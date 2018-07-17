18:42 17 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

На Украине готовятся к производству ракет «Нептун»

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов посетил госпредприятие «Визар», задействованное в реализации национальной ракетной программы, сообщает пресс-служба СНБО.



В том числе предприятие будет серийно выпускать противокорабельные ракеты «Нептун».


По данным ведомства, руководство предприятия продемонстрировало Турчинову современное оборудование, позволяющее выполнять высокоточные технологические функции, необходимые для производства ракетных систем.

Сообщается, что новые станки были закуплены предприятием по прямым контактам с зарубежными партнерами. Этому способствовало решение СНБО о либерализации производства.

На Украине готовятся к производству ракет «Нептун»


Сегодня мы увидели в цехах новейшие технологические линии лучших зарубежных производителей, которые позволяют втрое увеличить объемы производства,
сказал Турчинов.

Он отметил, что «Визару» было нелегко налаживать выпуск новой продукции после полного отказа от сотрудничества с Россией (До 2014 года предприятие поставляло в РФ 88% своей продукции).

После 2014 года отношения с Россией были полностью прекращены, и «Визар» за счет импортозамещения сумел обеспечить производство собственной продукции без российских комплектующих, добавил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что сегодня предприятие «активно продвигает свою конкурентную продукцию на новые зарубежные рынки», укрепляя свой экспортный потенциал.



Напомним, ГП «Визар» (бывший Жулянский машиностроительный завод) расположен в Киевской области. С начала 90-х до 2014 года предприятие осуществляло субподрядное производство элементов зенитных ракет серии 48Н6 для ЗРК С-300ПМ, которые полностью поставлялись в Россию.

Использованы фотографии: http://www.rnbo.gov.ua
14

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. лесовозник (игорь) Сегодня, 16:28
    Болотный водяной у них будет на выходе)))), а не противокорабельный нептун))))
    лесовозник
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:44
      Ну,что там будет посмотрим.Водяной или что другое.Вопрос в том,что скорее всего они скопировали что то советское и российское.Кое что и "наши дельцы"могли подкинуть.Кол бы им осиновый.Кстати,а почему у них это новое оборудование в каком то ангаре стоит?.
      Цитата: лесовозник
      Болотный водяной у них будет на выходе)))), а не противокорабельный нептун))))
      210окв
    2. Бар1 (Тимур) Сегодня, 17:14
      вот черти ,когда у хохлов будет чем пульнуть в Россию ,то они это сделают обязательно,надо что то делать,например купить завод и закрыть его,а инженеров в тактическое вооружение.
      Бар1
      1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 18:31
        эти мрази майданные уже считай пульнули,наверняка все технологии,которые совместными были уже слили своим западным хозяевам.
        Ратник с пулеметом
    3. donavi49 Сегодня, 18:33
      Киевский завод один из самых живых. И станки корейские Дусаны купили вон.


      Нептун - это Х-35, которую, изначально планировали выпускать в УССР еще, а потом уже после развала по кооперации задействовать (не взлетело, ибо заказов минимум тогда было).

      Ракеты 5В55 - производили серийно с советских времен. Ракеты 48Н6 обслуживание и поставка производственных комплектов в Россию до 2014.

      Единственный узкий момент у них с топливом - Павлоградский завод ускорители стартовые паковать научился, а вот менять топливо в ЗУРах - нет.

      По Нептуну - главная проблема ГСН. То есть вывести по GPS/ИНС они могут в точку. Но вот с самим блоком на финальный участок у них засада. Ибо не производили ранее.
      donavi49
  2. Тралл Сегодня, 16:29
    Головной обтекатель ракеты с черепа Турчинова скопировали smile
    Тралл
    1. Jerk Сегодня, 16:43
      И начинку тоже))) Поэтому не полетит - зато и не потонет - оно не тонет
      Jerk
    2. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 17:06
      А череп в свою очередь скопирован с головки полового члена?
      Вова Кабаев
    3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 18:33
      "это не рыба,это не мясо -это з.......... дяди турчинова))
      Ратник с пулеметом
  3. ioan-e (Борис) Сегодня, 16:39
    Сегодня мы увидели в цехах новейшие технологические линии лучших зарубежных производителей, которые позволяют втрое увеличить объемы производства

    Ноль во сколько раз не увеличивай, все равно будет ноль! laughing
    ioan-e
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:46
      Цитата: ioan-e
      Ноль во сколько раз не увеличивай, все равно будет ноль!

      На ноль делить нельзя, а умножать..., да пусть умножают...
      MPN
  4. doka (дмитрий) Сегодня, 16:48
    Нельзя недоаценивать производство ,а вдруг получиться что-то стоящее слепить кто его знает с этим шутить нельзя
    doka
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:16
      Цитата: doka
      вдруг получиться что-то стоящее слепить

      Изготовление такого вооружения это не лотерея. Нужны знания и опыт. А так для сравнения выглядит российский аналог шумерского нептуна

      Сильно похоже?
      dvina71
      1. Equalized Сегодня, 17:19
        Нептун это попытка клонировать Российско-советскую Х-35 одной из модификаций. У них есть документация и разработку ведут еще со времен Януковича. По сути к ракете готово ВСЕ кроме АРГСН. В данный момент предприятие "Радионикс" пытается создать ГСН для ракеты и испытать ее. Если ГСН смогут сделать то ракета готова по сути.
        Equalized
  5. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 17:01
    Не зря движки в России купили.
    Чича сквад
    1. Vard Сегодня, 17:05
      Обратите внимание... Списанные движки...
      Vard
      1. Equalized Сегодня, 17:21
        Не имеет никакого отношения к данной теме. То были совсем другие двигатели для совсем иного класса ракет и закупал их Витя Богуслаев :)

        P.s
        В-на Украине делают двигатели для крылатых ракет на том же Мотор Сиче. Твердотопливный ускоритель для выброса из ТПК - "Павлоградский химический завод"
        Equalized
  6. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 17:04
    Будут ентими нептунами рыбу глушить в нейтральных водах))
    Вова Кабаев
  7. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:08
    С начала 90-х до 2014 года предприятие осуществляло субподрядное производство элементов зенитных ракет серии 48Н6 для ЗРК С-300ПМ

    Получается, за свои же деньги получили головную боль на будущее.
    Если бы знать, если бы знать...
    kakvastam
  8. Equalized Сегодня, 17:12
    Добавлю фоток.
    Производят детали к 300мм ракетам РСЗО "Ольха", ТПК к "Нептуну", ремонт 5В55К(Р) и 9М83(М) к ЗРК С-300П и С-300В1, противотанковые ракеты Р-2 к ПТРК "Скиф", балочные держатели для самолетов и тд и тп.

    Фото по ссылке : https://bmpd.livejournal.com/3273049.html

    Equalized
  9. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 17:20
    Поди Боинг им старую версию "Гарпуна" всуропил, по которой затоварка. Сейчас отверточной сборкой занимаются. Потому и в складском помещении.
    pafegosoff
    1. Equalized Сегодня, 17:22
      Это копия Российской Х-35. Какой еще Гарпун?
      Equalized
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:30
        Цитата: Equalized
        Это копия Российской Х-35. Какой еще Гарпун?

        Российский. smile
        Ибо Х-35 уже давно называют "гарпунский" - очень уж схожая ПКР получилась. И даже ПУ такие же.
        Alexey RA
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:43
    Как бы они такой вот ракетой наше судно не навернули -с них станется! belay Пустят в сухогруз, или танкер, а то вообще, в пассажирское судно! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  11. dgonni (Dgon) Сегодня, 17:55
    А никто не увидел принципов импортозамещения то! Машиностроительные эллементы украина берёт в европе! И самые продвинутые! Ну я так, для инфы и мыслей! Апроксимацию сделаете сами!
    dgonni
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:38
      Цитата: dgonni
      А никто не увидел принципов импортозамещения то! Машиностроительные эллементы украина берёт в европе! И самые продвинутые! Ну я так, для инфы и мыслей! Апроксимацию сделаете сами!

      Тем, кому надо все увидели и оценивают реально. Ничего хорошего для России в развитии военного потенциала "звездонутого соседа" нет. Надо принимать все меры, что бы таких новшеств на Украине не было.
      Теренин
  12. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:16
    Что то собрать смогут, пока до уровня Сомали не скатились. Вопрос - какое каКчество будет, сколько делать могут и что не маловажно, по какой цене? Смогут ли ВСУ это закупать?
    Вопросы, вопросы, а ответы на них будут?
    rocket757
Картина дня