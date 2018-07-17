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В Сенате США: Трамп должен проверить мяч Путина на "жучки"
За визитом Дональда Трампа в Хельсинки, где прошла его первая официальная двусторонняя встреча с Владимиром Путиным, в США следили с особым вниманием. Среди тех, кто комментировал каждый шаг и жест Трампа, были и американские сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн. По словам Маккейна, сама по себе встреча Трампа и Путина – «гигантская ошибка, которую нельзя было допускать».
Сенатор Грэм пошёл в своих комментариях ещё дальше. Г-на Грэма взволновал подарок, сделанный Владимиром Путиным Дональду Трампу. Речь идёт об официальном футбольном мяче ЧМ-2018 в России. Грэм углядел в подарке «вероятные прослушивающие устройства».
Из публикации сенатора в Твиттере:
Трамп взял мяч у Владимира Путина и передал его в руки супруги, попросив, чтобы та в свою очередь подарила его их сыну.
Другие пользователи Твиттера вспомнили, что мяч называется "Красава", и предположили, что такую характеристику за его действия Путин даёт Трампу, завуалировав всё в подарке в виде мяча.
Между тем, на телеканале CNN продолжается самая настоящая истерия по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал, который сам Трамп постоянно называет «фейк-ньюс», раздражён тем, что президент США «не надавил на Путина по вопросу вмешательства в американские выборы». Американские журналисты в ходе пресс-конференции двух президентов задали вопрос о якобы российском вмешательстве не менее 4 раз. При этом Трамп и Путин вели себя сдержанно даже в тот момент, когда один из американских репортёров спросил, точно ли известно Трампу, что у президента России нет компромата на его жену Меланью?
Сенатор Грэм пошёл в своих комментариях ещё дальше. Г-на Грэма взволновал подарок, сделанный Владимиром Путиным Дональду Трампу. Речь идёт об официальном футбольном мяче ЧМ-2018 в России. Грэм углядел в подарке «вероятные прослушивающие устройства».
Из публикации сенатора в Твиттере:
На его (Трампа) месте я бы проверил футбольный мяч на наличие в нём «жучков» и никогда бы не допустил его попадания в Белый дом.
Трамп взял мяч у Владимира Путина и передал его в руки супруги, попросив, чтобы та в свою очередь подарила его их сыну.
Другие пользователи Твиттера вспомнили, что мяч называется "Красава", и предположили, что такую характеристику за его действия Путин даёт Трампу, завуалировав всё в подарке в виде мяча.
Между тем, на телеканале CNN продолжается самая настоящая истерия по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал, который сам Трамп постоянно называет «фейк-ньюс», раздражён тем, что президент США «не надавил на Путина по вопросу вмешательства в американские выборы». Американские журналисты в ходе пресс-конференции двух президентов задали вопрос о якобы российском вмешательстве не менее 4 раз. При этом Трамп и Путин вели себя сдержанно даже в тот момент, когда один из американских репортёров спросил, точно ли известно Трампу, что у президента России нет компромата на его жену Меланью?
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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