Пистолет-пулемёт FMK-3 (Аргентина)



Один из опытных пистолетов-пулеметов PA-3-DM. Фото Thefirearmblog.com



Серийный FMK-3 со складным прикладом. Фото Zonwar.ru



Неполная разборка оружия. Фото Zonwar.ru



Внутренности оружия; ствольная коробка удалена. Фото Sassik.livejournal.com



Детали автоматики FMK-3: снаружи (серебристый) - затвор. Внутри него - ствол и возвратно-боевая пружина. Фото Sassik.livejournal.com



Чашка затвора. Фото Sassik.livejournal.com



FMK-3 до сих пор находятся в эксплуатации и участвуют в разных мероприятиях. Фото Sassik.livejournal.com

По материалам сайтов:

http://thefirearmblog.com/

http://modernfirearms.net/

http://forgottenweapons.com/

http://zonwar.ru/

Первый собственный пистолет-пулемет Аргентины был создан в начале тридцатых годов на основе решений, подсмотренных в зарубежных проектах. Впоследствии почти во всех новых проектах такого рода продолжали использовать хорошо освоенные и изученные идеи. Тем не менее, подобный подход приводил к определенным ограничениям, из-за чего военные потребовали создать совершенно новую конструкцию. Своеобразной революцией в области аргентинских пистолетов-пулеметов стало изделие FMK-3.С начала тридцатых до конца пятидесятых годов прошлого века аргентинская промышленность успела создать целый ряд собственных пистолетов-пулеметов под патроны 9х19 мм «Парабеллум» и .45 ACP. Это оружие, в целом, устраивало военных и полицию, но со временем стало устаревать. Оно показывало приемлемые характеристики, но не отличалось большим удобством использования. Как следствие, в конце шестидесятых вооруженные силы Аргентины потребовали создать новое оружие этого класса, имеющее принципиальные отличия от существующих образцов.Из имеющихся данных следует, что одно из главных требований к перспективному пистолету-пулемету заключалось в минимизации его габаритов в боевом и транспортном положении. С точки зрения прочих характеристик новый образец должен был, как минимум, не уступать существующему оружию. В отличие от ряда предыдущих проектов, на этот раз планировалось создать только один вариант пистолета-пулемета – под патрон 9х19 мм. Ранее он использовался только армией, но теперь на него решила перейти и полиция.Известно, что на конкурс армии были представлены несколько новых проектов пистолета-пулемета, один из которых разработали специалисты завода Fábrica Militar de Armas Portátiles – Domingo Matheu (FMAP-DM) из г. Росарио. Ранее это предприятие выпускало пистолеты-пулеметы PAM-1 и PAM-2, представлявшие собой переработанный вариант американского изделия M3. Таким образом, у завода имелся определенный опыт в сфере легкого автоматического оружия, который можно было использовать в новом проекте.Проект от FMAP-DM получил рабочее обозначение PA-3-DM: Pistola Ammetralladora (пистолет-пулемет) третьей модели от компании Domingo Matheu. Такое обозначение сохранялось до момента принятия на вооружение и запуска серийного производства. Пистолеты-пулеметы сравнительно небольшой первой серийной партии остались в истории под обозначением PA. В дальнейшем оружие переименовали в FMK-3. Позже были созданы новые модификации изделия, названия которых напоминали последнее обозначение базового образца.Все предыдущие аргентинские проекты пистолетов-пулеметов использовали традиционную компоновку оружия с автоматикой на основе свободного затвора, сзади подпираемого возвратно-боевой пружиной, и передним расположением приемной шахты магазина. Такая схема позволяла получить желаемое оружие, но накладывала некоторые ограничения. По этой причине в новом проекте от FMAP-DM предлагались некоторые новые идеи. Следует отметить, что новыми они были только для аргентинской оружейной школы, но не для зарубежных конструкторов. Так, затвор для PA-3-DM / FMK-3 в определенной мере напоминал агрегат израильского пистолета-пулемета «Узи». Возможно, речь шла о прямом заимствовании идей и решений, хотя и с определенной переработкой перед внедрением в свой проект.Конструкторы FMAP-DM достаточно быстро сформировали общий облик оружия и в дальнейшем лишь развивали его. В результате этого серийные образцы не имели принципиальных отличий от ранних прототипов. Во всех случаях использовалась трубчатая ствольная коробка, дополненная Т-образным нижним кожухом. Вертикальная пистолетная рукоятка последнего выполняла функции приемника магазина. Ранние варианты проекта предлагали использование фиксированного приклада, но позже от него отказались в пользу складного устройства.Все основные элементы автоматики должны были помещаться в цилиндрической верхней части ствольной коробки. Металлическая трубка достаточных габаритов имела продольную прорезь в передней части на левом боку. Справа в центре имелось окно для выброса гильз. Снизу на трубке предусматривались прорези и окна для подачи боеприпасов и подвода деталей спускового механизма. Под трубкой закреплялся штампованный кожух ударно-спускового механизма, выполненный заодно с приемной шахтой магазина. В задней части такого кожуха имелся вертикальный элемент, закрывавший торец ствольной коробки.Пистолет-пулемет FMK-3 получил нарезной ствол калибра 9 мм длиной 290 мм (32 калибра). Ствол жестко закреплялся в переднем торце ствольной коробки. Значительная его часть помещалась внутри коробки: задний торец патронника располагался на одной линии со спусковым крючком. Такое размещение ствола позволило заметным образом сократить общую длину оружия. Второй метод сокращения габаритов был связан с нестандартной конструкцией затвора.Оружие получило автоматику на основе свободного затвора с т.н. набегающей конструкцией последнего. Затвор представлял собой крупную и массивную деталь цилиндрической формы, имевшую значительную внутреннюю полость. Чашечка, взаимодействовавшая с патроном и казенником ствола, находилась внутри затвора на некотором расстоянии от его задней части. На затворе имелся фиксированный ударник. При сборке пистолета-пулемета ствол помещался внутрь затвора. Находясь в крайнем переднем положении, затвор перекрывал 180 мм ствола. Взведение осуществлялось при помощи рукоятки, выведенной через паз слева. Стрельба велась с открытого затвора.Запирание ствола осуществлялось путем прижатия затвора к патроннику силой возвратно-боевой пружины. Последняя надевалась на заднюю часть ствола и помещалась внутри затвора. Передняя часть пружины контактировала с соответствующим кольцом затвора, задняя – с расширенной внешней поверхностью казенника.Изделие FMK-3 предлагалось оснащать спусковым механизмом сравнительно простой конструкции, все детали которого помещались в нижнем кожухе под ствольной коробкой. УСМ обеспечивал стрельбу одиночными или очередями. Управление огнем осуществлялось при помощи традиционного спускового крючка и флажка предохранителя-переводчика огня, выведенного над крючком слева. Положения флажка обозначались выбитыми буквами: S (Seguro – «предохранитель»), R (Repetición – одиночные) и A (Automático – автоматический огонь).Предохранитель с ручным управлением дополнялся автоматическим устройством. На задней части рукоятки имелась качающаяся клавиша, отвечавшая за блокирование или работу спуска. Клавиша, не будучи вжатой в рукоятку, не позволяла вести огонь.По мере развития проекта были созданы несколько вариантов магазина. Штампованные коробчатые устройства вмещали 25, 32 или 40 патронов 9х19 мм «Парабеллум» при двухрядном их расположении. Магазин помещался внутрь вертикальной пистолетной рукоятки и фиксировался при помощи подпружиненной защелки. Последняя находилась на нижней части рукоятки, непосредственно за магазином.Прицельные приспособления не отличались сложностью. Над передним торцом ствольной коробки находилась мушка с регулировкой по высоте, прикрытая кольцевым намушником. Сзади на коробке помещалась U-образная опора с перекидным целиком. Апертуры последнего были рассчитаны на дальность 50 и 100 м.Несмотря на упрощенную конструкцию, пистолет-пулемет PA-3-DM / FMK-3 отличался неплохой эргономикой. Удерживать оружие предлагалось за пистолетную рукоятку. Под передней частью ствольной коробки находилось деревянное или пластиковое цевье. Первый серийный вариант оружия оснащался металлическим складным прикладом, выполненным из длинного прута. Последний имел пару продольных стержней, двигавшихся внутри трубок на бортах ствольной коробки, и изогнутый плечевой упор.Также в серии были пистолеты-пулеметы, отличавшиеся от базового изделия иной фурнитурой. Оружие могло оснащаться фиксированным деревянным или пластиковым прикладом сложной формы. Приклад устанавливался на заднюю часть ствольной коробки при помощи металлической детали, выполнявшей функции дополнительной крышки.При сравнительно длинном 290-мм стволе, пистолет-пулемет FMK-3 со сложенным прикладом имел длину 520 мм. Длина с выдвинутым прикладом достигала 690 мм. Собственный вес оружия составлял 4,8 кг. Магазин с 40 патронами весил еще 500 г. Использованная автоматика позволяла показывать скорострельность на уровне 600-650 выстрелов в минуту. Эффективная дальность огня не превышала 100-150 м, характерные для автоматического оружия под пистолетный патрон.Новый пистолет-пулемет FMK-3 отличался от аргентинских предшественников компоновкой и конструкцией автоматики, что позволило получить некоторые преимущества. Так, набегающий на ствол затвор дал возможность оптимизировать компоновку внутренних объемов. Возвратно-боевая пружина, надетая на ствол, позволила уменьшить длину ствольной коробки. Необычная форма затвора привела к перераспределению масс агрегатов в момент выстрела, что сократило некоторые импульсы, воздействующие на оружие, и в некоторой мере повысило характеристики точности и кучности.В конце шестидесятых годов предприятие FMAP-DM последовательно изготовило несколько опытных образцов нового оружия, отличавшихся конструкцией тех или иных деталей. Общая схема и основные решения при этом не претерпевали серьезных изменений. К началу следующего десятилетия прототипы прошли необходимые испытания и получили одобрение заказчика. Вскоре появились приказы о принятии PA-3-DM на вооружение армии и полиции Аргентины.По известным данным, первая партия пистолетов-пулеметов PA-3-DM, обозначенных как PA, была изготовлена в 1970 году. Первая партия состояла из 4500 изделий, конструкция которых повторяла поздние прототипы. Далее последовала первая партия из нескольких тысяч серийных FMK-3, оснащенных фиксированными пластиковыми прикладами. Чуть позже было решено отказаться от пластиковых и деревянных прикладов в пользу складной проволочной конструкции. Впрочем, через несколько лет вновь появился заказ на оружие с жестко закрепленным прикладом. На этот раз, во избежание путаницы, пистолет-пулемет обозначили как FMK-4. От базового FMK-3 он отличался только фурнитурой, сохраняя все основные устройства и механизмы.К концу семидесятых годов интерес к подобному оружию стали проявлять стрелки-любители. Следствием этого стало появление новой модификации пистолета-пулемета. Изделие под названием FMK-5 являлось полной копией FMK-4, оснащенной иными средствами управления спуском. В отличие от армейских и полицейских образцов, гражданское оружие не имело режима автоматического огня.Отличаясь простотой и малой стоимостью, пистолеты-пулеметы семейства FMK-3 достаточно быстро смогли стать массовым оружием и поступить на вооружение множества подразделений из состава разных структур. По разным данным, до начала восьмидесятых годов было изготовлено не менее 30 тыс. единиц такого оружия всех модификаций. В некоторых источниках приводятся иные цифры – порядка 50 тысяч. Так или иначе, массовый серийный выпуск FMK-3 позволил перевооружить армию и силовые структуры, почти полностью заменив оружие устаревших моделей. Кроме того, на заработках компании-производителя хорошо сказалось оружие в версии для гражданского рынка.Согласно доступным данным, почти все контракты на серийное производство FMK-3 были заключены с правительственными структурами Аргентины. Имел место лишь один договор с зарубежной страной. В семидесятых годах, вскоре после начала перевооружения аргентинских подразделений, изделия FMK-3 были приняты на вооружение Гватемалы. В эту страну поставили несколько тысяч пистолетов-пулеметов. Схожим образом дело обстояло и с гражданской модификацией. Она пользовалась определенной популярностью в Аргентине, но не в других странах.Пистолеты-пулеметы семейства FMK-3 поступили на вооружение Аргентины уже в сравнительно спокойный период, и потому их чаще всего использовали на стрельбищах, в рамках учебных мероприятий по подготовке личного состава. Однако, по разным данным, полиции и спецслужбам неоднократно пришлось применять такое вооружение в борьбе с преступностью.Единственным вооруженным конфликтом в «биографии» армейских пистолетов-пулеметов стала война за Фолклендские / Мальвинские острова. В распоряжении аргентинских солдат имелось разнообразное стрелковое оружие, в том числе пистолеты-пулеметы от завода FMAP-DM. Известно, что некоторое количество аргентинских пистолетов-пулеметов досталось британцам в качестве трофеев. Теперь это оружие хранится в музеях и частных коллекциях.Несмотря на солидный возраст, пистолеты-пулеметы FMK-3 и FMK-4, а также гражданские карабины FMK-5 до сих пор остаются в эксплуатации. Такое оружие показывает достаточные характеристики, а кроме того, не успело выработать свой ресурс. Как следствие, различные части вооруженных сил и полицейские структуры по сей день имеют значительное число сравнительно старых образцов. Со временем произошла частичная замена этого оружия более новыми изделиями, но полное его списание пока не планируется.С начала тридцатых годов оружейники Аргентины занимались тематикой пистолетов-пулеметов и за несколько десятилетий разработали целый ряд интересных образцов подобного вооружения. Проект FMK-3 оказался последним в этом ряду и вполне может считаться вершиной развития аргентинского автоматического оружия под пистолетный патрон. Вследствие этого FMK-3 и его модификации остаются на вооружении разных подразделений и пока не спешат уступать свое место. Кроме того, уже четыре десятилетия Аргентина не пытается создать новый пистолет-пулемет для замены существующего оружия.