15:17 17 июля
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Истерика укроактивистов: Позор всем предателям-футболистам, они все получат войну

На Украине встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным обсуждают не меньше, чем в США и России. К такому выводу можно прийти, если провести мониторинг украинской блогосферы и украинских средств массовой информации. При этом настроения: от радостных возгласов по поводу того, что «Трамп заставил Путина сохранить газовый транзит и не признал Крым российским», до минорных нот, связанных с самим фактом личной встречи российского и американского президентов.

По тематике саммита высказываются самые разные украинские эксперты и политики. Среди них и ранее представлявший департамент информации МИД Украины Олег Волошин. Он отмечает, что все разговоры о международной изоляции России превратились в полную ерунду. По словам бывшего представителя дипломатического корпуса Украины, только полностью невменяемый человек может продолжать говорить о том, что «международное сообщество игнорирует Россию». В качестве примера Олег Волошин приводит не только встречу Путина и Трампа, но и состоявшийся в России чемпионат мира по футболу, который президенты FIFA и США назвали лучшим в истории проведения таких турниров. Мировое первенство в РФ посещали президенты, премьеры, наследные принцы и принцессы, короли и королевы. Это, по словам Волошина, говорит о том, что Кремль в мире признают одним из важнейших центров политической силы.

Олега Волошина цитирует портал «Политнавигатор»:
Финал (ЧМ-2018) показал иллюзорность изоляции. Как говорил Бендер: “Это факт, от которого нельзя просто отмахнуться”.



В Сети при этом обсуждается совместное фото президентов России, Хорватии, Франции и FIFA, которые, обнявшись, позируют перед камерой смартфона.

Истерика укроактивистов: Позор всем предателям-футболистам, они все получат войну


Это фото вызвало гнев у представителя руководства антироссийского украинского телеканала ATR Айдера Муждабаева. Он в резкой форме раскритиковал лидеров зарубежных стран, которые прибыли на игры ЧМ-2018 в России. Критике со стороны сторонника майданной идеологии подверглись даже представители российской несистемной оппозиции и неполживой журналистики, которые с радостными лицами фотографировались на стадионах и выкладывали фото в социальные сети.

Истерика Муждабаева:
Позор всем странам и футболистам, кто принял в этом участие. Жму руки всем, кто остался цельным, кто сразу понял, что к чему, и не сломался по ходу. Нас таких много. Слава Украине, к черту Мордор в любом его проявлении. Этот трусливый, продажный мир, бегущий по граблям, заслуживает большой войны, и он её получит


"Нас таких много". Целая палата?

Использованы фотографии: Mehdi Taamallah (http://www.globallookpress.com)
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Комментарии 64

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  1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 11:34
    они тявкают а караван идет-да пошли они
    Геннадич
    1. Logall (Александр) Сегодня, 11:44
      Цитата: Геннадич
      они тявкают а караван идет-да пошли они

      Как говорил Бендер: “Это факт, от которого нельзя просто отмахнуться”.

      Ну, как тут не процитировать персонаж, на который ровняется вся верхушка Незалежной!?
      Logall
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:48
        Зачем на этих клоунов тратить внимание. Доброго дня hi
        Идущий
        1. Logall (Александр) Сегодня, 11:53
          Цитата: Идущий
          Зачем на этих клоунов тратить внимание. Доброго дня hi

          Скучно, дружище! hi А на что-то интересное времени нет... Вот и коротаем перерывы в работе, обращая своё внимание на то, что вкратце нам демонстрирует портал "ВО". В донном случае это - незалежные визги "поросят" (сподвижники поросенко).
          Logall
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:06
            Отвечу цитатой из статьи. laughing

            "Нас таких много". Целая палата?
            Идущий
          2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 14:59
            это скорей всего баран-так как Муждабаев и свинина как то не совмещаются))
            Ратник с пулеметом
        2. лесовозник (игорь) Сегодня, 12:50
          Цитата: Идущий
          Зачем на этих клоунов тратить внимание. Доброго дня hi

          Да само собой — меня вот больше хорватша заинтересовала — по сравнению со своим прошлым визитом заметно похорошела( хотя и так эффектно выглядела), похудела , помолодела.... меня терзают смутные сомнения, с чего бы ?))))
          лесовозник
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:45
            Что опять ВВП поработал belay laughing
            Идущий
            1. лесовозник (игорь) Сегодня, 13:57
              laughing А вдруг? Он мужик холостой, в хорошей физической форме и к тому же президент огромной и богатой России — завидный жаних winked laughing
              лесовозник
          2. майор147 Сегодня, 13:52
            Цитата: лесовозник
            Цитата: Идущий
            Зачем на этих клоунов тратить внимание. Доброго дня hi

            Да само собой — меня вот больше хорватша заинтересовала — по сравнению со своим прошлым визитом заметно похорошела( хотя и так эффектно выглядела), похудела , помолодела.... меня терзают смутные сомнения, с чего бы ?))))

            Видимо очень хотела понравиться кому - то, что бы он в Сербию не поставлял современные вооружения. Для неё это очень больной вопрос, что аж "кушать не может".
            майор147
      2. MPN (Павел) Сегодня, 12:01
        hi Александр!
        "Нас таких много". Целая палата?
        Палата ни чего, работаем по средней температуре по больнице... wink
        MPN
      3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 12:14
        Привет,Саша hi
        Жму руки всем, кто остался цельным, кто сразу понял, что к чему.....


        Я так понял это те, кто продул все матчи и вылетел домой по короткой программе! Цельные поляки, корейцы, немцы и проч. просекшие тему команды во имя хохлоидеи! fool
        майор Юрик
        1. Logall (Александр) Сегодня, 12:24
          Точно, Юрий hi , кто вылетел на стадии отбора, тот укропатр!
          Logall
          1. майор147 Сегодня, 13:54
            Logall (Александр) Сегодня, 12:24 ↑
            Точно, Юрий hi , кто вылетел на стадии отбора, тот укропатр!

            А кто вообще не отобрался на ЧМ, тот "Херой Упорины".
            майор147
      4. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:24
        Цитата: Logall
        Цитата: Геннадич
        они тявкают а караван идет-да пошли они

        Как говорил Бендер: “Это факт, от которого нельзя просто отмахнуться”.

        Ну, как тут не процитировать персонаж, на который ровняется вся верхушка Незалежной!?

        Бандера, Бендеры и Бендер - это три разные слова. Каждое слово имеет совершенно различное значение.
        P.S. На всякий случай, для Вас добавлю ещё четвёртое слово - блендер. Смотрите, не перепутайте. laughing
        Николай Фёдоров
        1. Logall (Александр) Сегодня, 12:44
          Умник что-ли? Я правильно выразился: Остап Бендер - "Великий комбинатор", именно в его репертуаре те авантюры, которые демонстрирует хунта...
          Но Вам лишь бы "куснуть" кого-нибудь, да только для этого ум должен быть... Дабы отследить причинность следственных связей, да вставить остроту именно туда, где ей место... Но увы. hi
          Logall
          1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 13:56
            Цитата: Logall
            Умник что-ли? Я правильно выразился: Остап Бендер - "Великий комбинатор", именно в его репертуаре те авантюры, которые демонстрирует хунта...
            Но Вам лишь бы "куснуть" кого-нибудь, да только для этого ум должен быть... Дабы отследить причинность следственных связей, да вставить остроту именно туда, где ей место... Но увы. hi

            Александр, да простите Вы меня, Бога ради hi У меня и в мыслях-то не было кусать Вас. Я ж не по-злому...
            Николай Фёдоров
            1. Logall (Александр) Сегодня, 14:02
              Принято! hi Тогда уж и Вы меня извините drinks . Вы не поняли, я не понял - бывает. yes
              А блендер - это когда бендеровцев крошат! wink Так и можно будет обозначать котлы - блендер!
              Logall
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 11:57
      почаще приводите изречения контуженных личностей аля Мунджджараброва, нас-народ это веселит laughing P.S. про королей с королевой и принцев с принцессами - было приятно)))
      Dimontius
  2. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 11:35
    Как же достали уже "кастрюлеголовые"эти.....господи..вразуми ты их наконец!
    Андрей ВОВ
    1. SAG (Сергей) Сегодня, 11:46
      ...господи..вразуми ты их наконец!

      Всё с точностью наоборот - когда бог хочет кого-то наказать, то лишает его разума wassat
      SAG
      1. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 11:57
        Цитата: SAG
        ...господи..вразуми ты их наконец!

        Всё с точностью наоборот - когда бог хочет кого-то наказать, то лишает его разума wassat


        Картина Фрасиско Гойи. Называется "Сон разума рождает чудовищ".
        Вкд Двк
    2. NEOZ Сегодня, 11:57
      Цитата: Андрей ВОВ
      вразуми ты их наконец!

      они более чем разумны!
      это реакция людей, проигравших свою войну, на людей "еще сражающихся"...
      п.с.
      в глубине души они все понимают, но им горько и обидно, что они не смогли, а другие могут.
      NEOZ
      1. майор147 Сегодня, 13:57
        Цитата: NEOZ
        Цитата: Андрей ВОВ
        вразуми ты их наконец!

        они более чем разумны!
        это реакция людей, проигравших свою войну, на людей "еще сражающихся"...
        п.с.
        в глубине души они все понимают, но им горько и обидно, что они не смогли, а другие могут.

        майор147
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:58
      Цитата: Андрей ВОВ
      Как же достали уже "кастрюлеголовые"эти.....господи..вразуми ты их наконец!

      Ваш комент был бы очень уместен в теме про убийство Царской семьи. Они одинаковые
      Александр романов
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:40
    Айдера Муждабаева...Этот трусливый, продажный мир, бегущий по граблям, заслуживает большой войны, и он её получит
    О, как проняло, аж до судорог и коликов. Еще один вояка нашелся, да еще из руководства телеканала. Тяжелее микрофона наверное ни чего не поднимал, а туда же - всех победю...
    Жму руки всем, кто остался цельным
    А это как понимать? Как-то двусмысленно звучит.
    rotmistr60
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:54
      абсолютно двусмысленно - европа цельных не примет lol
      роман66
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:07
        Рома, ещё раз пламенный привет! hi Куда-то их надо отправлять, в поисках себе подобных или посадить на куриную диету. smile
        ul_vitalii
        1. роман66 (роман) Сегодня, 12:08
          в прошлое??? отличная идея hi
          роман66
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:40
    как хорошо,что сбродная этого "государства" не смогла попасть на ЧМ...
    taiga2018
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:46
      Плохо! если бы они попали было бы прикольно, а из группы все ровно не вышли wassat
      Romka47
    2. Например Сегодня, 11:48
      Вам от этого хорошо? Правда?
      Вы ни чем не отличаетесь от того кренделя украинского который воевать собрался. Такой же майданутый.

      Кто смог, тот пробился в финальную часть ЧМ в России. Украинцы не смогли. Вот и всё. А то, что сборная Зимбабве не смогла пробиться и в итоге не приехала в Россию вас радует или огорчает?
      Например
      1. NEOZ Сегодня, 12:00
        Цитата: Например
        Вы ни чем не отличаетесь от того кренделя

        возможно, в библии описан именно наш случай про вторую щеку...
        NEOZ
      2. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 12:01
        Цитата: Например
        Вам от этого хорошо? Правда?
        Вы ни чем не отличаетесь от того кренделя украинского который воевать собрался. Такой же майданутый.

        Кто смог, тот пробился в финальную часть ЧМ в России. Украинцы не смогли. Вот и всё. А то, что сборная Зимбабве не смогла пробиться и в итоге не приехала в Россию вас радует или огорчает?

        Меня- радует. Присутствие в любом качестве сборной Украины неизбежно инициировало бы беспорядки на улицах. Зачем лишний мордобой? От дерьма нужно держаться подальше- меньше вони.
        Вкд Двк
        1. майор147 Сегодня, 14:01
          Цитата: Вкд Двк
          Цитата: Например
          Вам от этого хорошо? Правда?
          Вы ни чем не отличаетесь от того кренделя украинского который воевать собрался. Такой же майданутый.

          Кто смог, тот пробился в финальную часть ЧМ в России. Украинцы не смогли. Вот и всё. А то, что сборная Зимбабве не смогла пробиться и в итоге не приехала в Россию вас радует или огорчает?

          Меня- радует. Присутствие в любом качестве сборной Украины неизбежно инициировало бы беспорядки на улицах. Зачем лишний мордобой? От дерьма нужно держаться подальше- меньше вони.

          Но те укроболельщики, что приехали на ЧМ (5 или 6 тыс.) вели себя тихо - тихо!
          майор147
      3. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 12:03
        Цитата: Например
        Кто смог, тот пробился в финальную часть ЧМ в России. Украинцы не смогли.

        Зря тратите энергию. При попадании команды окраины в игры на кубок мира скакуны не должны были ехать в Мордор, наверное, чтобы остаться "цельными". А если бы поехали, то на "Миротворец, всех причастных к предательству нэньки. Такая у патриотов жовто-блокытных логика.
        Ст.пропорщик
      4. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:12
        Цитата: Например
        Кто смог, тот пробился в финальную часть ЧМ в России. Украинцы не смогли. Вот и всё.
        belay Я пропустил что то и не увидел, как сборная Украины пыталась пробиться в финал? Наверно с боем прорывалась... wink
        sabakina
        1. майор147 Сегодня, 14:02
          Цитата: sabakina
          Цитата: Например
          Кто смог, тот пробился в финальную часть ЧМ в России. Украинцы не смогли. Вот и всё.
          belay Я пропустил что то и не увидел, как сборная Украины пыталась пробиться в финал? Наверно с боем прорывалась... wink

          "Нормальные "херои" всегда идут в обход!" (с)
          майор147
  5. solzh (Сергей) Сегодня, 11:42
    "Нас таких много"

    Это точно, сумашедших глупцов готовых поучаствовать в новом крестовом походе на Русь у них много... У нас столько психоневрологических больниц на всех не хватит...
    solzh
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:52
      hi Колыма всех примет и места всем хватит. yes
      Egorovich
      1. Logall (Александр) Сегодня, 11:57
        Кого она там примет? К себе в хату тащи, а чужой "дом" оставь в покое!
        На моей малой родине и без этих утырков не сладко живётся!
        Logall
    2. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 12:03
      Цитата: solzh
      "Нас таких много"

      Это точно, сумашедших глупцов готовых поучаствовать в новом крестовом походе на Русь у них много... У нас столько психоневрологических больниц на всех не хватит...

      У нас хватит полигонов (на Северной Земле, к примеру), которые нужно прибрать.
      Вкд Двк
  6. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 11:47
    Услышит ли хоть один лидер хоть одной страны про ATR и Айдера Муждабаева грозящего миру "большой войной"? В палату к буйным давно не заходил доктор...
    СССР-1
    1. iouris (iouris) Сегодня, 11:58
      Цитата: СССР-1
      Услышит ли хоть один лидер хоть одной страны

      Этот писк никто не услышит. Тем более, некоторые "лидеры стран" более равны, чем другие. Вопрос будет решён, например, после катастрофы на атомной электростанции.
      iouris
      1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 12:10
        Цитата: iouris
        Цитата: СССР-1
        Услышит ли хоть один лидер хоть одной страны

        Этот писк никто не услышит. Тем более, некоторые "лидеры стран" более равны, чем другие. Вопрос будет решён, например, после катастрофы на атомной электростанции.

        Обычно объект накрывают саркофагом. Много надо бетона залить, площадь Украины около 600 кв.км. Зато раз и навсегда...
        СССР-1
  7. sxfRipper (Александр) Сегодня, 11:54
    представителя руководства антироссийского украинского телеканала ATR Айдера Муждабаева
    Со времён Орды там застрял???
    sxfRipper
  8. iouris (iouris) Сегодня, 11:55
    Юпитер, ты сердишься? Значит ты не прав.
    iouris
  9. Vard Сегодня, 11:56
    Нет более злобно обиженного на весь мир человека, чем тот, кого отлучили от халявной власти...
    Vard
  10. Weyland (Константин) Сегодня, 12:01
    к черту Мордор в любом его проявлении

    Только вот, помнится. заокеанский Нуменор пошел ко дну со всеми своими светлыми эльфами задолго до гибели Мордора... laughing
    Weyland
    1. майор147 Сегодня, 14:04
      к черту Мордор в любом его проявлении

      Ну это с точки зрения Свинарнии!
      майор147
  11. staviator (staviator) Сегодня, 12:02
    Судя по пустому залу на выступлении Порошенко,Украина достала уже всех .Все идет к тому ,что в изоляции через пару лет будет сама Украина.
    staviator
  12. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:07
    Нас таких много. Слава Украине, к черту Мордор в любом его проявлении. Этот трусливый, продажный мир, бегущий по граблям, заслуживает большой войны, и он её получит
    "Нас таких много". Целая палата?

    Майдаун головного мозга эффективно лечит только могильщик на кладбище.
    Балу
  13. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:09
    "Нас таких много"
    Фраза взята из фильма "Контакт", правда речь там шла о высокоразвитых цивилизациях. Толи фантастику любит, толи фантастический ящер...
    sabakina
  14. uragan114 (Дмитрий) Сегодня, 12:16
    "Мировое первенство в РФ посещали президенты, премьеры, наследные принцы и принцессы, короли и королевы. Это, по словам Волошина, говорит о том, что Кремль в мире признают одним из важнейших центров политической силы."

    Они начали что то понимать???
    uragan114
  15. ser65 (Сергей) Сегодня, 12:34
    и это клиника.... психиатрическая.
    ser65
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:49
    мудабаев такой мужественный и бесстрашный опарыш
    Дормидонт
  17. Jerk Сегодня, 12:49
    На ЧМ не приехали только сборныые, которые туда не попали. Например Украины, США, Италии, Голландии. Казалось бы - подмахнул штативам, ан нет - больше всего туристов приехало именно из США winked Просто сказать больше нечего - даже твердимая везде(тут тоже, кстати) майданная мантра, что "в нищей стране, на деньги бюджета - разворовали расхитили"... И та провалилась - только в Москве туристы 10 ярдов евро потратили, все окупилось просто с горкой гигантской - только на посещаемости. Вон, маленький довольно стадион Спартак - четверть миллиона посетило, умножьте на 1000 в среднем евро за билет - четверть миллиарда. Федун стадион, построенный не для ЧМ, а для клуба - только билетами, без учета продаж птрибутики и аренды квартир в домах рядом построенного комплекса - сразу отбил наполовину.
    Jerk
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:23
      Федун стадион, построенный не для ЧМ, а для клуба - только билетами, без учета продаж птрибутики и аренды квартир в домах рядом построенного комплекса - сразу отбил наполовину.

      Это потому что кое кто в стране считать умеет....
      А кто-то только мантры твердить....
      Но это закон природы так было есть и будет.
      bk316
  18. DeusExMachina Сегодня, 12:57
    Восточный Мордор, значит?
    Ей богу, как будто Мордор - это плохо.
    Или все забыли, как "силы добра и света" показали своё истинное лицо, столь лицемерно и подло поступив с переговорщиком у врат?
    DeusExMachina
  19. Curious (Victor) Сегодня, 13:09
    Читая статью и комментарии, еще раз убеждаешься, что "кастрюлеголовый" - это не национальность, это диагноз. Пораженные этой болезнью в изобилии наличествуют во всех странах, правда имеются определенные национальные отличия в течении болезни, но доминирующий симптом для всех общий - мозг организма атрофируется и заменяется телевизором, а голова превращается исключительно в пищеприемник.
    Главное, власть имущие прилагают максимум усилий для распространения болезни, ибо больные, сохраняя все эксплуатационные функции человеческого организма, напрочь лишаются рассудочной деятельности.
    Curious
  20. senima56 (Николай) Сегодня, 13:13
    Ничего смешного. Вот такие фанатичные , как раз войны и начинают! Так что стоит отнестись к этим словам со всей серьёзностью. И принять соответствующие действия.
    senima56
  21. 3vs Сегодня, 13:40
    Фото с гением из гениев...
    Потом гордится будут!
    3vs
  22. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 14:34
    но и состоявшийся в России чемпионат мира по футболу

    Пока украинцы защищали границы Европы от России европейцы таки сумели прорваться в РФ по воздуху.
    Incvizitor
  23. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 14:49
    Я вот тоже с соседями сверху не в очень хороших отношениях. Люблю послушать, когда онинапьются, поссорятся и начинают истерить. Прям, бальзам како-то. Ты ничего не сделал, а столько удовольствия!
    Berkut24
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