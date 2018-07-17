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В США задержан «агент Российской Федерации»
В Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже задержана 29-летняя гражданка России Мария Бутина, сообщает пресс-служба Минюста США.
Следствие ведет вашингтонское отделение ФБР. Бутину подозревают «в сговоре с целью выполнения функций агента Российской Федерации на территории Соединенных Штатов без предварительного уведомления Генерального прокурора».
Утверждается, что «начиная с 2015 года и, по крайней мере, до февраля 2017 года», она работала по указанию высокопоставленного чиновника в правительстве РФ, который ранее был членом российского парламента, а затем стал «высшим должностным лицом в Центральном Банке РФ».
В пресс-службе подчеркнули, что этот чиновник попал под санкции Минюста США в апреле 2018 года.
По мнению следствия, усилия российского чиновника и Бутиной были направлены на развитие отношений с должностными лицами в США и «проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ.
В свою очередь американские СМИ сообщили о попытках Бутиной наладить связи с Американской стрелковой ассоциацией, в которую входят производители стрелкового оружия. Отмечается, что оружейный бизнес очень развит в Америке, его крупнейшие представители активно продвигают свои интересы как в правительстве, так и в Конгрессе. В том числе оружейники оказывают поддержку президенту Трампу.
По данным прессы, если вина Марии будет доказана, то ей грозит до 5 лет лишения свободы. Слушания в суде назначены на 18 июля.
Адвокат подозреваемой Роберт Дрискол уверен, что Бутина не пыталась ни повлиять политику Вашингтона, ни подорвать ее изнутри.
Мария не является агентом РФ – она гражданка РФ, находящаяся в США по студенческой визе, отметил адвокат. Недавно Бутина окончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений, и с тех пор использует свой диплом «для построения карьеры в бизнесе», благо разрешение на работу у нее имеется, добавил Дрискол.
Следствие ведет вашингтонское отделение ФБР. Бутину подозревают «в сговоре с целью выполнения функций агента Российской Федерации на территории Соединенных Штатов без предварительного уведомления Генерального прокурора».
Утверждается, что «начиная с 2015 года и, по крайней мере, до февраля 2017 года», она работала по указанию высокопоставленного чиновника в правительстве РФ, который ранее был членом российского парламента, а затем стал «высшим должностным лицом в Центральном Банке РФ».
В пресс-службе подчеркнули, что этот чиновник попал под санкции Минюста США в апреле 2018 года.
По мнению следствия, усилия российского чиновника и Бутиной были направлены на развитие отношений с должностными лицами в США и «проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ.
В свою очередь американские СМИ сообщили о попытках Бутиной наладить связи с Американской стрелковой ассоциацией, в которую входят производители стрелкового оружия. Отмечается, что оружейный бизнес очень развит в Америке, его крупнейшие представители активно продвигают свои интересы как в правительстве, так и в Конгрессе. В том числе оружейники оказывают поддержку президенту Трампу.
По данным прессы, если вина Марии будет доказана, то ей грозит до 5 лет лишения свободы. Слушания в суде назначены на 18 июля.
Адвокат подозреваемой Роберт Дрискол уверен, что Бутина не пыталась ни повлиять политику Вашингтона, ни подорвать ее изнутри.
Мария не является агентом РФ – она гражданка РФ, находящаяся в США по студенческой визе, отметил адвокат. Недавно Бутина окончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений, и с тех пор использует свой диплом «для построения карьеры в бизнесе», благо разрешение на работу у нее имеется, добавил Дрискол.
Использованы фотографии: https://vk.com/butina_maria
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