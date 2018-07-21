Ромб по-мексикански

В начале XX века в Мексике жил да был Альберто Салинас, родился в Cuatro Ciénegas, Коауила, Мексика, 15 ноября 1892 г. Сведений о его юности найти не удалось. Известно, что он отучился в Ренселлеровском политехническом институте, где и почерпнул знания, позволившие ему сконструировать и построить первый мексиканский танк.К великому сожалению, информации о танке настолько мало, что достоверных сведений узнать нельзя. Либо где-то в Мексике данные пылятся в самом дальнем архивном шкафу, либо они навсегда утрачены для потомков. Есть три фотографии и расплывчатое описание сего агрегата.Я не горю желаниям переписывать скупые строки описания, которые и так каждый может узнать из Интернета. Мы пойдем путем великого Шерлока. У нас есть три фотографии (всё, что у нас есть из достоверного материала). Обладая тремя фотографиями, я и попытаюсь проанализировать танк.Итак, на фотографии прекрасно видно, как в лобовом листе установлено 37-мм револьверное орудие Hotchkiss. Скорее всего, лафет и другие детали были перенесены в танк без изменений. Что уже дает представление о компоновке боевого отделения. Видите, как пулеметные спонсоны немного сдвинуты назад? И вполне понятно, что нужно было место для боезапаса, т. к. для пушки с ее скорострельностью 20-30 снарядами не обойтись. Также из этого можно сделать вывод о том, что крупную серию танков изначально не планировали делать, а сняли вооружения с канонерской лодки. Благо к концу революции от небольшого флота осталось всего несколько кораблей, и ВМС находились на гране исчезновения. Поэтому либо ее сняли с корабля, либо со склада хранения.Два спонсона, судя по фотографиям, вмещали в себя по одному стрелку с пулеметами Hotchkiss 1909. Танк создавался на авиационном предприятии. Логично, на мой взгляд, применение пулеметов, которые использовались в авиации. Тем более что пулеметы данного типа были широко распространены и охотно продавались на экспорт.Что касается моторной установки, то осмелюсь предположить, что был установлен V-образный двигатель водяного охлаждения Hispano-Suiza. Эти двигатели мексиканцы активно использовали для своих самолетов, так почему же не поставить довольно мощный двигатель на танк? Но это уже мой полет мысли…Корпус танка сделан из листов металла, соединенного клепками. И если верить данным самих мексиканцев, толщина брони была 8 мм, что, в свою очередь, — не слишком хороший показатель. Крыша «командирской будки» имеет наклонные листы, судя по всему, для скатывания гранат с крыши танка. Опыт Первой мировой, как видно, учитывали.Экипаж танка, судя по всему, состоял из двух человек, обслуживающих пушку, 2 пулеметчиков, командира танка и водителя. Возможно, еще моториста, но не факт. Итого: 6-7 человек.Вот такое у меня сложилось мнение после изучения этих трех фотографий.