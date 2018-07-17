07:03 17 июля
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100 лет со дня расстрела царской семьи. Скандал в Сети с карикатурой на Николая II

Сегодня в Свердловской области проходит крестный ход, посвящённый 100-летию со дня расстрела семьи последнего российского императора Николая Второго и членов его семьи. В мероприятиях принимает участие патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который возглавил 100-тысячное шествие к месту первого захоронения останков царской фамилии – Ганиной Яме. В общей сложности участники крестного хода преодолели 22 км от Храма на Крови. Нужно отметить, что в своё время члены царской семьи и сам император были причислены к лику святых, о чём не умолкают споры по сей день.

Напомним, что на днях Следственный комитет РФ опубликовал результаты исследования останков, подтвердившего, что эти останки действительно принадлежат Николаю II Романову, его супруге и детям.

100 лет со дня расстрела царской семьи. Скандал в Сети с карикатурой на Николая II



Между тем, в Сети набирает обороты скандал вокруг публикации в Фейсбуке, сделанной одним из редакторов Первого канала Тимофеем Ермаковым. Он сделал запись «Слава Петру Войкову!» и приложил к ней картинку с карикатурой из той же серии, которую обычно использует французский скандальный журнал «Шарли Эбдо». На картинке в виде карикатуры – полусидящий-полулежащий образ Николая II с пулевым отверстием в голове. На рисунке – надпись: «Не забудь поздравить монархистов с праздником». Эта публикация разделила общественность на два лагеря, которые сошлись в виртуальной «гражданской». Видимо, есть люди, которым доставляет особое удовольствие устраивать провокации вокруг фигур отечественной истории, вклад которых в неё принято считать неоднозначным.

Ссылка на публикацию издания Ридус.

Напомним, что расстрел царской семьи был совершён в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьевых в Екатеринбурге. Вместе с Николаем II и его родными в Ипатьевском доме расстреляны представители «двора» - доктор Е.С.Боткин, повар И.Харитонов, камердинер по фамилии Трупп и представительница прислуги А.С.Демидова. Современные историки продолжают спорить о том, существовала ли особая «московская» санкция на расстрел всех этих людей без проведения суда.


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Комментарии 22

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  1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:34
    Растрел - это жестоко.

    Но Николай 2 точно не святой!
    Titsen
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 06:40
      Как изменилось отношение к царской семье. От Николай "Кровавый" до "Святой". Очередные крайности в стиле российских традиций.
      oleg-gr
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:42
        Цитата: oleg-gr
        Как изменилось отношение к царской семье. От Николай "Кровавый" до "Святой".

        История всё расставляет на свои места
        Александр романов
        1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 06:48
          В статье про расстрел царя и его близких без суда. А что был суд когда стреляли в *кровавое воскресение*? Был суд когда расстреливали рабочих на Ленских приисках? Или были суды когда стреляли и вешали на Красной Пресне? Или когда стреляли и вешали крестьян заподозренных в неповиновении?
          василий50
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:51
            Цитата: василий50
            А что был суд когда стреляли в *кровавое воскресение*?

            Так кто начал первым то стрелять,свои по своим,как это уже было в Латвии,на Украине. Ни что не ново ,под Луной.
            А ты за одно и сотни террактов вспомни,устроенных большевиками и сколько в них людей погибло.Вы не по локоть ,вы по уши в крови.
            Александр романов
          2. Shurik70 (Александр) Сегодня, 06:55
            Цитата: Александр романов
            Цитата: oleg-gr
            Как изменилось отношение к царской семье. От Николай "Кровавый" до "Святой".

            История всё расставляет на свои места

            С "кровавого" изменилось на "тряпка" и "проср@вшего империю".
            А церковь решила прогнуться перед политическим моментом. Народ никто не спрашивал, считает ли он эту (цензура) святым.
            Shurik70
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:56
              Цитата: Shurik70
              "кровавого" изменилось на "тряпка" и "проср@вшего империю

              Ты ща про ленина и его евреиских шестерок?
              Александр романов
              1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:02
                Вообще-то империю развалил ваш Керенский. Именно он умудрился развалить страну за 8 месяцев, именно он подписал Приказ №1 и Декларацию прав солдата, разложивших армию, вследствие чего миллионы солдат дезертировали и весь фронт рухнул. Ленин же обратно собрал разваленную страну.
                Кот_Кузя
        2. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:02
          Цитата: Александр романов
          История всё расставляет на свои места
          Да, наверное. Если произошла реинкарнация Николая II, остаётся ждать и "реинкарнации" Февральской революции, и последующих событий.
          Per se.
      2. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 06:58
        Цитата: oleg-gr
        Как изменилось отношение к царской семье. От Николай "Кровавый" до "Святой". Очередные крайности в стиле российских традиций.

        Страна с непредсказуемым прошлым...
        sabotage
    2. demo (Ван) Сегодня, 06:45
      Коротко и правильно. good
      demo
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:41
    У этого редактора Первого канала,на лице написано -ИМБЕЦИЛ
    Александр романов
    1. cariperpaint Сегодня, 06:46
      Ну снаряд у человека в голове. Что же поделаешь. А дата эта... Это трагедия с человеческой точки зрения и урок на будущее. Когда к власти приходят отморозки радеющие за всю страну это всегда кровь,грязь и мрак.
      cariperpaint
      1. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 07:01
        Цитата: cariperpaint
        Это трагедия с человеческой точки зрения и урок на будущее.

        Трагедия - это его мерзкое правление. То есть когда расстреливали демонстрации, стачки и забастовки - это были акты милосердия со стороны властей? А потом они как хохлы: а нас за ШО?
        sabotage
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:43
    С фотографии смотрят красивые, благородные лица. Но можно было бы поступить в то времена иначе, вот в чем вопрос? Англичане отказались принять царскую семью у себя еще до того как они попали в руки большевиков, свои предали еще в момент выдавливания из царя отречение. Новой власти наследники были как кость в горле, т.к. вокруг живых наследников концентрировались бы враждебные советской власти элементы. То, что это было преступление конечно признать можно. Но только ли в России казнили царских (королевских) особ?
    rotmistr60
  4. Комментарий был удален.
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:49
      Цитата: Кот_Кузя
      Поклонская негодуэ .

      Вот еще один танцор на костях. Смаилики,хи хи хаа. Как нужно жить,что бы потерять человеческий облик fool
      Александр романов
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:57
        Царь-тряпка заслужил смерть. Вот его прегрешения: бездарно проигранная Русско-японская война, в которой просто невозможно было проиграть, вступление в Первую Мировую войну ради "братушек-сербов" и ради англо-французских интересов, торговля русской кровью в виде отправления двух корпусов во Францию в качестве пушечного мяса, миллионы убитых и искалеченных русских солдат и офицеров, которых безоружными кидали в атаку ради англо-французского фронта, трусливое отречение от руководства страной в ее самый тяжелый момент и отдание ее на растерзание кучке предателей и болтунов, и как следствие, проигрыш в ПМВ и последующие хаос, развал страны и Гражданская война. Абсолютно не жалко коронованную мразь, доведшую империю до ручки. И его выводок тоже не жалко.
        Кот_Кузя
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:01
          Цитата: Кот_Кузя
          Царь-тряпка заслужил смерть

          ленин тряпка-заслужил АД!
          Цитата: Кот_Кузя
          Русско-японская война, в которой просто невозможно было проиграть,

          Не ну ты посмотри на этого полководца диванного. Чеж ты на диване сидишь,а на Донбассе Киев берешь.
          Цитата: Кот_Кузя
          Абсолютно не жалко коронованную мразь,

          Это про большевиков,вот где реально кровавые мрази.Терроризм у вас в крови.Совсем обнаглел
          Александр романов
  5. fif21 (александр) Сегодня, 06:47
    В народе его звали "кровавый" ! Как все быстро забывается recourse
    fif21
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:53
      Цитата: fif21
      В народе его звали "кровавый"

      Да уж,Николай по сравнению с большевиками ,просто агнец. Вот большевики то резню устраивали,в голливуде такого не придумают
      Александр романов
  6. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:54
    Расстрел, это уже следствие, а причина в той Англии, что во-первых втянула Россию в Антанту, то есть и в Первую мировую, и отказалась принять экс-императора, предоставить убежище ему и его семье.
    Но вернёмся в 1917 год. Вспоминая о тех днях, А. Ф. Керенский задает вопрос – кто был по-настоящему в ответе за отказ предоставления убежища в Англии? Он утверждает, что Министр иностранных дел М. И. Терещенко получил доставленное ему послом Бьюкененом в конце июня или в начале июля 1917 года письмо именно по этому поводу. Он предполагает, что письмо содержало отказ от предоставления убежища вследствие «исключительно соображений внутренней политики». А. Ф. Керенский указывал также, что в этом письме было сказано следующее: «Премьер-министр не мог посоветовать Его Величеству предложить гостеприимство людям, чьи прогерманские симпатии были хорошо известны». И по утверждению того же А. Ф. Керенского, в результате отказа Англии Министр-председатель князь Г. Е. Львов поручил ему провести новые подготовительные мероприятия для удаления Царской Семьи в безопасное место.
    https://history.wikireading.ru/332472
    Per se.
  7. Malkavianin (Денис) Сегодня, 07:02
    Класная картинка у "Шарли" получилась. На аватарке смотрелась бы великолепно! good
    Malkavianin
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