18:43 17 июля
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Правительство Израиля: ХАМАС атакует нашу территорию с помощью птиц

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на израильские информационные источники сообщает о новом способе «поджогов» территории Израиля жителями сектора Газа. Если ранее речь шла в основном о горящих воздушных «змеях» и воздушных шарах, которых палестинцы запускали через границу, то теперь заявлено о куда более экзотичном способе поджигательской деятельности.

Если верить сообщениям, то палестинцы используют для поджогов птиц. Отмечается, что к лапкам пернатых привязывают проволоку с горящей паклей.

Правительство Израиля: ХАМАС атакует нашу территорию с помощью птиц



Из сообщения пресс-службы правительства Израиля:
Это – пустельга обыкновенная. К её лапкам привязывали металлическую проволоку, на конце которой закреплялась пакля, пропитанная горючим материалом. Пустельгу с таким «арсеналом» обнаружили зависшей в районе границы с сектором Газа. И это первый в нашей ситуации случай, когда животное используется для поджога.


Заявлено, что именно пустельга с горящей паклей и стала причиной возгорания в заповеднике «Хабесор». К настоящему моменту там сгорели несколько сотен га растительности.

Если всё действительно было именно так, как сообщают представители пресс-службы израильского кабмина, то нужно признать, что палестинцы занялись дрессировкой хищных птиц. Иначе какие можно дать гарантии, что пустельга «с запалом» не полетит в сторону самой Газы, где тоже есть чему гореть.

Ранее израильская авиация атаковала несколько объектов ХАМАС в секторе Газа. И эта авиаатака стала наиболее крупной с 2014 года. И это был ответ на пустельгу?


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Комментарии 53

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 15:43
    о новом способе «поджогов»
    и нифига он не новый! Читайте историю древней Руси: Княгиня Ольга, правившая Древнерусским государством с 945 до 960 года в качестве регентши при малолетнем сыне Святославе, после гибели её мужа, киевского князя Игоря Рюриковича. По приданию она сожгла город древлян при помощи птиц, отомстив, тем самым, за смерть своего мужа.
    Logall
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:50
      Ну летучих мышей использовали (Ценность, что если над городом выпустить днем, они обязательно под крышу попытаются спрятаться...
      Хамас, смотрю научно подходят. Ждите подрывов фугасов с помощью кротов и др.
      MPN
      1. Комментарий был удален.
    2. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 15:54
      А зеркала Архимеда ещё древнее... правда, они без перьев smile
      Gnefredov
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:19
        Ну, не зеркала, а отполированные щиты. И мне кажется, архимедовский способ гораздо эффективнее, т.к. целый флот пожог.
        sabakina
        1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 18:17
          Я бы не радовался на вашем месте сегодня Израиль завтра вашу базу исламисты закидают что хамас что игил опытом деляться
          Даниэль
    3. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:58
      Цитата: Logall
      о новом способе «поджогов»

      Эт наверно Хохма?! Не знаю! Кто-кто,а евреи врятли "фигнёй" будут заниматся. Время да и окружение не распологает к юмору.
      Владимир Тер-Одиянц
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 16:32
        Они всю жизнь, с далекой древности, подобной "фигней" пудрят другим людям головы,так и хочется сказать -люди будьте бдительны ,вас хотят обмануть....
        anjey
      2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 17:43
        Цитата: Владимир Тер-Одиянц
        Цитата: Logall
        о новом способе «поджогов»

        Эт наверно Хохма?! Не знаю! Кто-кто,а евреи врятли "фигнёй" будут заниматся. Время да и окружение не распологает к юмору.

        Многоугольные теперь всех птиц перестреляют, как китайские хунвейбины во время "культурной революции". Не знаю, есть ли эта хроника на ютубе, но я помню кадры по ТВ из советского школьного детства с радостными рожами этих самых хунвейбинов (прости меня уважаемый Банши, но это не ругательство, китайский язык он такой) и убитыми воробьями.
        А может не было ни какоцй пустельги, а была праща и арбалеты? belay
        Балу
    4. Маз Сегодня, 17:40
      У обоих свои дроны, и БЛА, шо у палестинцев шо у еврейцев. Грех жаловаться, обое любят друг друга до смерти
      Маз
    5. den3080 Сегодня, 17:54
      А ещё хамасовские пустельги густо какают своим ядовитым палестинским помётом.
      Ни парядак.
      den3080
  2. сергей32 (Сергей) Сегодня, 15:47
    Что, в школьную программу палестинцев ввели древнерусские летописи Повести временных лет о княгине Ольге, отомстившей древлянам за Игоря?
    сергей32
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:28
      Додумались же они презервативы гелием наполнять...



      . В последние дни всё чаще фиксируются запуски из Газы "шаров-бомб" или "огненных шаров", которые представляют собой несколько презервативов, наполненных гелием, к которым привязывают ту или иную "боевую часть".


      Террористы Хамас даже обучающее видео опубликовали..
      Tiras
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 16:51
        А вы им видео обучающее, на ютуб, чем нужно наполнять презерватив, а то они далеко от вас ,цивилизованных индивидуумов, отстали... laughing
        anjey
  3. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 15:50
    Надо выслать Хамасу боевых воробьев. У меня под крышей семей двадцать без дела живёт.
    _Сергей_
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:52
      А сколько тараканов без дела бегает ...
      Дормидонт
      1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 16:00
        Тараканы только в голове laughing
        _Сергей_
      2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:20
        А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк !? request
        Nikolaevich I
    2. Skay (Сергей) Сегодня, 16:09
      У меня под крышей семей двадцать без дела живёт.

      laughing Там фишка в том, что птахи возвращаются в своё гнездо. wink
      Skay
  4. alexsipin (AlexSipin) Сегодня, 15:50
    Думаю, что это посоветовала какая-нибудь русская жена, какого-нибудь активиста Хамаса.
    alexsipin
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:54
      Цитата: alexsipin
      Думаю, что это посоветовала какая-нибудь русская жена

      Думать меньше надо,а соображать больше
      Александр романов
      1. igor67 (Игорь) Сегодня, 16:04
        а где ж грын пыс ?
        igor67
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:13
          Цитата: igor67
          а где ж грын пыс ?

          А где девочки? Я тебя спрашиваю,где девочки????
          Александр романов
          1. igor67 (Игорь) Сегодня, 16:40
            Цитата: Александр романов
            Цитата: igor67
            а где ж грын пыс ?

            А где девочки? Я тебя спрашиваю,где девочки????

            у меня нет фото княгини Ольги,а вообще и птиц жалко и сожженный труд людей, вырастить в пустыне леса, почему то арабы не додумались, а вот спалить, пожалуйста, на сайте наверно у 90 % есть дачи и знают какой этотрувырастить деревья, а вот в пустыне еще трудней
            igor67
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:58
              Цитата: igor67
              у меня нет фото княгини Ольги,

              Брешишь. Стопудово есть,да еще и в купальнике
              Цитата: igor67
              , на сайте наверно у 90 % есть дачи и знают какой этотрувырастить деревья,

              На саите 90% будут танцевать,если узнают,что у еврея дача сгорела
              Александр романов
        2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:50
          Цитата: igor67
          где ж грын пыс ?

          А штраф готовы заплатить за ложный вызов ? Кстати,орнитологи в первую очередь сомневаются в реальности события из легенды.......а где-то даже пробовали провести эксперимент с птицами и со "спичками"...птицы оказались "умнее" палестинских террористов и израильских журналистов... request
          Nikolaevich I
          1. igor67 (Игорь) Сегодня, 16:52
            Цитата: Nikolaevich I
            Цитата: igor67
            где ж грын пыс ?

            А штраф готовы заплатить за ложный вызов ? Кстати,орнитологи в первую очередь сомневаются в реальности события из легенды.......а где-то даже пробовали провести эксперимент с птицами и со "спичками"...птицы оказались "умнее" палестинских террористов и израильских журналистов... request

            журналисты как и полиция, это не профессия, с моей точки зрения, а народность wink
            igor67
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:00
              Цитата: igor67
              , это не профессия

              Это именно профессия,по другому фотки к некоторым статьям не объяснить
              Александр романов
            2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 17:37
              Цитата: igor67
              журналисты как и полиция, это не профессия, с моей точки зрения, а народность

              и судьба crying
              Балу
              1. igor67 (Игорь) Сегодня, 17:42
                Цитата: Балу
                Цитата: igor67
                журналисты как и полиция, это не профессия, с моей точки зрения, а народность

                и судьба crying

                тож вариант не плохой drinks
                igor67
      2. alexsipin (AlexSipin) Сегодня, 18:10
        Цитата: Александр романов
        Думать меньше надо,а соображать больше

        Историю попа Гапона знаешь?
        alexsipin
    2. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 16:27
      Цитата: alexsipin
      Думаю, что это посоветовала какая-нибудь русская жена, какого-нибудь активиста Хамаса.

      Ага, княгиня Ольга, из Киева, так что все вопросы теперь к хохлам. laughing
      MKPU-115
    3. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:30
      Цитата: alexsipin
      Думаю, что это посоветовала какая-нибудь русская жена, какого-нибудь активиста Хамаса.

      А я подумал,что "русскоязычный" израильский журналист вдруг вспомнил урок по истории в советской школе ,когда он "двойку" получил ! recourse
      P.S.Как-то решили проверить легенду о "зажигательных" птицах..... фигушки (!) птицы полетели в родные гнёзда ! stop
      Nikolaevich I
    4. Weyland (Константин) Сегодня, 17:02
      Цитата: alexsipin
      посоветовала какая-нибудь русская жена, какого-нибудь активиста Хамаса.

      тогда она полная ду.ра. Св. Ольга использовала воробьев, полученных в качестве дани от древлян - с расчетом, что они полетят в собственные гнезда. А палестинцы что, эту пустельгу в Израиле поймали и контрабандой вывезли? laughing
      Weyland
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:51
    Какая замысловатая орнитологическая хуцпа
    Дормидонт
  6. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:51
    Легенда о княгине Ольге 2.0))
    Сибирский цирюльник
  7. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:55
    Уже и животных стали использовать. А рано или поздно получат по-взрослому как в 2008 и побегут жалиться в ООН, терпение не резиновое. Полетели бы эти птицы к соседям из Мексики, в ответ бы представляю что было. Удивляюсь терпению Израиля.
    Интересно в этом случае ПВО-ПРО бессильна, цинично но смекалка у них есть. Здесь только уничтожать "личностей" этим занимающихся.
    Vadim851
    1. prapor75m (андрей) Сегодня, 16:10
      Поддержу , жестокое обращение с животными ( не важно птицами ) этим арабам руки повыдергивать надо " кулибины " хреновы
      prapor75m
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:57
    Потом наверняка,дрессерованные рыбы хвостами выплескают всю воду из водоемов в Израиле??? belay
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:24
      Шутке Петросян обзавидуется, но с птицами история может быть вполне реальна в отличии от ваших фантазий и глупых шуток.
      Tiras
  9. Million (Влад) Сегодня, 16:09
    Вот так наверное
    Million
  10. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:14
    . Заявлено, что именно пустельга с горящей паклей и стала причиной возгорания в заповеднике «Хабесор». .







    в прошлом соколы и другие хищные птицы, незаконно пойманные в секторе Газа, где выращивались и обучались, были найдены в Израиле, когда были ранены и были доставлены в ветеринарные службы
    Tiras
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 16:45
      Да действительно, на дворе креативный 21 век , а вы не стесняйтесь ,вы паклю к F- 35 привязывайте.... laughing
      Mimohod
  11. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 16:50
    Ну ничего нового в этом мире нет:
    Княгиня Ольга, раздав своим воинам дань от древлян - голубей и воробьёв, приказала привязать к каждому трут, а как стемнеет — поджечь его и пустить птиц на волю. Так и сделали. Голуби полетели в свои голубятни, воробьи — под стрехи; в городе начался пожар. Когда жители начали покидать горящий город, Ольга приказала своим воинам ловить их: часть древлян была убита, часть — взята в плен. Позже некоторые пленные были отданы в рабство, а на остальных Ольга наложила тяжёлую дань.
    Так. что как идея - то может и рабочая, а вот что бы птица полетела к иудеям, то ее первоночально и словить нужно там - иначе она туда просто не полетит - тока домой.
    если бы хамаззанимался ловлей птиц на территории иудеев - разве бы они эту активность сразу бы не пересекли?
    Но повод для авиадартса - есть.
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 17:02
      Это легенды, то бишь сказки, и вы им верите??? Попробуйте привязать пропитанную горючей смесью паклю к голубю,далеко ли он у вас улетит???
      anjey
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:27
        Ну сгорит,.... и все. Нужно таймер ставить, а это уже высокие технологии.
        Shahno
    2. Shahno (Павел) Сегодня, 17:05
      Плохо вы знаете наших голубей. По наглости и упрямству и умению гадить вполне себе арабские птицы из Азы.
      П. С. Очень зол, опять от них приплыло, купаться невозможно.
      Shahno
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:18
    А ядрён-батон они ещё к пустельге не привязывают? belay
    Какой отстой. sad lol
    К-50
  13. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 18:02
    Жалкие эти палесы. Но их никому не жалко. Их любят только те, кто ненавидит евреев.
    Zina389
  14. Shahno (Павел) Сегодня, 18:02
    Так вот и живем. И прихлопнуть нельзя, соседи вроде, и семиты, какие никакие... И дружить невозможно, потому как помойка у них, что в головах, что в городах.
    Shahno
  15. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 18:16
    Монахи на Белом море использовали чаек против шведов. Есть интересный материал. Шведы после этого быстро смотались от Соловецкого монастыря.
    мичман
  16. Alban Сегодня, 18:19
    Жителей Газа можно понять , выгнали с их исторических земель и дома бульдозерами раскатали ..И постоянно отстреливают загнав в резервуации ! И бежать некуда кругом война на БВ ,непонятно кем развязанная и за что ..
    До развала СССР ,на Ближнем Востоке какая никаая ,а стабильность была ..Теперь все в огне , даже Саудавская Аравия трясется ..Русские впряглись и мочат из всех видов оружия ..А чертей все больше и больше и нет этому конца !
    Кто виноват в этом ? Куда птицы летят .. soldier
    Alban
    1. mr_Flint (Ivan Ko) Сегодня, 18:23
      А возьмите их к себе. Они из благодарности тоже что-нибудь сожгут
      mr_Flint
  17. Mestny (Сергей) Сегодня, 18:40
    Цитата: alexsipin
    Думаю, что это посоветовала какая-нибудь русская жена, какого-нибудь активиста Хамаса.

    То есть виноваты снова русские?
    Ну кто бы сомневался.
    Mestny
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