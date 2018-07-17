11:30 17 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В Сенате США: Трамп должен проверить мяч Путина на "жучки"

За визитом Дональда Трампа в Хельсинки, где прошла его первая официальная двусторонняя встреча с Владимиром Путиным, в США следили с особым вниманием. Среди тех, кто комментировал каждый шаг и жест Трампа, были и американские сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн. По словам Маккейна, сама по себе встреча Трампа и Путина – «гигантская ошибка, которую нельзя было допускать».

Сенатор Грэм пошёл в своих комментариях ещё дальше. Г-на Грэма взволновал подарок, сделанный Владимиром Путиным Дональду Трампу. Речь идёт об официальном футбольном мяче ЧМ-2018 в России. Грэм углядел в подарке «вероятные прослушивающие устройства».

Из публикации сенатора в Твиттере:
На его (Трампа) месте я бы проверил футбольный мяч на наличие в нём «жучков» и никогда бы не допустил его попадания в Белый дом.





Трамп взял мяч у Владимира Путина и передал его в руки супруги, попросив, чтобы та в свою очередь подарила его их сыну.

Другие пользователи Твиттера вспомнили, что мяч называется "Красава", и предположили, что такую характеристику за его действия Путин даёт Трампу, завуалировав всё в подарке в виде мяча.

Между тем, на телеканале CNN продолжается самая настоящая истерия по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал, который сам Трамп постоянно называет «фейк-ньюс», раздражён тем, что президент США «не надавил на Путина по вопросу вмешательства в американские выборы». Американские журналисты в ходе пресс-конференции двух президентов задали вопрос о якобы российском вмешательстве не менее 4 раз. При этом Трамп и Путин вели себя сдержанно даже в тот момент, когда один из американских репортёров спросил, точно ли известно Трампу, что у президента России нет компромата на его жену Меланью?

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
10

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. собаковод Сегодня, 07:02
    На его (Трампа) месте я бы проверил футбольный мяч на наличие в нём «жучков» и никогда бы не допустил его попадания в Белый дом.

    Идиотизм бьёт рекорды... Проверьте, заодно уж, и на блох, корь и скарлатину! И на "Северный поток-2"...
    собаковод
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 07:03
      Маразм крепчает в Сенате США. А может таким образом старички напоминают о себе?
      oleg-gr
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:19
        Подумаешь, пару раз (или шесть ?) делали подарки с жучками.
        Чё сразу мяч-то проверять? Нету там жучков (особенно в ниппеле)
        laughing
        Помнят буржуи пионерский подарок
        Shurik70
        1. Тралл Сегодня, 07:21
          Вот увидите, этот подаренный Мяч ещё захватит Америку, а потом и весь мир. Именно этого артефакта не хватало Трампуsmile
          Тралл
          1. MPN (Павел) Сегодня, 08:56
            В мяче были документы, компроментирующие Кинтоншу, что , свою предвыборную компанию, она проводила на ворованные (с помощью спецслужб США) в России деньги. Только так передать, а то за Трампом следят... wink
            MPN
          2. gaura Сегодня, 11:02
            Они тут на картинки руки греют у огня что ли?Как бомжи в американских фильмах у бочек? Или духов вызывают?
            gaura
        2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 08:20
          с языка.....
          д^Амир
      2. To be or not to be Сегодня, 08:08
        Цитата: oleg-gr
        Маразм крепчает в Сенате США. А может таким образом старички напоминают о себе?

        Нет .Это не маразм
        Это способ старцев при большой власти и легкой работе красиво жить..И Борьба за сохранения своего ВИДА..
        Жучки давно уже в их головах....
        Но . это прошлое США..Новое их непременно уберет с дороги ...
        To be or not to be
        1. SSR (Roman) Сегодня, 08:23
          Цитата: To be or not to be
          Но . это прошлое США..Новое их непременно уберет с дороги ...

          Как обычно, тот кто ещё недавно был лидером, вдруг начинает стоять на обочине и чем быстрее приходит понимание что мир меняется, тем лучше.
          Цитата: oleg-gr
          А может таким образом старички напоминают о себе?

          А с другой стороны, Трамп не юная дева но при этом чётко понимает проблемы своей страны.
          ПС.
          ВВП молодец, при первом рукопожатии, перестраховался и придержался за стул, лучше перебдеть )))
          SSR
        2. ГРАНАТ-19 (Михаил) Сегодня, 09:40
          Цитата: To be or not to be
          Новое их непременно уберет с дороги

          Я бы сказал - Неменуемо!
          ГРАНАТ-19
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:08
      Трампу сейчас побоку о чем говорят сенаторы. Для него главное переизбрать их часть на своих в ноябре 2018 - го, и переизбраться самому на второй срок еще при Путине. winked
      сибиралт
    3. Zubr Сегодня, 08:06
      Конечно, обязательно пройти карантинный контроль, фитосанитарный, а вдруг там амплуа с новичком и Русские боевые кузнечики ? smile
      Zubr
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:20
        странно,что никто не знает,что мяч накачен "новичком".... wassat
        андрей юрьевич
    4. 30 вис (Юрий) Сегодня, 09:19
      Цитата: собаковод
      Идиотизм бьёт рекорды..

      Пускай проверят Меланью на жучки .Вдруг где в укромном местечке зашхерила ... Мало ли какие местечки у женщин есть ...
      30 вис
    5. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:57
      Цитата: собаковод
      Идиотизм бьёт рекорды...

      С каких это пор проявления здравого смысла стало обзываться идиотизмом? При сегодняшних отношения между странами это абсолютно само собой разумеющийся шаг. Путин кстати уверен тоже бы проверил, тем более как бывший разведчик. hi
      Вендиго
    6. Комментарий был удален.
  2. cariperpaint Сегодня, 07:02
    Да уж.. Начинаю понимать что не только в 404 что то распыляют над городами...
    cariperpaint
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:04
    Веселая страна Америка, а Россия лучше. smile
    Rusland
  4. 3vs Сегодня, 07:06
    Нет слов, зовите Лаврова! laughing
    3vs
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:07
    Проверять на наличие Жучков? Вот глупые! Он же "новичком" заряжен. wassat И "Русские хакеры" путём подпространственных манипуляций откроют его в самый нужный момент wassat
    Прав Лавров, ой прав...
    Горный стрелок
  6. demo (Ван) Сегодня, 07:11
    Вот американцы смешные.
    Как может человек пришедший к власти с помощью "иностранных помощников" давить на начальника этих "помощников"?
    С головой что-ли не дружат? fool
    demo
  7. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 07:12
    И на "Новичок" обязательно проверьте! yes А то, что Путин его (мяч) голыми руками держал - ни о чём не говорит! stop Он бессмертный!! fellow (в смысле - Путин)
    злой партизан
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:39
      Привет , добрый лесной сторож ! hi
      По словам Маккейна, сама по себе встреча Трампа и Путина – «гигантская ошибка, которую нельзя было допускать»

      Грэм углядел в подарке «вероятные прослушивающие устройства».

      bouncyhunter
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:46
        Всем доброго времени , выродились грамотные политики и журналисты в США , остались одни истерики.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:51
          Витя hi
          Цитата: cniza
          выродились грамотные политики и журналисты в США , остались одни истерики.

          Не совсем так : за что платят - то и вещают . Хотя не спорю : упоротых истериков и русофобов по призванию тоже немало .
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:54
            Но не в коня корм , сколько не корми , а мозги не купишь... lol
            cniza
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:59
              Цитата: cniza
              сколько не корми , а мозги не купишь...

              "Величина разума на планете постоянна , а население-то растёт ..." (с) wink
              bouncyhunter
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:02
                Очень похоже , да и концентрация не равномерно расположена по странам.
                cniza
      2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 09:19
        Цитата: bouncyhunter
        лесной сторож

        belay
        Я тут, понимаешь, до сих пор поезда под откос пускаю, а он меня сторожем обзывает!! am
        Привет, вольноопределяющийся! drinks
        злой партизан
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:28
          Цитата: злой партизан
          а он меня сторожем обзывает

          Тебе не угодишь . lol
          А что касается паранойи "ястребов" - так это ещё цветочки ... yes
          bouncyhunter
  8. ПалБор (Павел) Сегодня, 07:22
    Какая ещё "Красава" ? Гопники,что ли, называли? "Мечта" он.
    И, кстати, он и правда с чипом. Не ошиблись старички smile
    ПалБор
  9. 1536 (Евгений) Сегодня, 07:25
    В США проживает 360 млн человек. Процентов 40 там вообще знает, кто у них президентом сейчас работает, остальным глубоко наплевать и на Конгресс и всех остальных, в том числе и на Россию. Так о чем речь? О сотне зажравшихся миллиардеров, у кого дети не пристроены или что-то с мозгом? Остаётся им посочувствовать чисто по-человечески. Но в таких случаях бурными аплодисментами этих людей приветствовать не стоит, и уж, конечно не стоит давать трибуну на первых полосах СМИ.
    1536
  10. Strashila (I) Сегодня, 07:27
    Там все намного страшнее... в мячике настоящий русский воздух... он постепенно будет просачиваться и отравлять американскую демократию.
    Strashila
  11. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 07:32
    И что такого? Всегда подарки как их президентам, так и нашим генсекам тщательно проверялись "компетентными органами", и небезуспешно. "Закладки" находили частенько.
    Стройбат запаса
  12. гильза (максим) Сегодня, 07:56
    Вот ведь сложная ситуация. Сидим мы у себя в кабинете психиатора и смотрим, как какой-то тип выдаёт себя за главврача. И плевать ему (им) на то,как мы к нему относимся ибо внемлет лишь жёстким препаратам и смирительным рубашкам. Тяжко Трампу конечно. Бодаться со стадом весёлых болтунов ни за что не отвечающих с учётом конкретного распила власти-клиника.
    гильза
  13. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 07:58
    На его (Трампа) месте я бы проверил футбольный мяч на наличие в нём «жучков» и никогда бы не допустил его попадания в Белый дом.

    На месте трампа сенатора Грэма нужно направить на стационарное психиатрическое обследование.
    Балу
  14. Pacifist (Виктор) Сегодня, 08:00
    Могу только предложить проверить мозг сенаторов wassat на наличие тараканов, они там, судя по заявлениям, точно есть.
    Pacifist
  15. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 08:03
    Мало того, что Маккейн сам гигантская ошибка, так он еще и визг поднял. А Грэм вобше маразматик еще тот. Пусть лучше свою голову на счет жучков проверит.
    sgr291158
  16. Барон Самеди (Барон Самеди) Сегодня, 09:01
    *истерия* в СМИ и на телеканалах по поводу встречи Трампа и Путина ? Возможно....Надо же поддерживать репутацию этих двух клоунов как вершителей судеб мира....Хотя любой психически здоровый человек понимает,что такого рода и уровня власть НИКОГДА не окажется в руках случайных людей с улицы....Они оба - подставные фигуры,марионетки в руках истинных хозяев мира,про которых CNN или Киселёв не расскажут....Какие-то вещи Трамп и Путин решают,например,какой рукой подтираться,но на этом их полномочия ограничиваются...
    Барон Самеди
  17. Иваныч И. (Игорь) Сегодня, 09:11
    Какие ещё жучки? Уже новые технологии, нано муравьи, и вообще это гуманное оружие - резиновая бомба.
    Иваныч И.
  18. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:13
    сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн
    Прочитав эти фамилии можно даже не реагировать на откровенную глупость с "жучками". Ну ладно у одного мозги разжижаются в связи с болезнью, ну а другой тоже не совсем здоров? Правда в Сша 90% сенаторов и конгрессменом нуждаются в шоковой терапии.
    rotmistr60
  19. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 10:16
    А что Маккейн ещё не сдох ? Писали, что рак у него ? Живучая . ...
    Dzafdet
  20. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 10:21
    Ну это уже шизофрения и у Грема, и Маккейнушки с высушенными мозгами. Ну естественно это службы должны будут сделать, но не нужно же показывать себя совершеннейшими ... ха-ха
    Anchonsha
  21. HMR333 (Владимир) Сегодня, 11:11
    ага дихлофосом его))) и тех кто это придумал жучки в мяче на воротник прицепил Путин ему вы что свои фильмы не смотрите?!
    HMR333
  22. sgapich (Станислав) Сегодня, 11:20
    Цитата: ПалБор
    Какая ещё "Красава" ? Гопники,что ли, называли? "Мечта" он.
    И, кстати, он и правда с чипом. Не ошиблись старички smile

    "Красава" - это официальный мяч прошедшего Кубка Конфедераций 2017 (Official Match Ball Krasava)
    sgapich
Картина дня