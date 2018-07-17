ВСУ: Солдат противника пытался перейти на нашу сторону, но его застрелили в спину

Однако добраться наших войск он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего товарища "по службе". С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты, из состава Объединенных сил, тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя.

После завершения встречи между президентами США и России в Хельсинки, как и ожидалось, украинские силовики с нескрываемым азартом приступили к очередной фазе обстрелов территории народных республик Донбасса. В частности, обстрелу подверглись Докучаевск и Петровский район Донецка. Осуществляли обстрелы военнослужащие 93-й омб вооружённых сил Украины.В результате обстрела множественные ранения получила 62-летняя местная жительница. Врачи центральной больницы Докучаевска, куда женщина была доставлена, диагностировали у неё осколочные ранения спины и ноги с большой кровопотерей.Обстрелом повреждены не менее пяти домовладений и прочих объектов инфраструктуры, которая никак не связана с военной. Об этом сообщают в оперативном командовании ДНР.Обращает на себя внимание, что всводке ничего не говорится о нанесении удара по Докучаевску и окраинам Донецка. О факте ранения местной жительницы, конечно же, тоже не говорится ни слова.Зато в сводке украинского штаба так называемой Операции объединённых сил объявлено, что войска ЛДНР «выстрелом в спину» якобы убили своего военнослужащего, который «пытался перейти на сторону ВСУ».Из материала на странице штаба ООС в Фейсбуке:В оперативном штабе войск ДНР это заявление пока не комментируют, а в соцсетях отмечено, что военнослужащего армии ДНР могла убить украинская диверсионная группа.«Перемирие» продолжается...