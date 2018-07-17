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Порошенко: Украина по-прежнему является приоритетом для США
Украинский вопрос всё также является приоритетным для США и НАТО, приводят Известия заявление Петра Порошенко.
По мнению украинского президента, подтверждением этого факта является его недавняя встреча с Дональдом Трампом, а также итоговые документы саммита Украина-НАТО, которые подписали лидеры ведущих стран НАТО, в том числе и президент США.
Таким образом Порошенко отреагировал на реплику журналиста канала ICTV, предположившего, что Украина больше не является приоритетным вопросом для Трампа.
В свою очередь Владимир Путин в своем интервью каналу Fox News, показанному после встречи американским президентов в Хельсинки, заявил, что Москва «крайне отрицательно» отнеслась бы дальнейшему расширению НАТО на Восток и включению в ее состав Украины и Грузии.
По его словам, это представляет прямую угрозу безопасности России: инфраструктура альянса расширяется, увеличилось количество военнослужащих НАТО (на 10 тыс. человек) в тех районах, в которых их быть не должно в соответствии с документами, определяющими взаимоотношения альянса и России.
Путин отметил, что Российская Федерация вынуждена реагировать на всё, что вокруг нее происходит. Расширение НАТО на Восток произошло «двумя волнами», несмотря на принципиальные возражения Москвы. Но сегодня (в понедельник) на встрече с Трампом эта тема не поднималась, добавил президент.
Напомним, десять лет назад на бухарестском саммите лидеры стран НАТО пообещали Грузии и Украине, что со временем они будут приняты в состав альянса.
По мнению украинского президента, подтверждением этого факта является его недавняя встреча с Дональдом Трампом, а также итоговые документы саммита Украина-НАТО, которые подписали лидеры ведущих стран НАТО, в том числе и президент США.
Таким образом Порошенко отреагировал на реплику журналиста канала ICTV, предположившего, что Украина больше не является приоритетным вопросом для Трампа.
В свою очередь Владимир Путин в своем интервью каналу Fox News, показанному после встречи американским президентов в Хельсинки, заявил, что Москва «крайне отрицательно» отнеслась бы дальнейшему расширению НАТО на Восток и включению в ее состав Украины и Грузии.
По его словам, это представляет прямую угрозу безопасности России: инфраструктура альянса расширяется, увеличилось количество военнослужащих НАТО (на 10 тыс. человек) в тех районах, в которых их быть не должно в соответствии с документами, определяющими взаимоотношения альянса и России.
Путин отметил, что Российская Федерация вынуждена реагировать на всё, что вокруг нее происходит. Расширение НАТО на Восток произошло «двумя волнами», несмотря на принципиальные возражения Москвы. Но сегодня (в понедельник) на встрече с Трампом эта тема не поднималась, добавил президент.
Напомним, десять лет назад на бухарестском саммите лидеры стран НАТО пообещали Грузии и Украине, что со временем они будут приняты в состав альянса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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