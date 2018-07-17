СМИ: Боевики снова попытались атаковать "Хмеймим" с воздуха

Из Сирии приходят сообщения о том, что боевики вновь осуществили попытку атаковать российскую авиабазу «Хмеймим». По данным, которые публикуются в ближневосточных СМИ, боевики вновь пытались применить беспилотные летательные аппараты, снаряжённые взрывными устройствами. Отмечается, что в работу вступили средства ПВО, прикрывающие авиабазу. В частности, беспилотники сбивал зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». По всей вероятности, атака могла быть осуществлена из провинции Идлиб, большая часть которой к настоящему моменту контролируется боевиками.Между тем, сирийская правительственная армия получила в свои руки примечательные трофеи. Во время операции у границы с Иорданией САА захватила у боевиков несколько бронетранспортёров ОТ-64 SKOT, которые сегодня стоят на вооружении несколько европейских членов Североатлантического военного блока. В частности, такими бронемашинами вооружены армии Польши, Словакии и Чехии.Откуда у боевиков такие БТРы?По всей вероятности, это бронемашины, которые ещё в конце 70-х годов были поставлены в Сирию из тогдашней Чехословакии. На момент окончания поставок партия превышала две сотни ОТ-64 SKOT. Бронемашины отремонтированы и в некотором роде модернизированы под современные условия ведения боя в условиях ближневосточного климата.Также БТР ОТ-64 SKOT находились на вооружении армии Ирака. При этом в иракском военном командовании ещё в 2016 году было заявлено, что все эти бронемашины были уничтожены в ходе боевых действий.В САА отмечают, что захваченные у боевиков трофеи пройдут необходимое техническое обеспечение и будут использованы в боях за дальнейшее освобождение Сирии.