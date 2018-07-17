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А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы
РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщает о планах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина провести своеобразное переформатирование существующий стратегии развития российской космонавтики. Отмечается, что это переформатирование связывается в первую очередь с желанием достичь определённой экономии в отрасли. О чём конкретно идёт речь?
По сообщению информационного агентства, Дмитрий Рогозин намеревается внести существенные изменения в федеральную целевую программу «Развитие космодромов России». Эта программа запущена в работу в 2016 году и рассчитана на срок до 2025 года. В планах главы Роскосмоса – перенос сроков реализации ФЦП.
Один из пунктов переноса – сроки создания и лётные испытания перспективных ракет и космических кораблей. Одним из таких проектов является пилотируемый космический корабль «Федерация». Изначально он задумывался как корабль для доставки экипажей и грузов к МКС, а также к перспективной орбитальной окололунной станции. Предполагалось, что лётный образец «Федерации» изготовят к 2020 году, а первые испытания в беспилотном варианте проведут в 2022 году.
Теперь же предлагается «не форсировать» и отложить лётные испытания «Федерации» как минимум на 4 года. Чем объясняется?
Собеседник РИА Новости заявляет, что в таком случае «Федерацию» можно будет испытывать совместно со сверхтяжёлой ракетой-носителем в 2026-2027 годах. Это якобы позволит сэкономить денежные средства и тщательнее проработать программу будущих пилотируемых полётов.
Важно отметить, что существующая программа по развитию космодромов уже претерпевала урезание: вместо изначального триллиона рублей финансовая часть ФЦП доведена до значения 340 миллиардов.
По сообщению информационного агентства, Дмитрий Рогозин намеревается внести существенные изменения в федеральную целевую программу «Развитие космодромов России». Эта программа запущена в работу в 2016 году и рассчитана на срок до 2025 года. В планах главы Роскосмоса – перенос сроков реализации ФЦП.
Один из пунктов переноса – сроки создания и лётные испытания перспективных ракет и космических кораблей. Одним из таких проектов является пилотируемый космический корабль «Федерация». Изначально он задумывался как корабль для доставки экипажей и грузов к МКС, а также к перспективной орбитальной окололунной станции. Предполагалось, что лётный образец «Федерации» изготовят к 2020 году, а первые испытания в беспилотном варианте проведут в 2022 году.
Теперь же предлагается «не форсировать» и отложить лётные испытания «Федерации» как минимум на 4 года. Чем объясняется?
Собеседник РИА Новости заявляет, что в таком случае «Федерацию» можно будет испытывать совместно со сверхтяжёлой ракетой-носителем в 2026-2027 годах. Это якобы позволит сэкономить денежные средства и тщательнее проработать программу будущих пилотируемых полётов.
Важно отметить, что существующая программа по развитию космодромов уже претерпевала урезание: вместо изначального триллиона рублей финансовая часть ФЦП доведена до значения 340 миллиардов.
Использованы фотографии: Википедия
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