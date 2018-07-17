18:39 17 июля
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Британия представила макет перспективного истребителя

Министр обороны Великобритании на международном авиасалоне в Фарнборо представил концепцию долгосрочной Стратегии в области боевой авиации (CAS), главным пунктом которой стало создание к 2035 году перспективного истребителя Tempest, сообщает bmpd.



Макет перспективного истребителя стал частью британской экспозиции.


В настоящее время ведутся предварительные исследования в рамках программы Future Combat Air System Technology Initiative. Специально для этого создана рабочая группа Team Tempest, в которую вошли представители компаний BAE Systems, Leonardo, Rolls-Royce и британских ВВС.

В 2020 году по результатам работы группы будет принято решение о возможности создания нового истребителя. Программа Tempest призывает к широкому международному сотрудничеству.

Британия представила макет перспективного истребителя


Показанный на выставке макет являет собой весьма крупный 2-двигательный самолет, близкий по размерам и частично по облику к американскому F-22A. При этом нет никаких гарантий тому, что через 15 лет облик самолета изменится «до неузнаваемости».

Согласно стратегии, полномасштабное финансирование проекта должно быть открыто в 2025 году. Ожидается также, что первоначальная операционная готовность истребителя будет достигнута к 2035 году.

А к 2040 году Tempest должен заменить самолеты Eurofighter Typhoon, находящиеся в составе Королевских ВВС.

Использованы фотографии: Минобороны Великобритании, BAE Systems
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Комментарии 38

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  1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 15:02
    видимо кроме макетов "владычица морей" уже ничего не может))
    Ратник с пулеметом
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:11
      Цитата: Ратник с пулеметом
      видимо кроме макетов "владычица морей" уже ничего не может))

      А если сможет? Галстук съедите?
      РУСС
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 15:15
        Они же глупые, только экономика больше российской и Лондон финансовый центр №1 в мире.
        dorz
        1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 15:33
          а как же не быть,если перед этим пару столетий пол планеты грабить.
          Ратник с пулеметом
        2. Artemiy_2 (Artemiy ') Сегодня, 15:50
          А всемирный банк и мвф почему то так не считают. Но тебе виднее)). Раз ты сказал, что экономика у Британии больше, чем у РФ так тому и быть))
          Artemiy_2
        3. Троль Сегодня, 15:54
          Финансовый центр покупает и продает финансы. Больше он ничего не делает. Для создания же и производства техники этого мало. Для этого нужна промышленность и технологии в самой Англии а не Китае или Индонезии где Финансовый центр продает и покупает бумажки-доллары.
          Троль
          1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 17:12
            Цитата: Троль
            Финансовый центр покупает и продает финансы. Больше он ничего не делает. Для создания же и производства техники этого мало. Для этого нужна промышленность и технологии в самой Англии а не Китае или Индонезии где Финансовый центр продает и покупает бумажки-доллары.

            Указанные в статье "BAE Systems, Leonardo, Rolls-Royce" это по вашему не промышленность? Кстати, они ничего, из военной продукции, не производят на территории Китая.
            Нормаль ок
      2. Jerk Сегодня, 15:22
        Тогда галстук жевать придется французам из Dassault Aviation

        Они-то у себя создают европейский истребитель 5-го поколения, тоже, кстати, со "всеобщей евроинтеграцией". Лебедь рак и щука - ух, и насоздают!
        Jerk
        1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:35
          Цитата: Jerk
          Они-то у себя создают европейский истребитель 5-го поколения, тоже, кстати, со "всеобщей евроинтеграцией". Лебедь рак и щука - ух, и насоздают!

          Наш Су-57 начали разрабатывать в 2001 году и до сих пор " дорабатывают".
          Так что иу французов и англичан в запасе почти 20 лет, я это к тому что мф свой Су -57 скоро уж как 20 лет выпиливаем.
          РУСС
          1. Jerk Сегодня, 16:10
            Штаты пятое поколение начали разрабатывать в 80-х годах и до сих пор допилить не могут laughing
            Jerk
      3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 15:33
        20 лет на разработку и постановку в строй,больше на синекуру похоже,за такое время уже что то более перспективное у партнеров и конкурентов может в воздух подняться,а с галстуками это к Мишико.
        Ратник с пулеметом
      4. Дормидонт2 Сегодня, 17:11
        к 40 году в РФ уже 7 поколение будет , а у бритов 5 поколение, наше 7 будет летать на гиперзвуке на недоступной врагами высоте 40-50 км используя детонационные движки , и сверху поражать нато самолеты управлямыми планируемыми гиперзвуковыми стрелами-болванками
        Дормидонт2
      5. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 18:07
        Не смогут кому они его продавать будут ,Рафаль много продал ?

        Деньги на ветер выбросят
        Даниэль
    2. Бар1 (Тимур) Сегодня, 16:12
      ну вот по ф35 уже и британия ударила.Кстати ,почему 15лет? Англы быстрее самолёт сделают -это не американцы.
      Бар1
      1. Дормидонт2 Сегодня, 17:14
        У Англии долг 300%ВВП, к 40 году Англия распадется и наступит там век Робин Гудов с луками- арбалетами
        Дормидонт2
        1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 17:16
          Цитата: Дормидонт2
          У Англии долг 300%ВВП, к 40 году Англия распадется и наступит там век Робин Гудов с луками- арбалетами


          кому долг то? Своим-ротшилдам? Эти не заинтересованы в продаже англии.
          Бар1
          1. Дормидонт2 Сегодня, 17:19
            фунт обесценится как и доллар в раз, экономика рухнет, никакие ротшильды не смогу спасти страну от развала ,беспорядков ,войн и голодомора, сами ротшильды говорят уже в Китай свалили
            Дормидонт2
            1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 17:29
              Цитата: Дормидонт2
              фунт обесценится как и доллар в раз, экономика рухнет, никакие ротшильды не смогу спасти страну от развала ,беспорядков ,войн и голодомора, сами ротшильды говорят уже в Китай свалили


              вы рассказываете сценарии ,которые сами ротшильды сочиняют для третьих стран и россии,то есть для экономических лохов.Британия-это мировая финансовая империя,в которой находится всё золото мира,поэтому рухнуть не может по определению.
              Бар1
  2. DenZ (Денис) Сегодня, 15:04
    Тогда уж Tempest II назвали бы.
    DenZ
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:24
      Цитата: DenZ
      Тогда уж Tempest II назвали бы.

      Такая же мысль. Как и Lightning II
      Ну а по макету и не определить даже, чего и задумали, так моделька нафантазированная дизайнером...
      MPN
    2. donavi49 Сегодня, 15:43
      Уже есть. Только VII - свободно. Если выкинуть прототипы то III, IV и VII.
      donavi49
  3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:04
    ...Британия представила макет перспективного истребителя...

    Не далее как вчера, на ВО были представлены фантазии мелкобританского эксперДа Джастина Бронка.
    Далее из статьи:
    ...Отказавшись от серийного производства Cу-57, Москва фактически признала свое отставание в создании истребителя 5 поколения...

    У самих конь не валялся, от слова вообще.
    Макетики представляют.
    Далее по тексту:
    ...финансирование проекта должно быть открыто в 2025 году...

    Ау???
    Где Джастин Бронк!!!
    Андрей К
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 15:11
    Макет перспективного истребителя стал частью британской экспозиции.

    ... макет - он и в Африке макет... а на верхнем фото кажется их особо одарённый)) министр обороны, очень умный вид имеет... laughing
    a.s.zzz888
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 15:21
      Цитата: a.s.zzz888
      .. макет - он и в Африке макет... а на верхнем фото кажется их особо одарённый)) министр обороны, очень умный вид имеет...

      Макет особо одарённого министра обороны, на фоне макета особо перспективного истребителя, стал частью британской экспозиции. laughing
      Евдоким
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 15:23
        Евдоким ( Юрий) Сегодня, 15:21
        Это был макет министра обороны, на фоне макета перспективного истребителя, стал частью британской экспозиции. laughing

        ...сойдёт и за такой атрибут... good
        a.s.zzz888
  5. Nix1986 (Никита) Сегодня, 15:35
    Я уважаю авиационную историю англии, но трезво если посмотреть, при современном бюджете обороны откуда у них деньги возьмутся на такой дорогой проект?! Предыдущий тайфун и то детище кооперации. Вообщем, свежо предание, да верится с трудом.
    Nix1986
  6. павлентий (павел) Сегодня, 15:35
    Сами, наверное, не справятся, надобно в кооперации с остальными европеоидами...
    павлентий
    1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:46
      Да, учитывая сколько с тайфуна мучились. Уж очень это сложное дело. Движок французам с немцами бы доверить лучше конечно.
      Vadim851
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:36
    К этому времени китайцы у себя таких массово наштампуют сотни wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:39
      Если создадут уровня АЛ-41Ф для начала что-нибудь laughing
      Vadim851
  8. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:42
    Давно пора. Европейцы могут создать истребитель 5 поколения, тем более есть опыт по созданию Тайфуна и Рафаля. F-35 как чистый истребитель вызывает некоторые вопросы, а тайфун не вечен.
    Правда цена будет дикая под 300 млн за бортом думаю, учитывая цену Тайфуна при том что у него серийность большая.
    Vadim851
  9. Artemiy_2 (Artemiy ') Сегодня, 15:51
    Цитата: РУСС
    Цитата: Jerk
    Они-то у себя создают европейский истребитель 5-го поколения, тоже, кстати, со "всеобщей евроинтеграцией". Лебедь рак и щука - ух, и насоздают!

    Наш Су-57 начали разрабатывать в 2001 году и до сих пор " дорабатывают".
    Так что иу французов и англичан в запасе почти 20 лет, я это к тому что мф свой Су -57 скоро уж как 20 лет выпиливаем.

    А сколько раптор разрабатывали не подскажешь?
    Artemiy_2
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 16:31
      Цитата: Artemiy_2
      А сколько раптор разрабатывали не подскажешь?

      Тема не о рапторе ,а о том сколько понадобиться англичанам времени, кстати и наш Су-57 частично сделан на разработках начавшихся ещё в Союзе.
      РУСС
      1. vredlo (Степан) Сегодня, 17:06
        открою страшную тайну все самолеты 5го да думаю и последующих поколений частично основаны на разработках времен царя гороха ( основа компоновки так со 2й мировой еще)
        vredlo
  10. Runoway (Runoway) Сегодня, 16:12
    Да всё проще,им тупо Трамп не разрешит довести проект до конвейера,иначе кому локхиды продавать. Вообще удивляюсь как ещё существуют аэробус и Рафаэль,там американские акционеры в доле?
    Runoway
  11. ASASHOKA Сегодня, 16:44
    "Министр обороны Великобритании" (по другому не хочу писать об этом недоделыше) решил в 2035 году забацать самолетик. К этому времени у России будет то (даже к гадалке не ходи), что заставит считать данную фанерку бритов именно фанеркой. Ну, да ладно. Пусть потешатся, а заодно и новую АПЛ спроектируют, чтоб дальше план развить.
    ASASHOKA
  12. arhPavel (Paul) Сегодня, 17:52
    Презентация роликов, макетов.. отлично дайте две. Пусть условные партнёры как можно больше делают макетов и проводят презентаций, это очень важно для нас.

    Имхо японский макет истребителя выглядел круче, тут же явная помесь ежа с бобром.
    arhPavel
  13. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:22
    Эти тож на войну не спешат! Хотя болтают без продыху, да и разумности в той болтовне усмотреть не можно.
    rocket757
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