Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Истерика укроактивистов: Позор всем предателям-футболистам, они все получат войну
На Украине встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным обсуждают не меньше, чем в США и России. К такому выводу можно прийти, если провести мониторинг украинской блогосферы и украинских средств массовой информации. При этом настроения: от радостных возгласов по поводу того, что «Трамп заставил Путина сохранить газовый транзит и не признал Крым российским», до минорных нот, связанных с самим фактом личной встречи российского и американского президентов.
По тематике саммита высказываются самые разные украинские эксперты и политики. Среди них и ранее представлявший департамент информации МИД Украины Олег Волошин. Он отмечает, что все разговоры о международной изоляции России превратились в полную ерунду. По словам бывшего представителя дипломатического корпуса Украины, только полностью невменяемый человек может продолжать говорить о том, что «международное сообщество игнорирует Россию». В качестве примера Олег Волошин приводит не только встречу Путина и Трампа, но и состоявшийся в России чемпионат мира по футболу, который президенты FIFA и США назвали лучшим в истории проведения таких турниров. Мировое первенство в РФ посещали президенты, премьеры, наследные принцы и принцессы, короли и королевы. Это, по словам Волошина, говорит о том, что Кремль в мире признают одним из важнейших центров политической силы.
Олега Волошина цитирует портал «Политнавигатор»:
В Сети при этом обсуждается совместное фото президентов России, Хорватии, Франции и FIFA, которые, обнявшись, позируют перед камерой смартфона.
Это фото вызвало гнев у представителя руководства антироссийского украинского телеканала ATR Айдера Муждабаева. Он в резкой форме раскритиковал лидеров зарубежных стран, которые прибыли на игры ЧМ-2018 в России. Критике со стороны сторонника майданной идеологии подверглись даже представители российской несистемной оппозиции и неполживой журналистики, которые с радостными лицами фотографировались на стадионах и выкладывали фото в социальные сети.
Истерика Муждабаева:
"Нас таких много". Целая палата?
По тематике саммита высказываются самые разные украинские эксперты и политики. Среди них и ранее представлявший департамент информации МИД Украины Олег Волошин. Он отмечает, что все разговоры о международной изоляции России превратились в полную ерунду. По словам бывшего представителя дипломатического корпуса Украины, только полностью невменяемый человек может продолжать говорить о том, что «международное сообщество игнорирует Россию». В качестве примера Олег Волошин приводит не только встречу Путина и Трампа, но и состоявшийся в России чемпионат мира по футболу, который президенты FIFA и США назвали лучшим в истории проведения таких турниров. Мировое первенство в РФ посещали президенты, премьеры, наследные принцы и принцессы, короли и королевы. Это, по словам Волошина, говорит о том, что Кремль в мире признают одним из важнейших центров политической силы.
Олега Волошина цитирует портал «Политнавигатор»:
Финал (ЧМ-2018) показал иллюзорность изоляции. Как говорил Бендер: “Это факт, от которого нельзя просто отмахнуться”.
В Сети при этом обсуждается совместное фото президентов России, Хорватии, Франции и FIFA, которые, обнявшись, позируют перед камерой смартфона.
Это фото вызвало гнев у представителя руководства антироссийского украинского телеканала ATR Айдера Муждабаева. Он в резкой форме раскритиковал лидеров зарубежных стран, которые прибыли на игры ЧМ-2018 в России. Критике со стороны сторонника майданной идеологии подверглись даже представители российской несистемной оппозиции и неполживой журналистики, которые с радостными лицами фотографировались на стадионах и выкладывали фото в социальные сети.
Истерика Муждабаева:
Позор всем странам и футболистам, кто принял в этом участие. Жму руки всем, кто остался цельным, кто сразу понял, что к чему, и не сломался по ходу. Нас таких много. Слава Украине, к черту Мордор в любом его проявлении. Этот трусливый, продажный мир, бегущий по граблям, заслуживает большой войны, и он её получит
"Нас таких много". Целая палата?
Использованы фотографии: Mehdi Taamallah (http://www.globallookpress.com)
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти