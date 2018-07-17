11:32 17 июля
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Украинские сталкеры обнаружили на заброшенной базе «танковый салон»

Два украинских сталкера обнаружили заброшенную базу ВСУ, на которой находились новые полностью боеготовые танки.

Украинские сталкеры обнаружили на заброшенной базе «танковый салон»


Отснятый видеоролик был выложен на YouTube-канале Dima Total.


Авторы видео рассказали, что занимаются исследованием заброшенных и полузаброшенных объектов «в поисках бункера, бомбоубежища или чего-то такого необычного». В воскресенье они наткнулись на старую никем не охраняемую базу ВСУ, сплошь заставленную полуразобранными советскими танками. По утверждению сталкеров, их было не менее трехсот.

Но когда они прошли между ними дальше, то обнаружили еще около 10 «новых» танков Т-64 и «грузовик, который доставил их туда».



По словам исследователей, выглядело это как «танковый военный автосалон» – машины были опломбированы, без пробега, в полной боеготовности.

Где находится эта база, авторы видео не уточнили.

Напомним, ранее офицер управления Минобороны Украины по связям с общественностью Алексей Бобовников сообщил, что фактическая мощность предприятия, выпускающего танки «Оплот», составляет около 10 машин в год. Таким образом, чтобы обеспечить новой техникой одну танковую бригаду, военному ведомству понадобится 10 лет. К тому времени «Оплоты» окончательно устареют, и никому уже не будут нужны.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 32

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  1. Лесс Сегодня, 09:18
    Бардак одним словом.
    Лесс
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 09:23
      Два украинских сталкера обнаружили заброшенную базу ВСУ, на которой находились новые полностью боеготовые танки.

      Спасибо сталкерам, "спалили" базу ! Теперь её придётся обследовать прокуратуре или хоть вид делать, а покупатели же ждут.
      Но когда они прошли между ними дальше, то обнаружили еще около 10 «новых» танков Т-64 и «грузовик, который доставил их туда»
      .
      Starover_Z
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:24
      По словам исследователей, выглядело это как «танковый военный автосалон»

      Скорее уж "зона каннибализма" .
      bouncyhunter
      1. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 10:50
        Скорее на продажу за границу собирают, что то в дело пойдет...
        mr.Vain
        1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 11:31
          Цитата: mr.Vain
          Скорее на продажу за границу собирают

          Если бы это была серая схема или "продажа за границу", то наоборот охраняли бы мордовороты с какого-нибудь ЧОПа. А так, - это скорее всего халатность.
          Нормаль ок
  2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:20
    Охрана проспала тупо, никакие это не сталкеры, пробрались на рем-завод..ну зря я им скажу выложили видос, могут и отжарить по полной!А то что пробрались на обьект...та тож це краинка laughing
    игорка357
    1. ltc35 (Алексей) Сегодня, 09:30
      Похоже сталкерам несладко придётся. Они нарвались на чей-то отстойник, где заныкали неучтенку для дальнейшей перепродажи. Ох, зря видос выложили...
      ltc35
    2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 10:10
      Действительно ! Это не хохлы ! И не еврейского происхождения ! И никакого ! Видно,в понедельнике их мама родила ! request Набрели на "копи царя Соломона",где лежали , прикинувшиеся танками, мешки с грошами......и разболтали "по секрету всему свету" ! fool
      Nikolaevich I
  3. Комментарий был удален.
  4. роман66 (роман) Сегодня, 09:23
    порося нычку отрыли. на крайняк готовил lol
    роман66
  5. друг зверей Сегодня, 09:24
    А мне кажется, это немного туповатый, но способ рекламы ВСУ самих себя на ютубе. Типа, без охраны, посмотрите, какие хорошие танки. laughing
    друг зверей
    1. Wiruz (Алексей) Сегодня, 09:27
      Логики в этом нет... Но... Где ВСУ и где логика? wassat
      Wiruz
  6. kolkulon Сегодня, 09:26
    80ка вторая стоит.
    kolkulon
  7. Equalized Сегодня, 09:27
    Какую еще заброшенную базу? Это 115-ый БТРЗ!
    Рабочее танкоремонтное предприятие.

    Позор руководству предприятия. Могли бы хотя бы собак купить если охранять лень!
    Equalized
    1. cariperpaint Сегодня, 09:35
      Заголовки важнее)))) проверять же не нужно) брякнул и пошли люди посты сьрочить)
      cariperpaint
    2. konstantin68 (Константин) Сегодня, 10:13
      Цитата: Equalized
      Это 115-ый БТРЗ!

      Похоже,очень похоже. Если это так,то на него пробраться со стороны речки очень несложно. Но парни не могли не знать,что это не заброшенный объект.
      konstantin68
  8. 30 вис (Юрий) Сегодня, 09:28
    am Вохра спит , служба идёт ... Бардак страшный ! А потом удивляются взрывам на арсеналах и пожарам на тех. базах .
    30 вис
  9. Canecat (Canecat) Сегодня, 09:28
    Легализация бронетехники из бывшего блока СВД...
    Canecat
    1. Equalized Сегодня, 09:30
      Это бронетехника из Харьковских отстойников после капремонта. Часть танков с видео уже на вооружении строевых частей и проходят ремонт по второму кругу после эксплуатации. Например Т-80БВ из состава десантно-штурмовых войск, еще Т-64 морпехов из 36-ой БрБО.

      Вторая часть прошла капремонт в первый раз.
      Equalized
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:33
    никем не охраняемую базу ВСУ
    Странно, наверное решили, что на территории "демократической" Украины можно и не охранять, т.к. те кому нужно все равно украдут? А бардак конечно знатный и у всех на виду, но считается закономерным и поэтому не вызывает удивления.
    rotmistr60
  11. cariperpaint Сегодня, 09:34
    Если пороетесь в инете по украинским танкам этот бокс там всьречается десятки раз. Он не заброшенный,он просто убогий)
    cariperpaint
  12. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:35
    Вот в этом вся Украина.
    sgr291158
  13. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:43
    Украинские сталкеры обнаружили на заброшенной базе «танковый салон» Эти "любители выживания" не заброшенный "танковый салон" обнаружили, а влезли в чью то "серую схему" махинаций с вооружением, где наверняка пахнет не одним млн.долларов, и соответственно процент выживания у этих сталкеров резко снижается. yes
    Теренин
    1. Equalized Сегодня, 09:51
      Пишут глупые заголовки а потом такие как вы пишут комментарии основываясь на них. Это 115-ый БТРЗ и танки с ремонта для ВСУ. Хочу огорчить вас с вашей конспирологией.

      Подробнее : https://kloch4.livejournal.com/49527.html
      Equalized
      1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 10:17
        Цитата: Equalized
        Хочу огорчить вас с вашей конспирологией.

        Ну да,а на танкоремзавод,конечно,вход свободный. Заходи кто хочет,бери,что хочешь...
        konstantin68
      2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:20
        Цитата: Equalized
        Хочу огорчить вас с вашей конспирологией.
        Ну, уж если очень хочется огорчить, то огорчайте, иначе лопните от важности.
        Пишут глупые заголовки а потом такие как вы пишут комментарии основываясь на них. именно комментируем только глупые заголовки и текст.
        Это 115-ый БТРЗ и танки с ремонта для ВСУ За разъяснения и ссылки, спасибо.
        Теренин
  14. kunstkammer Сегодня, 09:48
    сталкеры обнаружили

    в детстве с друзьями лазили на разные рем.цеха, свалки военной техники. Было очень интересно.
    Оказывается все мы тогда были "сталкерами"... но когда нас частенько задерживала охрана - совсем по другому называли... а ещё милицией грозили... подлые!
    kunstkammer
  15. Vladimir Сегодня, 09:59
    При таком раскладе министра обороны так на годков 10 в тюрагу с чистой совестью сам Бог велел посадить.
    Vladimir
  16. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:14
    Видимо попил... Или вояки продали ополчению...
    gukoyan
  17. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 10:35
    Полный дурдом. Одни недоделанные шарахаются везде где не попадя, а потом с круглыми глазами и в погоне за рейтингом просмотра на Ю-тубе пишут и комментируют разные небылицы по поводу "заброшенных баз" и серых схем продажи танков/оружия/сала" (нужное подчеркнуть).
    Сказать честно - , тем паче, что многие форумчане опознали это место как танкоремонтный завод.
    Корсар0304
  18. tank64rus (Александр) Сегодня, 10:44
    Бестолковые дети влезли в игры взрослых дядей. Такие репортажи делают в масках и изменив голос. Теперь ждите ,что на базе будет пустота, а бестолочей ждут очень крупные неприятности вплоть до "несчастных случаев." Что за тупость у современной молодёжи ради лайков в Интернете бестолково рисковать жизнью.
    tank64rus
    1. ivanec (Ivan) Сегодня, 11:00
      Нельзя быть такими наивными, это же скрытая реклама ВСУ...
      ivanec
  19. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 10:59
    Молодцы парни! Теперь можно и в настоящую Зону ехать, хабар собирать, артефакты... Им там теперь всё безопаснее чем дома sad
    А вот то что никакой охраны и вообще ни души - жесть конечно, заходи - минируй... winked
    Архивариус Вася
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