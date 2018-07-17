Правительство Израиля: ХАМАС атакует нашу территорию с помощью птиц

Это – пустельга обыкновенная. К её лапкам привязывали металлическую проволоку, на конце которой закреплялась пакля, пропитанная горючим материалом. Пустельгу с таким «арсеналом» обнаружили зависшей в районе границы с сектором Газа. И это первый в нашей ситуации случай, когда животное используется для поджога.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на израильские информационные источники сообщает о новом способе «поджогов» территории Израиля жителями сектора Газа. Если ранее речь шла в основном о горящих воздушных «змеях» и воздушных шарах, которых палестинцы запускали через границу, то теперь заявлено о куда более экзотичном способе поджигательской деятельности.Если верить сообщениям, то палестинцы используют для поджогов птиц. Отмечается, что к лапкам пернатых привязывают проволоку с горящей паклей.Из сообщения пресс-службы правительства Израиля:Заявлено, что именно пустельга с горящей паклей и стала причиной возгорания в заповеднике «Хабесор». К настоящему моменту там сгорели несколько сотен га растительности.Если всё действительно было именно так, как сообщают представители пресс-службы израильского кабмина, то нужно признать, что палестинцы занялись дрессировкой хищных птиц. Иначе какие можно дать гарантии, что пустельга «с запалом» не полетит в сторону самой Газы, где тоже есть чему гореть.Ранее израильская авиация атаковала несколько объектов ХАМАС в секторе Газа. И эта авиаатака стала наиболее крупной с 2014 года. И это был ответ на пустельгу?