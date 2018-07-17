Истерика укроактивистов: Позор всем предателям-футболистам, они все получат войну

Финал (ЧМ-2018) показал иллюзорность изоляции. Как говорил Бендер: “Это факт, от которого нельзя просто отмахнуться”.

Позор всем странам и футболистам, кто принял в этом участие. Жму руки всем, кто остался цельным, кто сразу понял, что к чему, и не сломался по ходу. Нас таких много. Слава Украине, к черту Мордор в любом его проявлении. Этот трусливый, продажный мир, бегущий по граблям, заслуживает большой войны, и он её получит