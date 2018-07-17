Сохраните транзит и заплатите нам штраф. "Нафтогаз" отреагировал на речь президента РФ

«Газпром» не платит нам 2,6 млрд долларов компенсации. При этом мы готовы урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым мы недавно обратились в Стокгольмский арбитраж. Напомню, мы требуем от Газпрома примерно 12 млрд долл США. И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция - контракт прямо предусматривает наше право просматривать транзитный тариф.

На заявление Владимира Путина после вчерашней его встречи с американским президентом по поводу готовности сохранить определённые объёмы транзита через Украину после введения в строй «Северного потока-2» ответили в украинском «Нафтогазе». Напомним, что накануне в Хельсинки президент России отметил, что заверил Дональда Трампа о готовности РФ сохранить транзит через территорию Украины в случае урегулирования спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже.Глава компании «Нафтогаз» г-н Витренко прокомментировал заявление президента России Владимира Путина на своей странице в Фейсбуке. Витренко заявил, что в Стокгольмском арбитраже проблема уже урегулирована, но «Газпром» «не выполняет судебного решения».Из заявления главы «Нафтогаза»:Типичная майданная логика: вы сохраните транзит через нашу территорию, чтобы мы продолжали манипулировать объёмами транзитного газа в своих интересах, а для этого обязательно заплатите нам ещё 12 миллиардов долларов «компенсации».При этом г-н Витренко сетует на то, что завершить урегулирование "нового" спора (сколько таких споров Украина предлагает рассмотреть?) не удастся до 2019 года – года, когда истекает контракт с «Газпромом» на украинский транзит российского газа в ЕС. Далее Витренко и вовсе предлагает России и Германии остановить строительство «СП-2» «до окончания рассмотрения вопроса Стокгольмским арбитражем».