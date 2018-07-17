Шварценеггер - Трампу: Всё ждал, когда же вы попросите у Путина автограф

Президент Трамп, я посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это выглядело оскорбительно. Вы были похожи на маленькую пшеничную макаронину, на маленького фаната (Путина). Я спрашивал себя, когда вы попросите у Путина автограф или возможность сделать селфи.

Вы же президент США! Что с вами происходит?

Известный американский актёр, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер прокомментировал вчерашнее выступление президента США на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным. В Твиттер Арни сделал заметку следующего характера:По словам Шварценеггера, Трамп «предал американскую разведку, юридическую систему и всю страну».Актёр-экс-губернатор:После этого Шварценеггер призвал Трампа быть похожим, например, на Рональда Рейгана, который «указал Горбачёву на то, что тот должен уничтожить Берлинскую стену». Ключевой момент в заявлении Шварценеггера состоит в том, что американский президент должен всем остальным исключительно, что те должны делать. Никакого равного партнёрства те, хоть как-то причастен к системе власти в США (или был причастен), не воспринимают изначально.Именно поэтому сам факт того, что Трамп пошёл на встречу с российским президентом, откинув все доводы своих противников, выглядит достойно. Пойти против всей этой десятилетиями складывающейся системы, крайне сложно. Трамп пока идёт, хотя волна критики в его адрес в США становится всё выше и выше. Как пример: новые заявления о необходимости собирать "досье", которое может послужить основной "будущего импичмента" Трампа как президента Соединённых Штатов.