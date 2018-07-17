11:30 17 июля
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В США задержан «агент Российской Федерации»

В Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже задержана 29-летняя гражданка России Мария Бутина, сообщает пресс-служба Минюста США.

В США задержан «агент Российской Федерации»


Следствие ведет вашингтонское отделение ФБР. Бутину подозревают «в сговоре с целью выполнения функций агента Российской Федерации на территории Соединенных Штатов без предварительного уведомления Генерального прокурора».


Утверждается, что «начиная с 2015 года и, по крайней мере, до февраля 2017 года», она работала по указанию высокопоставленного чиновника в правительстве РФ, который ранее был членом российского парламента, а затем стал «высшим должностным лицом в Центральном Банке РФ».

В пресс-службе подчеркнули, что этот чиновник попал под санкции Минюста США в апреле 2018 года.

По мнению следствия, усилия российского чиновника и Бутиной были направлены на развитие отношений с должностными лицами в США и «проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ.

В свою очередь американские СМИ сообщили о попытках Бутиной наладить связи с Американской стрелковой ассоциацией, в которую входят производители стрелкового оружия. Отмечается, что оружейный бизнес очень развит в Америке, его крупнейшие представители активно продвигают свои интересы как в правительстве, так и в Конгрессе. В том числе оружейники оказывают поддержку президенту Трампу.

По данным прессы, если вина Марии будет доказана, то ей грозит до 5 лет лишения свободы. Слушания в суде назначены на 18 июля.

Адвокат подозреваемой Роберт Дрискол уверен, что Бутина не пыталась ни повлиять политику Вашингтона, ни подорвать ее изнутри.

Мария не является агентом РФ – она гражданка РФ, находящаяся в США по студенческой визе, отметил адвокат. Недавно Бутина окончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений, и с тех пор использует свой диплом «для построения карьеры в бизнесе», благо разрешение на работу у нее имеется, добавил Дрискол.

Использованы фотографии: https://vk.com/butina_maria
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Комментарии 62

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  1. To be or not to be Сегодня, 08:28
    Мельчает Америка ...
    А жаль !!!! Но . такие зигзаги истории ...
    To be or not to be
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:33
      Попала по полной , а США все равно кого и за что лишь бы доказать Трампу враждебность России , но выглядят очень глупо , совсем деградировали.
      cniza
      1. Например Сегодня, 08:36
        с целью выполнения функций агента Российской Федерации на территории Соединенных Штатов без предварительного уведомления Генерального прокурора

        Забыла предварительно уведомить генерального прокурора. Это косяк с её стороны wassat
        Например
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:40
          В Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже задержана 29-летняя гражданка России Мария Бутина
          дочь Анны Чапман..не ? winked
          андрей юрьевич
          1. Logall (Александр) Сегодня, 09:00
            Всё дело в фамилии Бутина... Т.е. дочь Бутина. Бутин - ничего не напоминает?
            Logall
            1. фигвам (Сергей) Сегодня, 09:17
              Цитата: Logall
              Всё дело в фамилии Бутина... Т.е. дочь Бутина. Бутин - ничего не напоминает?

              Любят они такие фамилии, Бут уже давно сидит.
              фигвам
        2. MPN (Павел) Сегодня, 08:43
          .
          Цитата: Например
          «в сговоре с целью выполнения функций агента Российской Федерации на территории Соединенных Штатов без предварительного уведомления Генерального прокурора».
          Вот оно русское авось..., теперь страдай... sad
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:55
            Привет , Паша ! hi Задолбала уже эта театральная матрасная русофобия , хоть бы новое что придумали ... sad
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 08:57
              Привет Тезка! hi Так и комм laughing ентирую именно так, ибо больше и добавить не чего.
              MPN
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:07
                Цитата: MPN
                ибо больше и добавить не чего.

                Ты имеешь ввиду литературное выражение мыслей ? wink
                bouncyhunter
                1. MPN (Павел) Сегодня, 09:14
                  Цитата: bouncyhunter
                  Ты имеешь ввиду литературное выражение мыслей ?

                  Как то так и есть, и не литературные бесполезны... sad Так только ухмыльнуться. Только вчера обсуждалась (на самите) проблема о врагах наций, сегодня уже результат совместной работы... request
                  MPN
                  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:17
                    Цитата: MPN
                    сегодня уже результат совместной работы...

                    А ты чего-то другого ждал ? Говорильня - одно , а вот действия - совсем другой борщ ... yes
                    bouncyhunter
                    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:21
                      Цитата: bouncyhunter
                      Цитата: MPN
                      сегодня уже результат совместной работы...

                      А ты чего-то другого ждал ? Говорильня - одно , а вот действия - совсем другой борщ ... yes

                      По сути ни чего не ждал, даже обсуждать не лезу... :)) Если чего то там и решили, не скоро узнаем...Думаю, только Трампу полегче быдет, после того, как Путин обвинил Клинтоншу, в том, что предвыборную политику, та на ворованые из России деньги проводила, а может и доказуху передал... winked Да и то не в коня корм скорей всего... request
                      MPN
            2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:02
              Паша, салют!
              Зачем новое придумывать, если старое всегда прокатывало
              pvv113
          2. роман66 (роман) Сегодня, 08:57
            типа " я у вас тут пошпионю. ладно?" зашкаливает... доказательства-то есть хоть какие или опять - "все знают" добрейшего! hi
            роман66
            1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:04
              Цитата: роман66
              типа " я у вас тут пошпионю. ладно?"

              Не, тут тема другая. У них фактически узаконена коррупция, осуществлено это в виде структур, лоббирующих интересы.
              Если такой деятельностью занимается не гражданин США- он обязан об этом уведомлять компетентные органы. И он получит высокое звание "агента".

              Если её посадят, наши с полным правом могут начать сажать руководство всяких "мемориалов" за нарушение уже нашего законодательства об иностранных агентах.
              Лопатов
              1. роман66 (роман) Сегодня, 09:06
                интересно hi
                начать сажать руководство всяких "мемориалов"
                давно пора!
                роман66
              2. astepanov (Алексей) Сегодня, 09:59
                Цитата: Лопатов
                Если её посадят,

                Да посадили бы уж, и надолго. Эта дамочка лоббирует интересы продавцов оружия, проталкивая введение в конституцию России аналого Второй поправки конституции США, постоянно якшается с представителями американских НКО, и вообще мутная дама. Лучше бы, конечно, упаковать ее на шконку в России - но и Буту под бок тоже неплохо.
                astepanov
        3. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:54
          Я так понимаю, что остальные (настоящие, а не фейковые) агенты толпами записываются к американскому Генеральному с просьбой разрешить пошпионить и навредить Америке?
          NordUral
      2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 09:00
        усилия российского чиновника и Бутиной были направлены на развитие отношений с должностными лицами в США и «проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ.

        А американские бизнесмены работают на территории РФ в интересах России и в ущерб своим карманам ? М-да, ту страну, особенно чиновников нужно лечить !
        Starover_Z
      3. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 09:01
        Где логика?
        начиная с 2015 года и, по крайней мере, до февраля 2017 года», она работала по указанию высокопоставленного чиновника в правительстве РФ

        чиновник попал под санкции Минюста США в апреле 2018 года
        Vita VKO
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 09:10
          29 лет, студенческая виза, не замужем, к таким самое пристальное внимание, они уже в обойме, только выстрелить, а случай, такой как встреча в Финляндии представился.
          Rusland
        2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:10
          Не имеет значения. Если её обвиняют в нарушении законодательства об иностранных агентах, всё равно, был он под санкциями, или нет.
          Нам, кстати, тоже стоит заняться наведением порядка в этой сфере. Если какой-нибудь американец пытается влиять на политическую жизнь России, он должен быть соответствующе зарегистрирован. А всяких послов, собирающих у себя сходки для наших оппов- вышибать из страны за нарушение этого закона

          Вообще, американцы как всегда оказывают себе самим медвежью услугу...
          Лопатов
        3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:17
          Шпионские, политические, экономические игры .... работа тож нужная, только тщательней надо ребята ибо незнание закона, влечёт как правило не выполнение закона! Последствия неприятные, но не смертельные, тем более дама работала за очень "смачные коврижки"!
          Вышлют, поменяют, штраф сдерут и всех делов.
          rocket757
  2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 08:29
    Ну как-же. Раз её назвали *агентом* значит агент. Ведь для осуждения там требуются только *хайли лайкли*. В США официально разрешены и пытки и тюрьмы спецслужб, на которые никакие нормы или законы не распространяются, так что *доказательства* выбьют, любые.
    Хороший пример тем кто выбирает зарубежье для карьеры. Видимо кому-то отказала, вот и стала *шпионом*.
    василий50
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:34
      Просто очень подходила на роль агента и не более.
      cniza
      1. роман66 (роман) Сегодня, 08:58
        страшненькая какая-то, какой уж тут агент lol привет hi
        роман66
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:59
          Привет Роман ! hi тут все зависит от степени... , а там со вкусом совсем плохо.
          cniza
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:04
            что да то да, даже в сексуальных скандалах там участвуют далеко не красавицы
            бедный оголодавший Билл...
            роман66
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:17
              Им нравится все "наоборот" , совсем съехали...
              cniza
    2. spirit (spirit) Сегодня, 08:54
      Да все гораздо проще.указаный здесь Банкир просто хотел и дальше работать и вкладывать награбленные денюжки в загнивающий США через свою прокладку(на фото) вот ее и повязали.а то что агент, так и у нас суд тебе может что угодно впаять ,кого это останавливало hi
      spirit
      1. cariperpaint Сегодня, 09:15
        Глупости. Дело вообще в другом. Девушка вообще из другой темы. Если посиотрите ее профили в соцсетях поймете.
        cariperpaint
  3. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:35
    Обращает внимание на себя период в который вдруг залихорадило определённые силы в Соединённых Штатах. Путин и Трамп встретились и вдруг, как из рога изобилия посыпались шпионские скандалы : то история про 12 разведчиков, которые избрали Трампа, теперь поимка русской разведчицы!
    Ретвизан 8
  4. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 08:38
    "агент "она, или нет, нам знать не дано.. Но что девчонку будут прессовать не по-детски-наверняка! Сил ей!
    Пы.Сы. Очень бы хотелось, чтобы наш МИД, реально заступился за нее, а не декларативно
    Сибирский цирюльник
    1. Hexagon (Hexagon) Сегодня, 08:46
      С одной стороны - вроде и жалко, наша в каком то смысле. С другой - хотела богатства, свободы и "демократии" раз туда поехала работать - ну кушайте да не обляпайтесь. Думаю понятие "демократия" для нее заиграет новыми красками.
      Hexagon
  5. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 08:44
    Аналитика так себе, по верхам. Набор предположений, причём не в нашу пользу.
    BerBer
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:48
    Вскоре на ТВ появится новая передача Секретные материалы с Марией Бутиной....А так конечно, во время арестовали, классная подножка Трампу, со стороны его противников в США, дескать пока ты там по Хельсинкам разъезжаешь, тут такое творится...русские агенты влияние на американскую политику оказывают..Не удивлюсь, если по данному делу, Трамп свидетелем пойдет...
    parusnik
    1. роман66 (роман) Сегодня, 08:59
      остается только пожалеть сша - если им всерьез угрожают 29-летние агенты
      роман66
  7. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:49
    Я бы посоветовал почитать об этой женщине, о её работе в России и не только.
    Не все так просто, как описано в этой статье - далеко не просто.
    Tiras
    1. cariperpaint Сегодня, 09:16
      Вы про оружие для самообороны?)))
      cariperpaint
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:37
        Про её путь от учёбы до США, в каких организациях была, знакомства с определёнными людьми связанными с правительством России, например Александр Торшин (есть его твиты о ней итд) и это все в её довольно молодом возрасте. Ей сейчас 29, а например, а связи подобного образа она начала создавать довольно рано. Она очень умная девушка, но ум без связей в наше время не очень помогает.
        А связи у неё хорошие путь через единую Россию итд.
        Tiras
        1. cariperpaint Сегодня, 09:48
          Так плотно еще смотрел)
          cariperpaint
  8. cariperpaint Сегодня, 08:51
    Девочка занималась законной деятельностью в штатах. Лоббирование интересов это когда стало то нарушение закона? Сейчас любого из первого попавшего в поле зрение НКО типа закроют и поменяют. Опять америкпнские спецы дичью прецендентной занимаются...
    cariperpaint
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:56
      Цитата: cariperpaint
      Девочка занималась законной деятельностью в штатах.



      Нет.


      Цитата: cariperpaint
      Лоббирование интересов это когда стало то нарушение закона?



      Она занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в министерстве юстиции, что в США карается до пяти лет лишения свободы.
      Tiras
      1. cariperpaint Сегодня, 09:08
        В интересах не РФ а конкретных людей. В этом то и дело. В это ее и втягивают. Иностранный агент без регистрации или как там у них правильно. Но это же не так. Они создают очередной убогий прецендент который сейчас опять в дичь превратится. По факту после этого любой бизресс можно будет к этому притянуть. Фирма А в штатах открывает предстовительство,налаживает связи. Какая к черту может быть регистрация для оного? Работают продвигают себя или ищут партнеров. Их берут и говорят вы работаете в интересах РФ. Все приплыли)
        cariperpaint
    2. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:23
      Уважаемый cariperpaint, это у нас лоббистская деятельность (за исключением крайне радикальных, форм, образующих составы правонарушений/преступлений по совместительству) по сути своей никак не регулируется. В большинстве стран по-другому.
      В США, в частности, регулирование данного института наиболее проработано. К примеру закон, согласно которому любой субъект, продвигающий свои интересы в Конгрессе должен быть зарегистрирован у клерка Палаты представителей и у секретаря Сената действует с 1946 года.
      С 1996 года там действует закон «О раскрытии лоббистской деятельности», согластно которому лоббисты, как-либо пытающиеся продвинуть интересы кого-либо в любых органах власти каким-либо образом должны зарегистрироваться и сдавать соответствующие отчеты. В этом законе детально прописаны более 2х десятков терминов и определений, системное и расширительное толкование которых может позволить подвести под лоббизм очень широкий круг деятельности.
      А тут как раз: «По мнению следствия, усилия российского чиновника и Бутиной были направлены на развитие отношений с должностными лицами в США и «проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ.»
      - 100% попадание.
      При этом под подобную деятельность можно подвести действительно много чего: от постов на стене в соцсети о том, как чудесно жить в РФ, как там классно ЧМ 2018 прошел, до обстоятельного положительного интернет-отзыва на любой российский товар. Было бы желание.

      Выводы: 1) изучайте законы той страны, в которую приезжаете до того, как Вас привлекут к ответственности за их неисполнение.
      2) Русским нечего делать в США (мое мнение) иначе – не удивляйтесь. Там и так по 3-5 человек в год сажают по политическим обвинения, по сути своей. То бизнесменов наших из Таиланда, аж экстрадируют, то летчиков, то программистов. А у нас все «Авось это не про нас».
      Она зачем в США поехала? На Родине учат плохо? Там научат хорошо. Вот её и практика.
      И самое обидное, что ни РФ в целом, ни МИД в частности не имеют адекватных действенных средств что-либо изменить.
      Безликий
      1. cariperpaint Сегодня, 09:32
        Вы меня не поняли) таких как она в штатах полно. Очень часто нанимают наших студентов для налаживания связей или продвижения. Но они не агенты. Обычные физические лица. И просто работают для определенных людей или организаций вообще ни как не связанных с властью своей страны. Понятно что заявлять они могут вме что угодно,но по факту это не так. Просто привязывают за уши ситуацию формальную.
        cariperpaint
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:03
          Цитата: cariperpaint
          Обычные физические лица. И просто работают для определенных людей или организаций вообще ни как не связанных с властью своей страны.


          Да да wassat

          Tiras
  9. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:06
    Не ужели до сих пор не ясно, что не следует ездить в США. Ни отдыхать, ни учиться, ни жениться. А если уж поехал, то не удивляйтесь, что вас признают русским шпионом и Вы там лет на 20 останетесь. США не признают международного права de facto. Юридически они не ратифицировали ни одну конвенуцию, которая бы распространяла юрисдикцию международных судов на США, в тоже время американские законы распространяются на весь мир, за пределы США (по их законодательству).
    Вот пример очередной аполитичной дамы, которая уверена, что новости смотреть не обязательно, и то, что там у политиков происходит - её не касается.
    Безликий
    1. Сибирячка (Ирина) Сегодня, 09:14
      Видимо, всех отъезжающих нужно спрашивать во что еще они не верят и чего ну никак не может быть в развитом свободном государстве? Студентка в 29 лет? Я бы тоже не поверила. Зачем самой давать повод? Пусть и глупый. Ну теперь станет истиной гражданкой США, книжк будет писать про гуманные тюрьмы и офигенно справедливый закон
      Сибирячка
  10. shark (Владимир) Сегодня, 09:09
    Балаган конечно. Но вот о чем стоит задуматься - уверовав в мир без границ , все больше русских дурочек, с присущей женскому полу меркантильностью , бегут искать лучшей доли за бугром. Забыв ,что тела русских женщин принадлежат русским мужчинам. Пускай сидит, чтоб не повадно было . Русская -сиди в России и рожай детей. Русских.
    shark
    1. cariperpaint Сегодня, 09:17
      У нее студенческая виза. Не рабочая.
      cariperpaint
      1. shark (Владимир) Сегодня, 11:11
        А Вы не знаете как это делается? И для чего....
        shark
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:09
    с целью выполнения функций агента Российской Федерации на территории Соединенных Штатов без предварительного уведомления Генерального прокурора
    Ну можно понять когда юридические лица заставляют обозначить себя как иностранного агента (у нас тоже закон действует), но чтобы физическое лицо признавало себя иностранным агентом(а в данном случае шпионом, т.к. инкриминируется шпионаж) это уже за рамками разумного. У американской политики полный сдвиг по фазе, который видно уже даже невооруженным глазом.
    rotmistr60
  12. Иваныч И. (Игорь) Сегодня, 09:28
    Газ "" и до Америки добрался, теперь у них бутофобия начинается.
    Иваныч И.
  13. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:36
    По мнению следствия, усилия Бутиной были направлены на развитие отношений с должностными лицами в США и «проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ. Молодец, девочка, выполняла чистейшие функции МИДовского посла. "Стуканул" очередной Скрипаль. За что до 5 лет? А мы ещё наши законы критикуем. Вон, за подготовку теракта Сенцову помилование рассматривают. fool
    Теренин
  14. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:04
    если вина Марии будет доказана, то ей грозит до 5 лет лишения свободы.

    Вот такая она, "демократия".
    Если в России американских граждан садят именно за преступления, чаще просто выдворяя во свояси, то пин дос ники "не мудрувствуя лукаво" садят за одно лишь подозрение на преступления или правонарушения против ФША, не редко перед этим похитив наших граждан из других стран.
    Скорее бы "канал имени Сталина" "прорыть" там у них!!! am
    К-50
  15. Окорок (джон) Сегодня, 10:07
    осталось вызвать с того света дух сенатора Джозефа Маккарти с его инквизиторами и устроить "охоту на ведьм"
    Окорок
  16. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 10:27
    Да ещё и фамилию поменяла,была то "Путина"!
    Dietmar
  17. Vard Сегодня, 10:33
    Скорее всего ей сделали предложение... а она отказалась... А могла бы принять... по Российскому законодательству если тебя завербовали, но ы сообщил в органы об этом... то от ответственности освобождаешься...
    Vard
  18. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:44
    Задержали как раз перед встречей Трампа и Путина... Совпадение? Не думаю...

    И что ей вменяют? То что они хотела установить отношения с какими-то политиками в США и стрелковой организацией? И что в этом противоправного?

    Такое ощущение, что США просто схватили первого попавшегося под руку русского, что бы раздуть шпионский скандал...

    У Трампа зять еврей ))), вот где шпионов надо ловить, а они русских студентов хватают...
    Ratmir_Ryazan
  19. HMR333 (Владимир) Сегодня, 11:17
    а в чем шпионаж??? она налаживала контакты с бизнесом и чиновниками! так в чем шпионаж??? им лечится нужно а ей лучше ехать от туда от греха подальше а то засудят не за хрен собачий!
    HMR333
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