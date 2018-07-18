«Между Черчиллем и Сталиным» Н.И. Эйтингон: уточнения к биографии

5 ноября 2015 г. на Ютюбе был размещен ролик фильма «Между Черчиллем и Сталиным», вышедшего на телеканале «Мир».Одной из ключевых фигур фильма является Наум Исаакович Эйтингон. Тем более жаль, что в целом неплохая документальная работа содержит досадные ошибки и неточности, касающиеся именно этого персонажа. Для удобства читателей текст диктора фильма выделен жирным шрифтом.На 8-й минуте диктор, излагая биографию Эйтингона, утверждает, что его «». В действительности Эйтингон в 1925 г. окончил Восточный факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, готовивший разведчиков. В Военной академии Генерального штаба, которая была учреждена в 1936 г. для подготовки высшего командного состава РККА, Эйтингон, будучи разведчиком, никогда не обучался.Далее: «». Как известно, Л.Д. Троцкий был убит в августе 1940 г., поэтому неясно, при чём здесь 1941 г. По иронии судьбы убийство Троцкого, поддержавшего предложение по созданию восточного отделения Академии Генерального Штаба РККА (позднее называвшееся Восточным факультетом Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе), было организовано одним из выпускников его же детища.Далее, на 9-й минуте: «». Действительно, отдел «ДР» МГБ СССР, о котором здесь идет речь, был организован в 1946 г., но заместителем его начальника Эйтингон являлся с 15 февраля 1947 г. До этого назначения, в 1945-1947 гг., он являлся заместителем начальника отдела «С», занимавшегося сведениями, имевшими отношение к созданию атомной бомбы. Примечательно, что в обоих названных отделах Эйтингон являлся заместителем П.А. Судоплатова.Справедливости ради надо сказать, что полной хронологии жизни Н.И. Эйтингона нет до сих пор и, наверное, вряд ли она возможна для человека, прожившего такую жизнь.