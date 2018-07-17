21:45 17 июля
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СМИ Украины снова смакуют фейк о креслах малайзийского "Боинга"

Сеть обсуждает очередной фейк «активистов» по поводу сбитого 17 июля 2014 года малайзийского «Боинга». Украинское издание «Апостроф» смакует твит-публикацию человека по имени Александр Тверской и называет его «российским журналистом». В твите опубликованы несколько фотографий следующего характера:

СМИ Украины снова смакуют фейк о креслах малайзийского "Боинга"



В твите объявлено, что это "вся суть русского мира после того, как был сбит "Боинг".


В своё время эти фото всплыли на небезызвестном "Цензоре" (*заблокирован РФ за экстремистские публикации).

Подпись к первому фото от "журналиста" выглядит так:
Русский писатель и депутат Госдумы Шаргунов вместе с террористом Захарченко удобно расположились в креслах сбитого Боинга.


Адепты промайданной идеологии тут же бросились обсуждать "зверские фотографии" представителей "страшного русского мира". Однако нашлись и те, кто не привык верить фейкомётам на слово.

Пользователей смутил внешний вид кресел, которые на "Боинге-777" не могут быть "строенными вплотную" и имеют, мягко говоря, несколько иные комбинацию и "облик". Причём этот внешний вид можно без особого труда найти на реальных фотографиях сбитого под Грабово авиалайнера. Вот эти кресла:



Как видно, кресла обиты не кожей и не кожзамом, а тканью. Вот ещё несколько фото с креслами реального MH17:




И на фото "журналиста" не кресла из бизнес-класса или кабины пилотов.



Если вернуться ко второму фоту. Г-на "журналиста" не смущает даже тот факт, что "Боинг" был сбит в июле, когда в Донбассе стояла жара, а люди на фотографии - в шапках и бушлатах? Можно предположить, что фото сделано позднее, но осенью уже все крупные обломки лайнера были отправлены в Нидерланды для осуществления следствия, которое длится до сих пор.

А фото украинских военнослужащих из расчётов ПВО, спешно возвращавшихся из района Зарощенского с ЗРК "Бук", где-то "потерявшим" одну из ракет, "журналист" опубликовать не желает?

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 31

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:04
    Белая.Горячка.Горячка белая у "Апострофа"...
    parusnik
    1. SOF (Александр) Сегодня, 19:10
      Цитата: parusnik
      Горячка

      ... да ладно вам... элементарное отторжение головного мозга естественным путем, за ненадобностью....и какать, потом, в черепную коробку можно что угодно и как угодно...
      ...да и кстати...подобной болезнью болеют не только цеэуропейци, но и приличное количество наших сограждан, которые ящик не смотрят, потому как там киселевщина и это модно, а информацию получают в соцсетях.... вспомните Кемерово...
      SOF
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:39
        Предлагаете ящик на киселе смотреть...? smile
        parusnik
        1. Татьяна Сегодня, 19:42
          Удивительно, что в СМИ Украины авторы этого провокационного фейка не написали, что именно якобы ради мягкости этих диванов и кресел и был сбит Россией малазийский Боинг М-17 над Донбассом.
          Татьяна
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:49
            Уже все бредни, по поводу погибших самолетов, польского Ту, Боинга, не удивляют..Фантазии у сказителей маловато...А Вы им Татьяна еще идеи подбрасываете, смотрите подхватят, опубликуют еще и при этом напишут,дескать одна российская журналистка на уважаемом ресурсе разместила... smile
            parusnik
        2. майор147 Сегодня, 20:14
          Цитата: parusnik
          Предлагаете ящик на киселе смотреть...? smile

          Нет! Вам - укроTV!
          майор147
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:27
            Укро-TV? Что это?..Вы рекламируете данный продукт? Не по адресу..Ненавижу рекламных агентов.Р.Бредбери не читали..? Рассказ Убийца?..Я уже подхожу к такому состоянию..Но прежде чем отвечать, либо вспомните этот рассказ, либо прочитайте..
            parusnik
        3. freddyk (Александр) Сегодня, 20:21
          Цитата: parusnik
          Предлагаете ящик на киселе смотреть...? smile

          Предлагаю вообще его не смотреть, ни на киселе, ни на укропе. Те же яйца.
          freddyk
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:32
            Не представляете, как яичное меню достало... smile Смотреть, читать, слушать уже ничего не возможно..И подписку на комментарии надо бы убрать..Сижу, книги качаю, никого не трогаю....Отвлекает.. smile
            parusnik
      2. Комментарий был удален.
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:10
      Цитата: parusnik
      Белая.Горячка.Горячка белая у "Апострофа"...

      Это не "горячка"это война, пусть и информационная, но не менее ожесточенная
      svp67
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:37
        Это уже не информационная война...Это просто глупости..Как с польским Ту....Фантазии даже нет...
        parusnik
        1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:58
          Цитата: parusnik
          Это просто глупости..

          сегодня фильм посмотрел,кажется "Моонзунд" называется,так в этом фильме герой Меньшикова говорит:"самодержавие конечно можно свергнуть,но вот глупость свергнуть не получится..."
          taiga2018
      2. Комментарий был удален.
    3. Alban Сегодня, 19:17
      Там эти обломки раскидало на несколько километров , кто там знал откуда они ?
      Суть этого одна ,даже не доказав ничего западный мир хором объявил Россию виновной, буквально в этот же день и потом санкции и травля ..Вопрос риторический .."КОМУ ВЫГОДНО ?"
      Я бы уже на месте Путина со всем соглашался ,так это все достало ! angry
      P.S. Наше дело правое ,Победа будет за нами ! soldier
      Alban
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:44
        Честно говоря, уже это забугорное народное творчество на тему еропланов, малозийского Боинга, польского Ту, порядком надоело...Причем у сказителей, фантазия исчезла совершенно....Бредни сплошные...
        parusnik
  2. KelWin (Кирилл) Сегодня, 19:07
    Берем Авакова, ну или пастора, загоняем два куба пентонала, пишем, потом осиновый кол в очко. Суд не примет, да и фиг с ним.
    KelWin
    1. demo (Ван) Сегодня, 19:39
      С осиновым колом в очке?
      Да не примет.
      Зато примут в пекле. Там таких "пасторов" ждут.
      demo
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 19:20
    Видели последнюю пресс-конференцию голандской комиссии по Боингу? Там один номер части ракеты нанесён поверх царапины. Вот как могут люди верить в это шляпное расследование?
    Грибок
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:22
    Ну не могут укробандеровцы жить без танцев на костях и крови. Вот чем и отличаются они от, просто, людей. Одна мерзость!
    Egorovich
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 19:29
    По фото видно, что это голимый бред. В авиации дизайн кресел сильно не меняется последние лет 30. Кстати, в армии у нас на коммутаторе были авиационные кресла, женщины-телефонистки в них сидели. А служил я в ПВО. Так что, мы тоже пассажирские лайнеры сбивали? Списанное кресло найти наверное вообще не вопрос.
    Altona
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:04
      Да, да Евгений, мы тож этим промышляли,только и успевали пассажирские лайнеры сбивать smile .. У нас правда, планшетисты на таких креслах сидели.. smile soldier Я тож из ПВО...
      parusnik
      1. Rader Сегодня, 20:39
        Так что, мы тоже пассажирские лайнеры сбивали?

        Да, да Евгений, мы тож этим промышляли,только и успевали пассажирские лайнеры сбивать

        Дайте угадаю, на вышку низковысотного обнаружителя загоняли бойца с биноклем, который наблюдал куда падают вожделенные обломки wassat winked
        Rader
    2. KVIRTU (Григорий) Сегодня, 21:01
      Я тоже в ПВО служил и в авиации работаю.
      На фото кресла именно из 700-200- ЕR. Дело в том ,что у него есть бизнес, улучшенный( эти кресла), эконом. Фотомонтаж или нет , не скажу.
      Найти что либо списанное с боинга- шутить изволите, их производители сами утилизируют, как правило, а если что и продают, то за нереальные деньги.
      KVIRTU
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 19:30
    Цитата: Грибок
    Там один номер части ракеты нанесён поверх царапины.

    -------------------------
    Снова сбежавший кот Скрипалей гадит. laughing
    Altona
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:40
    Нужно было голланлцам обломки не возвращать, а самим провести расследование! А укроине нужно запомнить навсегда -отвечать за преступления придётся!!! За каждого убитого пофомильно ответят!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:56
    Коллеги, это же "чистейшей воды" украинская, ежедневная, хорошо оплачиваемая информационная фейковая война...

    Ещё, и так каждый день...
    Теренин
  9. Curious (Victor) Сегодня, 20:52
    "Украинское издание «Апостроф» смакует твит-публикацию человека по имени Александр Тверской и называет его "российским журналистом".
    А что, он не российский?
    Curious
  10. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 21:10
    Когда закончится электричество, чтобы выключился ,этот вентилятор, набрасывающий дерьмо??
    Сибирский цирюльник
  11. Naval (Александр) Сегодня, 21:15
    Что с них взять, они же 5 - й год спят в кастрюлях, а в свободное время скачут, вот мозг и атрофировался за не надобность. Природа оставила только два инстинкта, жрать (прошу прощения, но по другому не скажешь , и размножаться. negative
    Naval
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 21:15
    Цитата: KVIRTU
    Найти что либо списанное с боинга- шутить изволите, их производители сами утилизируют, как правило, а если что и продают, то за нереальные деньги.

    -------------------
    Ну в то время это было из Ту-154
    Altona
  13. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 21:26
    Как видно, кресла обиты не кожей и не кожзамом, а тканью. Вот ещё несколько фото с креслами реального MH17:

    когда такие "специалисты" пишут типа аналитические статьи становится тошно, не знаешь ну не лезь только навредишь, кожа нна креслах бизнес или первого класса
    Василенко Владимир
  14. APASUS (Pavo) Сегодня, 21:43
    Смотрю, по количеству выдаваемых фейков , «Апостроф» смело может соревноваться с "Цензор" ?
    APASUS
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