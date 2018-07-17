18:40 17 июля
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ВСУ: Солдат противника пытался перейти на нашу сторону, но его застрелили в спину

После завершения встречи между президентами США и России в Хельсинки, как и ожидалось, украинские силовики с нескрываемым азартом приступили к очередной фазе обстрелов территории народных республик Донбасса. В частности, обстрелу подверглись Докучаевск и Петровский район Донецка. Осуществляли обстрелы военнослужащие 93-й омб вооружённых сил Украины.

В результате обстрела множественные ранения получила 62-летняя местная жительница. Врачи центральной больницы Докучаевска, куда женщина была доставлена, диагностировали у неё осколочные ранения спины и ноги с большой кровопотерей.

Обстрелом повреждены не менее пяти домовладений и прочих объектов инфраструктуры, которая никак не связана с военной. Об этом сообщают в оперативном командовании ДНР.


Обращает на себя внимание, что в украинской сводке ничего не говорится о нанесении удара по Докучаевску и окраинам Донецка. О факте ранения местной жительницы, конечно же, тоже не говорится ни слова.

Зато в сводке украинского штаба так называемой Операции объединённых сил объявлено, что войска ЛДНР «выстрелом в спину» якобы убили своего военнослужащего, который «пытался перейти на сторону ВСУ».

ВСУ: Солдат противника пытался перейти на нашу сторону, но его застрелили в спину


Из материала на странице штаба ООС в Фейсбуке:
Однако добраться наших войск он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего товарища "по службе". С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты, из состава Объединенных сил, тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя.


В оперативном штабе войск ДНР это заявление пока не комментируют, а в соцсетях отмечено, что военнослужащего армии ДНР могла убить украинская диверсионная группа.

«Перемирие» продолжается...

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 11

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:16
    Вход в банду - рупь, а выход - два
    Дормидонт
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:24
      Цитата: Дормидонт
      Вход в банду - рупь, а выход - два

      В банду ЛДНР?
      Александр романов
    2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 16:24
      Надеюсь Вы о бандеровцах !? Вообще то каждый перебежчик должен понимать чем череваты его телодвижения . Не важно с какой стороны бежит .
      30 вис
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:28
        Цитата: 30 вис
        Надеюсь Вы о бандеровцах !?

        Он заголовок прочитал и то наскоряк,не вдумываясь.Дальше комент побежал строчить побыстрее
        Александр романов
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:39
      Подумали что написали?
      Цитата: Дормидонт
      Вход в банду - рупь, а выход - два
      210окв
  2. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:48
    Ну если он и вправду решил перейти на сторону врага, значит он враг, врага нужно убить. ну это логично
    Romka47
  3. ASASHOKA Сегодня, 17:18
    Эко как украинский народ скрутила бандеромания... А дед Сталин еще и помиловал в свое время этих бандерлогов. Типа темные, по недомыслию людей гробили... Нужно наставить на путь истинный, помочь... Многие только лагерями отделались. Читал архивы в свое время и не верил глазам. На фоне Победы в СССР добродетель включили. Вот и прорвало теперь выношенную годами и поколениями идеологию на просторы незалежной. Нет слов... Как можно, только вдумайтесь, стрелять по населенным пунктам в мирное время с четким осознанием того, что там живут и раньше жили такие же как и ты люди - с твоей же страны (по больницам, детсадам, пионерлагерям, остановкам общественного транспорта, рынкам, рейсовым автобусам, бойлерным, тепло и газопроводам, многоэтажкам и отдельным деревенским домишкам...), людям, которые ни на кого не нападали, ни к кому с оружием не приходили, ничего не отнимали и никого не убивали. Живут на своей земле люди, живут и на тебе, получите выдуманное обвинение в терроризме и побочный эффект с вытекающими последствиями... Живешь не так, идеалы не те, воспитываешь не так, работаешь не на того, мечтаешь не о том, учишься не тому - и это в одночасье нужно сменить, включая язык на котором говоришь и думаешь! Иначе смерть от нациков или тюрьма, или, как минимум, депортация в др. страну. Да...! Суд не за горами!
    ASASHOKA
    1. пищак Сегодня, 18:10
      Цитата: ASASHOKA
      Эко как украинский народ скрутила бандеромания... А дед Сталин еще и помиловал в свое время этих бандерлогов. Типа темные, по недомыслию людей гробили... Нужно наставить на путь истинный, помочь... Многие только лагерями отделались. Читал архивы в свое время и не верил глазам. На фоне Победы в СССР добродетель включили. Вот и прорвало теперь выношенную годами и поколениями идеологию на просторы незалежной. Нет слов... Как можно, только вдумайтесь, стрелять по населенным пунктам в мирное время с четким осознанием того, что там живут и раньше жили такие же как и ты люди - с твоей же страны (по больницам, детсадам, пионерлагерям, остановкам общественного транспорта, рынкам, рейсовым автобусам, бойлерным, тепло и газопроводам, многоэтажкам и отдельным деревенским домишкам...), людям, которые ни на кого не нападали, ни к кому с оружием не приходили, ничего не отнимали и никого не убивали. Живут на своей земле люди, живут и на тебе, получите выдуманное обвинение в терроризме и побочный эффект с вытекающими последствиями... Живешь не так, идеалы не те, воспитываешь не так, работаешь не на того, мечтаешь не о том, учишься не тому - и это в одночасье нужно сменить, включая язык на котором говоришь и думаешь! Иначе смерть от нациков или тюрьма, или, как минимум, депортация в др. страну. Да...! Суд не за горами!

      ЭКО УКРАИНСКИЙ НАРОД СКРУТИЛИ ФАШИНГТОНСКИЕ ОККУПАНТЫ И ИХ ПРИСЛУЖНИКИ-БАНДЕРЛОГИ! С остальными Вашими комментариями полностью согласен yes , товарищ Старшина good !
      С уважением hi
      пищак
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:39
    Идет война гражданская, и не видно ей конца. ..
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 17:47
    Мечтал к ним присоеденится...
    Ирек
    1. пищак Сегодня, 18:30
      Ну, бандерлоги-ещё те "рассказчики"-это их старинная песня "про перебежчиков", а "зрада"-их конёк!
      пищак
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