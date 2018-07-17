11:27 17 июля
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Шварценеггер - Трампу: Всё ждал, когда же вы попросите у Путина автограф

Известный американский актёр, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер прокомментировал вчерашнее выступление президента США на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным. В Твиттер Арни сделал заметку следующего характера:
Президент Трамп, я посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это выглядело оскорбительно. Вы были похожи на маленькую пшеничную макаронину, на маленького фаната (Путина). Я спрашивал себя, когда вы попросите у Путина автограф или возможность сделать селфи.


Шварценеггер - Трампу: Всё ждал, когда же вы попросите у Путина автограф


По словам Шварценеггера, Трамп «предал американскую разведку, юридическую систему и всю страну».


Актёр-экс-губернатор:
Вы же президент США! Что с вами происходит?


После этого Шварценеггер призвал Трампа быть похожим, например, на Рональда Рейгана, который «указал Горбачёву на то, что тот должен уничтожить Берлинскую стену». Ключевой момент в заявлении Шварценеггера состоит в том, что американский президент должен всем остальным исключительно указывать, что те должны делать. Никакого равного партнёрства те, хоть как-то причастен к системе власти в США (или был причастен), не воспринимают изначально.

Именно поэтому сам факт того, что Трамп пошёл на встречу с российским президентом, откинув все доводы своих противников, выглядит достойно. Пойти против всей этой десятилетиями складывающейся системы, крайне сложно. Трамп пока идёт, хотя волна критики в его адрес в США становится всё выше и выше. Как пример: новые заявления о необходимости собирать "досье", которое может послужить основной "будущего импичмента" Трампа как президента Соединённых Штатов.

Использованы фотографии: https://www.instagram.com
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Комментарии 57

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 09:58
    Автограф был дан за закрытыми дверями! И селфи сделано там же...
    Я бы посмотрел, как бы Арни с Путиным "базарил"...
    Вот люблю фильмы с его участием, а его, как политика, нет!
    Нормально там всё было, Трамп вёл себя достойно... Привыкли у себя в Америке друг дружку грязью поливать. Если два человека ведут себя достойно по отношению к друг другу, даже если находятся в состоянии вражды, то это - уважение к себе, в первую очередь.
    Совсем забыли, что такое ТАКТ!
    Logall
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:00
      Тоже мозги набекрень у Арни на старости лет
      Spartanez300
      1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 10:02
        Возраст....и отсутствие понимания субординации и этики....Кто такой Арни и кто такой Трам...
        Кент0001
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:10
          Всем Очень важно что говорит о политике попиндустрия, теперь по такому случаю ждём с терпением, что в твиттере напишет бузова..
          maxim947
          1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 10:43
            По его мнению Трамп должен был вести себя так:
            dorz
          2. Тралл Сегодня, 10:43
            Почему-то вспомнился выпуск "Кукол" 1996 года с Зюгановым в роли Терминатора smile
            Тралл
        2. Imobile (Игорь) Сегодня, 10:13
          Не совсем. В США все элиты кричали в один голос. Путин - чМ о, зачем Трампу встречаться с ним? И что так считают - это очень оскорбительно
          Imobile
          1. Например Сегодня, 10:26
            В США "все элиты" оч.куют перед Путиным. Это факт. "все элиты" в "один голос" могут кричать, что Путин враг, но ч.мом его ни кто не называет кроме тебя. Да и ты силен лишь спрятавшись за компом.
            Но руки Кремля до тебя дотянуться после этого. wassat Трепещи... laughing lol wassat
            Так, что не гони на Путина. Во внешней политике на данный момент Путин силен.
            Я сейчас не говорю о пенсиях, налогах и его внутренней политике.
            Например
          2. SSR (Roman) Сегодня, 10:43
            Цитата: Imobile
            В США все элиты кричали в один голос. Путин - чМ о

            Вот что уж что, а Путина так могут, назвать только на всю голову "стукнутые".
            Как бы Путина кто бы не нелюбил, но до такого только майданутые скакуны могли докатиться.
            SSR
        3. san4es Сегодня, 10:34
          Цитата: Кент0001
          Возраст....и отсутствие понимания субординации и этики...

          -- Мда...Арнольд уже не тот bully
          san4es
      2. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:03
        Как у Кикабидзе.
        Rusland
      3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 10:20
        300-му
        Да не было у него мозгов, никогда. Карьеру в США начинал *альфонсом*. В фильмах текст для него оставляли по минимуму.
        К СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ и к РОССИИ у дважды чёрного ненависть семейная.
        василий50
      4. zhekazs (Евгений) Сегодня, 10:22
        Цитата: Spartanez300
        Тоже мозги набекрень у Арни на старости лет

        Мда, Арни теперь стал похож на старого брехливого пса из советского мультфильма (в котором волк в проруби хвост заморозил). Все-таки политика - это не для него.
        zhekazs
      5. gurzuf Сегодня, 10:35
        Попей анаболиков как он
        gurzuf
      6. EwgenyZ (Евгений) Сегодня, 11:02
        Да там, похоже, у всех этих лицедеев мозги в свободное плаванье отправились. Фримен толдонит о "вмешательстве", Керри удалил свой аккаунт из Фэйсбука по той же причине, вот "терминатор" отметился. Ждем гневную отповедь Леди Гаги и Гарри Поттера.
        EwgenyZ
      7. Ююка (Юрий) Сегодня, 11:11
        Цитата: Spartanez300
        Тоже мозги набекрень у Арни на старости лет


        На какой бекрень? Он никогда не отличался умом и сообразительностью... Лучшие его роли те, где он меньше всего говорит! Судя по его текстам на экране и в жизни кругозор его ограничен периметром головыlaughing
        Ююка
      8. Чёрный Сегодня, 11:22
        Трампа геть! уси на вашенгтонский майдан! wassat
        Чёрный
      9. KondratKo Сегодня, 11:24
        "Терминатор" уже не тот, даже до киборга не дотягивает, операционка устарела и апгрейду не подлежит, по сему речи ненормальные...
        KondratKo
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 10:03
      Цитата: Logall
      Я бы посмотрел, как бы Арни с Путиным "базарил"...

      Как кролик (Арни) с удавом (Путин)
      solzh
    3. Вендиго (Андрей) Сегодня, 10:04
      Не совсем согласен с Арни... Конфа прошла довольно блекло для и для Путина, как будто там его и не было совсем... Американцев волновали исключительно только их внутренние проблемы. Никакой дележки мира на зоны влияния, от которой тут ура патриоты на сайте уже потирали руки, так и не произошло. hi
      Вендиго
      1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 10:08
        Цитата: Вендиго
        дележки мира на зоны влияния, от которой тут ура патриоты на сайте уже потирали руки, так и не произошло.

        А Вы конечно знаете,о чем они говорили два с лишним часа? Ну,судя по комментарию выше. Так поделитесь инфой,а то интересно.
        konstantin68
        1. Ююка (Юрий) Сегодня, 11:15
          Цитата: konstantin68
          Цитата: Вендиго
          дележки мира на зоны влияния, от которой тут ура патриоты на сайте уже потирали руки, так и не произошло.

          А Вы конечно знаете,о чем они говорили два с лишним часа? Ну,судя по комментарию выше. Так поделитесь инфой,а то интересно.


          Все указания вместе с рацией Путин передал Трампу в мяче, а он - радистке Кэт (Миланье) winked
          Ююка
      2. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 10:25
        По вашему, они должны были расстелить перед журналистами карту мира, взять красный фломастер, поделить мир пополам и заявить, что спрва все России, а слева, так уж и быть, Америке отпишут?
        Dietmar
      3. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 10:49
        Цитата: Вендиго
        Конфа прошла довольно блекло для и для Путина, как будто там его и не было совсем...

        А по другому и быть не могло. Первая встреча президентов, с учетом настроений в американском обществе, не могла быть эмоциональной и радостной. Путину проявить симпатию и дружелюбие по отношению к Трампу - это значит испортить, мягко говоря, всю малину. И Трампу и себе. Нельзя было давать откровенный повод погавкать засушенным "терминаторам" и иже с ними. А вот подарок Трампу был сделан очень весомый: Путин объявил о том, что в избирательную компанию Клинтонши преступной группой были вложены 400 млн. USD, полученные в результате одного из самых страшных преступлений в США - неуплаты налогов. Если Трамп умело разыграет эту карту, то позиции демократов можно очень сильно прослабить.
        P.S. И неизвестно еще, что обсуждалось за закрытыми дверями.
        Вежливый Лось
    4. Romka47 (Роман) Сегодня, 10:08
      Вот Вы хорошо подметили "Я бы посмотрел, как бы Арни с Путиным "базарил"... я бы тоже посмотрел laughing
      Romka47
    5. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 10:20
      прямо не статья, а песня для любящих лизать пятую точку вождю.
      KLV2018
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:59
        Какому? Порошенко что ли?
        Это у вас там вожди.
        Mestny
    6. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 10:26
      Ну вообще то это вполне нормально,когда от своего лидера ждут жесткого отношения к лидеру той страны,которую уже в энном количестве законов обозначили как - противник. Трамп и правда был,как буд-то приглушенный что-ли. То ли переволновался, то ли серьезную , а может и спорную для него сделку заключил. Но Трамп явно был не в "своей тарелке". Надеюсь инфа о 400 млн Хилари от Путина поможет ему обуздать оппонентов внутри страны.
      Dimontius
    7. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 10:54
      Сша-это 4 рейх, они там совсем афанорели от своей исключительности, если бы не наше яо то нас бы уже сожгли бы всех. Спасибо тов. Сталину, за наше счастливое детство.
      mr.Vain
    8. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:10
      Цитата: Logall
      Я бы посмотрел, как бы Арни с Путиным "базарил"...
      Вот люблю фильмы с его участием, а его, как политика, нет!

      Этот дряхлый дракон еще жив?
      А вы видели кадры репетиций с его фильмов? Он же еле ходит. Снимают в замедленном темпе, монтируют в ускоренном.
      Что этот неуч может понимать в политике, его даже снимать в кино перестали.
      Встреча Трамп-Путин лишь демонстрация взаиновыгодных намерений вопреки намерениям агрессивного лобби ВПК США весь мир подмять под себя. Решится ли европа расфолрмировать НА ТО, вряд ли, значит будут платить дань США.
      Что касается России, то ее позиция ясна всем:
      Балу
  2. Krasnodar Сегодня, 10:00
    Ржавый терминатор.
    Krasnodar
  3. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 10:01
    Арни знатный троль laughing
    Berkut154
  4. arnulla Сегодня, 10:11
    Прав был все-таки Задоронов-тупые реально.Никак не могут понять,что клали мы на их "исключительность".
    arnulla
  5. PROXOR (Сергей) Сегодня, 10:20
    Не ну Арни со своей колокольни прав. Только роли с конца 80х изменились.
    PROXOR
  6. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 10:20
    Арни, качай мышцы ! Из тебя политик как из дерьма пуля ! Старый клоун..Снимайся в бесконечных Терминаторах, тебе там самое место...Тем более фамилия у тебя интересная Шварц- чёрный, Ниггер- негр, Получается сверхчёрный негр... laughing tongue wassat
    Dzafdet
    1. vomag (сергей) Сегодня, 10:37
      Цитата: Dzafdet
      .Тем более фамилия у тебя интересная

      На самом деле Шварц Ягер то есть браконьер! пришлось менять на "нейтральную"- Ниггер.
      vomag
    2. Ююка (Юрий) Сегодня, 11:19
      Цитата: Dzafdet
      Арни, качай мышцы ! Из тебя политик как из дерьма пуля ! Старый клоун..Снимайся в бесконечных Терминаторах, тебе там самое место...Тем более фамилия у тебя интересная Шварц- чёрный, Ниггер- негр, Получается сверхчёрный негр... laughing tongue wassat


      Как можно накачать мышцы в голове?? fool!Туда же гантеля не влезает! laughing
      Ююка
  7. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 10:20
    Да у них там в США это что-то вроде спорта стало, кто больше плюнет в Трампа.
    Qwertyarion
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:25
    По словам Шварценеггера, Трамп «предал американскую разведку, юридическую систему и всю страну». Старой закалки парень, такого в чем то убеждать бесполезно. Но, сыграл в "Красной жаре" российского милиционера хорошо! yes "Какие ваши даказатэльстваааа?" laughing
    Теренин
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:59
      Гена, здравствуй! hi Лицо интеллектом не блещет, никогда фильмы с его участием старался не смотреть.
      Rusland
  9. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 10:27
    Очередной высер актерского состава Голливуда. Что на выборах они обливали Трампа, что сейчас - ничего не меняется.
    И - собственный PR и рейтинг повыше. Сейчас же блогеры начнут обсасывать эту тему типа "Железный Арни - против"!
    Корсар0304
  10. Vard Сегодня, 10:30
    Что твориться в мире... Актёришко который играл железяку... теперь указывает президенту своей страны как себя вести!!!!
    Vard
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 11:03
      Актёришки - они такие.
      У нас вон одна старушка руки всё заламывала, прощения просила у шумерофашистов.
      Актёры они вообще в подавляющем большинстве люди с изрядным сдвигом. Да и как правило не очень умны.
      Ошибка большинства в том, что смазливая эффектная внешность и способность к лицедейству воспринимается как способность умственная.
      Mestny
  11. Шалтай (Александр) Сегодня, 10:34
    Автограф говоришь ... ?
    https://www.youtube.com/watch?v=HC0DVgrl0rs
    Шалтай
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:37
    Судя по всему "Какие ваши доказательства" на грани Альцгеймера, но еще помнит, что Америка обязана быть великой и диктовать условия остальным. Актеры в Сша на втором месте после демократов по травле Трампа. " Что наша жизнь - игра!".
    rotmistr60
  13. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 10:38
    Что это за старик с легкой щетиной? Вот настоящий Шварц: Таким я его помню.
    Архивариус Вася
  14. reservist (Алексей) Сегодня, 10:42
    Все-таки яблочко от яблони ...
    Отец бывшего губернатора Калифорнии, Густав Шварценеггер, член нацистской партии с 1938 года, в 1939 году добровольно вступил в SA, служил в военной полевой жандармерии, участвовал во вторжении в Польшу, Францию, Россию и осаде Ленинграда.
    reservist
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:03
      Даже странно, как он с такой внешностью косил под арийца. Впрочем как и гитлер, гиммлер и геббельс
      Дормидонт
  15. PValery53 (PValery53) Сегодня, 10:43
    "Упал шкаф, и из него вывалился маленький ключик" - "шкаф" открыл рот, и из него "вывалилась" дешёвая мыслишка.
    PValery53
  16. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:52
    Цитата: KLV2018
    прямо не статья, а песня для любящих лизать пятую точку вождю.

    Какой неугомонный желтоголубой, раз в день перепадает счастье дать коммент на заученную тему. smile
    Rusland
  17. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:53
    Ну Арни ну ты то куда лезешь?!
    Ratmir_Ryazan
  18. Pacifist (Виктор) Сегодня, 10:55
    Мозг, это не его. Вот порубать кого-то во второсортных фильмах с жирным бюджетом это да, его.
    Pacifist
  19. HMR333 (Владимир) Сегодня, 10:59
    насколько нужно быть не далекими что бы так ненавидеть его из за пропаганды против Трампа . сами себя и свою страну позорят! а встреча была обычная нормальная что они там увидели! хотя если очень захотеть то и в конфете дерьмо можно най
    HMR333
  20. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:01
    Какой же арнольдушко в старости стал завистливый
    Дормидонт
  21. sxfRipper (Александр) Сегодня, 11:04
    Арни, ты НЕ прав! Всё-таки в реальной политике ты - Австрийский Дуб!
    sxfRipper
  22. TaKe_1t (Федор) Сегодня, 11:07
    Эх Арни, шикарный актер и горе ex-политик... Сам то не так давно Медведеву руку жал... Как говорит Алекс Джонс - Голливуд возглавляют глобалисты...
    TaKe_1t
  23. Прим2 (Дмитрий Дядченко) Сегодня, 11:10
    Совсем у арника на старости лет крыша протекла.Наверное сказался бесконтрольный прием анаболиков в молодости да видимо и не посылают его из вежливости к его седой старой башке сейчас вот он и возомнил не весть чего.
    Прим2
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