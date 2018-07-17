11:32 17 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

СМИ: Боевики снова попытались атаковать "Хмеймим" с воздуха

Из Сирии приходят сообщения о том, что боевики вновь осуществили попытку атаковать российскую авиабазу «Хмеймим». По данным, которые публикуются в ближневосточных СМИ, боевики вновь пытались применить беспилотные летательные аппараты, снаряжённые взрывными устройствами. Отмечается, что в работу вступили средства ПВО, прикрывающие авиабазу. В частности, беспилотники сбивал зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». По всей вероятности, атака могла быть осуществлена из провинции Идлиб, большая часть которой к настоящему моменту контролируется боевиками.

Между тем, сирийская правительственная армия получила в свои руки примечательные трофеи. Во время операции у границы с Иорданией САА захватила у боевиков несколько бронетранспортёров ОТ-64 SKOT, которые сегодня стоят на вооружении несколько европейских членов Североатлантического военного блока. В частности, такими бронемашинами вооружены армии Польши, Словакии и Чехии.

Откуда у боевиков такие БТРы?


СМИ: Боевики снова попытались атаковать "Хмеймим" с воздуха


По всей вероятности, это бронемашины, которые ещё в конце 70-х годов были поставлены в Сирию из тогдашней Чехословакии. На момент окончания поставок партия превышала две сотни ОТ-64 SKOT. Бронемашины отремонтированы и в некотором роде модернизированы под современные условия ведения боя в условиях ближневосточного климата.

Также БТР ОТ-64 SKOT находились на вооружении армии Ирака. При этом в иракском военном командовании ещё в 2016 году было заявлено, что все эти бронемашины были уничтожены в ходе боевых действий.

В САА отмечают, что захваченные у боевиков трофеи пройдут необходимое техническое обеспечение и будут использованы в боях за дальнейшее освобождение Сирии.

Использованы фотографии: YouTube
39

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. антивирус Сегодня, 07:57
    а после Идлиба--Анталья?время покажет
    антивирус
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:57
    "Панцирь", как обычно, молодцом... Новая тактика "малобюджетных" Дронов-камикадзе родилась и совершенствуется на глазах... Просто любой авиамодельный кружок в сочетании с кружком "юный химик" в состоянии создать опасность в любой точке мира. Новые реалии требуют и новых ответных реакций...
    Горный стрелок
    1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 08:25
      Цитата: Горный стрелок
      Просто любой авиамодельный кружок в сочетании с кружком "юный химик" в состоянии создать опасность в любой точке мира.

      А если не "юный химик", а "юный биолог" со спорами сибирской язвы? Да над большим городом, да во время массового мероприятия? Жуть...
      злой партизан
    2. donavi49 Сегодня, 08:38
      Так пока неясно, как это контрить.
      Дрон с комплектующих из Али стоит копейки (500 долларов с двигателем, контролерами и приводами - остальное на месте из палок и подручных материалов).

      Современные дроны способны на довольно длительные перелеты и выход с высокой точностью. Причем без прямого управления (да и какое прямое управление на 50-60км?).

      В каждом месте Панцирь не поставить. ПЗРК его скорей всего даже не выделит на фоне (слишком мало тепла от микро тарахтелки/электродвижка). Низкая шумность - вообще создает полную неожиданность, как это и показано на сотнях видео по Ираку, где дроны на прямом управлении скидывали на головы солдатам ВОГи, эФки. Глушилки, опять же такое. Для дрона непрямого управления - надо глушить гуглмапс (ну Глонасс/GPS в смысле).
      donavi49
      1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 10:04
        Ээ дарагой, а как этот "кусок фанера" хорошо себя позиционирует, аааа? А вот тут то и ответ - найти того кто поставляет такие "точные" систему и "настучать" ему в бубен, дабы впредь бубном думал кому такие системы продает. Разведка нужна = найти кто это все "веселье" оплачивает и к нему в спаленку, подобных "неизвестным бпла пару кило тротита и жахнуть так что бы только ошметки жирной туши в разные стороны и другим неповадно было.
        Мих1974
        1. Skay (Сергей) Сегодня, 11:15
          найти того кто поставляет такие "точные" систему

          А что их искать-то. Полно хоббийных интернет-магазинов, в которых за среднестатистическую зарплату по стране можно стать обладателем девайса, способного летать по маршруту. Конечно ещё нужен мозг, чтобы заложить в контроллер этот маршрут. Достаточно найти опытного хоббийщика, коих немало. Тут даже целиться в базу не надо. Достаточно проложить маршрут над ней. И вот уже пошел расход боекомплекта Панцирей.
          Skay
    3. kuz363 (Владимир) Сегодня, 10:05
      Остается вопрос экономической эффективности Панцыря. Наверняка же ракета дороже Дрона, да и количество ракет только 12 шт. Значит 13-й Дрон прилетит и накроет Панцырь.
      kuz363
      1. Skay (Сергей) Сегодня, 10:57
        У меня в голове давно мысль сидит, что эти налеты имеют целью растратить боекомплект Панцирей на всякую шелуху. Чисто экономический аспект войны.
        Skay
      2. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:11
        Я думаю и 13 го и первые 12 он сможет пушками "потушить" без применения ЗР
        Romka47
        1. Skay (Сергей) Сегодня, 11:20
          Из пушек по малоразмерным целям у Панциря большие проблемы были. Надеюсь, уже разобрались с этим.
          Skay
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:07
    Интересно, по времени атака состоялась до переговоров Трампа с Путиным или после?
    parusnik
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:37
      Похоже что во время встречи , хотели сделать "подарок".
      cniza
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:48
        Приветствую ! hi
        Цитата: cniza
        хотели сделать "подарок"

        Хотели , но служба доставки не справилась со своей задачей . lol
        Во время операции у границы с Иорданией САА захватила у боевиков несколько бронетранспортёров ОТ-64 SKOT

        Этот БТР - сборная солянка : шасси от чехов (Татра) , бронекорпус от поляков (FCS) , башня с вооружением советская (БТР-70) .
        Колесная формула: 8х8;
        Экипаж (десант), чел.: 2 (15);
        Масса, кг: пустого - 12800, боевая - 14500;
        Габаритные размеры, мм: длина – 7440, ширина – 2550, высота по крыше корпуса – 2060, высота по крыше башни – 2710, колесная база - 1300/2150/1300, дорожный просвет – 460;
        Двигатель: Tatra T-928-14, V-8, дизель, с воздушным охлаждением, 180 л.с.;
        Максимальная скорость по шоссе, км/ч: 95;
        Максимальная скорость на плаву, км/ч: 9;
        Запас хода по шоссе, км: 700;
        Емкость топливных баков, л: 320;
        Преодолеваемые препятствия: высота стенки, м - 0,5; ширина траншеи, м – 2; подъем, град. - 60
        bouncyhunter
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:50
          Привет Паша! hi , плохо дело у них с исполнителями или денег пожалели.
          cniza
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:57
            Очень похоже на очередное прощупывание ПВО Хмеймима . А где-то неподалёку сидят аналитики из Лэнгли и скрупулёзно фиксируют что и как было применено . Т.н. "этап сбора информации" . sad
            bouncyhunter
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:01
              Странно было бы если бы они там не сидели , иначе тогда у них совсем плохо.
              cniza
  4. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 08:10
    Боевики снова попытались атаковать "Хмеймим" с воздуха
    И, тем не менее, война войной, а автобусы по расписанию. Вакханалия толерантности к убийцам.
    ШУРУМ -БУРУМ
  5. лысова (владимир) Сегодня, 08:21
    Не судите предвзято, а за год, интенсивность боевых действий, на много снизилась ?
    лысова
  6. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:54
    По всей вероятности, атака могла быть осуществлена из провинции Идлиб, большая часть которой к настоящему моменту контролируется боевиками.
    Которые контролируются нашими турецкими "партнерами". И налеты происходят регулярно, в последнее время. Кстати, это весьма примитивные фанерные модельки, себестоимость которых, намного ниже боеприпасов для Панцирей.
    Стирбьорн
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:24
    То, что периодически пытаются атаковать плохо, т.к. говорит о том, что у боевиков еще достаточно сил и средств. Но есть и положительный момент - наши ПВОшники получат неоценимый опыт реальной борьбы с малоразмерными воздушными целями и отработать тактику борьбы с ними.
    rotmistr60
    1. Igor Golov (Игорь Голов) Сегодня, 11:14
      Панцырь изначально под малоразмерные цели проектировался. Только об этом не говорили вслух, пока Военная приёмка не открыла этот "секрет" широкой публике.
      Igor Golov
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:01
    Боевики снова попытались атаковать "Хмеймим" с воздуха Ну, если кто думал, что они попытаются сажать и выращивать картофель, то глубоко заблуждался.
    Теренин
Картина дня