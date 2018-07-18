Кинозал. Голливуд – фабрика мифов о свободе воли. Часть 2

Как на практике реализуется взаимодействие якобы независимого Голливуда и силовых структур США? И какие это структуры? Не отлавливают же они зазевавшихся кинематографистов на лос-анджелесском бульваре Санта-Моника, как педофил наивных детишек?Ну, во-первых, «работает» с Голливудом множество не только силовых, но и политических структур. Фабрика грёз чрезвычайно чутка к «хотелкам» и Министерства обороны США, и ЦРУ, и Агентства национальной безопасности, и Белого дома, и даже различных организаций и отдельных влиятельных лиц от власти.Согласно данным доктора Мэтью Элфорда, в 2000 году группа американских чиновников, занимающаяся проблемами борьбы с наркотиками, оказала на многие компании недюжинное давление и потратила десятки миллионов долларов бюджетных денег, чтобы попилить сценарии таких популярных сериалов категории «ширпотреб», как «Скорая помощь», «Сабрина, юная ведьмочка», «Надежда Чикаго» и др. В итоге взгляд на наркопроблемы США был существенно изменён. Но это мелочи.Само взаимодействие «свободных художников» Голливуда и властей длится более полувека, если не дольше, т.к. точную дату первого «соития» этих компаний сложно найти. Одни из первых упоминаний о вмешательстве властей в область киноискусства относятся к 30-40-м годам прошлого века. К примеру, во время съёмок фильма «Крылья» 1927 года, который курировали военные из ВВС США, представители этой структуры довели режиссёра до истерики своим видением сюжета. В итоге верх взяла точка зрения властей, а режиссёру Уильяму Уэллмену пришлось смириться.А в 1953 году ЦРУ почему-то смогло «убедить» киномагнатов начинать вводить в сценарии образ прилично выглядящих негров, как в картине «Сангари». В том же году «управление» знатно покромсало сюжет фильма а-ля «ковбои-индейцы» «Острие стрелы», в котором были вымараны целые сюжетные линии, демонстрирующие, сколь «гуманную» политику проводили США в отношении апачей. И сделано это было не в угоду изменения внутреннего курса или пресловутой политкорректности, а чтобы не давать карты в идеологическом споре геополитическому противнику в лице СССР. Это только наши демократы готовы мазать страну фекалиями за её же деньги, свобода, однако.Естественно, прошло немало времени. Как же изменились отношения Голливуда и власти? Лучше всего состояние этой бескорыстной и чистой любви описал бывший сотрудник ЦРУ Роберт «Боб» Баер, заявивший: «Между ЦРУ и Голливудом существует симбиоз».На практике же этот симбиоз реализуется в основном двумя путями, завуалированными самыми обтекаемыми определениями – содействие в создании картины и консультации представителей киноиндустрии. Однако и в том и в другом случае приоритет в решении любых сценарных и прочих вопросов по какой-то «неведомой» причине остаётся за властью. При этом своеобразным лидером по взаимодействию с кинематографом является Министерство обороны США.Оно и понятно, военная тематика присутствует не только в специфических картинах вроде военной драмы, но и в триллерах, и в фантастических фильмах, и в детективах, и даже в комедиях. Так, в своём время Минобороны внимательно следило за пародийной комедией «Горячие головы» с Чарли Шином, чтобы расшалившиеся комедианты не наснимали чего не надо. Ирония ситуации в том, что лента пародировала «снятый» Пентагоном же фильм «Топ ган» («Лучший стрелок»), сценарий которого практически от начала и до конца написали специалисты Минобороны.Кстати, лента «Топ ган» про пилотов янки, ставшая одним из лидеров американского кинопроката, — просто один из лучших образцов агитпропа США, проявивший все грани манипуляций массами. Пентагон не только по сути написал сценарий и курировал проект, но и отчасти оплачивал его. Цель была проста. Как оказалось, добровольцев, готовых нести демократию по всему миру вместе с агентами «Оранж» и напалмом, стало критически мало. Болезненно всплывали в памяти сгоревшие синим пламенем деревни Вьетнама и «аромат» сожжённых заживо мирных жителей. Поэтому пентагоновский проект «Топ ган» не только работал прачкой репутации вояк-янки, но и служил инструментом вербовки новых сил. В некоторых особо посещаемых кинотеатрах уже на выходе притаились американские рекламные вербовочные зазывалы, заманивающие свежее мясо в ряды ВС (никаких шуток).Отбеливали репутацию своих горе-асов и в фильме «Перл-Харбор» Майкла Бэя. Казалось бы, многомиллионный блокбастер, флагманский проект студии. Что же предложил Пентагон? Пустующий остров и несколько простаивающих с 60-х годов кораблей, взамен же потребовал ни много ни мало переписать образы некоторых ключевых персонажей, кстати, нарушив историческую правду. Так, герой Алека Болдуина, подполковник Джеймс Дулиттл, в картине предстаёт харизматичным вдохновляющим подчинённых лидером. В жизни Джимми по свидетельствам современников был неуклюжим, неотёсанным грубияном, вплоть до хамства, которой, казалось, без истеричного ора ни один приказ отдать не может. Что, правда, не делало из него плохого пилота.С исторической правдой у этих ребят вообще беда. В картине «Падение чёрного ястреба», основанной на имевшей место провальной операции США, один из главных исторических героев был заменён вымышленным персонажем, т.к. «оригинал», обладатель высоких правительственных наград, был замазан в педофильском скандале, а точнее, изнасиловал собственную 6-летнюю дочь. Фильм Джона Ву «Говорящие с ветром» об аспектах войны на Тихом океане тоже знатно покромсали в Пентагоне – в частности, выбросили эпизоды с вырванными у японских солдат золотыми зубами.Но в предыдущих случаях Пентагон хоть чем-то спонсировал киношников. А вот когда создатели мимишного «Форреста Гампа», фильма про недоразвитого психически, но добродушного алабамского парубка в исполнении Тома Хэнкса, по непонятным для меня причинам обратились в Пентагон за помощью и «консультацией», хотя чисто военной тематики в картине нет и четверти хронометража, им отказали. Во-первых, вьетнамская тематика что-то вроде табу. А во-вторых, не понравился им аутичный Форрест. Несмотря на то, что сценарий был, как говорится, в разработке, а сценарист уже конфликтовал с автором романа, на основе которого строился сюжет, сюжет покромсали в спешке.В новом сценарии армия превратилась в дружелюбный коллектив товарищей, в котором даже придурковатые Форрест и его друг Бабба находят себе место, а вьетнамская война стала прогулкой по джунглям. Пентагон новую сказку одобрил, правда, поддержки за труды праведные или компенсации за простой проекта и переписку сценария не выделил. Несмотря на это, устного «одобрямса» от Минобороны хватило, чтобы пустить в производство картину по покромсанному сценарию.С картиной «Парк Юрского периода 3» случился и вовсе какой-то лицемерный гротеск. Когда киношники пришли к воякам с просьбой о содействии в сцене расстрела стаи птеродактилей штурмовиками А-10 «Thunderbolt», в Пентагоне вспомнили слёзы обывателей трёхлетней давности по несчастной Годзилле, которую ни за что ни про что военные янки завалили в Нью-Йорке. Держа в памяти эти слёзы, чиновники решили, что снова могут нарваться на негатив, и всю сцену вырезали, опять-таки, по сути, не предоставив ничего взамен. Т.е. американскую публику мало интересуют расстрелянные афганские свадьбы или изнасилованные вьетнамские деревни типа Милай, а вот ящер-мутант – это уже серьёзно.Не миновали цепких лапок Пентагона и совсем уж специфические картины. Фильм «Халк», входящий в эпопею о героических сверхъестественных уродцах, про истеричного учёного, который во время припадка мутирует в перекаченного монстра цвета чернобыльских огурчиков, подвергся значительной переработке. Во-первых, даже упоминания о вьетнамской войне были вымараны. Во-вторых, все отрицательные персонажи из действующих превратились в бывших военных. В-третьих, сама лаборатория, в которой сумрачный американский гений ваял монстров, из государственной превратилась в частную.А во время съёмок блокбастера «Железный человек» про, конечно, американского гениального учёного и бизнесмена и вовсе случился большой скандал. Режиссёр картины и одновременно аксакал Голливуда Джон Фавро во время съёмок на авиабазе «Эдвардс» заартачился, не хотел выбросить из фильма фразу главного героя: «Люди будут убивать себя ради тех возможностей, которые есть у меня». А так как это попахивало суицидом, который служит больной темой для Минобороны из-за склонности переносчиков демократии кончать с собой, то из Пентагона прибыл ни кто-нибудь, а известный в голливудских кругах Фил Страб, начальник службы по связям с Голливудом.Ожесточённый скандал длился долго, Фавро ни в чём не хотел уступать. Это как раз ясно. Проект стоимостью в 140 млн. долларов в самом разгаре, подписаны актёры первой величины, съёмки уже идут. Однако господин Страб, несмотря на упорство Фавро, выкинул «вредную» фразу из картины.Но не стоит думать, что Минобороны работает только в канве «запрещать и не пущать». К примеру, можно выделить модную тенденцию, так сказать, демонстрации превосходства. Данная тенденция состоит в намеренном внедрении в тот или иной перспективный кинопроект новейших военных разработок, которые будут показаны с наилучшей стороны, чтобы шокировать публику. Такие картины, как «Трансформеры», «На крючке», «Железный человек 2», «Аватар» и другие поработали площадками для показа новейшей техники руками лучших голливудских операторов.Также популярно направление «культуры правды», что означает официальный отказ от содействия проекту, который якобы не соответствует политике властей. Однако курирование продолжается, и картина, которая вроде бы ниспровергает героические стереотипы, превращается в оду американским военным с парой паршивых овец в стаде. Например, к таким проектам относятся «Несколько хороших парней» и даже «Три короля» про солдат-янки, ворующих кувейтское золото во время войны в Ираке.В заключительной части рассмотрим проделки ЦРУ и АНБ в Голливуде, а также наш ответ на тотальную пропаганду Запада, точнее, то, возможен ли он в принципе.