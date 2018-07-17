15:16 17 июля
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Гиперзвуковой «Авангард» получит титановый корпус

Новейшая гиперзвуковая ракета «Авангард», оснащенная ядерной силовой установкой, получит жаропрочный титановый корпус, передает РИА Новости сообщение источника в российском ОПК.

Гиперзвуковой «Авангард» получит титановый корпус


По словам собеседника, работа по определению характеристик прочности новых титановых сплавов в условиях высокого нагрева ведется в НПО машиностроения. Эти сплавы будут применяться для изготовления корпусов гиперзвуковых ракет.


Кроме того, предприятие продолжает работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон», которыми будут оснащаться АПЛ пятого поколения «Хаски». Как ранее сообщали СМИ, предполагаемая скорость «Циркона» составляет от 4 до 6 Махов.

Член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский пояснил агентству, что титановые корпуса предназначены для ракет, способных развивать скорость от 5 Махов и более. Помимо «Авангарда», титановые сплавы будут применяться при изготовлении корпусов маневрирующих блоков ракет «Сармат».

По его словам, есть и другие проекты, в которых запланировано применение новых сплавов. Правда, эти проекты пока публично не представлялись, добавил эксперт.

Напомним, весной текущего года Владимир Путин сообщил, что в России создана ракета «Авангард», способная совершать полеты на межконтинентальную дальность, в том числе в плотных слоях атмосферы. Ее скорость, превышает число Маха более чем в 20 раз.

Позднее в Минобороны РФ сообщили о подписании контракта на серийное производство «Авангардов».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 36

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:07
    ... походу титан остаётся тем материалом, который пока заменить нечем... winked
    a.s.zzz888
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:44
      Да, застой в данном направлении. Недавно была статья об успешном изобретении нового тугоплавкого сплава, и вроде как без титана.
      Перспективный тугоплавкий материал с рекордными температурами плавления впервые в мире создан в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Чистый образец, полученный в экстремальных условиях синтеза смеси порошков карбида и нитрида гафния, имеет расчетную температуру плавления свыше 4200К.
      Ждем)) Только неизвестно, что будет дешевле.
      maxim947
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 15:15
        Новейшая гиперзвуковая ракета «Авангард», оснащенная ядерной силовой установкой,
        bulvas
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:07
    Может быть, корпус на основе карбида титана? recourse А то титановый корпус выйдет в десяток раз дороже ракеты! sad
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:35
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      карбида титана

      Этот материал не пригоден для изготовления из него чего либо существенного. Это порошок или кристаллы, твёрдые и жаропрочные, но обрабатывать его очень и очень не просто. Из него делают покрытия абразивные, износо- и термо- стойкие, но для весьма малых площадей -- тигли, термопары и пр. мелочь. hi
      А. Привалов
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:42
        Привалов hi карбид титана как связывающий элемент, а не в чистом виде! am Тем более что карбиды титана получают разными способами, и характеристики у них отличаются. И порой сильно! hi
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:56
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Привалов hi карбид титана как связывающий элемент, а не в чистом виде! am Тем более что карбиды титана получают разными способами, и характеристики у них отличаются. И порой сильно! hi

          Верно! Как связывающий элемент. Тем самым весьма повышается... износостойкость. hi
          А. Привалов
          1. фрезер (александр) Сегодня, 14:17
            Цитата: А. Привалов
            Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
            Привалов hi карбид титана как связывающий элемент, а не в чистом виде! am Тем более что карбиды титана получают разными способами, и характеристики у них отличаются. И порой сильно! hi

            Верно! Как связывающий элемент. Тем самым весьма повышается... износостойкость. hi

            Ба да тут металлурги на форуме. Вы хоть понимаете о чем пишите? Быстренько в инет посмотрели что то и бред на форуме накидали.
            фрезер
            1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:24
              Цитата: фрезер

              Ба да тут металлурги на форуме. Вы хоть понимаете о чем пишите? Быстренько в инет посмотрели что то и бред на форуме накидали.

              Желаете возразить что-то по существу? hi
              А. Привалов
              1. фрезер (александр) Сегодня, 14:50
                Цитата: А. Привалов
                Цитата: фрезер

                Ба да тут металлурги на форуме. Вы хоть понимаете о чем пишите? Быстренько в инет посмотрели что то и бред на форуме накидали.

                Желаете возразить что-то по существу? hi

                Возразить чему? Корпусу из карбида титана? А если корпус из картофельной кожуры. Что бы вы возразили человеку, который предлагает корпус из картофельной кожуры?
                фрезер
                1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:56
                  Цитата: фрезер
                  Возразить чему? Корпусу из карбида титана? А если корпус из картофельной кожуры. Что бы вы возразили человеку, который предлагает корпус из картофельной кожуры?

                  Так и общайтесь с предложившим это. Зачем вы обращаетесь ко мне?
                  А. Привалов
                  1. фрезер (александр) Сегодня, 15:09
                    Цитата: А. Привалов
                    Цитата: фрезер
                    Возразить чему? Корпусу из карбида титана? А если корпус из картофельной кожуры. Что бы вы возразили человеку, который предлагает корпус из картофельной кожуры?

                    Так и общайтесь с предложившим это. Зачем вы обращаетесь ко мне?

                    Ну вы же на пару с древнейшим, предложили карбид титана как связующий элемент в каком то сплаве. Что и с чем связывать собрались?
                    фрезер
                    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:15
                      Цитата: фрезер

                      Ну вы же на пару с древнейшим, предложили карбид титана как связующий элемент в каком то сплаве. Что и с чем связывать собрались?

                      Вы ошиблись. Перечитайте ветку ещё раз. Древнейший предложил делать корпуса из карбида титана Я ему возразил -- сказал, что этот материал не годен для таких целей. Он предложил карбид титана как связующий элемент. Я ответил, что это лишь повысит износостойкость материала и ничего более. Точка. Теперь, понятно?
                      А. Привалов
      2. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 14:56
        Ну есть и по более термостойкие сплавы ну титан плавиться 1668 с как то не впечатлил
        Даниэль
    2. фрезер (александр) Сегодня, 13:52
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Может быть, корпус на основе карбида титана? recourse А то титановый корпус выйдет в десяток раз дороже ракеты! sad

      Вот тебе раз. Оказывается титан неимоверно дорог и даже дороже карбида титана. wassat
      Век живи, век учись.
      А так, мне из статьи понятно, что ББ Авангард ещё не готов, раз там только материал корпуса разрабатывают.
      И ещё интересно,, что для ракеты - глайдера со скоростью свыше 20 махов корпус делают из титана. И это при том, что в атмосфере, да на такой скорости корпус нагреется свыше 1500 градусов и тупо поплывёт.
      фрезер
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:12
        Цитата: фрезер
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Может быть, корпус на основе карбида титана? recourse А то титановый корпус выйдет в десяток раз дороже ракеты! sad

        Вот тебе раз. Оказывается титан неимоверно дорог и даже дороже карбида титана. wassat
        Век живи, век учись.
        А так, мне из статьи понятно, что ББ Авангард ещё не готов, раз там только материал корпуса разрабатывают.
        И ещё интересно,, что для ракеты - глайдера со скоростью свыше 20 махов корпус делают из титана. И это при том, что в атмосфере, да на такой скорости корпус нагреется свыше 1500 градусов и тупо поплывёт.

        Справедливости ради, статья какая-то мутная. Разве на Авангарде есть ядерная силовая установка?
        Muvka
    3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:54
      из титана даже подлодки делали , не говоря уже про то сколько тонн титана выпускает титановая долина .
      хватит и на ракеты и на ПУ . не путайте титан с золотом
      просто экспл
  3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:09
    Ну правильно. Прекратить продажу титана в США, для него есть лучшее применение
    Сергей39
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:31
      больше у нас - меньше у них, а то хрень какая - врагу сырье стратегическое поставлять
      роман66
      1. WIn1945 Сегодня, 13:41
        с каких пор олигархи разных мастей являются врагами США? Вы так говорите о недрах как будто они народные, государственные или ваши личные.
        WIn1945
        1. роман66 (роман) Сегодня, 13:54
          если они народные или государственные - значит и мои немного...( размечтался smile )
          роман66
          1. WIn1945 Сегодня, 14:08
            К сожалению они олигархов.. так что о соблюдении каких то ГОС. интересов не может идти и речи.
            WIn1945
      2. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 14:58
        Ну купят они в китае на украине
        Даниэль
  4. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 13:17
    Как-то с осторожностью отношусь к статьям подобного рода. Думается, что любое упоминание технологии изготовления наших гиперзвуковых ракет находятся под таким запретом.. и что есть суровые дядьки в штатском, которые за этим делом следят в силу возложенных обязанностей.
    Корсар0304
    1. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 13:40
      Не мешайте гнать дезу по назначению...
      Vlad.by
  5. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:26
    На БВ говорят так: "От слова ХАЛВА во рту сладко не станет". Подобная конструкция применима и слову ТИТАН. Ни он, ни его сплавы сегодня не могут устойчиво работать при столь высоких температурах, которые подразумевает движение на скорости "от 5 Махов и более".
    Практическая аэродинамика не совсем моя парафия, но я вполне хорошо представляю себе что такое аэродинамический нагрев и тепловой барьер. Начала термодинамики тоже для меня не тайна за семью печатями и если основополагающие законы Физики россияне ещё не отменили, а в этой науке не произошли на этих днях революционные изменения, то эта табличка вполне ещё применима. Разобраться в ней не сложно. Кто позабыл, для перевода градусов Кельвина в более привычные нам градусы Цельсия, из числового значения следует вычесть 273.
    А. Привалов
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:44
      Скажу только одно -вы не совсем правы! hi Большего сказать просто не могу!!!! feel
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. gridasov Сегодня, 15:11
        Полагаю , что тут нечего говорить про секреты поскольку технологии обеспечения материалам устойчивости к высоким температурам и в частности температурам образованным вследствии движения в подвижной среде, представляют собой не метод создания устойчивых сплавов ,. Дело в том , что поскольку температура это следствие ионизации поверхности истечения переменными магнитными потоками ,то и задача решается на уровне обеспечения такого процесса и в таких его алгоритмах этапов , что это именно процесс перераспределения плотности энергии или магнитных потоков . Поэтому на гиперскоростях теоретически можно летать и на алюминии и меди и стали и других недорогих материалах. Уверен , что и практика докажет нашу правоту .
        gridasov
    2. WIn1945 Сегодня, 13:46
      да кому это интересно... тут же речь идёт о НОВЫХ сплавах. Рос наука и металлургия находится на таком высоком уровне развития что вот вот на пороге открытия новых физ. законов и принципов. САРКАЗМ РАЗУМЕЕТСЯ.
      WIn1945
      1. vadimtt (Вадим) Сегодня, 15:13
        Смех смехом, но физики, побренчав суперструнными теориями и полюбовавшись очарованными кварками готовы вновь вернуться к истокам - эфиру bully
        vadimtt
    3. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:51
      Я помню много лет назад, такие же рассуждения по поводу "Шквала". И про законы писали и таблички приводили и умно доказывали, что ну никак невозможно двигаться под водой со скоростью 100 м/с. Это не Вы были? laughing
      bk316
      1. gridasov Сегодня, 15:15
        Совершенно верно , что разность потенциалов между средой и поверхностью истечения на уровне пробоя и плазменного эффекта можно обеспечивать не только генерацией энергии отдельным устройством , но и самим процессом движения объекта в среде.
        gridasov
    4. dauria (Алексей) Сегодня, 14:33
      Ни он, ни его сплавы сегодня не могут устойчиво работать при столь высоких температурах, которые подразумевает движение на скорости "от 5 Махов и более".

      Практическая аэродинамика не совсем моя парафия

      Вот с этого и начните. А местные нагревы, скачки уплотнения, принудительное охлаждение оставьте практикам. Разберутся они, в каком месте планера какой материал использовать.
      dauria
    5. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 14:59
      Ну керамика очень жарапрочна
      Даниэль
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:07
        Цитата: Даниэль
        Ну керамика очень жарапрочна

        Цельная не подходит, т.к. не терпит неравномерного нагрева. Остаются керамические плитки. Ими когда-то пытались обклеивали корпуса. Во-первых, они очень тяжёлые. Во-вторых, они отпадали. До трети поверхности оставалось лысой очень быстро. Существует ряд не решённых проблем, так как у керамики, клея и корпуса различные коэффициенты расширения. 75 лет назад ещё можно было взять хороших и умных людей, загнать их в тюремные шарашки и под страхом за себя, за родных и близких, заставить создавать буквально на коленке, новые и очень нужные вещи. Что было создано таким образом, вы конечно знаете. Сегодня, такие методы не работают. На кухне можно сделать нож, кастет и даже бомбу, но керамические покрытия выдерживающие тысячи градусов, клея устойчивые к неимоверным температурам и пр. требуют мощнейших лабораторий и сложных производств. Нет и материалов для этих производств, нет и серьёзных специалистов в этих отраслях. Такие проекты как гиперзвук, мощные лазеры, ядерные двигатели по своим масштабам сравнимы с созданием, в своё время, ядерного оружия. На это нужны огромные средства и время. Ничего этого СЕГОДНЯ в России ещё нет. Подождём до ЗАВТРА. Тогда и поговорим. hi
        А. Привалов
  6. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:15
    Если МО уже подписало заказ на серийное производство "Авангардов", значит изделие точно зарекомедовало себя и отвечает всем заявленным ТТХ.
    Alexey-74
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