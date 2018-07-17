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СМИ Украины снова смакуют фейк о креслах малайзийского "Боинга"
Сеть обсуждает очередной фейк «активистов» по поводу сбитого 17 июля 2014 года малайзийского «Боинга». Украинское издание «Апостроф» смакует твит-публикацию человека по имени Александр Тверской и называет его «российским журналистом». В твите опубликованы несколько фотографий следующего характера:
В твите объявлено, что это "вся суть русского мира после того, как был сбит "Боинг".
В своё время эти фото всплыли на небезызвестном "Цензоре" (*заблокирован РФ за экстремистские публикации).
Подпись к первому фото от "журналиста" выглядит так:
Адепты промайданной идеологии тут же бросились обсуждать "зверские фотографии" представителей "страшного русского мира". Однако нашлись и те, кто не привык верить фейкомётам на слово.
Пользователей смутил внешний вид кресел, которые на "Боинге-777" не могут быть "строенными вплотную" и имеют, мягко говоря, несколько иные комбинацию и "облик". Причём этот внешний вид можно без особого труда найти на реальных фотографиях сбитого под Грабово авиалайнера. Вот эти кресла:
Как видно, кресла обиты не кожей и не кожзамом, а тканью. Вот ещё несколько фото с креслами реального MH17:
И на фото "журналиста" не кресла из бизнес-класса или кабины пилотов.
Если вернуться ко второму фоту. Г-на "журналиста" не смущает даже тот факт, что "Боинг" был сбит в июле, когда в Донбассе стояла жара, а люди на фотографии - в шапках и бушлатах? Можно предположить, что фото сделано позднее, но осенью уже все крупные обломки лайнера были отправлены в Нидерланды для осуществления следствия, которое длится до сих пор.
А фото украинских военнослужащих из расчётов ПВО, спешно возвращавшихся из района Зарощенского с ЗРК "Бук", где-то "потерявшим" одну из ракет, "журналист" опубликовать не желает?
В твите объявлено, что это "вся суть русского мира после того, как был сбит "Боинг".
В своё время эти фото всплыли на небезызвестном "Цензоре" (*заблокирован РФ за экстремистские публикации).
Подпись к первому фото от "журналиста" выглядит так:
Русский писатель и депутат Госдумы Шаргунов вместе с террористом Захарченко удобно расположились в креслах сбитого Боинга.
Адепты промайданной идеологии тут же бросились обсуждать "зверские фотографии" представителей "страшного русского мира". Однако нашлись и те, кто не привык верить фейкомётам на слово.
Пользователей смутил внешний вид кресел, которые на "Боинге-777" не могут быть "строенными вплотную" и имеют, мягко говоря, несколько иные комбинацию и "облик". Причём этот внешний вид можно без особого труда найти на реальных фотографиях сбитого под Грабово авиалайнера. Вот эти кресла:
Как видно, кресла обиты не кожей и не кожзамом, а тканью. Вот ещё несколько фото с креслами реального MH17:
И на фото "журналиста" не кресла из бизнес-класса или кабины пилотов.
Если вернуться ко второму фоту. Г-на "журналиста" не смущает даже тот факт, что "Боинг" был сбит в июле, когда в Донбассе стояла жара, а люди на фотографии - в шапках и бушлатах? Можно предположить, что фото сделано позднее, но осенью уже все крупные обломки лайнера были отправлены в Нидерланды для осуществления следствия, которое длится до сих пор.
А фото украинских военнослужащих из расчётов ПВО, спешно возвращавшихся из района Зарощенского с ЗРК "Бук", где-то "потерявшим" одну из ракет, "журналист" опубликовать не желает?
Использованы фотографии: Твиттер
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