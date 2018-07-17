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Saab представила новую противокорабельную ракету «Гунгнир»
Шведская компания Saab представила на выставке «Фарнборо-2018» в Британии противокорабельную ракету нового поколения (семейство RBS15) «Гунгнир» (Gungnir, копье Одина), сообщает Naval Today.
По данным портала, ссылающегося на представителей компании, новая ракета продолжает традиции семейства RBS15, при этом использует технологии, открывающие новый потенциал для роста.
Сегодня по большей части используются ракеты Mk.3 указанного семейства. Плавный переход на новый боеприпас в будущем не составит проблем, поскольку «Гунгнир» обладает обратной совместимостью, говорится в материале.
RBS15 Gungnir создается в трех версиях – наземного и воздушного и морского базирования. По сравнению с другими ракетными системами, имеющимися на рынке, возможности «Гунгнир» значительно улучшены. С увеличенным диапазоном до более чем 300 км и высокотехнологичным искателем цели ракета способна поразить любой объект в любых условиях, приводит ресурс слова вице-президента компании Гергена Йоханссона.
По его словам, новая система позволяет проводить скоординированные атаки против множества надводных целей, которые будут уничтожаться ракетами, одновременно выпущенными с борта кораблей, самолетов и с суши.
Ракеты семейства RBS15 компания Saab выпускает совместно с германской Diehl Defense GmbH & Co. В настоящее время они стоят на вооружении ВВС, ВМС и береговых сил Швеции, Финляндии, ФРГ и других стран.
По данным портала, ссылающегося на представителей компании, новая ракета продолжает традиции семейства RBS15, при этом использует технологии, открывающие новый потенциал для роста.
Сегодня по большей части используются ракеты Mk.3 указанного семейства. Плавный переход на новый боеприпас в будущем не составит проблем, поскольку «Гунгнир» обладает обратной совместимостью, говорится в материале.
RBS15 Gungnir создается в трех версиях – наземного и воздушного и морского базирования. По сравнению с другими ракетными системами, имеющимися на рынке, возможности «Гунгнир» значительно улучшены. С увеличенным диапазоном до более чем 300 км и высокотехнологичным искателем цели ракета способна поразить любой объект в любых условиях, приводит ресурс слова вице-президента компании Гергена Йоханссона.
По его словам, новая система позволяет проводить скоординированные атаки против множества надводных целей, которые будут уничтожаться ракетами, одновременно выпущенными с борта кораблей, самолетов и с суши.
Ракеты семейства RBS15 компания Saab выпускает совместно с германской Diehl Defense GmbH & Co. В настоящее время они стоят на вооружении ВВС, ВМС и береговых сил Швеции, Финляндии, ФРГ и других стран.
Использованы фотографии: Saab
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