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Лукашенко: Санкционку через РБ в РФ везут российские дельцы с тяжёлыми погонами
Президент Республики Беларусь прокомментировал ситуацию, при которой нередко белорусскую сторону обвиняют в использовании возможностей для переправки в Россию санкционной продукции. Речь и о том, что иронично принято называть «дарами белорусских морей».
Александр Лукашенко заявил о том, что РБ к этим фактически махинациям с переклеиванием этикеток и ярлыков не имеет никакого отношения. Агентство БелТА, приводя заявление белорусского лидера, отмечает, что, по словам Лукашенко, к этим махинациям причастны «крупные дельцы с тяжёлыми погонами», имеющие отношение к контролю деятельности российских компаний. При этом сам Лукашенко отмечает работу белорусского Государственного таможенного комитета.
На встрече с руководителем этого комитета Лукашенко заявил:
По словам президента Республики Беларусь, не российским таможенникам говорить о поставках санкционных товаров через РБ. При этом Лукашенко добавил, что «лица с тяжёлыми погонами» сами «подделывают документы и везут», обвиняя во всём Минск.
По данным белорусской таможни, в РБ с начала действия российского запрета на ввоз ряда наименований продукции возбуждено 2,2 тыс. административных и 30 уголовных дел по перемещению тысяч тонн товаров, подпадающих под санкции.
С момента ввода контрсанкций на прилавках магазинов в различных регионах страны стали появляться многочисленные продукты с белорусской маркировкой, которые явно не характерны для РБ: креветки, сёмга, многочисленные виды иных морепродуктов и многое другое.
Александр Лукашенко заявил о том, что РБ к этим фактически махинациям с переклеиванием этикеток и ярлыков не имеет никакого отношения. Агентство БелТА, приводя заявление белорусского лидера, отмечает, что, по словам Лукашенко, к этим махинациям причастны «крупные дельцы с тяжёлыми погонами», имеющие отношение к контролю деятельности российских компаний. При этом сам Лукашенко отмечает работу белорусского Государственного таможенного комитета.
На встрече с руководителем этого комитета Лукашенко заявил:
Это головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А там же идёт драчка постоянно, - кто-то заказывает какие-то материалы (в средствах массовой информации). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами.
По словам президента Республики Беларусь, не российским таможенникам говорить о поставках санкционных товаров через РБ. При этом Лукашенко добавил, что «лица с тяжёлыми погонами» сами «подделывают документы и везут», обвиняя во всём Минск.
По данным белорусской таможни, в РБ с начала действия российского запрета на ввоз ряда наименований продукции возбуждено 2,2 тыс. административных и 30 уголовных дел по перемещению тысяч тонн товаров, подпадающих под санкции.
С момента ввода контрсанкций на прилавках магазинов в различных регионах страны стали появляться многочисленные продукты с белорусской маркировкой, которые явно не характерны для РБ: креветки, сёмга, многочисленные виды иных морепродуктов и многое другое.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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