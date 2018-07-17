Ростех создал покрытие-"хамелеон" для маскировки военнослужащих и военной техники

Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель — сделать бойца более защищённым, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок — покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Ростех Сергея Чемезова сообщает о новейшей разработке российских специалистов. Представлена информация о совершенствовании экипировки для российских военнослужащих. В первую очередь решается задача по снижению заметности военнослужащего в тех или иных условиях выполнения боевой задачи. И не только военнослужащего. Также речь идёт о маскировке военной техники.Отмечается, что специалисты Ростеха создали уникальное покрытие, носящее название «шлем-невидимка». Разработка, по словам Сергея Чемезова, будет представлена на одной из выставок уже в ближайшее время. Специальное покрытие используется и на военной технике. Покрытие обладает уникальной способностью «мимикрировать».Из интервью ТАСС с главой Ростеха:По словам Сергея Чемезова, покрытие позволяет «сделать невидимым» личный состав, танки, более лёгкую бронетехнику.На самом деле, варианты красок, которые в определённой степени меняют цвет или его оттенок в зависимости от тех или иных условий окружающей среды, уже применяются в ряде направлений гражданской сферы. Одним из таких направлений является дизайн, в том числе и автомобильный. Расположение и пространственная ориентация частиц красящего вещества меняется от уровня освещённости, температурных параметров и даже от степени механического воздействия.Какую технологию для создания «шлема-невидимки» использовали в Ростехе, пока не сообщается.