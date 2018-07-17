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4 года трагедии MH17. Австралия: Виновата точно Россия
4 года прошла с момента крушения «Боинга-777» компании Malaysia Airlines в районе населённого пункта Грабово на Донбассе. И почти всё это время продолжается расследование, которое ведёт международная группа экспертов в Нидерландах. За четыре года так и не получено ответов на критически важные вопросы, которые были заданы представителями министерства обороны России в июле 2014 года.
Вот лишь несколько их них:
Где расшифровка записей переговоров днепропетровских диспетчеров с экипажем MH17?
Где сами диспетчеры из Днепропетровской области?
Почему они приняли решение вести самолёт, который летел из Нидерландов в Малайзию непосредственно над эпицентром боевых действий в Донбассе?
Где данные украинского командования о том, что в тот момент делали расчёты ПВО ВСУ в районе населённого пункта Зарощенское?
Ни один из этих вопросов до сих пор ответа не нашёл. При этом следствие неоднократно пыталось выдать откровенно притянутые за уши «факты», которые были надёрганы из социальных сетей.
Сегодня в правительстве Австралии (а на борту «Боинга» находились и австралийские граждане) было заявлено, что официальная Канберра рассчитывает на «переговоры с Россией по поводу обстоятельств крушения самолёта». При этом глава МИД Австралии Джулия Бишоп объявила, что австралийский кабмин возлагает вину за крушение «Боинга» на Донбассе на Россию. Всё понятно... Лайнер, вероятно, и сбивали именно для того, чтобы в конечном итоге возложить вину на Россию.
Напомним, что в ранее представитель властей Малайзии усомнился в вине России в том, что случилось 17 июля 2014 года на Донбассе с рейсом MH17.
Вот лишь несколько их них:
Где расшифровка записей переговоров днепропетровских диспетчеров с экипажем MH17?
Где сами диспетчеры из Днепропетровской области?
Почему они приняли решение вести самолёт, который летел из Нидерландов в Малайзию непосредственно над эпицентром боевых действий в Донбассе?
Где данные украинского командования о том, что в тот момент делали расчёты ПВО ВСУ в районе населённого пункта Зарощенское?
Ни один из этих вопросов до сих пор ответа не нашёл. При этом следствие неоднократно пыталось выдать откровенно притянутые за уши «факты», которые были надёрганы из социальных сетей.
Сегодня в правительстве Австралии (а на борту «Боинга» находились и австралийские граждане) было заявлено, что официальная Канберра рассчитывает на «переговоры с Россией по поводу обстоятельств крушения самолёта». При этом глава МИД Австралии Джулия Бишоп объявила, что австралийский кабмин возлагает вину за крушение «Боинга» на Донбассе на Россию. Всё понятно... Лайнер, вероятно, и сбивали именно для того, чтобы в конечном итоге возложить вину на Россию.
Напомним, что в ранее представитель властей Малайзии усомнился в вине России в том, что случилось 17 июля 2014 года на Донбассе с рейсом MH17.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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