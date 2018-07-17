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США пообещали Киеву новую партию военной техники
В ближайшее время Украина получит помощь в укреплении обороноспособности страны на общую сумму $ 100 млн., передает Интерфакс-Украина заявление министра обороны Степана Полторака.
По словам министра, глава Пентагона Джеймс Мэттис после принятия на Украине закона о национальной безопасности и анализа проходящих в ВСУ реформ пообещал в ближайшее время оказать украинской армии помощь в виде «вооружения, техники и оснащения» на сумму 100 миллионов долларов.
Он также рассказал, что на саммите НАТО поднималась тема смены формата взаимодействия с Украиной – «от совещательного к конкретной помощи».
Например, в октябре Киев посетит министр обороны Британии, который на месте определит, какая помощь необходима украинской армии в первую очередь, сказал Полторак. Он также сообщил, что недавно подписал с главой канадского военного ведомства несколько договоров о поставках вооружения на Украину.
Напомним, саммит НАТО прошел в Брюсселе 11-12 июля. На нем присутствовал также Петр Порошенко. Пользователи интернета обратили внимание на то, что украинская тема перестала интересовать прессу – совместный брифинг Порошенко и генсека НАТО Столтенберга прошел перед практически пустым залом. Тем не менее, это обстоятельство не помешало президенту Украины заявить, что украинский вопрос по-прежнему находится в центре внимания США и других стран-членов НАТО.
По словам министра, глава Пентагона Джеймс Мэттис после принятия на Украине закона о национальной безопасности и анализа проходящих в ВСУ реформ пообещал в ближайшее время оказать украинской армии помощь в виде «вооружения, техники и оснащения» на сумму 100 миллионов долларов.
Он также рассказал, что на саммите НАТО поднималась тема смены формата взаимодействия с Украиной – «от совещательного к конкретной помощи».
Например, в октябре Киев посетит министр обороны Британии, который на месте определит, какая помощь необходима украинской армии в первую очередь, сказал Полторак. Он также сообщил, что недавно подписал с главой канадского военного ведомства несколько договоров о поставках вооружения на Украину.
Напомним, саммит НАТО прошел в Брюсселе 11-12 июля. На нем присутствовал также Петр Порошенко. Пользователи интернета обратили внимание на то, что украинская тема перестала интересовать прессу – совместный брифинг Порошенко и генсека НАТО Столтенберга прошел перед практически пустым залом. Тем не менее, это обстоятельство не помешало президенту Украины заявить, что украинский вопрос по-прежнему находится в центре внимания США и других стран-членов НАТО.
Использованы фотографии: https://twitter.com/defenceu
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