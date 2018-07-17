15:16 17 июля
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Генерал ВВС США: Россия должна дважды подумать, прежде чем начать конфликт с США

Командующий ВВС США в Европе поведал подчинённым и представителям средства массовой информации о том, насколько расширилось финансирование программ по «сдерживанию России» в Прибалтике. По словам генерала Волтерса (Wolters), сумма на развитие составляющей ВВС в Балтийском регионе почти утроилась с начала 2017 года.

Из заявления генерала, которое он дал СМИ во время проведения Royal International Air Tattoo – международного показа авиационной военной техники:
Эти средства усилили нашу боеспособность, нашу способность реагировать на вызовы. Мы хотим, чтобы наши военнослужащие, в том числе лётчики ВВС и ВМС, стали ещё профессиональнее, чем их предшественники.


О каких же суммах финансирования восточноевропейской составляющей ВВС США идёт речь?


Если к началу 2017 года сумма составляла около 389 млн долларов, то теперь речь идёт уже об $1,07 млрд. В 2019 году американский конгресс планирует дополнительно увеличить финансирование на «защиту воздушного пространства над странами Балтии». Повышение составит около 100 млн долларов.

Генерал ВВС США: Россия должна дважды подумать, прежде чем начать конфликт с США


По словам американского генерала, "это заставит Россию дважды подумать, прежде чем начать конфликтовать с Соединёнными Штатами Америки". Конфликтовать из-за прибалтийских стран?

Генерал Волтерс:
Мы создаём важную инфраструктуру для ВВС. Это модернизация узлов управления полётами. В странах Балтии мы получим возможность контролировать каждый отдельный аспект полёта от взлёта до посадки.


Добавляется, что растущее финансирование идёт в том числе на создание «партнёрских авиабаз» в Эстонии, Латвии и «других странах вдоль российской границы».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/airtattoo
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Комментарии 30

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  1. universe1 Сегодня, 12:56
    Это заявление работает так же и в обратную сторону. Или кто-то начинал войны не думая?
    universe1
    1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 13:15
      Цитата: universe1
      Это заявление работает так же и в обратную сторону. Или кто-то начинал войны не думая?

      Подарить этому хрюну "часы апокалипсиса"! tongue
      майор Юрик
      1. Например Сегодня, 14:55
        У нас пословица: семь раз отмерь, один - отрежь.
        А дженараль всего два раза подумать предлагает. Если бы слушали таких гЁнералов, то и Америки уже давно не было бы. wassat
        Например
  2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:57
    США должносто раз подумать, прежде чем воявать с Россией.
    Балу
    1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:05
      Ну сто раз - это перебор. Хотя бы вообще просто подумать.
      Сергей39
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:59
    Странно, что он знает такое слово "думать"
    Дормидонт
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:00
      он знает слово "должны" и к нему лепит все подряд
      Romka47
  4. ИванИванов Сегодня, 13:01
    Обратное, судя по всему, неверно?
    ИванИванов
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:03
      об обратном они даже и не задумываются. ибо изначально агрессоры
      роман66
  5. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 13:03
    Да ну на?! Серьезно?! Целый американский генерал, настолько борзый чтобы делать такие заявления laughing laughing laughing
    Бараны они. Об одном жалею - что американцы до сих пор увеличивают финансирование и накачивание своих баз в непосредственной близости от границ России.
    Корсар0304
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:05
    Генерал ВВС США: Россия должна дважды подумать, прежде чем начать конфликт с США Ты, балабол ВВС США, под немцем в период ВОВ была вся Европа со всеми её мощностями. Сколько раз нам нужно было думать воевать нам с ними или нет? Ты лучше трижды продумай, на чем ты, в случае конфликта с Россией, улепетывать в свою Америку будешь yes
    Теренин
    1. barclay (Андрей) Сегодня, 13:12
      Цитата: Теренин
      улепетывать в свою Америку будешь

      На этот раз их это не спасет. Времена нынче не те.
      Даже делая вид, что они защищают прибалтосов, все равно из них лезет желание конфликта с Россией. Вот от таких недоумков и исходит угроза мировой безопасности.
      То ли это тупость, то ли беспредельная наглость, которую можно охладить только ударом между глаз.
      barclay
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:47
        Помню раньше, в песочнице, такие разговоры между дружками одногруппникам по детскому саду "Ромашка" вели. И это было круто. smile
        Rusland
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:05
    По словам американского генерала, "

    ...хоть и генерал, а мозгов как у медузы.... bully
    a.s.zzz888
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 13:09
      Цитата: a.s.zzz888
      По словам американского генерала, "

      ...хоть и генерал, а мозгов как у медузы.... bully

      Зря вы обидели медуз. yes
      Балу
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:11
        Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 13:09..Зря вы обидели медуз. yes

        ... ну может быть простят меня простешие...не хотел ИХ обижать... wink
        a.s.zzz888
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 13:12
          Цитата: a.s.zzz888
          Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 13:09..Зря вы обидели медуз. yes

          ... ну может быть простят меня простешие...не хотел ИХ обижать... wink

          Ладно, им не до нас, всемирное потепление их достало уже, как и медведей. yes
          Балу
  8. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:09
    Это абсолютная правда. Вопрос другом - какова будет реакция США и как должна подумать РФ , если в конфликт с РФ встрянет какой нибуть сателлит США. Это = конфликту с США или нет? Сателлитов распладилось куча и вдоль наших границ в том числе.
    Zaurbek
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:50
      Сателлиты шакалы, вперёд американского хвоста не сунутся.
      Rusland
  9. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 13:09
    Маразматик,а еще енерал. Если уж будем что-то делать, то накроем чуть подальше, а затем через окиян к ентому енералу прям домой
    Anchonsha
  10. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:32
    Конфликтовать из-за прибалтийских стран?



    Россия опять не явится на войну , пусть сами с собой воюют.
    Идущий
  11. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:39
    Генерал ВВС США: Россия должна дважды подумать, прежде чем начать конфликт с США
    театр абсурда, сами себе придумали что Россия на кого-то должна нападать, и сами теперь предупреждают что должна дважды подумать, похоже на бред сумасшедших
    _Ugene_
  12. akudr48 (Александр) Сегодня, 13:39
    Наши партнеры, которым российские воры, спасибо правительству, отправили 1 500 000 000 000 (1,5 триллиона) долларов, ни на шаг не отступает от стратегии удушения России.

    Отчасти США это делают из-за явной неспособности серьезно бороться с Китаем, поэтому на публику показывают основного врага в лице России.

    Некоторые наивные люди (Пионтковский), что США своими санкция отнимут украденное и выведенное из России, а потом еще и накажут этих воров. Не тут то было. Пугнули немножко, и оставили в покое. Зачем, если наши воры вместе с США продолжают душить страну, работают на пару. И так будет впредь, пока наша страна будет оставаться во власти мародеров.
    akudr48
  13. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 13:47
    Россия должна дважды подумать

    В России думают 7 раз. А потом режут на отмашь...
    Berkut24
  14. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 14:02
    Чего думать- трясти надо.
    hhhhhhh
  15. Strashila (I) Сегодня, 14:20
    Он явно не знает нашей страны... два, это четное число... это для покойников к которым он себя причислил.
    Strashila
  16. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 14:24
    Генералы мериканские советуют России подумать.... what А они сами...не хотят думать или разучились ? fool Вот России достаётся !Ещё и за Америку думать ! request
    Nikolaevich I
  17. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:34
    Генерал ВВС США: Россия должна дважды подумать, прежде чем начать конфликт с США

    Можно подумать, что это Россия продвигает свои границы в сторону НАТО, а не наоборот. fool
    Убогенький, задумайся над такими словами нашего "гаранта": "если в Мире не будет России, то зачем нам такой Мир". angry
    К-50
  18. aloleggry (Александр) Сегодня, 14:52
    В России и так долго думают. Совет не к месту. Как бы не хотелось Прибалтике что бы мы их захватили, они не дождутся. Прибалтика ни кому даром не нужна. Связывать увеличение финансирования с увеличением боеготовности войск это удел бухгалтера, а не генерала. На прямую, эти две величины ни как не связаны.
    aloleggry
  19. maiman61 (Юрий) Сегодня, 15:03
    Полосатый недоумок! Проконсультируйся сначала с Наполеонои и Гитлером, а потом помелом мети!
    maiman61
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