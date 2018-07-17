15:14 17 июля
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4 года трагедии MH17. Австралия: Виновата точно Россия

4 года прошла с момента крушения «Боинга-777» компании Malaysia Airlines в районе населённого пункта Грабово на Донбассе. И почти всё это время продолжается расследование, которое ведёт международная группа экспертов в Нидерландах. За четыре года так и не получено ответов на критически важные вопросы, которые были заданы представителями министерства обороны России в июле 2014 года.

4 года трагедии MH17. Австралия: Виновата точно Россия


Вот лишь несколько их них:
Где расшифровка записей переговоров днепропетровских диспетчеров с экипажем MH17?

Где сами диспетчеры из Днепропетровской области?
Почему они приняли решение вести самолёт, который летел из Нидерландов в Малайзию непосредственно над эпицентром боевых действий в Донбассе?
Где данные украинского командования о том, что в тот момент делали расчёты ПВО ВСУ в районе населённого пункта Зарощенское?

Ни один из этих вопросов до сих пор ответа не нашёл. При этом следствие неоднократно пыталось выдать откровенно притянутые за уши «факты», которые были надёрганы из социальных сетей.
Сегодня в правительстве Австралии (а на борту «Боинга» находились и австралийские граждане) было заявлено, что официальная Канберра рассчитывает на «переговоры с Россией по поводу обстоятельств крушения самолёта». При этом глава МИД Австралии Джулия Бишоп объявила, что австралийский кабмин возлагает вину за крушение «Боинга» на Донбассе на Россию. Всё понятно... Лайнер, вероятно, и сбивали именно для того, чтобы в конечном итоге возложить вину на Россию.

Напомним, что в ранее представитель властей Малайзии усомнился в вине России в том, что случилось 17 июля 2014 года на Донбассе с рейсом MH17.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:15
    глава МИЖ Австралии Джулия Бишоп... австралийский кабмин возлагает вину за крушение «Боинга» на Донбассе на Россию.

    ... а чего ещё ждать от русофобки...? request
    a.s.zzz888
    1. volodya (владимир) Сегодня, 13:22
      Цитата: a.s.zzz888
      глава МИЖ Австралии Джулия Бишоп... австралийский кабмин возлагает вину за крушение «Боинга» на Донбассе на Россию.

      Джулия Бишоп, Тереза Мей они же истерички, им лечится надо!

      .
      Давно уже придуман хороший способ для таких дамочек!
      volodya
  2. DimerVladimer (Дмитрий Владимирович) Сегодня, 13:16
    Все вопросы к Стрелкову (Гиркину)
    Кто там после сбития заявлял - "Пусть не летают в нашем небе".
    Как только прошла информация что борт гражданский, тут же в отказ пошел.
    DimerVladimer
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:25
      Цитата: DimerVladimer
      Все вопросы к Стрелкову (Гиркину)

      Так это ему Россия приказала Боинг сбить? belay
      MPN
      1. DimerVladimer (Дмитрий Владимирович) Сегодня, 13:26
        Цитата: MPN
        Так это ему Россия приказала Боинг сбить?


        А где там хоть слово про Россию?
        DimerVladimer
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:29
          При этом глава МИЖ Австралии Джулия Бишоп объявила, что австралийский кабмин возлагает вину за крушение «Боинга» на Донбассе на Россию.
          Это если название статьи не читать... "4 года трагедии MH17. Австралия: Виновата точно Россия"
          MPN
          1. DimerVladimer (Дмитрий Владимирович) Сегодня, 13:39
            Цитата: MPN
            Это если название статьи не читать..


            Это значит внимательнее комментарии читать надо - где в моем комментарии про Россию?
            А то, что считает австралийское руководство, должно быть доказано в суде.
            Нет решения - нет. Болтать можно все что угодно.
            DimerVladimer
          2. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:40
            Цитата: DimerVladimer
            Все вопросы к Стрелкову (Гиркину)
            Кто там после сбития заявлял - "Пусть не летают в нашем небе".
            Как только прошла информация что борт гражданский, тут же в отказ пошел.



            Он хотел погеройствовать , думая что сбили украинский военный самолет , вот и все объяснение.
            Идущий
      2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 13:38
        Цитата: MPN
        Цитата: DimerVladimer
        Все вопросы к Стрелкову (Гиркину)

        Так это ему Россия приказала Боинг сбить? belay

        Паш, он же провокатор.
        Почему никто не комментирует выход в инет "испанца", о том. что диспетчерскую Борисполя заняли военные, а гражданских всех изолировали?
        Балу
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:42
          hi
          Цитата: Балу
          Паш, он же провокатор.
          Да это видно. А по сути вопроса, все уже давно в курсе, как и про Польский Ту154, по сути одни спекуляции остались, и в основе своей не стоящие обсуждения... hi
          MPN
        2. DimerVladimer (Дмитрий Владимирович) Сегодня, 13:49
          Цитата: Балу
          Паш, он же провокатор.
          Почему никто не комментирует выход в инет "испанца", о том. что диспетчерскую Борисполя заняли военные, а гражданских всех изолировали?


          Провокатор - это тот кто заинтересован в дискуссии.
          А мне не интересно - не виноват просто потому что не виноват - логика.

          И пока центральные каналы радостно сообщали, что под Торезом сбили очередной укропский Ан-26. РТ транслировал о сбитии гражданского борта.

          И вот удивительно, через 5 минут спохватились гос каналы - убрали торжественные реляции о сбитии Ан-26, правда забыли убрать телетекст с сообщением и параллельно давали информацию об сбитии Ан-26 и гражданского боинга - журналисты такие же лохопеды, как и "зенитчики" сначала стреляют, потом думают...
          DimerVladimer
          1. роман66 (роман) Сегодня, 14:00
            ан-26 даже в мечтах не поднимется на высоту. где был боинг. перепутать невозможно, бросьте вы этих бредней
            роман66
          2. NKT (Сергей) Сегодня, 14:24
            А как можно сбить самолет из БУКа без внешнего целеуказания? Проще тогда из Осы стрелять
            NKT
          3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 15:04
            Цитата: DimerVladimer
            Провокатор - это тот кто заинтересован в дискуссии

            С целью навязать точку зрения, а в данном случае ложную. Куда делась диспетчерша с мужем, уволившаяся утром и кто ей приказал увести боинг с обычного маршрута и на более низкий эшелон? Где доказательства, что бук был действительно перевезен из курска и вернулся обратно? Про этот бук уже все сказано и про его номера и про перебазирование украинского дивизиона бук в тот район откуда шмальнули. Пустая тема, все изжована с обеих сторон.
            Балу
    2. Igoresha (Igor) Сегодня, 14:40
      Кто там после сбития заявлял - "Пусть не летают в нашем небе".
      было дело! в оправдание можно лишь сказать что сообщения о сбитых ua-самолетах постились на соответствующих сайтах минимум трижды в неделю, а по факту оказывалось ... ну как есть, цифры известны
      Igoresha
  3. роман66 (роман) Сегодня, 13:21
    через тысячу лет голландские археологи в результате раскопок неопровержимо докажут вину России
    роман66
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:38
      Они живут по принципу , мы знаем кто виноват и доказывать не собираемся.
      Идущий
      1. роман66 (роман) Сегодня, 13:41
        неее! они живут беспринципно!
        роман66
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:42
          Живут для того что бы только жрать.
          Идущий
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:22
    Мы виноваты уже фактом нашего существования на планете!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 13:42
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Мы виноваты уже фактом нашего существования на планете!

      Мы это кто? Я не считаю Россию виноватой, но наглосаксы и прочие соседи почему-то считают Россию своей потенциальной добычей, вот и гадят подленько.
      Балу
  5. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:42
    Хватит оправдываться. Послать всех этих австралийцев куда Макар кенгуру не гонял. Еще папуасы Новой Гвинеи не высказывались о причастности России.
    Piramidon
  6. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 13:42
    Ну конечно, мнение потомков осуженных и сосланных в Автралию убийц, воров и насильников - единственно верное и неподлежащее опровержению. И вообще - чья бы корова мычала. Где укропитеки и где Австралия!
    А нападки на Россию в общем и Путина в частности начались еще в ходе проведения G-20 в Австралии:
    Одно из ведущих СМИ страны «Courier Mail» в пятницу на первой странице опубликовала два слова «Sorry» по-английски и его русский перевод «Простите меня», предложив российскому президенту извиниться за катастрофу малайзийского «Боинга».

    В результате, "Большой Пу" плюнул на все происходящее там издевательство и улетел домой, в Россию, что в общем-то верно.
    Корсар0304
  7. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:45
    Истина где-то рядом...В здании на майдане Незалежности..
    Злой 55
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:05
    А не пора ли, господа хорошие, вводить санкции против австралий за их гнилой базар?
    Дормидонт
  9. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:16
    опять 25, надоело уже одно и то же
    Romka47
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:30
    лава МИД Австралии Джулия Бишоп объявила, что австралийский кабмин возлагает вину за крушение «Боинга» на Донбассе на Россию.

    Чо, кенгуру в тупую голову пнул? fool
    Если раньше для вынесения обвинения использовались хоть какие-то доказательства, то для России это вылилось в формулу "докажи, что не ты".
    К-50
  11. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:34
    России такие вопросы нужно регулярно в ООН поднимать... А каждое заседание СБ ООН Небензя должен начинать со слов: "Сегодня 1320-й(условно) день, как английские следователи не ответили на вопросы России(список прилагается) касающиеся катастрофы рейса МН17. Сколько нам еще ждать результатов расследования?"
    Грэг Миллер
    1. Igoresha (Igor) Сегодня, 14:42
      чего английские следователи, если голландские должны быть. Английские отравление кота Скрипалей до ума довести не могут
      Igoresha
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:55
        Виноват, перепутал.... но сути это не меняет...
        Грэг Миллер
    2. kig Сегодня, 14:42
      А почему английские? Следствие ведет Нидерланды = Голландия
      kig
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