11:32 17 июля
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Порошенко: Украина по-прежнему является приоритетом для США

Украинский вопрос всё также является приоритетным для США и НАТО, приводят Известия заявление Петра Порошенко.



По мнению украинского президента, подтверждением этого факта является его недавняя встреча с Дональдом Трампом, а также итоговые документы саммита Украина-НАТО, которые подписали лидеры ведущих стран НАТО, в том числе и президент США.


Таким образом Порошенко отреагировал на реплику журналиста канала ICTV, предположившего, что Украина больше не является приоритетным вопросом для Трампа.

В свою очередь Владимир Путин в своем интервью каналу Fox News, показанному после встречи американским президентов в Хельсинки, заявил, что Москва «крайне отрицательно» отнеслась бы дальнейшему расширению НАТО на Восток и включению в ее состав Украины и Грузии.

По его словам, это представляет прямую угрозу безопасности России: инфраструктура альянса расширяется, увеличилось количество военнослужащих НАТО (на 10 тыс. человек) в тех районах, в которых их быть не должно в соответствии с документами, определяющими взаимоотношения альянса и России.

Путин отметил, что Российская Федерация вынуждена реагировать на всё, что вокруг нее происходит. Расширение НАТО на Восток произошло «двумя волнами», несмотря на принципиальные возражения Москвы. Но сегодня (в понедельник) на встрече с Трампом эта тема не поднималась, добавил президент.

Напомним, десять лет назад на бухарестском саммите лидеры стран НАТО пообещали Грузии и Украине, что со временем они будут приняты в состав альянса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 10:08
    Украинский вопрос всё также является приоритетным для США и НАТО

    Естественно украинский вопрос для запада является приоритетным, чернозём ещё не весь вывезли, и страну ещё не полностью раздербанили...
    solzh
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:10
      США по прежнему относится к Украине как к отбросам , которых при случае можно отправить на убой .
      Spartanez300
      1. jjj Сегодня, 10:16
        А в реалии вопрос по украинской трубе стал всего лишь спором хозяйствующих субъектов
        jjj
        1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:34
          Порошенко: Украина по-прежнему является приоритетом для США

          Самомнение косорыльного Потроха, который пустил под американский нож Украину.

          Представляю себе эту сцену :
          -Сидит Трамп вместе со своей семьей вечером за столом, ужинает. Поговорить не о чем. И тут Трамп вспоминает про свои приоритеты, и говорит собравшимся: "А вы слышали о том, что вытворил мой любимчик Петро в Попрыгунди"?.."
          Андрей Смирновский
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:57
            Порошенко: Украина по-прежнему является приоритетом для США

            Он путает самое важное:
            США плевать хотели на украину (прочем, как и на многих других), но не могут это сделать, т.к. это будет казаться проявлением их слабости. Не думаю, что здесь подходит слово - приоритет)), скорее инструмент для создания проблем России.
            maxim947
            1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 11:03
              Цитата: maxim947
              Порошенко: Украина по-прежнему является приоритетом для США
              США плевать хотели на украину (прочем, как и на многих других),...Не думаю, что здесь подходит слово - приоритет))

              Кто бы пороха ущипнул, чтоб он бредить сказками перестал. Хотя тут кажется врач нарколог нужен
              Pete Mitchell
              1. Чёрный Сегодня, 11:16
                Про членство Украины в НАТО...... Для того, чтобы стать кандидатом, Украине надо будет отдать Донбасс России, Черновцы Румынии, Закарпатье венграм, Львов полякам, короче погасить все взрывоопасные зоны и вот тогда может что-то быть с кандидатством... Лично я считаю это невозможным, но может я и ошибаюсь... smile
                Чёрный
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:01
          Цитата: jjj
          ...А в реалии вопрос по украинской трубе стал всего лишь спором хозяйствующих субъектов...

          В реалии, вопрос украинской трубы Путин привязал к правильному решению спорных вопросов в Стокгольмском арбитраже.
          Понятие "правильное" у всех разное - 404-ой подавай денюжков нахаляву, нам окончание тяжб и возврат всех газовых долгов и пени.
          Так что исходя из жадности наших соседей, не видать им транзита газа - пока все долги не закроют laughing
          Андрей К
      2. volodya (владимир) Сегодня, 10:41
        Цитата: Spartanez300
        США по прежнему относится к Украине как к отбросам , которых при случае можно отправить на убой .

        На кой эта Украина нужна полосатым? Проиграли, разорили, ну если только для того, чтобы пакости у нас на границе делать! А так вообще бесполезное государство!
        volodya
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:14
          Цитата: volodya
          На кой эта Украина нужна полосатым? Проиграли, разорили, ну если только для того, чтобы пакости у нас на границе делать! А так вообще бесполезное государство!

          В идеале бы Америке хотелось бы, что бы продать (именно ПРОДАТЬ) нам Украину, за что ни будь. Что бы мы ее восстановили, а дальше по второму кругу грабить... sad
          MPN
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:33
      Та какой вопрос, итак понятно что Украина это часть России.
      Владыка Ситх
  2. TarasVE (Владимир) Сегодня, 10:12
    В уставе НАТО написано что не принимаются страны ведущие на данный момент военные действия, но Пете всё не имётся, а войну на Донбасе он остановить уже не может, силы воли не хватит.
    TarasVE
  3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:20
    Не в тему, конечно, но как сказать...
    Sagamor
    А 17 июля 1944 года в Москве состоялся «Парад побежденных» — по нашей столице под конвоем провели 57 тысяч немецких солдат и офицеров, захваченных в плен в ходе Белорусской наступательной операции…

    good
    злой партизан
    1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:42
      Цитата: злой партизан
      Не в тему, конечно, но как сказать...

      Такая информация всегда в тему, особенно для тех, кто забыл историю
      pvv113
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:29
    Порошенко: Украина по-прежнему является приоритетом для США Да! Потому, что нынешние власти, во главе с тобой, это угроза для России. yes
    Теренин
  5. Vladimir Сегодня, 10:34
    Если наши СМИ не выражают никакого восторга от этой встречи то думаю что стало всем понятно что Украина интересует Путина намного больше чем Трампа.По сути Россия полностью владеет Азовским морем,тогда о каком НАТО может идти речь,уж не говоря о восточном конфликте.
    Vladimir
  6. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:39
    "Порошенко: Украина по-прежнему является приоритетом для США"

    "Кто похвалит меня -тот получит большую конфетку".
    Андрей Смирновский
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:42
    Велик Порошенко во хмелю. Сверх завышенная самооценка себя и остатков страны зашкаливает. После стакана чувствует себя центром вселенной, вокруг которого вращается остальное.
    rotmistr60
  8. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 11:05
    У Порошенко мания величия? А, что будет после третьего стакана? )))
    jncnfdybr
    1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:30
      Да по фиг ,что будет с Порошенко после третьего стакана ! Лично мне тошно от того ,что уже больше четырёх лет Украина в окупации под свидомыми находится ! ! Сколько это можно ещё терпеть!
      30 вис
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