11:28 17 июля
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Уникальная "посадка" вертолёта CH-47 Chinook в горах

В YouTube опубликовано видео, на котором запечатлена уникальная спасательная операция в горной местности в США. Альпинисты на высоте около 3,4 тыс. метров обнаружили любителя экстрима в тяжёлом состоянии. По некоторым данным, он поднялся в горы, чтобы свести счёты с жизнью. Альпинисты позвонили в службу спасения, так как самостоятельно спустить мужчину с горы Маунт-Худ не смогли.

Вместо обычного медицинского вертолёта к горе был отправлен военный транспортный вертолёт CH-47 Chinook. Почему именно эту многотонную машину решили выслать для осуществления спасательной операции в горах близ Портленда, не ясно.

На кадрах видно, как вертолёт зависает над местом проведения операции. Лётчики выбирают место для приземления. Затем на предельно низкой «вертикальной» скорости «Чинук» начал спускаться на выбранную относительно небольшую площадку на вершине горы. Решив, что нет смысла приземляться на расстоянии больше сотни метров от группы альпинистов, лётчики разворачивают огромный вертолёт и подходят буквально вплотную к заснеженному участку, на котором располагается тот, кого следует эвакуировать. Зависнув с работающими двигателями в горизонтальном положении, вертолёт опустился грузовым отсеком в снег и в конечном итоге забрал всех, кто в тот момент на вершине находился.


Вот эти кадры:



Человека, пытавшегося свести счёты с жизнью, после спасательной операции в горах отправили в одну из клиник Портленда.

Использованы фотографии: LIVE SATELLITE NEWS
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Комментарии 44

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  1. 100502 (2203) Сегодня, 08:36
    Все могло плохо закончится.
    100502
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:39
      пилот-отморозок...но,снимаю шляпу ! безумие и отвага ! belay
      андрей юрьевич
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:43
        а че там абзац такого сложного ?
        хотя если учесть что он двухвинтовой , то да . это сложнее чем на наших вертушках
        просто экспл
        1. роман66 (роман) Сегодня, 08:52
          а сложного там все - и вес вертолета. и турбулентность атмосферы в горах. а уж "парковка "задом... request это должен был быть русский!
          роман66
          1. san4es Сегодня, 09:47
            Цитата: роман66
            ...а сложного там все - и вес вертолета. и турбулентность атмосферы

            hi ...И вес десанта
            san4es
            1. роман66 (роман) Сегодня, 10:11
              Саня. привет hi хорошая машинка. сколько лет уже в строю
              роман66
              1. san4es Сегодня, 10:17
                Здорова Ром hi ...Пол-века уж
                san4es
          2. Случайный (Сергей) Сегодня, 10:03
            Цитата: роман66
            это должен был быть русский!


            А может быть то же неплохой вертолёт? winkИ то же лётчики умеют летать? wink
            Случайный
            1. san4es Сегодня, 10:08
              Цитата: Случайный
              ...А может быть то же неплохой вертолёт? winkИ то же лётчики умеют летать? :wink
              san4es
            2. роман66 (роман) Сегодня, 10:10
              может. все может.. hi
              роман66
        2. MPN (Павел) Сегодня, 09:02
          Почему именно эту многотонную машину решили выслать для осуществления спасательной операции в горах близ Портленда, не ясно.
          Странная статья, да причин море может быть....., ну к примеру только мощьный вертолет мог сесть на эту высоту, или в связи с экстренностью операции пришлось, ближе и оперативней, чем военный не поднять ни кого было...
          MPN
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:23
            Специализированные спасательные вертолёты с соответствующим оборудованием умудряются эвакуировать людей в намного худших условиях, к примеру, с палубы судна в сильный шторм.
            Лопатов
            1. MPN (Павел) Сегодня, 09:27
              Тут про высотность ( с палубы такой махине сложней было бы) Если его нагрузить по минимуму (только топливо) возможности не плохие открываются, хотя Вы правы, спасатели специализируются на экстремальные требования..., но причин могло быть много и разных...
              MPN
          2. san4es Сегодня, 09:59
            Цитата: MPN
            ...только мощьный вертолет мог сесть на эту высоту, или в связи с экстренностью операции пришлось, ближе и оперативней, чем военный не поднять не кого было...

            ..( с палубы такой махине сложней было бы).

            hi ...Или на палубу
            san4es
        3. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:11
          Цитата: просто экспл
          че там абзац такого сложного ?

          Он кормой садился, т. е. пилот лично не мог контролировать, это очень опасно.
          Дырокол
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:05
        Андрей Юрьевич hi
        Цитата: андрей юрьевич
        снимаю шляпу !

        Присоединяюсь !
        "Безумству храбрых поём мы песню" (с)
        bouncyhunter
      3. красноярск Сегодня, 09:25
        Цитата: андрей юрьевич
        пилот-отморозок...но,снимаю шляпу ! безумие и отвага ! belay

        Почему отморозок? Мужество + профессионализм. К тому же такая "посадка" была возможна только благодаря наличию двух винтов. Пилотам уважение. Супостат тоже кое чего умеют.
        красноярск
  2. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 08:38
    А почему не предположить, что кроме "Чинука" забрать с такой высоты пять (если не ошибаюсь) человек со снарягой просто нечем? Высоко как-никак.
    А пилотам можно поаплодировать.
    Стройбат запаса
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:43
      Цитата: Стройбат запаса
      Высоко как-никак.

      3,4 км - это для какого вертолёта "высоко"?

      А если верить американским СМИ, то альпинисты изначально и не собирались спускаться с помощью вертолёта, а просили забрать этого утырка-суицидника.
      Володин
      1. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 09:21
        Цитата: Володин
        3,4 км - это для какого вертолёта "высоко"?

        На самом деле это почти для всех вертолетов "высоко"
        Например, у Ми-2 статический потолок (это высота, на которой вертолет может висеть) всего 2000 метров. А у Ми-8 МТВ - 3900 метров (почти на пределе). Следует учесть, что этот параметр в горах очень зависит от атмосферного давления.
        Так что действительно вполне разумным представляется решение использовать большой грузовой вертолет. Во первых, у него большой запас мощности в незагруженном состоянии, а во-вторых, его случайным порывом ветра (что в горах бывает нередко) так легко не сдует.
        Mik13
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 09:24
          А причём тут Ми-2, когда речь идёт об американской операции

          Цитата: Mik13
          Так что действительно вполне разумным представляется решение использовать большой грузовой вертолет.


          Тогда странно, что 99,9% спасательных операций в горах США проводятся без применения "Чинука"...
          Володин
        2. Шалтай (Александр) Сегодня, 10:13
          Цитата: Mik13
          Так что действительно вполне разумным представляется решение использовать большой грузовой вертолет. Во первых, у него большой запас мощности в незагруженном состоянии, а во-вторых, его случайным порывом ветра (что в горах бывает нередко) так легко не сдует.

          Наверно использовали ту технику , которая была относительно близко . Вот небольшой спасательный вертолет , сажают до 4800 , выше в регионе просто нет .
          Цитата: Mik13
          Например, у Ми-2 статический потолок (это высота, на которой вертолет может висеть) всего 2000 метров. А у Ми-8 МТВ - 3900 метров (почти на пределе). Следует учесть, что этот параметр в горах очень зависит от атмосферного давления.

          МТВшки совершают коммерческие рейсы с посадкой на 4400 достаточно часто .
          Шалтай
      2. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:53
        Это практически для всех вертолетов высоко. А для "Чинука" еще и выше его статического потолка в большинстве модификаций.
        Стройбат запаса
    2. Шалтай (Александр) Сегодня, 09:49
      Цитата: Стройбат запаса
      Высоко как-никак.
      А пилотам можно поаплодировать.

      Это далеко не исчерпывающая информация , но достаточно наглядная . Не только экипаж Шайтана совершал подобное , были и другие .
      https://www.risk.ru/blog/191609
      Шалтай
  3. Антарес (Антарес) Сегодня, 08:45
    Да. Пилотам можно только руки пожать-блестяще справились.
    Чинук был под рукой-вместительность позволяет. Очевидно привлекли из за готовности и опыта в горах.
    Антарес
  4. лысова (владимир) Сегодня, 08:47
    Соотношения размеров, вертолёт - гора несоизмерны, да и тень.
    лысова
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:53
      Цитата: лысова
      Соотношения размеров, вертолёт - гора несоизмерны, да и тень


      Это к чему? Типа "гора картонная", вертолёт "нарисованный" и съёмки прошли в Голливуде?..
      Володин
      1. лысова (владимир) Сегодня, 09:38
        Ти по да , может и ошибаюсь.
        лысова
    2. Equalized Сегодня, 09:03
      Что за бред?)
      Equalized
  5. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 08:52
    С 08:50 ролика, меня начал пробирать холодный пот. Ну и ну, один хороший порыв ветра и... но всё хорошо, что хорошо заканчивается.
    Gnefredov
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:54
    По некоторым данным, он поднялся в горы, чтобы свести счёты с жизнью.
    ...Вверх таких не берут, и тут Про таких не поют.
    parusnik
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:59
    Не только у нас в пилотах "сорви-головы"... В горах на тяжелой машине ... Ну, снимаю шляпу!
    Горный стрелок
  8. klaus16 (Андрей) Сегодня, 09:09
    Первая половина видео вообще насмешила: пилот 4 минуты тупо висение отрабатывает, затем чуть не валит борт при посадке. Впечатления позорные. Мы на 2ом курсе качественней садились. И только когда жопой в снег догадался, вот тогда молоток!
    klaus16
    1. Комментарий был удален.
    2. Володин (Алексей) Сегодня, 09:25
      Цитата: klaus16
      Впечатления позорные. Мы на 2ом курсе качественней садились

      Тоже на "Чинуке" и тоже в горах? Оснащённый у вас был курс, однако)))
      Володин
    3. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:47
      В горах, жопой в снег, при том что надо людей эвакуировать?Не умничайте,за умного сойдете, а то...да я..да мы... Да вы ни-кто,вот амерского пилота мы видели,а вас вот нет...
      игорка357
  9. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:17
    Хоть теперь некоторым понятно,что там не только в памперсах ходят,и без бумажки воевать не пойдут?В любой нации есть герои и патриоты,и америка в числе них не на последних ролях!А то глупенькие уракрякалы "да мы их одной левой там одни педерасты"... ага,только эти педерасты пол мира нагибают!
    игорка357
  10. san4es Сегодня, 09:28
    ...он поднялся в горы, чтобы свести счёты с жизнью

    ...Пока поднимался -- передумал laughing
    Лётчики выбирают место для приземления.

    ...Зацепить тросом и прокатить до равнины, чтоб на будущее, самоубиваться желание отпало am
    san4es
  11. Oznob (Станислав) Сегодня, 09:41
    Про пилота ... Виртуоз своего дела.
    Oznob
  12. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:50
    А они еще говорят, что это русские пилоты сумасшедшие. Смелый парень, но этим вертолетом могло и плохо закончится.
    NordUral
    1. klin1 (andrej) Сегодня, 10:01
      Поиищите инфу о наших летунах
      Как они в Таджикистане
      высаживают альпинистов на ледник
      А одна верхушка до сих пор там лежит
      klin1
  13. PROXOR (Сергей) Сегодня, 10:17
    Я Вас умоляю. там где матрасы учатся - наши преподают.


    PROXOR
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:20
      Посадка на одно колесо всегда считалось высшим мастерством, но обычно его совершают на переднее, там где это возможно контролировать. Тут же посадка на зад, это еще сложнее.
      Дырокол
  14. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:47
    Высший пилотаж!!! Браво... Таким летчикам нужно аплодировать стоя...
    Ratmir_Ryazan
  15. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 11:19
    Отличный пилот! hi Но рисковал как машиной так и людьми на склоне - задним винтом чуть не так повел бы и в фарш... Всё равно крут парень!
    Архивариус Вася
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