Враг тем опаснее, чем шире он улыбается

Вероятно, на читателя сегодня обрушится настоящее «аналитическое» цунами из сотен статей, разборов, телепередач и прямых эфиров, посвященных итогам встречи Путина и Трампа. Обойти такое событие вниманием, наверное, нельзя. Тем более что сказать кое-что все-таки можно. Поэтому кратенько, тезисно, буквально в нескольких словах…Прогнозы на эту встречу давались разные, причем не только в России, но и практически по всему миру. От «пятилетний ребенок встречается с чемпионом мира по шахматам», где под пятилетним ребенком подразумевали Трампа, до бравурных прогнозов некоторых наших политологов, намекавших чуть ли не на раздел мира, который состоится в Хельсинки.Сам я был гораздо скромнее в ожиданиях, предполагая, что дальше договоренностей по выводу иранских и американских подразделений из Сирии дело не пойдет.Но реальность оказалась ещё суровее – фактически никаких договоренностей на встрече в Хельсинки достигнуто не было. И это тем более удивительно, что Россия, очевидно, была настроена немного подыграть Трампу для укрепления его внутреннего рейтинга.Однако по итогам переговоров Трампу придется «продавать» избирателям только сам факт встречи, прошедшей в рабочей, вполне доброжелательной обстановке. И это всё. Никаких других активов Трамп из Хельсинки не привезёт, никаких крутых сделок ему заключить не удалось, а дивиденды получила только Финляндия, которую опять вспомнили в мире. Теперь несколько лишних туристов приедет…Очевидно, Россия была готова подыгрывать, но не хотела проигрывать. И мы можем с высокой долей вероятности предположить, что американская сторона переоценила готовность Кремля к компромиссам, попытавшись (будем называть вещи своими именами) «развести» Москву и предложив для переговоров слишком выгодную для себя повестку.Наверное, нет смысла гадать, что же именно хотели заполучить американцы. Главное, что прием, который безотказно работал при Ельцине, больше не срабатывает.Не рискну сказать, что я легко угадываю человеческие эмоции по малейшим нюансам речи или поведения. Но мне показалось, что Путин все-таки был немного раздражён итогами и ходом переговоров. Это прорывалось всего пару раз, во время ответов на вопросы американских журналистов. Неявно, но все-таки… Сказать в такой момент, что никто никому не доверяет, а все действуют, исходя лишь из интересов своих государств, – это, согласитесь, далеко за рамками обычных формулировок, которые принято озвучивать довольными переговорщиками после успешной, оправдавшей все ожидания встречи.Но в то же время это может быть самой точной характеристикой переговоров, случайно вырвавшейся от одного из главных действующих лиц.Разумеется, сам факт этой встречи вселяет в нас некоторый оптимизм. Похоже, путь будет длинным, извилистым и скользким, но и он должен был начаться с первого шага. Возможно, то, о чем не смогли договориться вчера, ещё не раз станет предметом обсуждения и в какой-то момент найдет решение, к глубокому взаимному удовлетворению сторон.Но теперь стало особенно очевидно, что нам не стоит ждать каких-то фантастических прорывов в американо-российских отношениях. Враг тем опаснее, чем шире он улыбается, и давайте постараемся никогда не забывать об этом.