зарубежная пресса называла его «Красным Наполеоном». Троцкий же продолжал сеять смуту и снова выступил как провокатор в ходе восстания Чехословацкого корпуса, организованного хозяевами Запада для расширение и усиления гражданской войны в России. Советская Россия оказалась в кольце фронтов.И в этот момент, в самый апогей смуты, Троцкий пытается перехватить верховную власть. 12 июля Уральский совет под председательством Белобородова принимает решение: предать Романова казни, не дожидаясь суда. Юровский спешно формирует отряд убийц. Им он заявил, что приказ пришёл из Москвы. В ночь с 16 на 17 июля царскую семью жестоко убили. В ту же ночь Юровский постарался замести все следы и уничтожить улики кровавой расправы. Так Троцкий устранил главный символ «старой России». На очереди был Ленин. В августе попытались убить и Ленина. Но здесь вышла промашка. Владимир Ильич был только ранен.В дальнейшем события развивались уже не по сценарию Троцкого и его западных хозяев. Советская Россия не стала «навозом» в деле создания нового мирового порядка на основе лжекоммунизма. Русские коммунисты смогли создать свой глобальный проект – советскую цивилизацию, которая взяла самое лучшее из русской империи и совершила рывок в светлое будущее, «золотой век». Советское общество на основе справедливости, этики совести, служения и созидания стало альтернативой западному рабскому обществу потребления и самоистребления.