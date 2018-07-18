Авиация против укреплений. Российские бетонобойные бомбы



Реконструкция облика бомбы БЕТАБ-150ДС. Рисунок Russianarms.ru



Послевоенная БЕТАБ-500 под крылом самолета. Фото Foxbat.ru



Современная бомба БЕТАБ-500ШП. На хвостовой части корпуса установлен парашютный контейнер. Фото Militaryarms.ru



Разрезной макет бомбы БЕТАБ-500ШП. Желтым цветом обозначен заряд боевой части, коричневым - взрыватель, черным - твердотопливный двигатель. В заднем контейнере уложен парашют. Фото Militaryarms.ru



Общий вид изделия БЕТАБ-500Ш. Заметны сопла двигателя, направленные вперед и тормозная система в сложенном положении. Фото Russianarms.ru



Компоненты системы РБК-500 БЕТАБ. Слева - боевой элемент, справа - бомбовая кассета с элементами. Рисунок Russianarms.ru



Показательные выступления авиации с применением бомб БЕТАБ-500ШП. Изделия слева еще летят на парашютах, бомбы справа - уже запустили двигатели. Фото Saidpvo.livejournal.com

По материалам:

http://airwar.ru/

http://airpages.ru/

http://russianarms.ru/

http://migavia.com/

http://wwii.space/

https://vpk.name/

Широкорад А. Б. История авиационного вооружения. — Мн.: Харвест, 1999.

Враг может спрятать свои объекты под землей или поместить их под железобетонное укрытие. Однако такая защита уже давно не дает никаких гарантий. На вооружении всех развитых военно-воздушных сил, в том числе и российских, состоят специальные бетонобойные авиационные бомбы. Подобное оружие разработано для поражения укрепленных целей, защищенных от других авиабомб. За счет ряда характерных особенностей конструкции бетонобойные бомбы способны уходить в грунт на большую глубину или пробивать солидные слои железобетона.История советских и российских бетонобойных авиационных бомб (в отечественной терминологии используется сокращение БЕТАБ) началась в середине тридцатых годов. В то время советские инженеры работали над новым классом авиационного оружия – т.н. ракетными бомбами или бомбами с «дополнительной скоростью». Результатом перспективного проекта стало несколько бронебойных и бетонобойных бомб, предназначенных для атаки кораблей и наземных укреплений. Характерной чертой новых классов оружия было наличие твердотопливного ракетного двигателя, обеспечивавшего разгон бомбы перед попаданием в цель.В конце тридцатых была запущена разработка новых авиационных бомб, соответствующих актуальным задачам. Вскоре советские конструкторы создали изделия БРАБ-200ДС и БЕТАБ-150ДС. Последняя стала первой отечественной авиабомбой, изначально предназначенной для борьбы с бетонными укреплениями. Любопытно, что уже к началу сороковых оружейники нашли наиболее удачные конструкторские решения, часть которых используется до сих пор.Примечательные результаты в деле борьбы с корабельной броней и бетонными укреплениями показывала 203-мм артиллерия. По этой причине основой для новых бомб стали существующие снаряды соответствующих калибров. Бетонобойную бомбу построили на основе снаряда Г-620 аналогичного назначения. Последний весил около 100 кг, имел толстостенный корпус и нес 15,36 кг взрывчатого вещества. Снаряд комплектовался ударной трубкой УТ-36. После определенной переработки конструкции и установки дополнительных агрегатов снаряд превратился в бомбу.Новое изделие получило название БЕТАБ-150ДС – «бетонобойная авиационная бомба калибром 150 кг». Литеры «ДС» означали «дополнительная скорость» – так обозначалось наличие разгонного твердотопливного двигателя, предназначенного для повышения характеристик пробития и заглубления.Бетонобойная бомба нового типа получила стальной корпус, основанный на детали существующего артиллерийского снаряда. Он имел головную часть заостренной формы с цилиндрической поверхностью в задней части. Сзади к снаряду предлагалось присоединять цилиндрический корпус с твердотопливным двигателем, оснащенным дистанционной трубкой ТМ-4. Снаружи на нем установили Х-образное оперение. Любопытно, что, в отличие от более поздних БЕТАБ, первое изделие этого класса не имело тормозной системы.Бомба БЕТАБ-150ДС имела длину чуть менее 2,1 м при диаметре корпуса 203-205 мм. Снаряженная масса – 165 кг. Ракетный двигатель получил заряд твердого топлива массой 17,4 кг. После сброса с самолета-носителя бомба должна была выходить на расчетную траекторию и включать двигатель, при помощи которого достигалась скорость 210 м/с. Испытания показали, что при падении на мраморный скальный массив перспективное изделие может уйти на глубину 1,65 м. После взрыва в массиве появлялась воронка диаметром 1,8 и глубиной 2,5 м.По ряду причин, первая отечественная бетонобойная бомба не успела на Советско-финскую войну. В ходе этого конфликта Красная Армия столкнулась с проблемой в виде многочисленных вражеских укреплений, и при этом не могла рассчитывать на реальную помощь бомбардировочной авиации. Бомбу нового типа приняли на вооружение уже во время Великой Отечественной. По имеющимся данным, советские бомбардировщики регулярно использовали такое оружие против различных объектов противника, и в большинстве случаев речь шла об успешном поражении цели.В тот же период разрабатывалась более крупная бетонобойная бомба БЕТАБ-750ДС. Она отличалась увеличенной до 4 м длиной и была больше похожа на снаряды реактивных минометов. Однако при освоении производства такого оружия возникли серьезные проблемы, и вскоре от него отказались. В результате этого в линейке БЕТАБ осталось только одно серийное изделие.Несмотря на достаточно высокие характеристики, бомба БЕТАБ-150ДС со временем морально устарела. Развитие наземных средств защиты, имевшее место в ходе недавней войны, предъявляло новые требования к оружию. Боевая авиация тоже не стояла на месте и теперь нуждалась в ином вооружении. В связи с этим в послевоенный период было создано новое семейство бетонобойных бомб, соответствовавших актуальным требованиям.Согласно исследованиям военных теоретиков, теперь самолетам с бетонобойными бомбами предстояло бороться с рядом новых целей. В частности, такое оружие рассматривалось в качестве средства борьбы с железобетонными укрытиями, строящимися на аэродромах вероятного противника. На тот момент уничтожение самолета в таком сооружении было возможно только при использовании специальных бомб, способных пробить мощное перекрытие.Первыми послевоенными образцами БЕТАБ стали два изделия сравнительно простой конструкции. Это были свободнопадающие бомбы БЕТАБ-250 и БЕТАБ-500 калибром 250 и 500 кг соответственно. При создании нового оружия использовались современные материалы и технологии. Одновременно с этим был взят курс на упрощение конструкции. В частности, первые послевоенные бомбы не комплектовались реактивным ускорителем. Впрочем, и при таком облике они были способны решать поставленные задачи.БЕТАБ-250 и БЕТАБ-500 имели корпуса похожей конструкции, отличавшиеся размерами и объемом. Оба изделия комплектовались скругленной головной частью, за которой помещалась цилиндрическая основная часть корпуса. В хвосте предусматривалась коническая секция с креплениями для Х-образного стабилизатора. В связи с различными габаритами и отличающейся массой две бомбы имели разные пропорции.Бомба меньшего калибра имела длину 1,86 м при диаметре 285 мм и весила 210 кг, из которых 140 кг приходилось на боевую часть. По своим характеристикам она существенно превосходило старую БЕТАБ-150ДС. Длина бомбы БЕТАБ-500 достигла 2,11 м при диаметре 425 мм. Масса – 410 кг с 380-кг боевой частью, оснащенной 75,8 кг взрывчатого вещества. Более крупный боеприпас мог пробить 500-1000 мм железобетона. Взрыв, осуществлявшийся с замедлением до 30 с, оставлял после себя воронку диаметром 4-5 м.Бетонобойные бомбы БЕТАБ-250 и БЕТАБ-500 показывали, в целом, высокие характеристики, но со временем перестали полностью отвечать требованиям. Прежде всего, возникали претензии к точности попаданий и реальному воздействию на цель. Для максимального разгона бомбы до момента встречи с целью, обеспечивающего максимальное заглубление, бомбометание приходилось осуществлять с больших высот, что сказывалось на точности свободнопадающего боеприпаса. Кроме того, развитие противовоздушной обороны вынуждало самолеты работать на малых высотах, и это тоже негативно влияло на применение БЕТАБ.По результатам очередных исследовательских и конструкторских работ были созданы несколько новых бетонобойных бомб с разными особенностями конструкции. Они разрабатывались с использованием некоторых элементов изделия БЕТАБ-500, и потому могут считаться ее глубокой модернизацией.Идеи, предложенные еще в начале сороковых годов, были вновь реализованы в бомбе БЕТАБ-500ШП («штурмовая, с парашютом»). В ее основе лежала боевая часть существующей БЕТАБ-500, которую дополнили новыми устройствами. В одном корпусе с боезарядом, в его хвостовой части, поместили реактивный двигатель с 2,2 кг твердого топлива. За двигателем установили сбрасываемый контейнер с парашютом площадью 6 кв.м. Бомба имела длину 2,51 м и весила 380 кг, из которых 77 кг приходилось на заряд боевой части.Изделие БЕТАБ-500ШП после сброса с носителя должно выпускать тормозной парашют, задачей которого является изменение траектории полета. Для повышения боевых качеств авиабомба должна падать на цель под минимальным углом к вертикали. После выхода на подобную траекторию осуществляется сброс парашютной системы и запуск твердотопливного двигателя. С его помощью бомба в минимальное время развивает достаточную скорость. За счет нововведений конструкции БЕТАБ-500ШП может применяться на высотах от 170 м. При этом она пробивает до 550 мм железобетона, а по прочим характеристикам сопоставима с базовой БЕТАБ-500.Не менее интересный вариант бетонобойной бомбы был предложен в проекте БЕТАБ-500Ш («штурмовая»). В этом случае к основному корпусу с усиленной головной частью и боезарядом предлагалось присоединять специальное тормозное устройство комбинированного действия. В крупном цилиндрическом корпусе устройства помещался твердотопливный двигатель, причем его сопла находились на переднем торце. Сзади на корпусе поместили воздушный тормоз т.н. зонтичного типа, состоящий из нескольких подвижных плоскостей. БЕТАБ-500Ш имела длину 2,8 м при диаметре 325 мм. Масса – 424 кг, заряд – 70 кг. Как и БЕТАБ-500ШП, это изделие могло сбрасываться со сравнительно малых высот.После отделения от носителя БЕТАБ-500Ш самостоятельно затормаживается при помощи реактивного двигателя и зонтичного воздушного тормоза. Падение скорости приводит к изменению траектории. Затем плоскости тормоза складываются вдоль корпуса. Бомба получает возможность разогнаться и упасть на цель. По известным данным, с точки зрения боевых качеств БЕТАБ-500Ш похожа на другое оружие своего класса.Бетонобойные авиационные бомбы калибром до 500 кг предназначаются для поражения железобетонных сооружений, бункеров, укрытий и т.д. При этом авиация может получить приказ на уничтожение иных целей, построенных из бетона. Специально для поражения взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, автомобильных дорог и иных площадных целей были разработаны боевые элементы, применяемые с разовыми бомбовыми кассетами.Такое оружие носит названия РБК-500 БЕТАБ и РБК-500У БЕТАБ-М. Бетонобойный элемент для таких кассет представляет собой уменьшенный вариант полноразмерной авиабомбы. Он имеет цилиндрический корпус переменного диаметра с коническим головным обтекателем, внутри которого помещаются основной заряд в усиленном корпусе, а также твердотопливный двигатель и парашют. В кассету типа РБК-500 умещается десять таких изделий.По своему принципу действия суббоеприпасы изделия РБК-500 БЕТАБ похожи на полноразмерные авиабомбы БЕТАБ-500ШП. Сразу после выхода из кассеты отдельные элементы раскрывают парашюты и выходят на траекторию, близкую к вертикальной. Далее осуществляется запуск двигателя, при помощи которого элемент набирает требуемую скорость падения. Несмотря на малые размеры, такие суббоеприпасы способны надежно поражать бетонные ВПП или шоссе, оставляя после себя множество достаточно крупных воронок.Первая отечественная бетонобойная бомба поступила на вооружение в самом начале Великой Отечественной войны, и поэтому вскоре таким изделиям пришлось атаковать реальные цели. Являясь фактически единственным представителем своего класса, БЕТАБ-150ДС активно использовалась до самого конца войны. На счету такого оружия множество разрушенных дотов, блиндажей и бункеров и других сооружений противника.После войны отечественные ВВС использовали оружие в основном на полигонах в рамках учений, однако им все же пришлось работать по реальным целям. Бомбы семейства БЕТАБ-500 активно использовались в Афганистане для атаки объектов в горах. По разным данным, некоторое количество такого оружия нашло применение позже, во время двух войн в Чечне. Во всех случаях грамотное применение бетонобойных бомб позволяло едва ли не одним ударом уничтожить тот или иной защищенный объект вместе с находящимися внутри врагами.В конце сентября 2015 года воздушно-космические силы России начали операцию на территории Сирии. Уже к концу осени того же года стало известно, что в ряде случаев российские боевые самолеты атаковали объекты противника при помощи бетонобойных бомб. В очередной раз была показана высокая эффективность подобного оружия при его грамотном применении.Некоторые задачи оказываются чересчур сложными для оружия общего назначения, и в таком случае должны применяться специализированные системы. Специально для борьбы с укрепленными объектами, построенными в скальном грунте или с применением железобетона, несколько десятилетий назад были разработаны первые отечественные бетонобойные авиационные бомбы. В дальнейшем это направление получило развитие, что привело к заметному росту потенциала боевой авиации.В арсеналах российских воздушно-космических сил на данный момент имеется сразу несколько средств для борьбы с бетонными сооружениями. А это значит, что вероятный противник может не надеяться на свои укрытия и бункеры. Современное оружие достанет его и под толщей железобетона.