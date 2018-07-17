4 года трагедии MH17. Австралия: Виновата точно Россия

4 года прошла с момента крушения «Боинга-777» компании Malaysia Airlines в районе населённого пункта Грабово на Донбассе. И почти всё это время продолжается расследование, которое ведёт международная группа экспертов в Нидерландах. За четыре года так и не получено ответов на критически важные вопросы, которые были заданы представителями министерства обороны России в июле 2014 года.Вот лишь несколько их них:Ни один из этих вопросов до сих пор ответа не нашёл. При этом следствие неоднократно пыталось выдать откровенно притянутые за уши «факты», которые были надёрганы из социальных сетей.Сегодня в правительстве Австралии (а на борту «Боинга» находились и австралийские граждане) было заявлено, что официальная Канберра рассчитывает на «переговоры с Россией по поводу обстоятельств крушения самолёта». При этом глава МИД Австралии Джулия Бишоп объявила, что австралийский кабмин возлагает вину за крушение «Боинга» на Донбассе на Россию. Всё понятно... Лайнер, вероятно, и сбивали именно для того, чтобы в конечном итоге возложить вину на Россию.Напомним, что в ранее представитель властей Малайзии усомнился в вине России в том, что случилось 17 июля 2014 года на Донбассе с рейсом MH17.