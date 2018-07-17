18:40 17 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы

РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщает о планах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина провести своеобразное переформатирование существующий стратегии развития российской космонавтики. Отмечается, что это переформатирование связывается в первую очередь с желанием достичь определённой экономии в отрасли. О чём конкретно идёт речь?

По сообщению информационного агентства, Дмитрий Рогозин намеревается внести существенные изменения в федеральную целевую программу «Развитие космодромов России». Эта программа запущена в работу в 2016 году и рассчитана на срок до 2025 года. В планах главы Роскосмоса – перенос сроков реализации ФЦП.

Один из пунктов переноса – сроки создания и лётные испытания перспективных ракет и космических кораблей. Одним из таких проектов является пилотируемый космический корабль «Федерация». Изначально он задумывался как корабль для доставки экипажей и грузов к МКС, а также к перспективной орбитальной окололунной станции. Предполагалось, что лётный образец «Федерации» изготовят к 2020 году, а первые испытания в беспилотном варианте проведут в 2022 году.


А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы


Теперь же предлагается «не форсировать» и отложить лётные испытания «Федерации» как минимум на 4 года. Чем объясняется?

Собеседник РИА Новости заявляет, что в таком случае «Федерацию» можно будет испытывать совместно со сверхтяжёлой ракетой-носителем в 2026-2027 годах. Это якобы позволит сэкономить денежные средства и тщательнее проработать программу будущих пилотируемых полётов.

Важно отметить, что существующая программа по развитию космодромов уже претерпевала урезание: вместо изначального триллиона рублей финансовая часть ФЦП доведена до значения 340 миллиардов.

Использованы фотографии: Википедия
11

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 45

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:16
    в ракетно-космической отрасли сообщает о планах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина провести своеобразное переформатирование существующий стратегии развития российской космонавтики. Отмечается, что это переформатирование связывается в первую очередь с желанием достичь определённой экономии в отрасли.

    Вот уж экономии бесконечные переформатирования точно не обеспечат, потому как на них самих тоже средства нужны. И вместо того, чтобы средства работали на конечный результат, их бесконечно тратят на переформатирования. negative
    К-50
    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:23
      Цитата: К-50
      вместо того, чтобы средства работали на конечный результат, их бесконечно тратят на переформатирования.

      Предполагалось, что лётный образец «Федерации» изготовят к 2020 году, а первые испытания в беспилотном варианте проведут в 2022 году.
      Но тут "пришёл" Рогозин... Будет, как с "Восточным", долго, муторно, затратно... А в конце вмешается "ничего не знающий" до нужного времени Путин и всё будет хорошо!
      Или этот сценарий "Happy End" не предусматривает? Неее, Путин могёт всё, когда подготовится: БАМ достроил, Восточный достроил... И "Федерацию" осилит!
      Logall
      1. avt Сегодня, 17:29
        Цитата: Logall
        Но тут "пришёл" Рогозин...

        bully good И не подвёл ожидания!!! bully
        По сообщению информационного агентства, Дмитрий Рогозин намеревается внести существенные изменения в федеральную целевую программу «Развитие космодромов России». Эта программа запущена в работу в 2016 году и рассчитана на срок до 2025 года. В планах главы Роскосмоса – перенос сроков реализации ФЦП.
        Один из пунктов переноса – сроки создания и лётные испытания перспективных ракет и космических кораблей. Одним из таких проектов является пилотируемый космический корабль «Федерация».
        Батуты! Только батуты! И ...суп из компьютеров ...так в меню и напишет -,суп,, еркомпьтер" bully
        avt
      2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 17:38
        Цитата: Logall
        Но тут "пришёл" Рогозин...

        А кто Рогозина поставил? Путин и поставил. И наверняка Рогозин в точности отрабатывает ЦУ сверху, - экономить.
        Нормаль ок
        1. avt Сегодня, 18:05
          Цитата: Нормаль ок
          И наверняка Рогозин в точности отрабатывает ЦУ сверху, - экономить.

          bully Я это уже слышал в прошлом веке -,,Экономика должна быть экономной". bully Однако это не мешало Дяде Лёне вызвать Афанасьева и с порога в лоб -,,Сорвёте сроки -поставим к стенке." и ...Афанасьев ему верил, а тоже был на дворе -,,У нас не 37-й год"и бывало ненормированный рабочий день вводили.Ну а тут ..25 год .. а там Падишах , да продлит всевышний его дни , не напомните - на посту будет ? wassat Оправдал , оправдал Твиттер Олегович мои надежды !Не разочаровал . bully ,,Я верю друзья караваны ракет ..." ,,и на Марсе будут яблони цвести"...но в интернете , но в Твиттере bully
          avt
      3. Alban Сегодня, 17:42
        Цитата: Logall
        Но тут "пришёл" Рогозин... Будет, как с "Восточным", долго, муторно, затратно... А в конце вмешается "ничего не знающий" до нужного времени Путин и всё будет хорошо!

        Скорее всего поэт ,такой сценарий и будут ..Что то мутит власть ,то с пенсиями теперь с космическими программами ..Видать ЧМ дорого нам обошелся и населению придется затягивать пояса ,как и национальным программам .Казна то пустеет на глазах ! Не олигархам ведь за все расплачиваться ..
        Alban
      4. Случайный (Сергей) Сегодня, 18:04
        Цитата: Logall
        Но тут "пришёл" Рогозин... Будет, как с "Восточным", долго, муторно, затратно.

        good и в "догонку" - Рогозин добивает Хруничева

        Центр ракетостроения будет застроен раньше, чем получит господдержку

        Вице-премьер Дмитрий Рогозин ведет себя в отношении Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, как классический рейдер.
        Сначала ведущее предприятие ракетно-космического комплекса страны доводится до банкротства, затем его площади освобождаются под застройку.
        Как ранее рассказывало агентство «Руспрес», после аварии «Протона» в июле прошлого года, долги центра стали неподъемными для предприятия.
        Была озвучена идея погасить часть долгов за счет продажи территории комплекса.
        Дмитрий Рогозин посещал предприятие вместе с совладельцем компании «Киевская площадь» Годом Нисановым, что эксперты расценили, как презентацию перспективной московской территории для потенциального покупателя.
        Позже чиновник переселился в бывшую VIP-квартиру Леви Исаева — гендиректора компаний, принадлежащих Нисанову..........
        ссылка - https://www.rospres.com/corruption/23278/
        Случайный
        1. Бесконечность (Бесконечность) Сегодня, 18:17
          Интересно, что ровно два дня назад в США Маск доставил свой новый корабль Dragon V2 на мыс Канаверал. В сентябре запуск, но пока в беспилотном варианте. А в января 2019 года уже будет пилотируемый. За 4 года был создан корабль, хоть и посредством глубокой модернизации грузовика. Частником! И даже если сроки перенесутся, то всё равно раньше будет "Федерации"..

          Вот вам и батуты...
          Бесконечность
    2. MPN (Павел) Сегодня, 17:26
      Цитата: К-50
      их бесконечно тратят на переформатирования.

      Тем и живут, а так бы без них все давно построили sad
      MPN
    3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 17:59
      Я не знаю почему так происходит, но за что бы в этой жизни эти путинско-медведевские "эффективные менеджеры" не брались в России, всему почему-то сразу приходит карачун...
      Грэг Миллер
      1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 18:04
        Конечно, только в Белоруссии всё хорошо. И с космическими программами, и с ростом экономики.
        Рагнар лодброк
    4. wellaut (олег) Сегодня, 18:27
      Цитата: К-50
      И вместо того, чтобы средства работали на конечный результат, их бесконечно тратят на переформатирования. negative

      Так ведь именно ради налаживания процесса переформатирования и поставлен на руководство Рогозин. Сколько из 340 миллиардов пойдет на организацию этого процесса - одному Чубайсу ведомо … вот у кого учиться надо. Рогозин просто мальчик laughing laughing
      wellaut
  2. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 17:17
    Это якобы позволит сэкономить денежные средства и тщательнее проработать программу будущих пилотируемых полётов.

    А высвободившиеся деньги пойдут на увеличение зарплат депутатов и чиновников?
    Sharky
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 17:43
      А то куда-же.....А вместо "Федерации"-"батут....гы-гы....
      Улиточник N9
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:55
        Вы вобще на российскийх союзах летаете. Вот тебе и батут с гы гы.
        Грибок
  3. Комментарий был удален.
  4. Дормидонт2 Сегодня, 17:23
    считаю надо сконцентрироваться на работе по созданию многоразовой ступени Ангара-Байкал, и росс.челнока типа х-37 сша , четыре-2 ступени самолетного приземления, должны выводить ударный космический БПЛА аналог х-37, нельзя откладывать эту тему, так как США уже заявили что будут выводить оружие в космос
    Дормидонт2
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:35
      Так у нас уже давно Лозинский все разработал, надо только поднять архивы, поставить на Роскосмос грамотного технаря-лидера, не верю что нет у нас таких, осовременить, распланировать и вогнать тему в жесткий график.
      Но для этого еще нужны политико-экономические перемены - социальные и финансовые. Рубль должен быть отвязан от доллара, иначе эта канитель приведет нас к плачевному концу, что и было задумано. И естественно - переход к плановой экономике в основных отраслях народного (см. тему социальных реформ) хозяйства. План и рынок вполне совместимы, что опыт нескольких десятилетий, к сожалению не у нас, показал.
      NordUral
  5. Million (Влад) Сегодня, 17:32
    Энергии много ,ума и совести мало...Ничего хорошего Роскосмосу не светит
    Million
  6. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 17:40
    Теперь же предлагается «не форсировать» и отложить лётные испытания «Федерации» как минимум на 4 года. Чем объясняется?

    Объясняется это непрофессионализмом Рогозина на посту вице-премьера, когда он не смог наладить нормальную работу Роскосмоса со товарищи. Теперь же, посаженный на космос, Рогозин начинает тянуть время, только и всего - мол, задержка не потому, что Роскосмос в очередной раз провалил то, за что брался, в бытность мою (Рогозина, а не Андрея из Челябинска laughing ) вице-премьером, а потому что стратегия такая!
    Андрей из Челябинска
  7. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 17:42
    Кроме зубовного скрежета, такие "новости" ,ничего не вызывают (((
    Сибирский цирюльник
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:28
      А должны мобилизовывать. Впереди выборы, 9 сентября, и надо прокатить на них партию преступной власти. И дальше так же действовать, дружно, всем народом, не отсиживаясь в кустах и думая, когда включаешь зомбоящик.
      NordUral
  8. Vard Сегодня, 17:43
    Ну деньги на Олимпиаду... На Мундиале как раз триллион вложили... Мост на Сахалин.. трасса для Кадырова.. на космос уже не осталось... И на пенсионеров то же...
    Vard
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:56
      Почему плачешь?
      Грибок
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:26
        Ножичка на тебя нет, грибочек.
        NordUral
      2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 18:32
        Грибок, че ты ноешь все время?
        Гаргантюа
  9. zyzx (Костик) Сегодня, 17:44
    Денег нет,но скоро у народа отожмем,пока держитесь.
    zyzx
  10. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:45
    Теперь же предлагается «не форсировать» и отложить лётные испытания «Федерации» как минимум на 4 года. Чем объясняется?
    Чем, чем, тем, что за это время "или ишак, или падишах, точно подохнут"
    svp67
  11. senima56 (Николай) Сегодня, 17:47
    У нас слишком долго пели: "Кто был ничем, тот станет всем!" "Ничто" оно и есть "ничто", не может оно чем-то стать!
    senima56
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:49
    Скоро над нами в голос весь мир будет хохотать, с такими "успехами "!И даже коммерческих запусков лишимся, их за таких вот "рукамивыводителями "!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:03
      Как бы не было хуже - будем покупать спутники в Китае и запускать их индийскими или китайскими ракетами...
      Грэг Миллер
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:24
      Сергей Витальевич! Космос это много, но это частность. Все так, а нам заливают в уши, что мы уже на седьмом небе.
      Как разливались соловьями про РЭБ, а беспилотники бородатых в Сирии посадить не можем, приходится дорогущими ракетами уничтожать. Потому как везде вместо технарей стали заниматься всем менагеры, юристы и журналисты.
      И не в этом даже дело, а в основном - в социальном строе. С этими, что сейчас во власти нас ждет крах.
      И вообще - я лично думаю, что этот крах и есть их работа, основная и тайная. Ничем другим разрушительную политику всех "реформ" не объяснить ни на здравую голову, ни с не одной пол-литрой за воротником.
      NordUral
  13. dgonni (Dgon) Сегодня, 18:00
    Простая констатация факта ухода из космоса, как в плане транспортников так и в плане грузовых и людских перевозок к МКС. Хотя? ну если Маск облажается со своим Дрегоном2? То возможно и побегут галлопом. Сырое всё, в этом причина. К сожалению.
    dgonni
    1. BlackMokona Сегодня, 18:13
      США делают три корабля паралельно
      Дракон-2 SpaceX
      Старлайнер Боинг
      Орион Локхид
      Поэтому нужно три одновременных провала, от трёх разных компаний
      Ну и план Б
      Дракон-1 пригоден для перевозки людей, только риски не устраивают НАСА из за отсутствия САС. Но если прикажут полетят
      BlackMokona
      1. dgonni (Dgon) Сегодня, 18:15
        Они в разных весовых категориях. Поэтому пока конкурент один. Хотя? Посмотрим
        dgonni
      2. poquello (poquello) Сегодня, 18:34
        Цитата: BlackMokona
        Поэтому нужно три одновременных провала, от трёх разных компаний

        )))) етить, они всё делают, делают, только ещё 20 наших движков закупают
        poquello
    2. donavi49 Сегодня, 18:20
      Если Маск облажается - то в Боинге будет пир, ибо тогда их Старлайнер станет монополистом.

      Первый запуск Старлайнера очень скоро - ракету уже финализируют:
      The #AtlasV dual engine Centaur for @BoeingSpace #Starliner flight is in the final stage of production and checkout and will be shipping to the Cape soon!

      Сам Старлайнер - получил допуск к тестовому полету по полной схеме (до МКС и обратно) в беспилотном режиме.
      donavi49
  14. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:02
    Когда Великой страной начинают управлять торгаши и фарцовщики из "святых" 90-х, эта Великая страна перестает быть Великой и становится деградирующей...
    Грэг Миллер
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:17
      Как назвали Рашкой, так и живем. Была огромная царская Империя, была великая Советская страна, а стали Рашкой с ничтожеством во власти.
      NordUral
  15. akudr48 (Александр) Сегодня, 18:10
    Рогозин - могильщик российского космоса.

    И до него многие орудовали с ножом, дубиной и кистенем, чтобы добыть себе зипунов из космических программ.

    Ну а этот журналист в министрах, учитывая, что весь советский космический задел отжали до суха, а своего ничего не дали, через определенной время объяснит, что настала пора летать на китайских ракетах, типа, все украли до нас...

    И разведет руки, как та лошадка из анекдота, "Ну не шмогла...".
    akudr48
  16. rudolff (Rudolf) Сегодня, 18:13
    У Рогозина базовое образование журналистика. Чего от него можно ожидать? Сугубо только треп.
    rudolff
  17. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:14
    А может этому Димону 2 пора на пенсию, а то он все отфоматирует? Пусть цветочками займется и рыбалкой.
    NordUral
  18. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:14
    Рогозин намеревается внести существенные изменения в федеральную целевую программу «Развитие космодромов России». Ещё ничего не сделал, а критиков - один красноречивее другого. Задачи, как раз по его направлению деятельности и функциям. Имеет право разобраться с ФЦП. Кем отмечается, что переформатирование связано с экономией? В «Роскосмосе» комментировать информацию отказались, а либеральная пресса уже всё знает из "своих источников".
    Теренин
  19. Nychego (Валерий) Сегодня, 18:16
    Очень жаль.
    Жаль, что нельзя сделать что-то законное и эффективное для отставки Рогозина.
    Я прекрасно знаю, что дело не только в нём, но он - квинтэссенция творимого с российской космической сферой деятельности.
    Nychego
  20. Павел 1 (Павел 1) Сегодня, 18:16
    Как тебе такое Илон Маск?
    Павел 1
  21. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 18:22
    Чем объясняется?

    А грошей то нема... negative
    Архивариус Вася
Картина дня