Лукашенко: Санкционку через РБ в РФ везут российские дельцы с тяжёлыми погонами

Это головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А там же идёт драчка постоянно, - кто-то заказывает какие-то материалы (в средствах массовой информации). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами.

Президент Республики Беларусь прокомментировал ситуацию, при которой нередко белорусскую сторону обвиняют в использовании возможностей для переправки в Россию санкционной продукции. Речь и о том, что иронично принято называть «дарами белорусских морей».Александр Лукашенко заявил о том, что РБ к этим фактически махинациям с переклеиванием этикеток и ярлыков не имеет никакого отношения. Агентство БелТА , приводя заявление белорусского лидера, отмечает, что, по словам Лукашенко, к этим махинациям причастны «крупные дельцы с тяжёлыми погонами», имеющие отношение к контролю деятельности российских компаний. При этом сам Лукашенко отмечает работу белорусского Государственного таможенного комитета.На встрече с руководителем этого комитета Лукашенко заявил:По словам президента Республики Беларусь, не российским таможенникам говорить о поставках санкционных товаров через РБ. При этом Лукашенко добавил, что «лица с тяжёлыми погонами» сами «подделывают документы и везут», обвиняя во всём Минск.По данным белорусской таможни, в РБ с начала действия российского запрета на ввоз ряда наименований продукции возбуждено 2,2 тыс. административных и 30 уголовных дел по перемещению тысяч тонн товаров, подпадающих под санкции.С момента ввода контрсанкций на прилавках магазинов в различных регионах страны стали появляться многочисленные продукты с белорусской маркировкой, которые явно не характерны для РБ: креветки, сёмга, многочисленные виды иных морепродуктов и многое другое.