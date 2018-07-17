15:17 17 июля
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Пакистан закупает турецкие вертолёты T129

Турция и Пакистан объявили о втором крупном военном контракте. Оба соглашения подписаны в июле текущего года, сообщает ресурс Warspot.



На этой неделе стало известно о подписании твердого контракта на поставку в Пакистан 30 ударных вертолетов T129 ATAK. А в начале июля было финализировано соглашение о поставке пакистанским ВМС четырех корветов турецкого проекта MILGEM.


Условия обоих договоров стороны держат в секрете. По неофициальным данным, стоимость второго контракта составила около $1,5 млрд. За эти деньги Пакистан получит 30 вертолетов, вооружение, запасные части, а также пакет услуг, предусматривающий, в том числе, обучение летного и технического состава.

По данным ресурса, ударные вертолеты типа T129 являются лицензионной копией итальянского AW129 Mangusta, разработанного в 1980-е годы. Впервые Mangusta поднялся в воздух в сентябре 1983-го. Всего в итальянскую армию было поставлено 60 таких вертолетов. Ранее Турция сообщала о планах собрать такое же количество машин на своей территории.

Турецкий Т-129 оснащен двумя двигателями LHTEC CTS800-4A, его максимальная скорость – 270 км/час, боевой радиус – 561 км. Максимальная высота (потолок) – 6 км. Вертолет вооружен стационарной трехствольной автоматической пушкой калибра 20 мм и подвесными установками для различных типов ракет.

Использованы фотографии: Warspot / flightglobal.com
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Комментарии 19

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  1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:45
    откуда у паков деньги ?
    это не саудиты , ибо они с турками из за помощи катару не совсем в ладах , своих у них не шибко много что бы по 50млн на вертушку тратить . других спонсоров у них нету (матрасы давно не спонсируют)
    просто экспл
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:52
      Восток дело тонкое.... Нашли Турция с Пакистаном "общего врага", а враг моего врага, мой друг... request
      MPN
    2. shark (Владимир) Сегодня, 11:57
      Предполагаю ,дают плоды тесные отношения с Китаем
      shark
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:56
        тогда бы вертушки были бы китайские .
        просто экспл
    3. роман66 (роман) Сегодня, 12:18
      наркотой, поди торгуют
      роман66
      1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 12:32
        Или проституцией занимаются. Так у нас бабки в подъезде говорят. Фигни не скажут. Пожили уже, повидали.
        Vladimirovich_4
        1. роман66 (роман) Сегодня, 12:40
          мусульмане и проституция - вряд ли, хотя бабки зря не скажут
          роман66
    4. donavi49 Сегодня, 12:47
      Ну в Китае они закупили 4 фрегата 054А - в кредит.
      Тут скорей всего также - часть кредитом или натурой.

      Но денег нет - это слишком сильно. Деньги у них есть. Значительно меньше, чем у Индии, но есть.
      donavi49
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 11:54
    В статье по ниже приведённой ссылке говорится, что данный вертолёт одноразовый. Если это так, тогда смысл Пакистану иметь 30 таких вертолетов? Для ведения разведки и всё?
    http://aviadrive.ru/reviews/vnikaem-v-turetskiy-t
    129-novyy-odnorazovyy-vertolet/
    solzh
    1. Bongo (Сергей) Сегодня, 12:16
      Цитата: solzh
      В статье по ниже приведённой ссылке говорится, что данный вертолёт одноразовый. Если это так, тогда смысл Пакистану иметь 30 таких вертолетов? Для ведения разведки и всё?

      По защищённости Т-129 ATAK конечно уступает АН-64 Apache и Ми-28 и сравним с АН-1W . Но называть его "одноразовым" я бы не рискнул no Эта машина оснащена очень неплохими ракетами и достаточно современными прицельно-обзорными системами.
      Bongo
    2. роман66 (роман) Сегодня, 12:22
      ну чего уж сразу одноразовый? если по нему стрелять не будут( или не попадать будут) очень даже и ничего
      роман66
      1. Bongo (Сергей) Сегодня, 14:28
        Цитата: роман66
        ну чего уж сразу одноразовый? если по нему стрелять не будут( или не попадать будут) очень даже и ничего

        При грамотной тактике применения себя не плохо показывают даже такие абсолютно лишенные бронирования машины как SA.342 Gazelle и AH-6 Little Bird.
        Bongo
        1. роман66 (роман) Сегодня, 14:34
          Сергей. мое почтение! hi так-то да. и дельтаплан ударным быть может, вот только все меньше мест . где сие случается
          роман66
          1. Bongo (Сергей) Сегодня, 14:50
            Цитата: роман66
            Сергей. мое почтение! hi так-то да. и дельтаплан ударным быть может, вот только все меньше мест . где сие случается

            Приветствую, Роман!
            Скажите, а какая вертолётная броня защитит от попадания 23-30-мм снаряда или от ЗРК малой дальности?
            Насчёт дельтопланов некомпетентен, но те типы боевых вертолётов, что я указал, очень неплохо себя неоднократно проявили в реальных боевых действиях где у противника была не самая слабая ПВО.
            Bongo
            1. роман66 (роман) Сегодня, 14:59
              Сергей. но в ваших же. кажись, материалах было требование о выдерживании попадания снаряда 20 мм?
              роман66
              1. Bongo (Сергей) Сегодня, 15:03
                Цитата: роман66
                Сергей. но в ваших же. кажись, материалах было требование о выдерживании попадания снаряда 20 мм?

                23-мм снаряд в два раза тяжелей 20-мм. Невозможно равномерно прикрыть всю машину. Речь идёт о защите кабины и наиболее уязвимых и важных агрегатов.
                Bongo
  3. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:31
    Пакистан ругался с США по поводу дотаций на покупку авиатехники... у них денег не густо. Либо сами турки кредит длинный дали, либо Катар профинансировал. Меня удивляет, что Китай не продал туда свои Z-9|10
    Zaurbek
  4. tekinoral (Metin) Сегодня, 14:05
    Турция думаеет и Азербайджану их продать !
    tekinoral
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 15:04
      У Азербайджана сейчас парк Ми 24 и Ми-35...и им лелать и летать
      Zaurbek
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