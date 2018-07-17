18:39 17 июля
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В Сирии замечены новые минские тягачи

Сирийская армия в своих последних операциях задействовала большое количество тягачей, предназначенных для перевозки тяжелой боевой техники. Среди них были замечены тягачи семейства МАЗ-6425, сообщает Российская газета.



Вероятно, эти машины прибыли в Сирию совсем недавно, так как раньше они здесь не встречались.


В зависимости от модификации указанные тягачи оснащаются двигателями от 330 до 420 л.с., и перевозка танка для них – не проблема.

В Сирии уже стало «доброй традицией» привлекать к решению военных логистических задач коммерческую технику. Видеоматериалы, поступающие из этой горячей точки, свидетельствует о том, что даже РСЗО «Смерч» и «Ураган», а также комплексы «Точка» перемещаются к месту применения не своим ходом, а на гражданских трейлерах. То же касается танков и БМП.



Кроме того, сирийская армия довольно часто задействует МАЗ-6317 с колесной формулой «6х6». Эти автомобили, по словам военного эксперта Юрия Лямина, применяются для транспортировки пехотинцев. Встречаются они и в артиллерийских подразделениях, имеющих на вооружении орудия М-46 калибра 130 мм.

Эксперт напомнил и о грузовиках МАЗ-437041, которые использовались сирийским спецназом во время боевых действий в Алеппо.

Использованы фотографии: https://twitter.com/MathieuMorant
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Комментарии 12

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  1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:35
    Пусть пользуются, заводу прибыль нужна. Главное чтобы к боевикам не попали
    Vadim851
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:38
      Вот вам и бесплатная реклама от Сирийской армии! good
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    2. MPN (Павел) Сегодня, 15:56
      Цитата: Vadim851
      Пусть пользуются, заводу прибыль нужна. Главное чтобы к боевикам не попали

      Если попадут, надеюсь проблемы с запчастями у них будут? wink
      MPN
      1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 16:05
        Будут. Запчасти дешевые и за эти копейки мараться не станем. Проблема при попадании МАЗов боевикам в том, что желтая пресса начнет обвинять Беларусь в поставке их боевикам напрямую.
        Vadim851
    3. Бар1 (Тимур) Сегодня, 16:15
      новые минские тягачи оказались старыми беларускими мазами.
      Бар1
      1. Тралл Сегодня, 16:27
        Цитата: Бар1
        новые минские тягачи оказались старыми беларускими мазами.

        МАЗ-6317 вполне еще выпускается
        Тралл
        1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 17:10
          quote=Бар1]новые минские тягачи оказались старыми беларускими мазами.[/quote]

          [quote=Тралл]МАЗ-6317 вполне еще выпускается[/quote

          Игра слов! good laughing good
          AlexVas44
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:40
    Не удивлюсь, если и Белоруссия там свою боевую технику испытывает в боевых условиях.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 16:11
    Tayota - управляй мечтой! Так-с, стоп, МАЗ?..
    МАЗ - управляй мечтой!
    Джек О’Нилл
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:20
      Цитата: Джек О’Нилл
      Tayota - управляй мечтой!

      Сразу понятно,что человек отдает предпочтение российскому автопрому wassat
      ЧЕРЕЗ О ОООООООООООООООООО
      Александр романов
  4. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:59
    Видимо белорусы расчистили свои старые склады.
    Чича сквад
  5. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 17:06
    Это очень надежная техника. Сделана с учетом опыта требований МО СССР к такой технике и в рекламе не нуждается. Даже господин Порошенко на своих заводах наладил производство ряда моделей МАЗ из машинокомплектов - потому, что импортная на Донбассе - задачи не выполняет - а своей - нет.
    МИМО ПРОХОДИЛ
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