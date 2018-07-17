11:32 17 июля
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Saab представила новую противокорабельную ракету «Гунгнир»

Шведская компания Saab представила на выставке «Фарнборо-2018» в Британии противокорабельную ракету нового поколения (семейство RBS15) «Гунгнир» (Gungnir, копье Одина), сообщает Naval Today.



По данным портала, ссылающегося на представителей компании, новая ракета продолжает традиции семейства RBS15, при этом использует технологии, открывающие новый потенциал для роста.


Сегодня по большей части используются ракеты Mk.3 указанного семейства. Плавный переход на новый боеприпас в будущем не составит проблем, поскольку «Гунгнир» обладает обратной совместимостью, говорится в материале.

RBS15 Gungnir создается в трех версиях – наземного и воздушного и морского базирования. По сравнению с другими ракетными системами, имеющимися на рынке, возможности «Гунгнир» значительно улучшены. С увеличенным диапазоном до более чем 300 км и высокотехнологичным искателем цели ракета способна поразить любой объект в любых условиях, приводит ресурс слова вице-президента компании Гергена Йоханссона.

По его словам, новая система позволяет проводить скоординированные атаки против множества надводных целей, которые будут уничтожаться ракетами, одновременно выпущенными с борта кораблей, самолетов и с суши.

Ракеты семейства RBS15 компания Saab выпускает совместно с германской Diehl Defense GmbH & Co. В настоящее время они стоят на вооружении ВВС, ВМС и береговых сил Швеции, Финляндии, ФРГ и других стран.

Использованы фотографии: Saab
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Комментарии 13

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  1. san4es Сегодня, 10:59
    RBS15 Gungnir создается в трех версиях – наземного и воздушного и морского базирования.
    16. 07. 2018
    san4es
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:06
      RBS15 Gungnir создается в трех версиях – наземного и воздушного и морского базирования
      С принятием ее на вооружение, наш флот станет еще более уязвим, хороша эта ПКР
      Тикси-3
      1. san4es Сегодня, 11:08
        Цитата: Тикси-3
        ...С принятием ее на вооружение, наш флот станет еще более уязвим


        ...Начинать бояться?..... bully
        san4es
        1. роман66 (роман) Сегодня, 11:16
          сдаваться, пока не поздно.. lol очень страшная..
          роман66
          1. Тралл Сегодня, 11:28
            Вы как хотите, а я свою лодку ПВХ-ашку сдуваю и прячу в чулан. А сам в леса подамся - землянку рыть smile
            Тралл
            1. роман66 (роман) Сегодня, 11:30
              генная память сработала?
              роман66
              1. Тралл Сегодня, 11:32
                Мы так все войны выигрывали smile
                Тралл
          2. MPN (Павел) Сегодня, 11:28
            Цитата: роман66
            сдаваться, пока не поздно.. lol очень страшная..

            Даааа... На "Торнадо" , аж 4е штуки повесили.. Ну а так там система наведения на цель интелектуальная только , а вот поконкретней про нее не нашел. У нас вроде тоже "стаями" ракеты атакуют...
            MPN
        2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:21
          Цитата: san4es
          .Начинать бояться?..

          кроме флуда, есть что сказать по теме?
          Тикси-3
          1. san4es Сегодня, 11:27
            Цитата: Тикси-3
            ...кроме флуда, есть что сказать по теме?

            ...У тебя, похоже нет laughing
            Saab представила новую противокорабельную ракету....
            Цитата: Тикси-3
            ...С принятием ее на вооружение, наш флот станет еще более уязвим
            san4es
      2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:20
        С принятием ее на вооружение, наш флот станет еще более уязвим
        И что значит "станет более уязвим"? По вашему комментарию выходит, что наш флот сегодня уязвим как никакой другой. А разве наши противокарабельные ракеты не представляют угрозу для кораблей вероятного противника?
        rotmistr60
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:29
          Цитата: rotmistr60
          И что значит "станет более уязвим"?

          шансы его выживания в конфликте будут стремится к нулю
          Цитата: rotmistr60
          По вашему комментарию выходит, что наш флот сегодня уязвим как никакой другой.

          по чему как никакой другой? просто на балтике дружественных флотов нам нету!
          Цитата: rotmistr60
          А разве наши противокарабельные ракеты не представляют угрозу для
          кораблей вероятного противника?

          конечно представляют и достаточно серьезную, но натовцы и их друзья будут наши корабли топить в базах, а мы будем пытаться отбиваться и не более, хотя искандеры полетят по столицам европы - а потом бум и апокалипсис
          Тикси-3
        2. роман66 (роман) Сегодня, 11:30
          а разве наши пвошные ракеты не представляют опасность для гунгнира?
          роман66
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