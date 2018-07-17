15:18 17 июля
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Лукашенко: Санкционку через РБ в РФ везут российские дельцы с тяжёлыми погонами

Президент Республики Беларусь прокомментировал ситуацию, при которой нередко белорусскую сторону обвиняют в использовании возможностей для переправки в Россию санкционной продукции. Речь и о том, что иронично принято называть «дарами белорусских морей».

Александр Лукашенко заявил о том, что РБ к этим фактически махинациям с переклеиванием этикеток и ярлыков не имеет никакого отношения. Агентство БелТА, приводя заявление белорусского лидера, отмечает, что, по словам Лукашенко, к этим махинациям причастны «крупные дельцы с тяжёлыми погонами», имеющие отношение к контролю деятельности российских компаний. При этом сам Лукашенко отмечает работу белорусского Государственного таможенного комитета.

Лукашенко: Санкционку через РБ в РФ везут российские дельцы с тяжёлыми погонами



На встрече с руководителем этого комитета Лукашенко заявил:
Это головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А там же идёт драчка постоянно, - кто-то заказывает какие-то материалы (в средствах массовой информации). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами.


По словам президента Республики Беларусь, не российским таможенникам говорить о поставках санкционных товаров через РБ. При этом Лукашенко добавил, что «лица с тяжёлыми погонами» сами «подделывают документы и везут», обвиняя во всём Минск.

По данным белорусской таможни, в РБ с начала действия российского запрета на ввоз ряда наименований продукции возбуждено 2,2 тыс. административных и 30 уголовных дел по перемещению тысяч тонн товаров, подпадающих под санкции.

С момента ввода контрсанкций на прилавках магазинов в различных регионах страны стали появляться многочисленные продукты с белорусской маркировкой, которые явно не характерны для РБ: креветки, сёмга, многочисленные виды иных морепродуктов и многое другое.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 63

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:08
    Как сейчас говорят, мяч на нашей стороне))
    Только еще бы фамилии или должности озвучили, а то лиц с тяжелыми погонами много...
    maxim947
    1. Logall (Александр) Сегодня, 14:10
      А я ему верю! Стоит только посмотреть на склады с контрабандой в ростовской области, там все в погонах тусуются... И это не таможенники.
      Logall
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:12
        И я верю, только это отдельная часть, а в самой РБ все кристально чистые)) Там большие деньги, и кто смог влезть - тот влез. И национальностей там хватает, так давайте создадим комиссию и всех на чистую воду, причем публично.
        maxim947
        1. Logall (Александр) Сегодня, 14:13
          Цитата: maxim947
          кто смог влезть - тот влез.

          Там только один смог.

          Он - всё в Беларуси! Мафия - тоже Он!!!
          Logall
          1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:20
            показательный жест https://mykola-skyline.livejournal.com/10204.html
            Дормидонт
            1. Например Сегодня, 14:50
              Цитата: Logall
              А я ему верю!

              Как маме? wassat А кому больше ему или маме?
              Разогнать все таможни, суды, все погоны тяжЕлые отменить и ЛукашенкУ на трон и верить ему. И нимб ему сразу. Ну и молиться на него. wassat laughing lol
              А глаза такие добрыеееееееее..... wassat
              Например
              1. Logall (Александр) Сегодня, 15:02
                Цитата: Например
                А я ему верю!
                Как маме? А кому больше ему или маме?

                Ты и представления не имеешь о делах в моей семье! Имей хоть капельку уважения. Или чувство такта тебе чуждо?
                На всё готов ради пресловутого плюсика?
                Logall
          2. роман66 (роман) Сегодня, 14:40
            — Где начинается полиция, — вопил он, — и где кончается Беня?
            — Полиция кончается там, где начинается Беня, — отвечали резонные люди…
            роман66
          3. Чёрный Сегодня, 14:56
            А я ему верю!
            И я верю Только вот желательно представить неопровержимые доказательства участия этих "бизнесмеНтов" и прочих чиновников.....
            Чёрный
        2. MPN (Павел) Сегодня, 14:31
          Цитата: maxim947
          так давайте создадим комиссию и всех на чистую воду, причем публично.

          И председателем комиссии Трампа! wink
          MPN
          1. роман66 (роман) Сегодня, 14:42
            а че сразу Трамп - и почестнее найдутся
            роман66
            1. MPN (Павел) Сегодня, 15:17
              Это да! Я к тому, что жители данной страны (нация язык не повернется, не правильно это), всегда с удовольствием нас на чистую воду выведут. yes
              MPN
        3. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 14:35
          Угу. Ярлыки с этикетками переклеивают неустановленные лица с тяжелыми российскими погонами ночью в белорусском лесу под Барановичами...Так и есть.
          Или это всё-таки делается на белорусских предпрятиях, которые все находятся под контролем белорусских властей и с их, белорусских властей, ведома? Маржа за переклейку кому достается?
          Victor Jnnjdfy
          1. Леший1975 Сегодня, 14:49
            Цитата: Victor Jnnjdfy
            Угу. Ярлыки с этикетками переклеивают неустановленные лица с тяжелыми российскими погонами ночью в белорусском лесу под Барановичами...Так и есть.
            Или это всё-таки делается на белорусских предпрятиях, которые все находятся под контролем белорусских властей и с их, белорусских властей, ведома? Маржа за переклейку кому достается?

            Нашим и достается. Ввозите к примеру сырный продукт легально (в документах так и указано сырный продукт), переклеиваете этикетки и але-оп Вы уже торгуете сыром. А он стоит уже других совсем денег. Да у нас весь торговый Воронеж, такую крупную фирму знает, у которой много лет "сыр" отдельно, а этикетки к такому "сыру" отдельно выдавались. И "сыр" одинаковый был, только этикетки разные выдавали. И много лет их никто в упор не видел. (Как сейчас не знаю, ушел от торговли.) Есть и еще масса других способов честно "заработать" на этой теме, главное, что бы контролирующие органы тебя добросовестно не замечали.
            Леший1975
          2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:06
            Цитата: Victor Jnnjdfy
            Маржа за переклейку кому достается?

            Лукашу чем то надо пополнять бюджет свои.
            Александр романов
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:29
        Александр,добрый день.Кто там только лапы не греют...И "наши" и не наши...Таможенников постоянно ловят на интересных делах..
        Цитата: Logall
        А я ему верю! Стоит только посмотреть на склады с контрабандой в ростовской области, там все в погонах тусуются... И это не таможенники.
        210окв
      3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 14:29
        Цитата: Logall
        А я ему верю! Стоит только посмотреть на склады с контрабандой в ростовской области, там все в погонах тусуются... И это не таможенники.

        Имея прямую связь с Путиным в любое время причитать ,что "погоны" из России беспределят на белоруской земле как-то странновато. request Бацька мужик с огоньком, и по сему насобирал бы их в корзинку и сдал ВВП в лёгкую, оптом, а тут жалится болезно......
        майор Юрик
        1. роман66 (роман) Сегодня, 14:43
          он их боится..
          роман66
      4. andj61 (Андрей) Сегодня, 14:53
        Цитата: Logall
        А я ему верю!

        Всё это сильно попахивает - причём и с российской, и с белорусской стороны.
        Тут другой вопрос - и чего это Лукашенко вообще об этом разговор завёл, да ещё и таможенников приплёл? А дело тут крайне простое - совсем недавно, по-моему, в июне, была совместная встреча белорусской и российской таможенных служб. ФТС представила конкретные факты нарушения нашего законодательства белорусскими юридическими и физическими лицами, в том числе, и белорусскими госпредприятиями. Естественно, и наши получатели в стороне не остались - тоже замазаны. Но если до 2017 года наши просто растомаживались в Белоруссии (это соответствует закону), а потом потихоньку, под видом межгосударственной торговли ввозили санкционный товар, то сейчас это стало невозможно в связи с усилением контроля. В ход пошла растаможка от имени белорусских фирм в Белоруссии и переклейка этикеток. Сейчас и это стало проблематичным. Проводится экспертиза страны происхождения по пыльце растений, содержащейся на сельхозпродукции. Естественно, какая-то часть всё равно провозится: слишком много весьма приличных дорог, которые не контролируются. Но постоянно работают мобильные группы с участием ОВД, пограничников, таможни, органов россельхознадзора. И количество попавшихся растёт. Лукашенко просто ткнули в лицо факты - вот он и завопил. Но по поводу тяжёлых погон - это какая-то ерунда. Со стороны России задействовано столько ведомств, что со всеми договориться - или заставить "не заметить" - невозможно. Да ещё и наблюдатели со стороны прокуратуры, ФСБ, служб собственной безопасности или антикоррупционных служб ОВД, погранслужбы и таможни. Естественно, это не отменяет тех случаев, когда конкретный инспектор россельхознадзора чего-то "не заметил", или таможенник на экспертизу "не направил". Так и ловят таких частенько. На стационарных постах контроля таможенники в Брянской области даже видиорегистраторы с большими аккумуляторами (часов на 12) на себе носят, за смену их выключать нельзя, а для приёма пищи и посещения туалета даже специальные правила предусмотрены! hi

        П.С. А по поводу креветок и сёмги - в Белоруссии имеется СП «Санта Бремор» ООО — белорусско-немецкое совместное предприятие, крупнейшая компания-производитель продуктов питания в Республике Беларусь В портфель брендов компании входят более десяти торговых марок.ренды компании представлены следующими торговыми марками: «Матиас», «Икра № 1», «Икрима», «Морячок», «Санта Бремор», «Бремор», «Юкки», «Бабушка Аня», «Эники-беники», «Эконом Маркет», «Санта», «Топ», «Soletto», "Шхуна", «Русское море».
        Даже если креветки или сёмга были норвежские - засолят и расфасуют сёмгу, сварят и расфасуют-заморозят креветки - и это уже вполне себе белорусский продукт по всем правилам определения страны происхождения товаров. Точно так же к нам белорусскую колбасу и копчёности, произведённые из европейского мяса завозят. И всё законно - не придерёшься! bully
        andj61
      5. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 14:53
        приветик,можно и поверить,но то что местные не в курсе и сделать ничего не могут на своей территории как то уже не верится,или хотя бы батька заявил что жуликов со своей стороны изловил ,и уже на посадку отправил,а как с вашими?да только пустое это,как и дурацкие санкции,которые только мешают экономике hi
        Ратник с пулеметом
      6. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:08
        Цитата: Logall
        А я ему верю!

        И правильн делаешь. Как не послушаю Лукашенко,у него всегда виновата Россия. Раз в полгода он в чем то незабывает обвинить Россию,незабыв еще через меся,попросить деньжат.
        Верь дальше.
        Я хоть теперь понимаю,для кого он свое фуфло толкает
        Александр романов
    2. WIn1945 Сегодня, 14:22
      Цитата: maxim947
      Как сейчас говорят, мяч на нашей стороне))
      Только еще бы фамилии или должности озвучили, а то лиц с тяжелыми погонами много...

      А может вы сами своих вороватых чинуш ловить будете?
      WIn1945
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:25
        Так мы и не против , но зачем он их покрывает? Или они не нарушают законы Белоруссии?
        Идущий
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:28
          А может вы сами своих вороватых чинуш ловить будете?

          И это разговор? бездоказательно обвинили и еще упрекнули, что мы "кого-то" плохо ловим. Да... далеко пойдете))
          maxim947
        2. Logall (Александр) Сегодня, 14:29
          Дружище, грузы в Беларусь поступают легально. А уж в Россию...
          Деньги в бюджет.
          Logall
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:31
            Я понимаю , что схем много , но без участия той стороны это не возможно , так что пусть делится информацией.
            Идущий
            1. Logall (Александр) Сегодня, 14:37
              Так он и поделился, мол: — «присмотритесь к тем, кто носит "тяжёлые" погоны и в Беларуси интересы имеет.» А тут уже, как выразился первый оратор:
              Цитата: maxim947
              мяч на нашей стороне
              Logall
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:11
                Цитата: Logall
                Так он и поделился, мол: — «присмотритесь к тем, кто носит "тяжёлые" погоны

                Это называется не поделился.Это называется стрелки перевел.Следующий этап,ьудешь верить Англии.Они так же поделились
                Александр романов
            2. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:39
              Тяжёлые погоны, звучит интригующе, вот бы он помог их взвесить.
              Rusland
          2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:10
            Цитата: Logall
            Дружище, грузы в Беларусь поступают легально. А уж в Россию.

            А как же она попадает на территорию Росси с этикетками -Сделано в Белоруссии?Где же маркировочку перебивают?
            Александр романов
  2. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:11
    При этом Лукашенко добавил, что «лица с тяжёлыми погонами» сами «подделывают документы и везут», обвиняя при этом Минск.


    По моему он берет пример с Запада и Украины - " во всем виновата Россия".
    Идущий
    1. Троль Сегодня, 14:15
      Разве?
      Россия не одно и то же что и Россияне в погонах. И Лукашенко это знает
      Троль
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:11
        Цитата: Троль
        Россия не одно и то же что и Россияне в погонах.

        Так пусть назовет фамилии,в чем трудность то.
        Александр романов
  3. sir_obs (Борис) Сегодня, 14:12
    Ну. Ак и огласил бы список, если сам не в теме, чего скром ничает? Сказал А , говори Б.
    sir_obs
  4. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:13
    Александр Лукашенко заявил о том, что РБ к этим фактически махинациям с переклеиванием этикеток и ярлыков не имеет никакого отношения.
    При этом Лукашенко добавил, что «лица с тяжёлыми погонами» сами «подделывают документы и везут», обвиняя при этом Минск.

    Ну так , Батька, поймай хоть одного на "горячем" и отдай данные на него в СК РФ и опубликуй данные на "дельцов с тяжелыми погонами". А пока это не более чем пустая болтовня и прикрытие своей задницы. По всему выходит, что белорусские ананасы и лангустов поставляешь только ты.
    Piramidon
    1. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 14:28
      Цитата: Piramidon
      Александр Лукашенко заявил о том, что РБ к этим фактически махинациям с переклеиванием этикеток и ярлыков не имеет никакого отношения.
      При этом Лукашенко добавил, что «лица с тяжёлыми погонами» сами «подделывают документы и везут», обвиняя при этом Минск.

      Ну так , Батька, поймай хоть одного на "горячем" и отдай данные на него в СК РФ и опубликуй данные на "дельцов с тяжелыми погонами". А пока это не более чем пустая болтовня и прикрытие своей задницы. По всему выходит, что белорусские ананасы и лангустов поставляешь только ты.

      Как Вам сказать, законы его государства не нарушаются. Нарушаются законы РФ, гражданами РФ, уже по пересечении границ РФ. Чего ради ему "беспределить"?
      Fkjydjckfrgh
  5. Леший1975 Сегодня, 14:13
    "по словам Лукашенко, к этим махинациям причастны «крупные дельцы с тяжёлыми погонами», имеющие отношение к контролю деятельности российских компаний."

    Совершенно верно. Продается то у нас в стране. И у себя самих навести порядок РБ уж точно ни как не мешает. Как всегда, было бы желание.
    P.S. Зачастую желание перевешивает такая штука, как чей-то интерес.
    Леший1975
  6. demo (Ван) Сегодня, 14:13
    О ляпнул, так ляпнул.
    Ты Лукашенко Президент РБ, или не Президент?
    Так арестуй, хоть один тяжелый погон и покажи его людям.
    А то переопылился методикой англичан, украинцев, американцев.
    "У нас есть неопровержимые данные, но они секретные".
    demo
    1. Леший1975 Сегодня, 14:21
      Цитата: demo
      Так арестуй, хоть один тяжелый погон и покажи его людям.

      Это же как он, по Вашему мнению, должен будет в РФ арестовывать носителей погон? Наш то президент что, недееспособен уже? Хотя и так видно, что ВВП в этом вопросе, тоже нет.
      Леший1975
      1. prapor55 (Александр) Сегодня, 14:31
        То есть санкционка проходит границу Европы и Белорусии и попадает в Белоруссию, а далее люди в "тяжёлых" погонах с территории Белорусии тянут санкционка в Россию? Может быть надо перекрыть границу Белоруссии и Европы и пусть голодают обладатели "тяжёлых" погон в России?
        prapor55
        1. WIn1945 Сегодня, 14:42
          Вы хотите что бы и беларусы не получили фуагры с креветками как и россияне? ради того что бы барыги не барыжили мы запретим людям покупать. Логично.
          WIn1945
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:13
        Цитата: Леший1975
        Это же как он, по Вашему мнению, должен будет в РФ арестовывать носителей погон?

        Путь назовет фамилии,пусть покажут предприятия,где маркировку перебивают. Это трудно или нежелательно?
        Александр романов
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:15
    Из оперы "А нас-то за що?!!!"
    Дормидонт
  8. Слон Сегодня, 14:22
    А что наши погранцы и таможенники делают? Пусть они конфисковывают весь нелегальный товар, документируют и уничтожают там же. Надо сделать, чтобы провоз таких грузов в РФ был не выгоден преступникам.
    Слон
    1. Леший1975 Сегодня, 14:27
      Цитата: Слон
      А что наши погранцы и таможенники делают? Пусть они конфисковывают весь нелегальный товар, документируют и уничтожают там же. Надо сделать, чтобы провоз таких грузов в РФ был не выгоден преступникам.

      "А что наши погранцы и таможенники делают?"
      Денюжку делают на этом, и не только они. Как и вся система государственной вертикали власти.
      Леший1975
      1. cariperpaint Сегодня, 15:00
        Не без этого,но все хуже. Идет реальный подлог документов по продукции. Вы каждую тушу мясную или каждое яблоко проверить просто не можете. А они особо друг от друга не отличаются. Самое плохое это именно то что в РБ идет промышленный подлог продукции и документов на нее. Дошло до дурости. Мы не так давно искали поставщиков воды различной новых. Решили поискать там. Из 4 заявок у троих производителей мы просто само производство не нашли. Его просто не существует. Товар есть,бренд есть,производства спрятали наверное.
        cariperpaint
        1. cariperpaint Сегодня, 15:02
          А есть еще хуже. Их производители, точнее ушлые представители известных марок под свою продукцию привозную фасуют. Хотя это не так часто но есть.
          cariperpaint
        2. Леший1975 Сегодня, 15:09
          Цитата: cariperpaint
          Не без этого,но все хуже. Идет реальный подлог документов по продукции. Вы каждую тушу мясную или каждое яблоко проверить просто не можете. А они особо друг от друга не отличаются. Самое плохое это именно то что в РБ идет промышленный подлог продукции и документов на нее. Дошло до дурости. Мы не так давно искали поставщиков воды различной новых. Решили поискать там. Из 4 заявок у троих производителей мы просто само производство не нашли. Его просто не существует. Товар есть,бренд есть,производства спрятали наверное.

          Вижу, Вы в теме. Если не секрет, что за структуру представляете? Хочу Вам "практики" накидать, но может не Ваша епархия окажется.
          Леший1975
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:14
        Цитата: Леший1975
        Денюжку делают на этом, и не только они. Как и вся система государственной вертикали власти

        Даю 100% ,лично ты никогда не сталкивался с таможней,иначе бы такую фигню не написал.Тем более сейчас
        Александр романов
  9. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 14:25
    Лукашенко: Санкционку через РБ в РФ везут российские дельцы с тяжёлыми погонами
    ни разу не удивлюсь если так оно и есть
    _Ugene_
  10. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:26
    Мне кажется, что Белоруссии достаточно было бы присоединиться к российским контрсанкциям и НИКАКИХ проблем у белорусского молока или сахара в России не было бы.... Я думаю, что Батька просто не думал, что вся эта история с санкциями и контрсанкциями затянется так на долго.
    Грэг Миллер
    1. Леший1975 Сегодня, 14:33
      Цитата: Грэг Миллер
      Мне кажется, что Белоруссии достаточно было бы присоединиться к российским контрсанкциям и НИКАКИХ проблем у белорусского молока или сахара в России не было бы.... Я думаю, что Батька просто не думал, что вся эта история с санкциями и контрсанкциями затянется так на долго.

      Мысль конечно интересная. А если от обратного. Может для того и оставили РБ (законодательно кстати запрещен ввоз, но не реализация санкционки) такую возможность, что бы в этой мутной воде нашим "ловить рыбку".
      Леший1975
    2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 14:39
      Зачем нам это? Ограничивать людей в еде? Какая разница кто что съест, если это продукция нормальная. Ударить по яцам себя так, чтобы заглушить противника криком от боли? Смысл в этих контрсанкциях когда сельское хозяйство составляет 2-3 % ВВП противника. Эти продукты вырастил фермер своим трудом, которому скорее всего без разницы на эту политику.
      Вот если бы перестали в 2014 продавать РД-180, ограничить титан для Боинга с Локхидом, взять за облачные цены за использования воздушного пространства авиакомпаниями и т.д.
      Vadim851
      1. Комментарий был удален.
        1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:03
          Поставлял, не мало. Но на мой взгляд эту проблему нужно решать созданием хороших условий для фермеров, уменьшить налогообложение, в первую очередь ликвидировать дисбаланс растениеводство/животноводство. И в силу природных особенностей России не получится отказаться от импорта полностью, не потеряв разнообразие продуктов на рынке страны.
          Vadim851
      2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 15:02
        Дело не в ВВП, это удар по тем людям за рубежом, кто голосовал за свои правительства и стратегически важная помощь отечественным аграриям...
        Грэг Миллер
        1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:07
          Так этих людей очень мало, на Западе в с/х занято 2% людей ну 5 в отдельных странах. И как правило, это наиболее адекватные люди, с традиционными понятиями и т.д. Уверен что мало кто голосовал за правительства, сколько забастовок и выступлений фермеров в Европе ведь было.
          Vadim851
    3. ivagulin Сегодня, 15:15
      не пустят особо батьку с продуктами питания к нам,пример,г. Данкверт(хозяинРуководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса), компании главы Россельхознадзора аффилированы с крупным племенным хозяйством «Агроплемсоюз», которым он управлял с 1995 по 2000 год,ну так зачем ему такой конкурент в виде белорусского качественного молока и мяса.
      ivagulin
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:38
    Бацька неумело отмазывается, приводя аргументы из 90-х... Давно закончилось засилие "тяжелых погон", стоит только намекнуть - слетают и погоны, и головы...
    Горный стрелок
  12. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:48
    Доля истины, немалая, в словах Лукашенко есть) Замазаны,и в РФ и в РБ! По-другому, никак..
    В РБ,производственная база, у нас, в РФ, реализация и прикрытие
    Сибирский цирюльник
  13. cariperpaint Сегодня, 14:55
    Нормально... А если оружие или нарко у возить будут,тоже типо это же не мы? МВД,таможня и прочие там вообще для чего существуют? Батька в последнее время реально загонять начал...
    cariperpaint
    1. Леший1975 Сегодня, 15:05
      Цитата: cariperpaint
      Нормально... А если оружие или нарко у возить будут,тоже типо это же не мы? МВД,таможня и прочие там вообще для чего существуют? Батька в последнее время реально загонять начал...

      Это что за бред? С каких пор продукты питания, произведенные в РБ (или не запрещенные ко ввозу в РБ), на территории самой РБ стали равны оружию и наркотикам? На их территории продукты питания эти законны. Не законными они признаются у нас. Или Вы считаете, что сами белорусы против нашей воли и возят к нам в страну, что ни попадя? А контролирующие наши органы им при этом, за здорово живешь, под козырек берут?
      Леший1975
    2. WIn1945 Сегодня, 15:06
      " оружие и наркоту" в РБ ввозить нельзя. В отличии от санкционных продуктов которые запрещены на территории РФ. РФ понимаете? не РБ.
      WIn1945
  14. ivagulin Сегодня, 15:05
    правильно, смысл луке контрабандой заниматься, у него в стране дофига качественной своей продукции(питания) не чета нашей, которую он не может сбыть
    ivagulin
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