15:14 17 июля
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США пообещали Киеву новую партию военной техники

В ближайшее время Украина получит помощь в укреплении обороноспособности страны на общую сумму $ 100 млн., передает Интерфакс-Украина заявление министра обороны Степана Полторака.



По словам министра, глава Пентагона Джеймс Мэттис после принятия на Украине закона о национальной безопасности и анализа проходящих в ВСУ реформ пообещал в ближайшее время оказать украинской армии помощь в виде «вооружения, техники и оснащения» на сумму 100 миллионов долларов.


Он также рассказал, что на саммите НАТО поднималась тема смены формата взаимодействия с Украиной – «от совещательного к конкретной помощи».

Например, в октябре Киев посетит министр обороны Британии, который на месте определит, какая помощь необходима украинской армии в первую очередь, сказал Полторак. Он также сообщил, что недавно подписал с главой канадского военного ведомства несколько договоров о поставках вооружения на Украину.

Напомним, саммит НАТО прошел в Брюсселе 11-12 июля. На нем присутствовал также Петр Порошенко. Пользователи интернета обратили внимание на то, что украинская тема перестала интересовать прессу – совместный брифинг Порошенко и генсека НАТО Столтенберга прошел перед практически пустым залом. Тем не менее, это обстоятельство не помешало президенту Украины заявить, что украинский вопрос по-прежнему находится в центре внимания США и других стран-членов НАТО.

Использованы фотографии: https://twitter.com/defenceu
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Комментарии 21

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:28
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    Владыка Ситх
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:34
      пообещал в ближайшее время оказать украинской армии помощь в виде «вооружения, техники и оснащения» на сумму 100 миллиардов долларов.


      Я понимаю , что опечатка , но как она ласкает слух на Украине.
      Идущий
      1. Чёрный Сегодня, 12:35
        Алкаша без войны на украине.сразу или убьют или посадят
        Чёрный
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:36
          Сначала посадят , потом убъют.
          Идущий
          1. Чёрный Сегодня, 12:49
            А потом позвонил
            Крокодил
            И со слезами просил:
            - Мой милый, хороший,
            Пришли мне калоши,
            И мне, и жене, и Тотоше.

            - Постой, не тебе ли
            На прошлой неделе
            Я выслал две пары
            Отличных калош?

            - Ах, те, что ты выслал
            На прошлой неделе,
            Мы давно уже съели
            И ждём не дождёмся,
            Когда же ты снова пришлёшь
            К нашему ужину
            Дюжину
            Новых и сладких калош! wassat
            Чёрный
          2. майор147 Сегодня, 13:45
            Цитата: Идущий
            Сначала посадят , потом убъют.

            Там могут и наоборот!
            майор147
            1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:46
              Согласен , у них все может быть.
              Идущий
        2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 14:56
          скорей второе,по истории укропрезидентов (один ушел,второго попросили,третий сбежал),так что этого и улопать могут))
          Ратник с пулеметом
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:43
      Не дадут 100 млн, а поставят разной ерунды , на эту сумму, да еще в тридорога..., так, что... request
      MPN
      1. роман66 (роман) Сегодня, 12:56
        наивные... ерунду можно втюхать кому-нибудь по демпинговым ценам и денежки в кармашек...
        роман66
    3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 13:18
      США пообещали Киеву новую партию военной техники

      Заголовок сразу вытянул поправку - НОВУЮ ПАРТИЮ СТАРОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ !!!
      Starover_Z
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 12:30
    Новая партия военной техники будет такая же как и в случае с саксонами. laughing
    solzh
  3. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 12:31
    Вот вот.
    А в статье очепятка?
    "на сумму 100 миллиардов долларов."
    Livonetc
    1. роман66 (роман) Сегодня, 12:57
      шумеры вставили. вдруг проканает
      роман66
  4. NEOZ Сегодня, 12:31
    так млн или млрд?
    NEOZ
  5. Кент0001 (евгений) Сегодня, 12:34
    Видать американцы от хлама с истекшим сроком хранения склады расчищают.
    Кент0001
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:36
      Цитата: Кент0001
      Видать американцы от хлама с истекшим сроком хранения склады расчищают.

      Возможно восточную гейропу принудят сплавить в бандерию старую советскую технику и в кредит покупать амерзкую. Как там джавелины эффективны? wassat
      Балу
    2. майор147 Сегодня, 13:47
      Цитата: Кент0001
      Видать американцы от хлама с истекшим сроком хранения склады расчищают.

      Хлам из Авгана рассовывают, что бы бармалеям не достался.
      майор147
  6. Ru_Na (Рустам) Сегодня, 13:07
    Ну вот, скоро на Украину придёт очередной, списанный хлам с американских военных складов, но укрошумеры и этому будут рады, ведь хозяин их не забывает!
    Ru_Na
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:09
    В ближайшее время Украина получит помощь в укреплении обороноспособности страны на общую сумму $ 100 млн., передает Интерфакс-Украина заявление министра обороны Степана Полторака.

    ... купит -это верней будет, а мозги своему лекторату)) можно и запудрить.. laughing
    a.s.zzz888
  8. Юрий Литвиненко (Юрий Литвиненко) Сегодня, 13:20
    Окажите нам помощь лучше деньгами, а чего надо мы сами купим.
    Юрий Литвиненко
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