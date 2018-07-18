Где взять денег на "Буяны", когда пусты карманы?

Сегодня очень сложно побаловать себя хорошими новостями, на что нам время от времени пеняют читатели. А что делать, не мы такие, не замечающие прекрасного вокруг, жизнь такая.Сегодня мы поговорим о нашем судостроении в свете принятой 28 июня этого года стратегии развития, закончившегося ЧМ по футболу и порадуемся, если будет чему.Вообще, будет. Кроме футбольных результатов, тем более что там особо нечему радоваться. Но – по порядку. И начнем с приятного.На Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, что в Татарстане, 12 июля заложили малый ракетный корабль «Ставрополь». Это 12-й по счету в серии кораблей проекта 21631 «Буян-М», первые шесть уже служат в наших ВМС.Почему, собственно, мы так рады этому факту?По многим причинам. Одна из которых – мы просто умеем строить такие корабли. Злободневно, но факт. Сегодня мы строим не те корабли, которые нам нужны, а те, которые в состоянии.Практика показывает, что РАКи и МРАКи мы пока еще можем строить. И это прекрасно. Да, про авианосцы смело можно забывать, заготовками для эсминцев и фрегатов мы обеспечены надолго, как бы туда еще двигатели придумать. БДК «Иван Грен» вымучили, и тут же было сказано, что все. «Бильше не треба».«Грен» мурыжили 14 лет. С 2004 по 2018 год. Сколько времени теперь потратят на систершип «Петр Моргунов», сказать сложно. Стоит, наверное, отметить, что янки в своей загнивающей и разваливающейся на части Америке «Джорджа Буша», который, простите, атомный авианосец, за 6 лет сварганили.6 и 14 – разница есть? Есть. И тем, кто резонно возразит, что на «Буше» вакуумные толчки не работают, как надо, мы просто на «Кузю» покажем рукой. Вот уж где проще найти то, что работает…Но возвращаемся к «Буянам». Радует. Можно сколь угодно долго ехидничать на тему «москитного флота», но его преимущества – это преимущества.«Буян-М» — это в первую очередь конструктивные решения малого артиллерийского корабля проекта 21630 «Буян», но при этом «Буян-М» вдвое крупнее: 950 тонн водоизмещения против 500.Особенность этих двух проектов — малая осадка, по сути, это корабли класса «река — море». Потому и строят их в непривычном для морских построек месте — в Татарстане. Но после спуска на воду кораблики вполне нормально приходят к месту дальнейшей службы по рекам. Это одновременно и сильная, и слабая сторона.Недостатки очевидны сразу: мореходность ниже средней. Да, «Буяны» очень плохо чувствуют себя на волне. Укачивает.Вторым недостатком проекта является крайне слабая ПВО. Хуже быть просто не может, поскольку вроде бы комплекс ПВО «Гибка-Р» есть не что иное, как стационарная пусковая установка для ракет ПЗРК «Игла». Понятно, что катера должны действовать в прибрежной морской зоне, где должны присутствовать базовые комплексы ПВО.Тем не менее, неплохо было бы вместо весьма сомнительных КПВТ и «Игл» иметь морской вариант «Панцирь-М». Как на «Каракуртах». Есть информация, что на катерах №№ 10, 11 и 12 уже будут стоять «Панцири-М». Дай бог, чтобы так.А вот с обычным, точнее, необычным, оружием нормально. 8 «Калибров» — это 8 «Калибров». Это серьезная заявка на победу.Плюс комплекс РЭБ ТК-25-2, который если уж не спасет (да, на 100% не прикроет), но голову сможет заморочить и эсминцу, и самолету.Но катерам совершенно не надо выходить в лихую атаку в пределах видимости противника. Не те времена. Нас, например, греет мысль, что любой «Дональд Кук» может быть откалиброван таким корабликом с поверхности реки Дон, например. Дальность «Калибра» позволяет.Фактически можно говорить о создании мобильного средства стратегического сдерживания (причем как ядерного, так и неядерного), способного наносить высокоточные удары по территориям, находящимся в зоне действия «Калибра».А уж как переместить при необходимости бригаду катеров такого класса из акватории Черного моря на Балтику, например, думаем, рассказывать не надо. Своим ходом дойдут.Многие господа, которые нам не товарищи вовсе, злобно урча отмечают, что Россия таким способом элегантно обходит одно из ограничений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. По букве договора запрещалось создавать и развертывать в войсках наземные пусковые установки крылатых ракет с дальностью от 500 до 5500 км.Однако крылатые ракеты морского базирования из-под договоров о контроле над вооружениями неуклонно выводились, причем, инициатива исходила не от советской по тому времени стороны. Эти нюансы весьма были полезны США, чьи военные не желали ограничивать ракетное оружие своих ВМС, сделав ставку на них, как на средство доставки.А теперь возникла обратная ситуация, когда Россия может маневрировать «стратегическими ракетными катерами» класса «река-море», беспрепятственно пользуясь своими внутренними водными путями.И не наша вина, что у нас этих ресурсов… много. И благодаря этому стечению обстоятельств, все, кому не достанется пристального внимания «Искандеров», попадут в теплые объятия «Калибров».В целом – вся Европа.Кто-то скажет, что европейцы всего-навсего союзники США, а где там американцы, отсидятся.Не все.Смотрим на карту, проводим окружность в районе Ростова-на-Дону или канала имени Москвы радиусом 2 600 км – и привет!Сейчас «Буянов» у ВМФ шесть, но в 2019–2023 годах введут в строй еще столько же. Очень на это надеемся. Будет ли продолжена серия, пока неясно. В планах у флотских строительство в огромных количествах более мореходных «Каракуртов» для Северного и Тихоокеанского флотов.Но у нас и «Армату» тысячами хотели строить, и Су-57 сотнями. А на деле пока пшик. Точнее, ставшая уже классикой песня «денег нет, но вы там держитесь».Сейчас мы плавно перейдем к тому моменту, когда начнем показывать, где можно нарыть денег. Некрасиво лазить по чужим карманам, но простите уж.У наших потенциальных в Америке есть такой термин – «ястребы». Ярчайший пример – Джон Маккейн и Линдси Грэм. Вот мы рискнем взять на себя (в очередной, впрочем, раз) эту роль здесь. И поговорим о похмелье после праздника пусть и в переносном смысле.Интересно, где-нибудь, не в России, бывают праздники, после которых не появляются какие-либо гадости? Вот просто праздник, и всё? Хорошее настроение, веселье, адреналин... И утро без похмелья, без синяков, с целыми носами…Или только у нас на свадьбе необходимо обязательно кому-то набить морду? А на дне рождения нажраться так, чтобы "мордой в винегрет" было ещё прекрасным выходом из ситуации? А утро в собственной постели служит показателем "прекрасно посидели"?Россия продолжает праздновать прошедший чемпионат мира по футболу. СМИ публикуют восторженные отзывы иностранцев об организации этого мероприятия. Коллекционеры атакуют кассиров магазинов в поисках двадцатипятирублёвок с символикой мундиаля.Хорошо, мы не против, если честно.Но в то же время ждем, что местные органы правопорядка начнут готовить камеры в СИЗО, следователи достают новые папки для новых дел, оперативники фиксируют улики и устанавливают месторасположения фирм и их руководителей.Это совсем не выдумка. Это реальность. Или традиция, если угодно. Ну не бывает у нас больших строек без халтуры, воровства и… Короче, вы поняли. Обычная российское "авось" в масштабах, способных обеспечить внукам и правнукам достойную жизнь.Раньше, во времена "опиума для народа", в голову наших людей было заложена простая истина. Мы потому непобедимы, что прикрывает нас Мать Божья своими покровами. Не могут враги нас уничтожить. Как бы ни тужились, но против Богоматери не попрёшь.При этом наши междусобойчики ей как-то неинтересны. Бунты, революции, стенка на стенку, отец на сына... Вроде нянечки в детском саду. Ну растут детки. Всякое бывает. Дерутся между собой, игрушки воруют, конфеты отбирают. Что вы хотите, дети...И знаете, ЧМ сделал авторов верующими. По крайней мере, в смысле Божьей помощи России.Провести такое серьезное мероприятие на таком уровне действительно дело. Насколько оно нужное – сложно пока судить, у нас мнения разошлись, если честно.Помните финальный матч? Когда там, на небе, весь матч "болели"? Громыхали молниями. Орали так, что гром был слышен далеко от стадионов. Тучи то нависали, то отходили от поля. Но сборные играли. Мы смотрели.А потом, когда вручали награды, небеса разразились ливнем! Правда, этот ливень несколько по-разному был воспринят авторами. Один решил, что небеса плачут о том, что праздник закончен. Другой — что хватит праздновать, на работу пора. Но в целом оба согласились, что это чисто по-русски. Небо плачет, когда прощается…Оказалось, мы оба были правы только отчасти. Причем этой правды было по чуть-чуть у обоих.Оказалось, что нас предупреждали! Ребята, сваливайте по-быстрому со стадионов и прочих новостроек! Если хочется пожить ещё. А то...А то будет как обычно. Это бетонный блок в огород любителям пофырчать на тему «построенной к чемпионату инфраструктуры». Вот она, ваша инфраструктура. Поплыла. Где в реку, где под откос.И потихоньку слезает краска с очередной «потемкинской деревни», хотя Потемкин тут сегодня не при делах.А тот дождь, который мы рассматривали как реакцию на окончание чемпионата, на самом деле оказался всего лишь маленькой копией всемирного потопа. Такого, не всемирного, а всеспортивного. Местечкового потопа, если угодно. Но потопа!А что такое потоп? Стихийное бедствие, от которого нет спасения! Особенно для тех, кто о потопе и не думал. Когда, если необходимо было по-быстрому карманы пришивать к собственному пиджаку? Бюджетные средства как манна небесная с неба валятся. Только успевай распихивай по карманам.И плевать, что эти средства отняты у оборонщиков, у армии, у детей, у стариков. Потерпят. Главное — мундиаль! Главное набить карманы "своим"! Да и собственные тоже... «Хотелка» высшего уровня…Короче, мини-потоп испортил праздник! Нет, не французам и хорватам, не болельщикам на стадионе, не телезрителям. Организаторам, строителям и… органам.Не поверите, но дождик с неба стал смывать спортивное великолепие, которое должно было десятилетия, а может, века (что скромничать-то), радовать жителей. Служить местом спортивных побед, рекордов, побед и поражений. Местом, куда нынешние мальчишки и девчонки в будущем приводили бы своих внуков и вспоминали великий спортивный праздник…Смывать в буквальном смысле! Налетела тучка. Покапал дождик. Исчезла красивая дорога… Плитка на тротуарах отправилась куда-то вниз по собственным делам. Всего лишь дождик… Благоустроили Нижний Новгород…Но будем объективны. Не дождик, а всемирный потоп! Кстати, после нашего местечкового стоит порыться и в истории того, что в Библии описан. Может, и там был просто дождик… Кто знает этих древних…Пока что достоверно известно о потопах в двух городах. Небо решило, что спорт совсем не нужен в Нижнем Новгороде. Не были спортсменами и нечего начинать. Рыбу ловите. А то — футбол…Следом смыло спорт в Волгограде. Но там посерьезнее будет. Потоп подбирается уже к спортивной арене. Сеть полна фотографий катаклизмов.Знаете, а ведь хорошее слово — катаклизм. Сразу и проблему описывает и её решение предлагает.Сгорело что-то — катаклизм! Смыло что-то — катаклизм. Рухнуло что-то — катаклизм. Всё, что "самоубивается" по различным причинам, — катаклизм! Человек вроде и ни при чем. Обстоятельства… Кто же знал, что в России дожди бывают? Обстоятельства… А ведь бывают и морозы. Тоже обстоятельства. Про ветры и писать не хочется. Катаклизмы сплошные.А потом, простите, все как всегда. Нет, спасибо, конечно, природе-матушке, что не подвела. И не смыла эту горе-инфраструктуру к чертям во время матча. Вот скандалище был бы. А так вроде как отвело. Богородица вмешалась…А кто вмешается в бардак и свинство, нагло творящееся в стране? Президент? Ну да, ну да… Он уже в пенсионную реформу вмешался.Внимание, вопрос: кто сможет хотя бы приблизительно подсчитать, сколько здесь украдено и похоронено танков? Самолетов? "Калибров"?Понемногу понимаем, что мы все оказались по адресу «денег.нет». Потому, раз уж триллионы профуфыканы на криво слепленную «инфраструктуру» в городах, где проходило футбольное торжество, то возникает справедливый вопрос: а чем компенсировать будем?Причем компенсировать-то придется тем, кто денежки давал изначально, и, не приведи боже, прибылей недосчитался. Помните, как Сечин отшил по делу о бензиновом беспределе? Я, дескать, огорчен, но сделать ничего не могу. Прибыль – это дело святое.Так и тут. ФИФА, понятно, в шоколаде, теперь главное – нажрались ли наши хапуги и барыги. Судя по тому, что творилось в городах, причастных к пузырепинанию, должны были нахапаться. А так как повезет.Факт в том, что как по пословице: Боливар не выдержит двоих. Боливар, то есть бюджет, ОИ и ЧМ не потянул. Ножки подкосились.А потому через год (запомните, если кто желает) мы уже даже вспоминать не будем про «Арматы», Су-57, эсминцы и фрегаты, стратегические бомбардировщики. Не до того будет.И потихоньку будем радоваться катеркам и подводным лодкам. Если они будут.Постскриптум. Предвидя умствования нашей определенной группы читателей типа «про полимеры» или «да, мы все умрем», рекомендуем прекратить потребление пива и футбола. Пора уже. И начинать в голову не пить пенные напитки, а думать.