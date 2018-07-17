Генерал ВВС США: Россия должна дважды подумать, прежде чем начать конфликт с США

Эти средства усилили нашу боеспособность, нашу способность реагировать на вызовы. Мы хотим, чтобы наши военнослужащие, в том числе лётчики ВВС и ВМС, стали ещё профессиональнее, чем их предшественники.

Мы создаём важную инфраструктуру для ВВС. Это модернизация узлов управления полётами. В странах Балтии мы получим возможность контролировать каждый отдельный аспект полёта от взлёта до посадки.

Командующий ВВС США в Европе поведал подчинённым и представителям средства массовой информации о том, насколько расширилось финансирование программ по «сдерживанию России» в Прибалтике. По словам генерала Волтерса (Wolters), сумма на развитие составляющей ВВС в Балтийском регионе почти утроилась с начала 2017 года.Из заявления генерала, которое он дал СМИ во время проведения– международного показа авиационной военной техники:О каких же суммах финансирования восточноевропейской составляющей ВВС США идёт речь?Если к началу 2017 года сумма составляла около 389 млн долларов, то теперь речь идёт уже об $1,07 млрд. В 2019 году американский конгресс планирует дополнительно увеличить финансирование на «защиту воздушного пространства над странами Балтии». Повышение составит около 100 млн долларов.По словам американского генерала, "это заставит Россию дважды подумать, прежде чем начать конфликтовать с Соединёнными Штатами Америки". Конфликтовать из-за прибалтийских стран?Генерал Волтерс:Добавляется, что растущее финансирование идёт в том числе на создание «партнёрских авиабаз» в Эстонии, Латвии и «других странах вдоль российской границы».