07:01 17 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Сохраните транзит и заплатите нам штраф. "Нафтогаз" отреагировал на речь президента РФ

На заявление Владимира Путина после вчерашней его встречи с американским президентом по поводу готовности сохранить определённые объёмы транзита через Украину после введения в строй «Северного потока-2» ответили в украинском «Нафтогазе». Напомним, что накануне в Хельсинки президент России отметил, что заверил Дональда Трампа о готовности РФ сохранить транзит через территорию Украины в случае урегулирования спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже.

Глава компании «Нафтогаз» г-н Витренко прокомментировал заявление президента России Владимира Путина на своей странице в Фейсбуке. Витренко заявил, что в Стокгольмском арбитраже проблема уже урегулирована, но «Газпром» «не выполняет судебного решения».

Сохраните транзит и заплатите нам штраф. "Нафтогаз" отреагировал на речь президента РФ



Из заявления главы «Нафтогаза»:
«Газпром» не платит нам 2,6 млрд долларов компенсации. При этом мы готовы урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым мы недавно обратились в Стокгольмский арбитраж. Напомню, мы требуем от Газпрома примерно 12 млрд долл США. И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция - контракт прямо предусматривает наше право просматривать транзитный тариф.


Типичная майданная логика: вы сохраните транзит через нашу территорию, чтобы мы продолжали манипулировать объёмами транзитного газа в своих интересах, а для этого обязательно заплатите нам ещё 12 миллиардов долларов «компенсации».

При этом г-н Витренко сетует на то, что завершить урегулирование "нового" спора (сколько таких споров Украина предлагает рассмотреть?) не удастся до 2019 года – года, когда истекает контракт с «Газпромом» на украинский транзит российского газа в ЕС. Далее Витренко и вовсе предлагает России и Германии остановить строительство «СП-2» «до окончания рассмотрения вопроса Стокгольмским арбитражем».

Использованы фотографии: Газпром
16

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 05:58
    Дайте нам ключ.... От комнаты где деньги лежат и мы в расчете... Это летом... А что будет зимой... Интересно удастся когда нибудь этих нахлебников скинуть...
    Vard
    1. Hoc vince Сегодня, 06:15
      Ще не вмерла Украина, Ще Россию победит
      — Только дай нам газ, москалик, И какой-нибудь кредит!
      Потому что с голой жопой И холодными ногами
      Неудобно обзывать вас Распоследними словами.
      А согреемся, пожрём мы — И дадим России в глаз!
      Дай кредит, москаль проклятый, И по 10 баксов газ! (с)
      Hoc vince
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 06:45
        Хохлы в своем репертуаре: РФ им должна "по жизни". Ничего нового. Даже скучно. Придумали бы чего новенького. Например, копание Каспийского моря и насыпание Кавказских гор.
        oleg-gr
      2. Тралл Сегодня, 06:51
        Даёшь Белорусский поток-3! smile
        Тралл
    2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:59
      Было бы желание скинуть уже скинули бы.Как в анекдоте " Сила есть,воля есть.Силы воли нет."
      Владивосток1969
  2. alex-s (Александр) Сегодня, 05:59
    Балалайку им, а не газ!
    alex-s
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 06:12
      Пусть эти дурни на бандуре играют,на мове говорят и гопака боевого пляшут при свете лучины и греются от тепла сгоревшего кизяка...,только вот эти удоды у власти выживут ,на ворованное в европы и америки убегут а холопы страдать
      anjey
  3. volodya (владимир) Сегодня, 06:01
    Морда не треснет???Пусть в Польше покупают,по 1000 долларов!
    volodya
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:08
    И опять шаг вперёд .Два назад.Дайте и пообещайте ещё чего нибудь им.Помощь например экономическую.
    Наблюдатель2014
    1. cariperpaint Сегодня, 06:41
      Им пообещали то что в принципе нереально. Это как вам сосед пообещает сьехать на луну на пмж завтра)
      cariperpaint
  5. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:10
    Типичная кастрюлеголовая логика:
    Сосед, дай пожрать, а то нагадить у тебя под дверью нечем!

    Снабжать Украину газом и платить ей еще деньги, это все равно как если бы Сталин продавал нефть Гитлеру во время ВОВ.
    Кот_Кузя
  6. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:12
    Легче Стокгольмский арбитраж разнести в щепки, для розжига украинских буржуек в зимнее время года, чем остановить строительство "Северный поток 2". smile
    Rusland
  7. zulusuluz Сегодня, 06:19
    Даже американцев превзошли в своей логике...
    zulusuluz
    1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 06:46
      Скорей всего не в логике а в наглости и тупости. Пилят сук на котором сидят fool
      ВадимЖивов
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:20
    Хотя иногда и говорят, что наглость - второе счастье, но украинская наглость давно перешла все границы. Такими темпами скоро потребуют контрибуцию за проигранную в итоге ими войну на Донбассе. Много и долго нянчаемся с этой откровенно враждебной страной.
    rotmistr60
    1. leshiy076 (Алексей) Сегодня, 06:34
      Цитата: rotmistr60
      Много и долго нянчаемся с этой откровенно враждебной страной.

      Страна сама по себе не враждебная, просто у власти там собралась кучка упырей, поддерживаемых "цивилизованным" западом и местными придурками с промытыми мозгами. Эта проблема очень сильно запущена и решить ее в одночасье не получится. Потребуется лет так на сорок, а может на все сто сорок их уводить в пустыню, ну как Моисей когда-то евреев, чтобы вся дурь у них там из головы повыветрилась, заодно и отошли бы в мир иной два совершенно отмороженных поколения. Мутация сама по себе лечится только временем и сменой поколений.
      leshiy076
  9. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 06:28
    Скучно, девочки. Ничего нового. Видимо, думать скакукасы не умеют, вот и читают одну и ту же бумажку год за годом.
    Стройбат запаса
  10. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:44
    Ничего у них не выйдет. Украинский транзит будет снижен до минимума. Воровать станет трудно.
    Ну, и халявы не будет...укроп всегда торопится. Как на пожар... Видимо, припекает. А уже осень приближается...
    Горный стрелок
  11. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 06:47
    Нет денег нет газа - заколебали уже
    top_war_shit
Картина дня