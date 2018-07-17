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100 лет со дня расстрела царской семьи. Скандал в Сети с карикатурой на Николая II
Сегодня в Свердловской области проходит крестный ход, посвящённый 100-летию со дня расстрела семьи последнего российского императора Николая Второго и членов его семьи. В мероприятиях принимает участие патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который возглавил 100-тысячное шествие к месту первого захоронения останков царской фамилии – Ганиной Яме. В общей сложности участники крестного хода преодолели 22 км от Храма на Крови. Нужно отметить, что в своё время члены царской семьи и сам император были причислены к лику святых, о чём не умолкают споры по сей день.
Напомним, что на днях Следственный комитет РФ опубликовал результаты исследования останков, подтвердившего, что эти останки действительно принадлежат Николаю II Романову, его супруге и детям.
Между тем, в Сети набирает обороты скандал вокруг публикации в Фейсбуке, сделанной одним из редакторов Первого канала Тимофеем Ермаковым. Он сделал запись «Слава Петру Войкову!» и приложил к ней картинку с карикатурой из той же серии, которую обычно использует французский скандальный журнал «Шарли Эбдо». На картинке в виде карикатуры – полусидящий-полулежащий образ Николая II с пулевым отверстием в голове. На рисунке – надпись: «Не забудь поздравить монархистов с праздником». Эта публикация разделила общественность на два лагеря, которые сошлись в виртуальной «гражданской». Видимо, есть люди, которым доставляет особое удовольствие устраивать провокации вокруг фигур отечественной истории, вклад которых в неё принято считать неоднозначным.
Ссылка на публикацию издания Ридус.
Напомним, что расстрел царской семьи был совершён в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьевых в Екатеринбурге. Вместе с Николаем II и его родными в Ипатьевском доме расстреляны представители «двора» - доктор Е.С.Боткин, повар И.Харитонов, камердинер по фамилии Трупп и представительница прислуги А.С.Демидова. Современные историки продолжают спорить о том, существовала ли особая «московская» санкция на расстрел всех этих людей без проведения суда.
Напомним, что на днях Следственный комитет РФ опубликовал результаты исследования останков, подтвердившего, что эти останки действительно принадлежат Николаю II Романову, его супруге и детям.
Между тем, в Сети набирает обороты скандал вокруг публикации в Фейсбуке, сделанной одним из редакторов Первого канала Тимофеем Ермаковым. Он сделал запись «Слава Петру Войкову!» и приложил к ней картинку с карикатурой из той же серии, которую обычно использует французский скандальный журнал «Шарли Эбдо». На картинке в виде карикатуры – полусидящий-полулежащий образ Николая II с пулевым отверстием в голове. На рисунке – надпись: «Не забудь поздравить монархистов с праздником». Эта публикация разделила общественность на два лагеря, которые сошлись в виртуальной «гражданской». Видимо, есть люди, которым доставляет особое удовольствие устраивать провокации вокруг фигур отечественной истории, вклад которых в неё принято считать неоднозначным.
Ссылка на публикацию издания Ридус.
Напомним, что расстрел царской семьи был совершён в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьевых в Екатеринбурге. Вместе с Николаем II и его родными в Ипатьевском доме расстреляны представители «двора» - доктор Е.С.Боткин, повар И.Харитонов, камердинер по фамилии Трупп и представительница прислуги А.С.Демидова. Современные историки продолжают спорить о том, существовала ли особая «московская» санкция на расстрел всех этих людей без проведения суда.
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