11:30 17 июля
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Ростех создал покрытие-"хамелеон" для маскировки военнослужащих и военной техники

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Ростех Сергея Чемезова сообщает о новейшей разработке российских специалистов. Представлена информация о совершенствовании экипировки для российских военнослужащих. В первую очередь решается задача по снижению заметности военнослужащего в тех или иных условиях выполнения боевой задачи. И не только военнослужащего. Также речь идёт о маскировке военной техники.

Отмечается, что специалисты Ростеха создали уникальное покрытие, носящее название «шлем-невидимка». Разработка, по словам Сергея Чемезова, будет представлена на одной из выставок уже в ближайшее время. Специальное покрытие используется и на военной технике. Покрытие обладает уникальной способностью «мимикрировать».

Из интервью ТАСС с главой Ростеха:
Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель — сделать бойца более защищённым, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок — покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды.



Ростех создал покрытие-"хамелеон" для маскировки военнослужащих и военной техники


По словам Сергея Чемезова, покрытие позволяет «сделать невидимым» личный состав, танки, более лёгкую бронетехнику.

На самом деле, варианты красок, которые в определённой степени меняют цвет или его оттенок в зависимости от тех или иных условий окружающей среды, уже применяются в ряде направлений гражданской сферы. Одним из таких направлений является дизайн, в том числе и автомобильный. Расположение и пространственная ориентация частиц красящего вещества меняется от уровня освещённости, температурных параметров и даже от степени механического воздействия.

Какую технологию для создания «шлема-невидимки» использовали в Ростехе, пока не сообщается.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:42
    Значит будет нужная вещь, если Ростех создал..., а не чубайсовский Наноцентр
    parusnik
    1. Тралл Сегодня, 10:48
      Рогозин в отпуске что ли? smile
      Тралл
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:18
        Цитата: Тралл
        Рогозин в отпуске что ли? smile

        На луну полет готовит, не до хамелеоном сейчас... feel
        MPN
    2. zhekazs (Евгений) Сегодня, 10:56
      Безусловно, в военном применении вещь нужная. Но тут еще упоминается:
      уже применяются в ряде направлений гражданской сферы. Одним из таких направлений является дизайн, в том числе и автомобильный.

      Даже трудно представить, как наши "доблестные" гайцы будут с ума сходить, если подобные типы ЛКМ будут внедряться в гражданском автомобилестроении - невидимые авто на дорогах laughing
      zhekazs
      1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 11:29
        Цитата: zhekazs
        Безусловно, в военном применении вещь нужная.

        Обратная сторона медали: невидимый дежурный по части, невидимый начальник караула. Кошмар для л/с wassat
        Вежливый Лось
  2. san4es Сегодня, 10:53
    Какую технологию для создания «шлема-невидимки» использовали в Ростехе, пока не сообщается.

    ...Немногим ранее recourse
    МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разрабатывают материал для маскировки от высокоточного оружия, способный менять цвет, а также имитировать сложные изображения, вплоть до листвы.ехнология позволяет создавать экраны с низким потреблением энергии, которые скроют объекты от противника. Как пояснили в пресс-службе, изображение будет выводиться с помощью специальных материалов, которые представляют собой полимеры, меняющие цвет под воздействием электрического импульса. В настоящее время уже созданы экспериментальные образцы маскирующих материалов и прототип управления системой hi
    21.02.2017
    san4es
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:10
    Чтобы «сделать невидимым» личный состав, танки, более лёгкую бронетехнику, достаточно наладить бесперебойное снабжение неприятеля водярой
    Дормидонт
  4. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 11:26
    И все равно не доработали! Вглядитесь! Ствол на носу все равно торчит! laughing
    алекс-сп
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