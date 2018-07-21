«Кучерское» ружьё: выбор самооборонщика-традиционалиста

Охотники – народ крайне консервативный. Большинство отечественных, да и европейских охотников убеждено: охотничье ружье — это только двустволка. Даже самозарядки, которых в последнее время на рынке гражданского оружия видимо-невидимо и которые по своей надежности не слишком уступают «двудулкам», с трудом вписываются в эту схему. Не говоря уж о «помпах».Между тем поклонники «классики» и традиции есть и среди тоже весьма немаленькой группы стрелков, не занимающихся охотой и практической стрельбой, которых условно принято называть «самооборонщиками».И вот некоторые из них убеждены, что самое лучшее оружие самообороны – это двустволка с короткими стволами и с внешними курками.Такое оружие некогда было, возможно, самым распространенным средством обороны и фигурировало под именем дилижансного или кучерского ружья, лупары и коачгана. Его успешно использовали и русские кучеры, защищаясь с ним от «лихих людей» и волков, «шаливших» на бескрайних трактах империи, и ковбои, и шерифские депьюти, и сицилийские пастухи и многие, многие другие.В годы гражданской войны в США двустволка с укороченными стволами была излюбленным оружием всадников обеих сторон. Легендарный кавалерийский командир конфедератов Натан Бедфорд Форрест утверждал, что двустволка – лучшее оружие его конников.Надо сказать, что американские кавалеристы, в отличие от своих европейских коллег, редко пользовались холодным оружием, больше налегая на «огнестрел». Они сближались с противником и палили в него из револьверов или двустволок. У последних было то преимущество, что дробовым снопом гораздо легче на скаку было зацепить неприятеля. Тем более что выстрелить больше двух раз в кавалерийской стычке, когда противники несутся галопом навстречу друг другу, было маловероятно, а перезарядить ружье на скаку было легче, чем револьвер. Ну и, наконец, револьвер стоил гораздо больше.Двустволка по причине «бюджетности», а также в силу большей универсальности, чем «господские» револьверы и карабины, была популярна и у американских переселенцев, и у русских крестьян.Практически до середины минувшего века двустволки с короткими стволами использовались в некоторых полицейских департаментах, опять же по причине их экономичности.Поклонники «двудулок» утверждают, что «немногозарядность» двустволок в реальности проблемой не является, поскольку в случае нападения трех вооруженных противников шансы обороняющегося равны нулю. Утверждение, с моей точки зрения, отнюдь не бесспорное.В качестве сильных сторон указывается лучший баланс, чем у магазинных ружей, отсутствие подвижных частей автоматики и высокая безотказность. Механизм двустволки закрыт в колодке и недоступен для внешних воздействий, из которых худшее – непрофессиональная разборка и чистка. Два ствола и два ударно-спусковых механизма дают двойную гарантию, и неисправность одного не блокирует систему в целом.Досылание патрона в ствол происходит непосредственно рукой, что позволяет использовать разные, в том числе и не завальцованные патроны. Экстракция также предельно проста, даже при наличии эжектора, выталкивающего патрон из открытого ствола, а не через экстракционное окно.Необходимость коротких стволов обуславливается не только стремлением сделать самооборонное оружие максимально компактным и разворотистым, но и обеспечивает достаточно широкий разлет дроби или картечи уже на расстоянии около 10 м от дульного среза. При этом ружье должно обеспечивать приемлемый бой пулей на дистанции до 50 метров. Для 12 калибра оптимальной длинной ствола является 500 мм (именно эта длина обозначена в законе «Об оружии» как минимально допустимая). А в США длина в 510 мм (24 дюйма) является стандартной для пуле-дробовых ружей самооборонных моделей.Важным для «самооборонщиков» моментом является наличие внешних курков, что позволяет хранить или транспортировать ружье с патронами в патронниках и с невзведенными курками, то есть максимально боеготовым, без риска «просадить» пружину или получить непроизвольный выстрел. Однако, заметим, что хранение и транспортировка оружия с патроном в патроннике является нарушением закона.Сегодня в России выпускается, пожалуй, только одно ружье, попадающее под этот класс – это МР 43 КН, выпускаемое Ижевским механическим заводом. Длинна стволов – классические 510 мм, вес- 3,4 кг. Стволы имеют цилиндрическую сверловку, опционально оснащаются сменными дульными сужениями.Любопытно, что первоначально ружье делалось исключительно для США, перспектив на отечественном рынке для него заводчане не видели. Однако после того, как небольшая партия попала на прилавки отечественных магазинов, и ее «размели» сразу, ружье стали продавать и в России.Несмотря на обычные жалобы на качество продукции Ижмеха, относительно МР-43КН чаще приходится слышать положительные отзывы, отмечающие хорошее исполнение ружья, хорошую подгонку дерева к металлу. Ружье обладает хорошим балансом и очень компактно. В разобранном виде легко размещается в любом рюкзаке или дорожной сумке.Обладает вполне приличным боем пулей на обычных для гладкоствольного оружия дистанциях, что позволяет использовать его и на зверовых охотах. Кроме того, его с успехом используют при охоте на перепелов.Из недостатков, пожалуй, можно отметить автоматический предохранитель, включающийся при переломе стволов и доставшийся от внутрикуркового прародителя – Иж-43. На ружье с внешними курками, вещь по моему мнению, совершенно излишняя.Строго говоря, в реальной самооборонной нише двустволка все же уступает самозарядкам и «помпам», многие из которых не уступают ей ни в компактности, ни в надежности, но обходят по скорострельности и многозарядности.Тем не менее, «лупара» продолжает быть востребованной и даже пробивает себе дорогу в спорт. В частности, в США она участвует в соревнованиях по «ковбойской стрельбе», или «ковбойскому троеборью».В России набирает популярной «махновско-кулацкая и партизанская стрельба» — шуточные матчи, где организаторы совмещают стрелковые соревнования с костюмированным шоу. С 2006 году такие соревнования проходят регулярно, и главным оружие на них является именно двустволка.